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Все про:КГГА (1925) Киев (15253) скорость (24) транспорт (1139)

 В КГГА хотят разрешить езду со скоростью 80 км/ч на некоторых улицах Киева. СПИСОК

В Киеве на некоторых улицах планируют увеличить максимально разрешенную скорость движения транспортных средств до 80 км/ч вместо утвержденных Верховной Радой 50 км/ч.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в своем блоге заместитель Киевского городского головы - секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

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По его словам, многие водители не согласны с новыми ограничениями скорости до 50 км /ч. Именно потому городские власти уже разрабатывают проект решения "Об утверждении перечня участков улично-дорожной сети, на которых разрешено скорость движения транспортных средств 80 км/ч в обоих направлениях".

"Скажу не как секретарь Киевсовета, а как непосредственный участник дорожного движения: такой скоростной порог на всех без исключения дорогах мегаполиса - абсурд. В городе несколько десятков магистралей с качественным дорожным покрытием, отбойниками, надземными и подземными пешеходными переходами. Все это позволяет передвигаться ними быстро и безопасно", - написал Прокопив.

Он отметил, что в списке 22 улицы:

  1. просп. Победы (от Воздухофлотского путепровода до ул. Чернобыльская)
  2. Большая Кольцевая дорога (от ул. Городская до пересечения с ул. Газопроводная и от ул. Газопроводная до Минского проспекта)
  3. ул. Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе)
  4. Кольцевая дорога (от пр. Победы до ул. Николая Трублаини)
  5. просп. Оболонский (от ул. Богатырской до ул. Маршала Малиновского)
  6. Автодорога Р-69 (от ул. Озерная до границы г. Киева)
  7. просп. С. Бандеры (от просп. Оболонского до Московского моста)
  8. просп. Генерала Ватутина (от Московского моста до Керченской площади)
  9. ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков)
  10. Надднепрянское шоссе
  11. Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе)
  12. Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного)
  13. ул. Саперно-Слободская (от ул. Николая Гринченко до Южного моста)
  14. просп. Николая Бажана (до Харьковской площади)
  15. ул. Дружбы Народов (от Демеевской площади до ул. Неманская)
  16. просп. Броварской (от просп. Освободителей до ул. Братиславская и от ул. Киото до поворота на с. Княжичи)
  17. ул. Перова (от просп. Освободителей до ул. Алишера Навои)
  18. просп. Соборности (при условии установления распределительного транспортного ограждения)
  19. просп. Леся Курбаса
  20. просп. Космонавта Комарова
  21. ул. Борщаговская
  22. Южный мостовой переход

 

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Он добавил, что в этом вопросе позиция городских властей совпадает с позицией водителей, поскольку на сайте петиций появилось обращение об увеличении разрешенной максимальной скорости на некоторых участках в городе. На сегодня под инициативой подписались более 9000 киевлян.

Также он отметил, что в списке нет ул. Елены Телиги, хотя скорость потока там всегда была достаточно высокой. По его словам, магистраль имеет сильный спуск и крутой подъем, дорога сама по себе опасная, поэтому повышать скоростной режим на ней нельзя.

"Если Киевсовет поддержит документ в ближайшее время, повышение скорости до 80 км/ч (+10) состоится уже с 1 апреля. В зимний период из-за сложных погодных условий на всех столичных дорогах будет действовать единое ограничение в 50 км/ч", - сообщил Прокопив.

