 В ближайшие десять лет необходимости в повышении пенсионного возраста не будет, - Рева

Об этом, как информирует Цензор.НЕТ, рассказал министр соцполитики Андрей Рева в интервью изданию "Обозреватель".

"Вот когда мы вытащим людей из "тени" по максимуму – так, чтобы хотя бы процентов 90-95 работали легально, тогда скажем: "Стоп! Больше резервов нет". Мы посчитали, что в ближайшие десять лет не будет необходимости в повышении пенсионного возраста. Через 10 лет такая проблема теоретически может возникнуть – будем смотреть", - отметил Рева.

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Отметим, что в интервью изданию Цензор.НЕТ министр соглашался, что детенизация экономики, о которой говорил премьер, результатов не дала. Однако благодаря повышению минимальной зарплаты удалось увеличить собственные доходы Пенсионного фонда. "Планировалось, что на 2017-й собственные доходы Пенсионного фонда будут 142 млрд, а дотация – 141 млрд. По факту получили 159 млрд поступлений в Пенсионный фонд", - отмечает министр соцполитики.