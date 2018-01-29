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Все про:Бузина (190) Луценко (6871) Медведько (246) Полищук (69) суд (20342) убийство (4730)

 Если жертва разных со мной взглядов, а обвиняемые пришли с Майдана, то преступление все равно будет расследоваться, - Луценко о "деле Бузины"

За главными подозреваемыми в "деле об убийстве Бузины" - Медведько и Полищуком - наблюдения до гибели журналиста не было.  

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, сообщил генпрокурор Юрий Луценко в интервью газете "Сегодня".

"Скажу откровенно, я не разделяю позицию и творчество Бузины. Но совершено убийство, и мои взгляды тут ни при чем: преступники должны быть наказаны. Что касается экспертизы ДНК у подозреваемых, то добровольно они сдать кровь не желали, а учитывая резонанс и то, что за ними стоят активные, радикально настроенные группы, прокуроры оттягивали момент принудительного забора крови (а такую процедуру позволяет закон). Были пикеты, протесты, угрозы, но, простите, если люди невиновны, то ничего плохого в сдаче анализов нет. И я санкционировал принудительный забор крови у обвиняемых, причем это сделали максимально без унижений. Ведь если люди не хотят сдавать кровь, это еще не означает, что они виновны. Анализ ДНК подтвердил причастность упомянутых людей к данному преступлению. К чему это говорю? К тому, что если жертва разных со мной взглядов, а обвиняемые пришли с Майдана, то преступление все равно будет расследоваться", - пояснил генпрокурор.

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Напомним, Олесь Бузина был убит 16 апреля 2015 года в Киеве во дворе многоквартирного дома, в котором жил. 

Двое подозреваемых в совершении преступления А.Медведько и Д.Полищук были задержаны 18 июня. Д.Полищук служил в зоне АТО в звании гвардии лейтенанта Вооруженных сил Украины, был командиром 54-го разведывательного батальона. А.Медведько является участником АТО, он проходил службу в составе батальона МВД "Киев-2". 

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После задержания суды избрали им меру пресечения в виде содержания под стражей и неоднократно ее продлевали. 

9 декабря 2015 года Печерский суд изменил меру пресечения для Д.Полищука с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. 3 февраля 2016 года Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения для Д.Полищука с круглосуточного домашнего ареста на частичный домашний арест - с 22:00 до 6:00, сроком до 2 апреля. 

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31 декабря 2015 года суд изменил меру пресечения А.Медведько на круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета. 28 января 2016 года Печерский суд изменил круглосуточный домашний арест А.Медведько на частичный - с 19:00 до 8:00. 

По данному делу до сих пор продолжает досудебное следствие. Подозреваемые категорически отрицают свою вину. На многочисленные суды по избранию им меры пресечения постоянно приходит большое количество людей, их родственники, соратники, друзья и знакомые. 

25 марта 2016 года Печерский райсуд отпустил А.Медведько под личное обязательство. 18 апреля Апелляционный суд Киева отказал прокуратуре в удовлетворении жалобы на это решение Печерского суда. Таким образом, с 26 мая А.Медведько уже не должен носить электронное средство слежения. 

Также 25 марта Печерский суд отклонил ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения для другого подозреваемого в убийстве О.Бузины Д.Полищука после 2 апреля. 26 апреля Апелляционный суд Киева подтвердил законность этого решения. 

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В июне 2017 года столичная прокуратура завершила расследование этого резонансного преступления, после чего материалы уголовного производства были предоставлены сторонам для ознакомления.

Действия подозреваемых квалифицированы п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 1 ст. 263 (незаконное хранение оружия) УК Украины. За совершенное им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. 

