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 Политика Украины
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 Порошенко ввел в действие решение СНБО об основных показателях гособоронного заказа на 2018-2020 годы

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 17 января 2018 года "Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2018, 2019, 2020 годы", который вводит данное решение в действие.

Соответствующий указ президента Украины от 29 января 2018 года №16/2018 обнародован на официальном сайте главы государства в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Само решение СНБО прилагается к указу, однако оно с грифом "секретно".

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Контроль за выполнением данного решения СНБО, введенного в действие указом президента возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова.

Данный указ президента вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщалось, 17 января 2018 года Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании утвердил "Основные показатели государственного оборонного заказа на 2018-2020 годы". Приоритетными направлениями государственного оборонного заказа в 2018 году должно стать обеспечение Вооруженных сил Украины современной ракетной и бронетанковой техникой; средствами радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны; беспилотными авиационными комплексами и антиснайперскими системами и т.д. Как сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов, в 2018 году запланировано увеличение финансирования гособоронзаказа до уровня 21,3 млрд грн, что на 37% больше, чем в 2017 году. Согласно госбюджету, государственное финансирование программ развития ОПК, в частности, по линии Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) в 2018 году предусмотрено в размере 2 млрд 343,7 млн грн, что в три раза больше по сравнению с 2017 годом.

Источник: https://censor.net.ua/n3047225
 
 
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Лолита,а как с дефолтом дела ?
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Видимо в марте этого года, похрустывая попкорном, можно будет делать ставки.
Но по моим прогнозам развал пидерации будет в несколько этапов. На первом этапе выход из тюрьмы народов Дагестана, Чечни, Татарстана и Башкортостана с последующим закручиванием гаек для оставшихся лохов. Порошенко ввел в действие решение СНБО об основных показателях гособоронного заказа на 2018-2020 годы - Цензор.НЕТ 6838
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А дефолт как только, так и сразу. Ну в смысле введёт по команде Лолиты Сатановская.
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Головне- рюкзаків не підпускати до корита.
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хуйлотроль рабССия уже два раз в дефолте была, теперь заложила все компании в долг 680 миллиардов долларов и уже не спрыгнешь дефолтом или компании перейдут в собственность Запада.
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Шо он там и куда ввел? А главное - секретно, наверное Богданы в три дорога и весельные лодки со своего(пока) завода будет в армию поставлять.
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Какой решительный у нас президент. Взял и ввел. Порошенко ввел в действие решение СНБО об основных показателях гособоронного заказа на 2018-2020 годы - Цензор.НЕТ 6079
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Да,будет за что посетить Мальдивы...
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солдат и главнокомандующий на отдыхе между боями ...

Порошенко ввел в действие решение СНБО об основных показателях гособоронного заказа на 2018-2020 годы - Цензор.НЕТ 4383
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Рехворматор и его рехвормы в деле. Пипец какой-то, а не головной командующий.
Корыто делят очередное.
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ну, если уж реализация программы выражается в том, что денег будет в три раза больше потрачено, то нет сомнения - потратят и даже перевыполнят план по растрате денег. А больше они НЕ УМЕЮТ НИЧЕГО. Умели бы, мы бы за последние четыре года уже имели бы возможность УВИДЕТЬ И ОЦЕНИТЬ НА ДЕЛЕ практические достижения. Только достижений этих сообразно потраченным финансовым ресурсам нет. Нетути, и все тут. Зато планов снова громадье. Все пилят и пилят, пилят и пилят, отчитываются раскрассками и баснями, все кто на военных санитарных авто покатался целиком и полностью в курсе. Ответил может кто-нибудь за это?
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А зачем отвечать, поломанные богданчики же продаются на ура в армию.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко ввел в действие решение СНБО об основных показателях гособоронного заказа на 2018-2020 годы
 
 
 
 
 
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