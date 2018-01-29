 Если жертва разных со мной взглядов, а обвиняемые пришли с Майдана, то преступление все равно будет расследоваться, - Луценко о "деле Бузины"

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, сообщил генпрокурор Юрий Луценко в интервью газете "Сегодня".

"Скажу откровенно, я не разделяю позицию и творчество Бузины. Но совершено убийство, и мои взгляды тут ни при чем: преступники должны быть наказаны. Что касается экспертизы ДНК у подозреваемых, то добровольно они сдать кровь не желали, а учитывая резонанс и то, что за ними стоят активные, радикально настроенные группы, прокуроры оттягивали момент принудительного забора крови (а такую процедуру позволяет закон). Были пикеты, протесты, угрозы, но, простите, если люди невиновны, то ничего плохого в сдаче анализов нет. И я санкционировал принудительный забор крови у обвиняемых, причем это сделали максимально без унижений. Ведь если люди не хотят сдавать кровь, это еще не означает, что они виновны. Анализ ДНК подтвердил причастность упомянутых людей к данному преступлению. К чему это говорю? К тому, что если жертва разных со мной взглядов, а обвиняемые пришли с Майдана, то преступление все равно будет расследоваться", - пояснил генпрокурор.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: Полиция раскрывает 9 из 10 умышленных убийств, - начальник Департамента уголовного розыска Нацполиции Тихонов.ИНФОГРАФИКА

Напомним, Олесь Бузина был убит 16 апреля 2015 года в Киеве во дворе многоквартирного дома, в котором жил.

Двое подозреваемых в совершении преступления А.Медведько и Д.Полищук были задержаны 18 июня. Д.Полищук служил в зоне АТО в звании гвардии лейтенанта Вооруженных сил Украины, был командиром 54-го разведывательного батальона. А.Медведько является участником АТО, он проходил службу в составе батальона МВД "Киев-2".

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Гибель депутат райсовета Легкого на охоте: подозреваемый стрелял картечью, что запрещено в Украине, - Речинский

После задержания суды избрали им меру пресечения в виде содержания под стражей и неоднократно ее продлевали.

9 декабря 2015 года Печерский суд изменил меру пресечения для Д.Полищука с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. 3 февраля 2016 года Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения для Д.Полищука с круглосуточного домашнего ареста на частичный домашний арест - с 22:00 до 6:00, сроком до 2 апреля.

Также читайте: Удача - важный фактор расследования, но в "деле Шеремета" пока такого нет, - Луценко

31 декабря 2015 года суд изменил меру пресечения А.Медведько на круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета. 28 января 2016 года Печерский суд изменил круглосуточный домашний арест А.Медведько на частичный - с 19:00 до 8:00.

По данному делу до сих пор продолжает досудебное следствие. Подозреваемые категорически отрицают свою вину. На многочисленные суды по избранию им меры пресечения постоянно приходит большое количество людей, их родственники, соратники, друзья и знакомые.

25 марта 2016 года Печерский райсуд отпустил А.Медведько под личное обязательство. 18 апреля Апелляционный суд Киева отказал прокуратуре в удовлетворении жалобы на это решение Печерского суда. Таким образом, с 26 мая А.Медведько уже не должен носить электронное средство слежения.

Также 25 марта Печерский суд отклонил ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения для другого подозреваемого в убийстве О.Бузины Д.Полищука после 2 апреля. 26 апреля Апелляционный суд Киева подтвердил законность этого решения.

Также смотрите: Суд арестовал на 60 суток киевлян Шемотюка и Горбаня за поджог монастыря УПЦ МП. ФОТО

В июне 2017 года столичная прокуратура завершила расследование этого резонансного преступления, после чего материалы уголовного производства были предоставлены сторонам для ознакомления.

Действия подозреваемых квалифицированы п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 1 ст. 263 (незаконное хранение оружия) УК Украины. За совершенное им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Суд по делу об убийстве журналиста Бузины назначили на 9 февраля 2018 года.