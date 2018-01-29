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 Политика Украины
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Все про:пенсионный возраст (709) Пенсионный фонд (310) Министерство социальной политики (534) Рева (334)

 В ближайшие десять лет необходимости в повышении пенсионного возраста не будет, - Рева

В Минсоцполитики планируют увеличить количество плательщиков за счет детенизации "резерва теневой экономики".

Об этом, как информирует Цензор.НЕТ, рассказал министр соцполитики Андрей Рева в интервью изданию "Обозреватель".

"Вот когда мы вытащим людей из "тени" по максимуму – так, чтобы хотя бы процентов 90-95 работали легально, тогда скажем: "Стоп! Больше резервов нет". Мы посчитали, что в ближайшие десять лет не будет необходимости в повышении пенсионного возраста. Через 10 лет такая проблема теоретически может возникнуть – будем смотреть", - отметил Рева.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Из 3 млн украинцев с большим стажем и маленькой пенсией 2,5 млн - это женщины, - Рева

Отметим, что в интервью изданию Цензор.НЕТ министр соглашался, что детенизация экономики, о которой говорил премьер, результатов не дала. Однако благодаря повышению минимальной зарплаты удалось увеличить собственные доходы Пенсионного фонда. "Планировалось, что на 2017-й собственные доходы Пенсионного фонда будут 142 млрд, а дотация – 141 млрд. По факту получили 159 млрд поступлений в Пенсионный фонд", - отмечает министр соцполитики.

Источник: https://censor.net.ua/n3047097
 
 
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Але ж МВФ вимагає саме підвищення пенсійного віку.
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МВФ вимагає создания антикоррупционного суда, лолабот.
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ну а шо? хромосома же=))
В Крыму оккупанты установили памятник советским партизанам с изображением каски, которую носили солдаты Вермахта.

В ближайшие десять лет необходимости в повышении пенсионного возраста не будет, - Рева - Цензор.НЕТ 773
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А прогнози погоди на десять років Рева може давати?
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Клоуну Реве нужно начать с себя- начать меньше воровать и меньше жрать, потому как пузо уже в двери не влазит!
Посмотрите на этого свина, который советует украинцами меньше есть!



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В прошлом интервью Рева сообщал совершенно обратное, мол, по чуть-чуть, по годику будем отпускать...
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А ще раніше для жінок підняли пенсійний вік. То є питання: для чого, якщо був резерв? Тим більше, що то підвищення принесло лише шкоду.
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пенсионный срок уже сейчас нужно поднять 70 лет.... Молодежь массово уезжает за бугор..., нужно кому то работать... - дефицит рабочей силы уже повсеместно.... Пускай старики, бывшие комсомольцы продолжают строить светлое будущее... В ближайшие десять лет необходимости в повышении пенсионного возраста не будет, - Рева - Цензор.НЕТ 6819
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Несет чушь полную. А он откуда знает, что будет через десять лет? Через год или раньше, но правительство сменится. Неужели будут слушать бывшего великого министра? Сделают то, что посчитают нужным.
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Блин! Всегда знал, что замполиты колебаются в зависимости от курса руководства, главное плыть, желательно не отклоняясь от этого курса. Но последний высер, это что то с чем то..... Видать совсем с башней не дружит. Видать изральсое лечение не помогло. А может наоборот?
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Вот никак не пойму и зачем они все это говорят? У них что там, недержание или словесный понос? Ведь дураку ясно, что при таком бюджете денег на всех не хватит, (да еще и внешние выплаты) и ясень пень на ком будут отыгрываться!
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Вы что на приколе? Если он за 10 лет не снизится, то вас всех на столбах развешают.
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Рекламный слоган пенсионного фонда Украины : " Подумай о своей пенсии уже сегодня - умри молодым ! "
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В ближайшие десять лет необходимости в повышении пенсионного возраста не будет, - Рева... если украинцы жрать меньше будут.......
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Это типа "Царское слово". (захотел дал,захотел забрал)
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Я знаю! Есть ещё резерв, самый инновационный. Распоследний. Рева как раз на него и намекает, как очевидно. Такого в Мире пока не было, нигде. Ничего... Кто-то же должен стать пионером движения, по запрету пенсионеров, как категории населения.
Итак: в случае выхода на пенсию- заставлять пенсионера платить государству! Вот тут-то, такие вот несознательные граждане и задумаются, о своей наглой, неправомерной выгоде! Гешефт/ профит- очевиден.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ ближайшие десять лет необходимости в повышении пенсионного возраста не будет, - Рева
 
 
 
 
 
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