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Источник: https://censor.net.ua/n3047224
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
статистика сбитых "аленей" начнет расти и все вернут обратно.
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На этих улицах нет наземных пешеходных переходов и отбойники стоят - аленям, которые вздумают перебегать там - их жизнь не нужна.
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Аленей гораздо больше задавят, когда все реально 50 начнут ездить и они на проезжую часть ломанутся. Их годами никто не штрафовал и только страх перед быстрым потоком авто их сдерживал.
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Глупости пишете.
Эти улицы по сути - 6-8 полосные трассы. Там нет ни единой зебры и отбойники посередине.
Ограничение в 50 км/ч там - идиотизм.
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Так надо, а то правительство епнулось со своим идиотским постановлением о 50 км/ч.
Еще сюда Телиги и Бандеры нужно добавить, там тоже 50 км/ч ни к чему.
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Лучше бы вместо рекламы вдоль дорог ставили электронные табло, на которых отображалась рекомендованная скорость на данном участке на текущий момент (в зависимости от трафика).
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закон один для всех
но для которые...как бы... не как все - для них другой?
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в законе написано что местные власти имеют право устанавливать скоростной режим по своему усмотрению и это правильно
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хоть одна здравая мысль появилась у дебилов.. только участков таких должно быть больше в списке (где нет пешеходных переходов)
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заборчики высотой 1,5 м. очень хорошо помогают, в Харькове (проспект Гагарина) 1,2 м. бабушки ищут пешеходный переход
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и правильно, автомобиль едущий со скоростью 50 км.ч выделяет больше СО2 чем авто на скорости 80 км.ч, да и расход топлива меньше, а алени пусть идут лесом
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скажите, вот зачем Украине такое количество идиотов во власти, сколько их там есть, и без того ведь ситуация сложная, мордор по-соседству, Европа себя не помнит...
Скажите, деятели, из чего вы исходили определяя макcимальную скорость в 50 км/ч? Это для того, чтобы скорость авто была не более, чем в два раза больше, чем скорость велосипеда, велосипедисты вам так заказали или просто 50 самая маленькая для вашего воображения цифра? А знаете что на самом деле определило стандарт в 60 км/ч, который был раньше? То, что настройки моторов большинства авто обеспечивают возможность движения на высшей передаче с минимальными оборотами двигателя на этой скорости. Это обеспечивает максимальную нагрузку на мотор, что СНИЖАЕТ РАСХОД ТОПЛИВА НА ТРАНСПОРТЕ И УЛУЧШАЕТ ЭКОЛОГИЮ!!! МОТОР НАИБОЛЕЕ ОПТИМАЛЬНО РАБОТАЕТ ПОД НАГРУЗКОЙ, НАИБОЛЬШИЕ ВЫБРОСЫ У НЕГО НА ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ В УСЛОВИЯХ ОТСУТСТВИЯ НАГРУЗКИ. С нашим УСТАРЕВШИМ парком авто, что вы делаете, смога вам мало, заставить людей больше тратиться хочется?
Вас лечить надо, депутаты, возможно даже электрошоком, может быть хотя бы это сможет вас заставить понимать, что вы делаете. Хотя навряд ли, навряд ли, но что поделаешь, надежда умирает последней.
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100% їхати 50 км/год на 4-ій передачі не зовсім добре для двигуна, приходиться включати 3-ю і збільшувати розхід
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Не хочет киевская власть безопасности на дорогах. Правил, как в цивилизованных странах. Зато потом, после очередной масштабной трагедии на дорогах, будет винить "водителей и/или пешеходов"....
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В цивилизованных странах нет ограничения в идиотские 50 км/ч на 6-полосных трассах с отбойниками посередине и без наземных пешеходных переходов.

50 км/ч - это для узких улочек.
Советую думать головой, а на заднице сидеть.
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А ещё всем депутатам разрешить переходить дороргу на красный свет.
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Ну, чому не можна було на небезпечних ділянках просто обмежитися знаками, що забороняють їхати з перевищенням відповідної швидкості? Чому з усього треба робити проблему всесвітнього масштабу, а потім знаходити чергове супердебільне рішення і дивуватися чому воно не працює, а люди крутять пальцем біля скроні? Є аварійно-небезпечний район - повісьте знак і пару-трійку лежачих поліцейських. Все! Проблему вирішено! Але це ж не наш шлях, "Але ж кал, але ж уроди" (с) Лесь Подерев'янський.
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Лучше 120 и разрешить проезд на красный. У КМДА хочуть дозволити їзду зі швидкістю 80 км/год на певних вулицях Києва - Цензор.НЕТ 5545
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В зимний период это как? Сухая погода, мороз и солнце, и по пр-ту Бандеры ехать 50? Да идите вы в россию.
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все сразу поняли,что на 22 улицах,а на остальніх ни-ни-нибудут скорость превішать... У КМДА хочуть дозволити їзду зі швидкістю 80 км/год на певних вулицях Києва - Цензор.НЕТ 7219
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теперь количество аварий а этих улицах снова возрастёт
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиВ КГГА хотят разрешить езду со скоростью 80 км/ч на некоторых улицах Киева. СПИСОК
 
 
 
 
 
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