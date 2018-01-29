 Украина - европейская страна, и мы точно будем в ЕС, - Порошенко

"Присутствие Украины и украинцев в Давосе было обеспечено благодаря очень эффективной, в основном женской, команде Украинского дома под фантастическим девизом "Креативность. Инновации. Возможности". И сегодня это стало центром донесения правдивой информации. Не фейковой информации, которая создается Домом напротив. А из нашего Украинского дома мы доносили правдивую информацию об инвестиционной привлекательности. И оптимизм по отношению к Украине царил среди всех посетителей. Пользуясь возможностью я хочу поблагодарить всю команду Украинского дома. Вы сделали блестящую работу", - цитирует заявление президента, опубликованное на его facebook-странице, Цензор.НЕТ.

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Там же приведена реплика Петра Порошенко, произнесенная во время одной из панельных встреч: "Украина точно будет в ЕС, Украина - европейская страна".

Напомним, президент Украины положительно оценил проведение 24-26 января ряда двусторонних встреч в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. "По результатам Давоса, если сказать одной фразой – все было очень хорошо", - сказал Порошенко.

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По его словам, были сформированы позиции относительно приезда экспертов и определено какие именно шаги остались для того, чтобы пригласить миссию для получения очередного транша. И это задача для украинского Правительства и Парламента, добавил Президент. "Уверен, сам факт того, что мы ускорили приезд экспертов для проработки совместных и согласованных решений является чрезвычайно позитивным", - отметил Петр Порошенко.