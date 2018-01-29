 Херсонский суд оставил под арестом "экс-министра здравоохранения" Крыма Михальчевского до 5 фераля, - адвокат Юзефович

Об этом Крым.Реалии рассказал его адвокат Артем Юзефович, передате Цензор.НЕТ.

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"Суд отклонил апелляцию. Петр Михальчевский останется под стражей до 5 февраля", – сказал адвокат.

Напомним, 5 января стало известно, что в Киеве СБУ обнаружила бывшего "министра здравоохранения" аннексированного Крыма Петра Михальчевского.

В его временном месте жительства в столице провели санкционированный обыск. Оперативники спецслужбы изъяли паспорт гражданина РФ, "служебное удостоверение" за подписью Аксенова и другие документы, подтверждающие его сотрудничество с оккупационными властями.

Михальчевскому инкриминируется государственная измена (ст. 111 УК). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

8 января Херсонский городской суд арестовал Михальчевского на один месяц.