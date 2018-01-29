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Все про:Давос (265) заявление (242) Порошенко (14203) Евросоюз (11668)

 Украина - европейская страна, и мы точно будем в ЕС, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил команду Украинского дома в Давосе.

"Присутствие Украины и украинцев в Давосе было обеспечено благодаря очень эффективной, в основном женской, команде Украинского дома под фантастическим девизом "Креативность. Инновации. Возможности". И сегодня это стало центром донесения правдивой информации. Не фейковой информации, которая создается Домом напротив. А из нашего Украинского дома мы доносили правдивую информацию об инвестиционной привлекательности. И оптимизм по отношению к Украине царил среди всех посетителей. Пользуясь возможностью я хочу поблагодарить всю команду Украинского дома. Вы сделали блестящую работу", - цитирует заявление президента, опубликованное на его facebook-странице, Цензор.НЕТ.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Порошенко поприветствовал введение новых санкций против РФ: "Встречи в Давосе дают уверенность в их усилении"

Там же приведена реплика Петра Порошенко, произнесенная во время одной из панельных встреч: "Украина точно будет в ЕС, Украина - европейская страна".

Украина - европейская страна, и мы точно будем в ЕС, - Порошенко 01

Напомним, президент Украины положительно оценил проведение 24-26 января ряда двусторонних встреч в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. "По результатам Давоса, если сказать одной фразой – все было очень хорошо", - сказал Порошенко.

Также читайте: Если Украина хочет найти комфортное место в Европе, то путь к этому - сотрудничество, а не самоизоляция, - постпред Эстонии в ЕС Таэл

По его словам, были сформированы позиции относительно приезда экспертов и определено какие именно шаги остались для того, чтобы пригласить миссию для получения очередного транша. И это задача для украинского Правительства и Парламента, добавил Президент. "Уверен, сам факт того, что мы ускорили приезд экспертов для проработки совместных и согласованных решений является чрезвычайно позитивным", - отметил Петр Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3047096
 
 
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на тех богданах только до Житомира доехать можно...
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Он прав - Украна , будет в Европе ...но будет ли он там ....
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если после смерти похоронят в Украине то увы будет в европе
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А что ты ,гнида , на неметчине потерял ? В Украине был чмом последним ?
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Луизом , стал Лёня ? Был мразотой...им и на социале останешься....
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Конечно будем,но без тебя овощ-2.Речи,по типу у нас все хорошо ,уже не помогут.
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должно быть примерно так - "Украина европейская страна и у нас будет высокий уровень жизни" и может быть потом мы вступим в ЕС может нет посмотрим как будет лучше, Великобритания не член Евросоюза, Швейцария тоже, а мы ещё подумаем.
за кого они нас держат с этим вступлением в евросоюзы
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кругом сука ЗРАДА (для спамеров-мокшан дублирую)
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Тебе завтра в социальамт идти , просить бабосы на твоё жалкое существование.....ложись спать . путенская мразь...
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Сколько у нас в стране воинских частей, брошенных на произвол судьбы в течение предыдущих двух десятков лет? Казармы, четырехэтажные, двухподъездные. Под копирку построенные по всем частям. С текущей крышей, с ужасной планировкой. И без денег на ремонт, из года в год, из десятилетия в десятилетие.
93-я бригада, ППД Черкасское. Две такие казармы в состоянии капитального ремонта. Бригада ушла работать в АТО, к их возвращению казармы должны быть готовы.
И полигон, там же, в Черкасском. Где с 14-го года топили в зыбкий грунт сотни тонн щебня и песка, а он так и оставался зыбким. Теперь там строится бригадный лагерь, с душами и туалетами, со столовой и со спортивным комплексом.
Сколько еще таких казарм, сколько еще полигонов нам надо обустроить? Много. Работа только началась, бюджет 14 и 15 годов не позволял думать про ремонты, бюджет 16-го года уже позволил брать в работу первые объекты, в 17-м году этот процесс стал становиться массовым.
Торопливо, но терпеливо, мы нагоняем упущенное за предыдущие два десятка лет забвения.
Это - #НоваАрмія, она только строится. Она набралась, ценой трагедий и потерь, боевого опыта. Но еще и нужна инфраструктура, база, основа.
Зачем нам так остро была нужна пауза и передышка? Вот, для строительства основы.


