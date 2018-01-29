 Украина - европейская страна, и мы точно будем в ЕС, - Порошенко

"Присутствие Украины и украинцев в Давосе было обеспечено благодаря очень эффективной, в основном женской, команде Украинского дома под фантастическим девизом "Креативность. Инновации. Возможности". И сегодня это стало центром донесения правдивой информации. Не фейковой информации, которая создается Домом напротив. А из нашего Украинского дома мы доносили правдивую информацию об инвестиционной привлекательности. И оптимизм по отношению к Украине царил среди всех посетителей. Пользуясь возможностью я хочу поблагодарить всю команду Украинского дома. Вы сделали блестящую работу", - цитирует заявление президента, опубликованное на его facebook-странице, Цензор.НЕТ.
Там же приведена реплика Петра Порошенко, произнесенная во время одной из панельных встреч: "Украина точно будет в ЕС, Украина - европейская страна".
Напомним, президент Украины положительно оценил проведение 24-26 января ряда двусторонних встреч в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. "По результатам Давоса, если сказать одной фразой – все было очень хорошо", - сказал Порошенко.
По его словам, были сформированы позиции относительно приезда экспертов и определено какие именно шаги остались для того, чтобы пригласить миссию для получения очередного транша. И это задача для украинского Правительства и Парламента, добавил Президент. "Уверен, сам факт того, что мы ускорили приезд экспертов для проработки совместных и согласованных решений является чрезвычайно позитивным", - отметил Петр Порошенко.
почём нынче прокуроры,или "як пэтро кума продавав " !!!
за кого они нас держат с этим вступлением в евросоюзы
93-я бригада, ППД Черкасское. Две такие казармы в состоянии капитального ремонта. Бригада ушла работать в АТО, к их возвращению казармы должны быть готовы.
И полигон, там же, в Черкасском. Где с 14-го года топили в зыбкий грунт сотни тонн щебня и песка, а он так и оставался зыбким. Теперь там строится бригадный лагерь, с душами и туалетами, со столовой и со спортивным комплексом.
Сколько еще таких казарм, сколько еще полигонов нам надо обустроить? Много. Работа только началась, бюджет 14 и 15 годов не позволял думать про ремонты, бюджет 16-го года уже позволил брать в работу первые объекты, в 17-м году этот процесс стал становиться массовым.
Торопливо, но терпеливо, мы нагоняем упущенное за предыдущие два десятка лет забвения.
Это - #НоваАрмія, она только строится. Она набралась, ценой трагедий и потерь, боевого опыта. Но еще и нужна инфраструктура, база, основа.
Зачем нам так остро была нужна пауза и передышка? Вот, для строительства основы.
На ШирЛане большая стройка
Юрий Бирюков
Два с половиной десятка лет независимая Украина и 235-й общевойсковой полигон Широкий Лан прожили одинаково, не вдумываясь, не задумываясь. Как-то выживая, как-то существуя, где-то что-то зарабатывая, где-то как-то…
Пришла бригада на полигон - "а давайте ставить палатки!"
Какие палатки? У полигона нет своих палаток, полигон только указывает, где их ставить.
"Бригада, а вы привезли с собой свои палатки?" За сотни километров, теряя на ходу ящики с частями, колья, веревки? Не привезли? Ой…
Потом ситуация чуть модифицировалась - полигону дали палатки на два бригадных лагеря. Сколько у палатки срок жизни и службы? А сколько тонн щебня и песка каждый год утапливали в зыбкие глины ШирЛана? А сколько бы еще десятилетий это продолжалось?
Вот только мы взяли, да и "психанули", под мудрым руководством Степана Полторака - его это идея была, правда.
11 казарм с туалетами, душевыми, стиральными машинками.
Здание штаба.
Столовая, с новеньким оборудованием.
Котельная.
Система подачи воды (с очисткой) и система канализации.
Медицинский центр.
Спортивый центр (с игровым залом и тренажерными комплексами).
И… ну да, вишенка на тортик: комплекс отдыха и развлечений для солдатско/сержантского и, отдельно, офицерского состава.
Хочется "все и сразу". Хочется "вжух, и готово". Хочется "на вчера", а еще лучше - "на позавчера". Вот только "вчера" и "позавчера" мы на армию не обращали внимания.
Теперь наверстываем.
Бирюков мне уже пообещал мешок "коровки".
Украинцы просят Президента ввести смертную казнь
Смертна кара за корупцію
https://petition.president.gov.ua/petition/42458
http://ua.today/news/politics/ukraincy_prosyat_prezidenta_vvesti_smertnuyu_kazn
Отметим, Китай является мировым лидером по количеству казненных заключенных. В течение последних пяти лет за коррупцию наказаны 1,34 миллиона чиновников из правящей партии.
Вы бы хоть озаботились: что это за Руанда такая, и чем символична встреча Трампа в этом контексте.
и топит самых страшных для коррупции конкурентов - миху и юлю.
Набу не создала?
Счетчики на газ и тепло не поставила?
86 ?
Вы в это правда верите ?
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вполне нормальный процент
"Завхоз 2-го дома Старсобеса был застенчивый лжец. Все существо его протестовало против лжи, но не лгать он не мог. Он лгал, и ему было стыдно. Лгал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза".(с)
Правда, у классиков было "крал", а не "лгал". Но, в данном случае, замена оправдана.
Дуже страшнi своi' гниди !!