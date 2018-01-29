 В КГГА хотят разрешить езду со скоростью 80 км/ч на некоторых улицах Киева. СПИСОК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в своем блоге заместитель Киевского городского головы - секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

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По его словам, многие водители не согласны с новыми ограничениями скорости до 50 км /ч. Именно потому городские власти уже разрабатывают проект решения "Об утверждении перечня участков улично-дорожной сети, на которых разрешено скорость движения транспортных средств 80 км/ч в обоих направлениях".

"Скажу не как секретарь Киевсовета, а как непосредственный участник дорожного движения: такой скоростной порог на всех без исключения дорогах мегаполиса - абсурд. В городе несколько десятков магистралей с качественным дорожным покрытием, отбойниками, надземными и подземными пешеходными переходами. Все это позволяет передвигаться ними быстро и безопасно", - написал Прокопив.

Он отметил, что в списке 22 улицы:

просп. Победы (от Воздухофлотского путепровода до ул. Чернобыльская) Большая Кольцевая дорога (от ул. Городская до пересечения с ул. Газопроводная и от ул. Газопроводная до Минского проспекта) ул. Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе) Кольцевая дорога (от пр. Победы до ул. Николая Трублаини) просп. Оболонский (от ул. Богатырской до ул. Маршала Малиновского) Автодорога Р-69 (от ул. Озерная до границы г. Киева) просп. С. Бандеры (от просп. Оболонского до Московского моста) просп. Генерала Ватутина (от Московского моста до Керченской площади) ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков) Надднепрянское шоссе Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе) Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного) ул. Саперно-Слободская (от ул. Николая Гринченко до Южного моста) просп. Николая Бажана (до Харьковской площади) ул. Дружбы Народов (от Демеевской площади до ул. Неманская) просп. Броварской (от просп. Освободителей до ул. Братиславская и от ул. Киото до поворота на с. Княжичи) ул. Перова (от просп. Освободителей до ул. Алишера Навои) просп. Соборности (при условии установления распределительного транспортного ограждения) просп. Леся Курбаса просп. Космонавта Комарова ул. Борщаговская Южный мостовой переход

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Он добавил, что в этом вопросе позиция городских властей совпадает с позицией водителей, поскольку на сайте петиций появилось обращение об увеличении разрешенной максимальной скорости на некоторых участках в городе. На сегодня под инициативой подписались более 9000 киевлян.

Также он отметил, что в списке нет ул. Елены Телиги, хотя скорость потока там всегда была достаточно высокой. По его словам, магистраль имеет сильный спуск и крутой подъем, дорога сама по себе опасная, поэтому повышать скоростной режим на ней нельзя.

"Если Киевсовет поддержит документ в ближайшее время, повышение скорости до 80 км/ч (+10) состоится уже с 1 апреля. В зимний период из-за сложных погодных условий на всех столичных дорогах будет действовать единое ограничение в 50 км/ч", - сообщил Прокопив.

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