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Urs - это я понимаю с ФБ вора-Бирюкова? Так что же ты стесняешься - давай полную ссылку...
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нус все, ты попался на наживку. Сейчас тебя админ забанит.
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Urs - Украина - европейская страна, и мы точно будем в ЕС, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4284 ....Мне то фиалетово если забанят за что нибудь... Это ты деньги потеряешь если тебя забанят....
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ну шож, тогда такая твоя доля - терпеть.
На ШирЛане большая стройка
Юрий Бирюков

Два с половиной десятка лет независимая Украина и 235-й общевойсковой полигон Широкий Лан прожили одинаково, не вдумываясь, не задумываясь. Как-то выживая, как-то существуя, где-то что-то зарабатывая, где-то как-то…
Пришла бригада на полигон - "а давайте ставить палатки!"
Какие палатки? У полигона нет своих палаток, полигон только указывает, где их ставить.
"Бригада, а вы привезли с собой свои палатки?" За сотни километров, теряя на ходу ящики с частями, колья, веревки? Не привезли? Ой…
Потом ситуация чуть модифицировалась - полигону дали палатки на два бригадных лагеря. Сколько у палатки срок жизни и службы? А сколько тонн щебня и песка каждый год утапливали в зыбкие глины ШирЛана? А сколько бы еще десятилетий это продолжалось?
Вот только мы взяли, да и "психанули", под мудрым руководством Степана Полторака - его это идея была, правда.
11 казарм с туалетами, душевыми, стиральными машинками.
Здание штаба.
Столовая, с новеньким оборудованием.
Котельная.
Система подачи воды (с очисткой) и система канализации.
Медицинский центр.
Спортивый центр (с игровым залом и тренажерными комплексами).
И… ну да, вишенка на тортик: комплекс отдыха и развлечений для солдатско/сержантского и, отдельно, офицерского состава.
Хочется "все и сразу". Хочется "вжух, и готово". Хочется "на вчера", а еще лучше - "на позавчера". Вот только "вчера" и "позавчера" мы на армию не обращали внимания.
Теперь наверстываем.


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Urs - по ходу нашего общения, это ты остался потерпевшим....
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не, напротив.
Бирюков мне уже пообещал мешок "коровки".
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Быстрее Руанда будет в ЕС. Пусть Порошенко спросит у президента Мальдив - кто быстрее? Украина - европейская страна, и мы точно будем в ЕС, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8190
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Поддержите пожалуйста петицию №22/042458-еп... Придется Пети застрелиться Украина - европейская страна, и мы точно будем в ЕС, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5450
Украинцы просят Президента ввести смертную казнь

Смертна кара за корупцію
https://petition.president.gov.ua/petition/42458
http://ua.today/news/politics/ukraincy_prosyat_prezidenta_vvesti_smertnuyu_kazn

Отметим, Китай является мировым лидером по количеству казненных заключенных. В течение последних пяти лет за коррупцию наказаны 1,34 миллиона чиновников из правящей партии.



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Это контрпродуктивно. Во-первых, расстреливать будут или самых мелких коррупционеров, или стрелочников. Во-вторых, это очень серьезно нас поссорит с Европой. А без ее помощи мы не станем нормальной страной.
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Да процентов 10 украинцев уже и так в ЕС на зароботках. А что в Украине уже жизни не будет при етой власти? Барыга всех в теплушках будет в ЕС отправлять?
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ВЫ петралексеичь уже ДАВНО в ЕС, это МЫ не в ЕС, а после вашего ПИЗДИЖА в Давосе, на нас теперь Серьёзно смотреть не_будут. (он думает там идиоты, и ЕГО не_спалили, что он был под Коксом)
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Звичайно, що Україна буде в ЄС. Але треба розуміти, що бідних вони не беруть. Порушення і протиріччя з європейськими законами є Польщі, Угорщині, Румунії...Але нема такої бідності населення, що є вагомим для прийняття в ЄС.
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И чем быстрее от тебя избавятся, тем быстрее будут в ЕС.
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если Украина была бы европейской страной, то Петр Лексеевич с друзьями еще в 2015-ом срок тянули бы.... А если бы мы были бы азиатской страной, то как в Китае получили бы они по пули в затылок... Украина зависла где то между Европой и Азией....
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Мне как то плевать на ЕС,а вот в НАТО нам обязательно нужно вступить.По поводу карамельного удержусь,а то одни маты только на уме
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Ming Uing b56f719d - гораздо хуже..., поменял на президента Руанды и гольф..... Вот обидно было , после всех анонсов....
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Забавные вы тролляры.
Вы бы хоть озаботились: что это за Руанда такая, и чем символична встреча Трампа в этом контексте.
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Судя по тому,сколько впихнуто средств в Украину,другого выхода у Европы нет.Не думаю,что Европа откажется от такого смачного куска.Плодородные земли,прекрасный климат и трудолюбивое население.Кто от этого откажется?
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время - население часть уедет, часть вымрет... Завезут китайцев - они более трудолюбивы.... Говорят Китай уже на низком старте в ожидании разрешения на продажу земли..
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Как и арабы давно замахнулись на наши земли
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Лео Кот У китайцев своя земля Сибирская есть.И они ее с большим усердием осваивают. Украина - европейская страна, и мы точно будем в ЕС, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2041
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там климат не тот, редкие китайские гастрабайтеры и те трудятся в ужасных условиях.
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В преддверии избирательной кампании Барыга стартует раздавать обiцянки...
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верно.