Суд по делу об убийстве журналиста Бузины назначили на 9 февраля 2018 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3047095
 
 
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Как же противен этот "правдоруб".Ничего ,кружка еще пригодится.
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Где гарантия того, что результаты ДНК-анализа не сфальсифицированы? Будут еще какие-то доказательства?
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Вообщем оба приговоренных за ликвидацию матерого украинофоба во время войны были атошниками... А были бы сепарами или рашен-зольдатами убивавших украинских граждан, то уже были бы амнистированы и обменены....А возможно и помилованы указом лолиты.....
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Alexandr Pavlyukov - сам не знаю почему.... - это ФСБ нужно спросить...
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Alexandr Pavlyukov - подождем суда и графологической экспертизы....Когда Суд кстати вы не в курсе? Петр Лексеевич уже обратился туда, что бы привлечь к ответственности грузинский ТВ канал..., ведь правда же?
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Повторювати фсбешний фейк не варто, бо самі себе принижуєте.
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Ali Hasan - почему фейк? Это в Суде уже доказали, да? Грузины настаивают, что правда...
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Обов'язок грузинів провести експертизу, а до того це не факт.
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Ali Hasan - а зачем им проводить? Они дают гарантию, что это правда С НАДЕЖНОГО ИСТОЧНИКА... Писали, что перепроверили 100 раз.....
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Ще раз: хто звинувачує, той і доказує. Це правило.
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Ali Hasan - пипец какой бред даже для порохобота... Отстаивает свои права потерпевший... В нашем случае Лолита....
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Ні. Можно світла не звертати увагу. Можно звинувачувати, ображати...порохоботом називати..., але це на совісті того, хто звинувачує. Все. У них нема ніяких документів і я на це діло не витрачає час, бо бачив в житті багато фейків.
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У картавого обострение цирроза головного мозга
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Виновных в убийстве Бузины надо найти и принудительно наградить.
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а вот этих подонков в центре и справа на фото, из за которых погибли тысячи людей картавый ишак не хочет привлечь к ответственности?

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А зачем? Они хорошо наливают. И не только.... Если жертва разных со мной взглядов, а обвиняемые пришли с Майдана, то преступление все равно будет расследоваться, - Луценко о "деле Бузины" - Цензор.НЕТ 1630
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Бузина був дійсно російським пропагандистом і українофобом. Його ненавиділа більша частина України, але вбивати є порушенням законів. Якщо вони вині, то мають розраховувати на пом'якшення вироку.
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Ну так а чего его не закрыли такие правдорубы как юга.Это его прямая обязанность.
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Ну да у нас про законы вспоминают,только когда надо кого то закрыть по приказу овоща-1 и овоща-2
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Костя, Бузина был таким борзым, потому что понимал, что серьезного ему нечего предъявить и что неуклюжие предъявы послужат для него классной рекламой. Но Бог не фраер..) Я просто уверен, что замочили его кацапы, а наши менты им подыграли, по старой совковой привычке назначив "преступников"
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Не має права закривати, бо Бузина не порушував закон. Тут питання до ВР: чому такі закони, що Бузина знущався з усієї України?
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У нас пропрезиденская коалиция в вр,поэтому все вопросы к нему.
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Не к ньому, а ко всім депутатам ВР. Читайте про повноваження і розподіл влади.
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Або бути відпущеними судом присяжних. Хоча про що це я...
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Если жертва разных со мной взглядов, а обвиняемые пришли с Майдана, то преступление все равно будет расследоваться, - Луценко о "деле Бузины"

Че за бред, че белка схватила, пора завязывать.
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Ну так а чего его не закрыли такие правдорубы как юга.Это его прямая обязанность.

Это да, обязанность.
Но мы же стремимся в Европу, а оттуда говорят что это мнение.
А сами начали закрывать и запрещать таких олесей.
Но это у себя.
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Медведько -генпрокурором Полищука - замом.
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Костя, Бузина был таким борзым, потому что понимал, что серьезного ему нечего предъявить и что неуклюжие предъявы послужат для него классной рекламой.

А если бы такая бузина появилась в США ?
Ведь США провозгласили независимость так же как и Украина.
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В Великобритании между прочим уровень жизни выше чем в США.
И вот вылазит такая бузина : я 250 лет жду .... , пластиковый стаканчик и граненый стакан.
На дурку бы отправили
😂
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Вот сейчас себя ведёт точно также , как Бузина , Мураев ! Бузина бузил на всё украинское и его успокоили , я конечно хотел бы , чтобы Мураева тоже замуровали , как Бузину .
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Самое интересное, исходя из результатов его "работы", "одних взглядов" он именно с Бузиной.
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раскрой сначала преступления на майдане......
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЕсли жертва разных со мной взглядов, а обвиняемые пришли с Майдана, то преступление все равно будет расследоваться, - Луценко о "деле Бузины"
 
 
 
 
 
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