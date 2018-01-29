 Порошенко ввел в действие решение СНБО об основных показателях гособоронного заказа на 2018-2020 годы

Соответствующий указ президента Украины от 29 января 2018 года №16/2018 обнародован на официальном сайте главы государства в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Само решение СНБО прилагается к указу, однако оно с грифом "секретно".

Читайте также на «Цензор.НЕТ»: Порошенко подписал закон о допуске иностранных военных на учения в Украину

Контроль за выполнением данного решения СНБО, введенного в действие указом президента возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова.

Данный указ президента вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщалось, 17 января 2018 года Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании утвердил "Основные показатели государственного оборонного заказа на 2018-2020 годы". Приоритетными направлениями государственного оборонного заказа в 2018 году должно стать обеспечение Вооруженных сил Украины современной ракетной и бронетанковой техникой; средствами радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны; беспилотными авиационными комплексами и антиснайперскими системами и т.д. Как сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов, в 2018 году запланировано увеличение финансирования гособоронзаказа до уровня 21,3 млрд грн, что на 37% больше, чем в 2017 году. Согласно госбюджету, государственное финансирование программ развития ОПК, в частности, по линии Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) в 2018 году предусмотрено в размере 2 млрд 343,7 млн грн, что в три раза больше по сравнению с 2017 годом.