 ГСЧС предупреждает об ухудшении погоды, КГГА может запретить въезд грузовиков в столицу

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, по данным Укргидрометцентра, 29 января на территории Правобережной Украины - порывы ветра 15-20 м/с; в Украине, кроме западной части, местами гололед, налипание мокрого снега; на дорогах страны гололедица.

В Киевской области 29 января - порывы ветра 15-20 м/с; на дорогах местами гололедица, ночью местами гололед.

"В течение 28-29 января въезд большегрузного транспорта в столицу могут ограничить из-за ухудшения погодных условий. Решение об ограничении будет принято в случае усиления снегопада. Просим водителей учесть эту информацию при планировании маршрутов", - отмечается в сообщении на сайте КГГА.

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Кроме того, чтобы работа снегоуборочной техники была эффективной, власти призывают водителей не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. Автомобили, мешающие расчищать автодороги от снега, будут эвакуированы.

Также городские власти убедительно просят киевлян в условиях ухудшения погоды не пользоваться личным авто, а по возможности отдавать предпочтение общественному транспорту.

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"29-31 января в связи с оттепелью ожидается подъем уровней воды над текущими уровнями. В реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) - на 0,2-0,8 м, в реках бассейна Западного Буга - на 0,1-0,5 м. Также синоптики прогнозируют разрушение ледового покрова, местами ледоход, при этом возможно формирование заторов льда с резким колебанием уровней воды", - предупреждают в ГСЧС.