и топит самых страшных для коррупции конкурентов - миху и юлю.
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что ж юля коррупцию не поборола?
Набу не создала?
Счетчики на газ и тепло не поставила?
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А сколько вас таких по Украине тогда ползало и ползает до сих пор, с половиной мозга в руснявом информпространстве? По Сеньке и шапка.
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Бред сивой кобьільі мне неинтересен. Polls say that those who led the revolution have lost the public's trust. According to Sofia Center for Social Studies, 82 percent of Ukrainians do not trust Andriy Parubiy, commander of the Maidan revolution and current head of Ukrainian Parliament. Eighty-one percent do not trust Minister of Interior Arsen Avakov, and 81.5 percent do not trust Head of the Council for Defense and Security Oleksandr Turchynov. Eighty-nine percent of Ukrainians do not trust Parliament, and 86.2 percent do not trust the government as a whole.Only 1.9 percent of Ukrainians trust President Petro Poroshenko. An overwhelming 78.1 percent do not.
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Это неважно. 90% населения не имеет способности к критическому восприятию действительности; эта цифра применима к любой стране.
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А кому тогда доверяют в Софийском центре не выяснили?
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Какая разница ? Все "социологи" выполняют чей-то заказ на формирование общественного мнения.
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Вам на сру.нет-там 90% комунникабельности обеспечивается не словесно.
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Тебя, шныря, никто ни о чём не спрашивал.
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А сколько процентов доверяют путэну ?
86 ?
Вы в это правда верите ?
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Две трети россиян (66%) хотели бы видеть Владимира Путина на посту президента страны после выборов 2018 года.

