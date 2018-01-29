 В КГГА хотят разрешить езду со скоростью 80 км/ч на некоторых улицах Киева. СПИСОК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в своем блоге заместитель Киевского городского головы - секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.
По его словам, многие водители не согласны с новыми ограничениями скорости до 50 км /ч. Именно потому городские власти уже разрабатывают проект решения "Об утверждении перечня участков улично-дорожной сети, на которых разрешено скорость движения транспортных средств 80 км/ч в обоих направлениях".
"Скажу не как секретарь Киевсовета, а как непосредственный участник дорожного движения: такой скоростной порог на всех без исключения дорогах мегаполиса - абсурд. В городе несколько десятков магистралей с качественным дорожным покрытием, отбойниками, надземными и подземными пешеходными переходами. Все это позволяет передвигаться ними быстро и безопасно", - написал Прокопив.
Он отметил, что в списке 22 улицы:
- просп. Победы (от Воздухофлотского путепровода до ул. Чернобыльская)
- Большая Кольцевая дорога (от ул. Городская до пересечения с ул. Газопроводная и от ул. Газопроводная до Минского проспекта)
- ул. Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе)
- Кольцевая дорога (от пр. Победы до ул. Николая Трублаини)
- просп. Оболонский (от ул. Богатырской до ул. Маршала Малиновского)
- Автодорога Р-69 (от ул. Озерная до границы г. Киева)
- просп. С. Бандеры (от просп. Оболонского до Московского моста)
- просп. Генерала Ватутина (от Московского моста до Керченской площади)
- ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков)
- Надднепрянское шоссе
- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе)
- Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного)
- ул. Саперно-Слободская (от ул. Николая Гринченко до Южного моста)
- просп. Николая Бажана (до Харьковской площади)
- ул. Дружбы Народов (от Демеевской площади до ул. Неманская)
- просп. Броварской (от просп. Освободителей до ул. Братиславская и от ул. Киото до поворота на с. Княжичи)
- ул. Перова (от просп. Освободителей до ул. Алишера Навои)
- просп. Соборности (при условии установления распределительного транспортного ограждения)
- просп. Леся Курбаса
- просп. Космонавта Комарова
- ул. Борщаговская
- Южный мостовой переход
Он добавил, что в этом вопросе позиция городских властей совпадает с позицией водителей, поскольку на сайте петиций появилось обращение об увеличении разрешенной максимальной скорости на некоторых участках в городе. На сегодня под инициативой подписались более 9000 киевлян.
Также он отметил, что в списке нет ул. Елены Телиги, хотя скорость потока там всегда была достаточно высокой. По его словам, магистраль имеет сильный спуск и крутой подъем, дорога сама по себе опасная, поэтому повышать скоростной режим на ней нельзя.
"Если Киевсовет поддержит документ в ближайшее время, повышение скорости до 80 км/ч (+10) состоится уже с 1 апреля. В зимний период из-за сложных погодных условий на всех столичных дорогах будет действовать единое ограничение в 50 км/ч", - сообщил Прокопив.
Эти улицы по сути - 6-8 полосные трассы. Там нет ни единой зебры и отбойники посередине.
Ограничение в 50 км/ч там - идиотизм.
Еще сюда Телиги и Бандеры нужно добавить, там тоже 50 км/ч ни к чему.
но для которые...как бы... не как все - для них другой?
Скажите, деятели, из чего вы исходили определяя макcимальную скорость в 50 км/ч? Это для того, чтобы скорость авто была не более, чем в два раза больше, чем скорость велосипеда, велосипедисты вам так заказали или просто 50 самая маленькая для вашего воображения цифра? А знаете что на самом деле определило стандарт в 60 км/ч, который был раньше? То, что настройки моторов большинства авто обеспечивают возможность движения на высшей передаче с минимальными оборотами двигателя на этой скорости. Это обеспечивает максимальную нагрузку на мотор, что СНИЖАЕТ РАСХОД ТОПЛИВА НА ТРАНСПОРТЕ И УЛУЧШАЕТ ЭКОЛОГИЮ!!! МОТОР НАИБОЛЕЕ ОПТИМАЛЬНО РАБОТАЕТ ПОД НАГРУЗКОЙ, НАИБОЛЬШИЕ ВЫБРОСЫ У НЕГО НА ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ В УСЛОВИЯХ ОТСУТСТВИЯ НАГРУЗКИ. С нашим УСТАРЕВШИМ парком авто, что вы делаете, смога вам мало, заставить людей больше тратиться хочется?
Вас лечить надо, депутаты, возможно даже электрошоком, может быть хотя бы это сможет вас заставить понимать, что вы делаете. Хотя навряд ли, навряд ли, но что поделаешь, надежда умирает последней.
50 км/ч - это для узких улочек.
Советую думать головой, а на заднице сидеть.