---------
вполне нормальный процент
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С такой коррупцией, как на русне, мы тебя в ЕС не пустим, Петя. Забудь. Освободи Миху и перестань вредить Юле - они сделают твою работу по декоррупции лучше тебя.
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Ох, офшоры, вы офшорчики, офшорюсечки! Ох ты, Европа, сладкая и шоколадная такая, ДОРОГАЯ!..
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Прочитал это ваше... Мгновенно пришло в башку, от классиков:
"Завхоз 2-го дома Старсобеса был застенчивый лжец. Все существо его протестовало против лжи, но не лгать он не мог. Он лгал, и ему было стыдно. Лгал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза".(с)
Правда, у классиков было "крал", а не "лгал". Но, в данном случае, замена оправдана.
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рецидив комунистического построения светлого будущего. Комунистические выкормыши всегда обещают женится но, потом. Себе они светлое будущее строят сегодня.
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Конечно европейская, достаточно на карту посмотреть.
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Сказал "а",говори и "б" так,как Манафорт сознался,что имел своего человека в каждом министерстве укромафии и очень скоро один из создателей Партии Регионов,а именно ПОП МП пойдет по єтапу не только свидетелем,но и ответчиком,386-ть млрд.ворованного х"лобарьіжнёй бабла,вспльівающих из тени-єто тє не хухрьі-мухрьі!Мало не покажется!
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Варшавский Договор,СССР, СНГ ,Тухлый Союз Путлера ЕвраЗЭС и прочая Кремлевская Хрень,какой ЕС Лексеч? для БЫДЛА КГБэшный СаРай Плешивого Педофила и Газету ПРАВДА в РЫЛО Украина - европейская страна, и мы точно будем в ЕС, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9846и ИНТЕРНАЦИОНАЛ в ЖО...У с Мавзолеем чЛЕНИНА... Украина - европейская страна, и мы точно будем в ЕС, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9846
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Моисея быдлу и в Пустыню Сахара на 50 лет Украина - европейская страна, и мы точно будем в ЕС, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3472там ЕС высший пилотаж
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Черное - это белое: Порошенко заявил, что создание Антикоррупционного суда является его приоритетом. Цинизм нынешнего горе-президента Украины, как говорится, не имеет границ. Послушайте только, как нагло и цинично он врал вчера на брифинге по итогам его участия в 48-м ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе. «Я еще раз хотел бы подчеркнуть - вопрос создания независимого антикоррупционной инфраструктуры, включая Антикоррупционный суд, является вопросом моего приоритета. Это нужно не для Всемирного банка, не для Международного валютного фонда, не для иностранных партнеров. Это нужно для меня и для Украины», - заявил Порошенко. Он также сообщил, что вопрос создания антикоррупционной инфраструктуры и обеспечение ее независимой, эффективной работы, в том числе создание Антикоррупционного суда, был обсужден в ходе ряда его двусторонних встреч в Давосе. «У нас был очень тщательный разговор о ситуации с антикоррупционными органами», - отметил Порошенко. При этом он подчеркнул, что был инициатором создания таких органов. «Я считаю, что мы имеем очень эффективную позицию по созданию самих структур. Никто не сомневается относительно того, что они независимы», - добавил Петр Алексеевич. «Я имею твердую политическую волю, которая была реализована в том, что я внес в Парламент предложение по созданию Антикоррупционного суда. И в рамках парламентских дискуссий мы должны найти те формулировки, которые с одной стороны - не противоречат украинскому законодательству и украинской Конституции, не нарушают украинский суверенитет. Но обеспечивают независимость антикоррупционной инфраструктуры и обеспечивают ее эффективность», - сказал Порошенко. «Это моя принципиальная позиция. И не сомневаюсь, что так она и будет реализована. Это было очень одобрительно оценено и поддержано всеми нашими международными партнерами», - резюмировал он. Из всего вышесказанного правдивой является только одна информация - что тема создания Антикоррупционного суда активно обсуждалась в Давосе. Все остальное - не просто ложь, а возмутительная ложь. Порошенко бесстыже говорил в данном случае на «черное» - «белое». На самом деле именно он является главным противником создания в Украине независимого Антикоррупционного суда. И как раз ему, в первую очередь, адресовались недавно высказанные требования от многочисленных западных политиков и организаций - от МВФ, Всемирного банка, Евросоюза, американского посла и т. д. Хорошо и подробно об этом недавно рассказала одна польская газета в статье «Запад выдвигает украинской власти ультиматум в связи с ее нежеланием бороться с коррупцией». Так что, как видим, Порошенко - не только коррупционер №1 Украины, но еще и непревзойденный брехун! Что, впрочем, тоже давно и прекрасно известно. Как только таких мерзавцев земля носит?.. https://goo.gl/JhpSFe
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Лолита,пошел ты нах ! Тебя падлу,повесить мало за все твои преступления.Жри сам свои конфеты-приманки.Мы еще ногами тебе их поможем в пасть затолкать,чтобы ты гнида подавился и задохнулся ими. - Тварь наживается на нашем горе.
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Это как понимать ? Цензор - это уже прорашистское , антиукраинское издание ?? Тут вообще не осталось ни одного проукраинского коммента - один ЗРАДОБОТНЫЙ бред с повторением одних и тех же слов - "соя , оффшоры , липецк , партнер путина ..." .
Дуже страшнi своi' гниди !!
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КацаКрысины,поссыте в Небо и на вас посыпятся монеты Золотой Антилопы с Облаков Украина - европейская страна, и мы точно будем в ЕС, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9407
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При баризі Україна може дійсно опинитись в ЄС, от тільки той ЄС буде називатись не Європейським, а Євразійським.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомУкраина - европейская страна, и мы точно будем в ЕС, - Порошенко
 
 
 
 
 
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