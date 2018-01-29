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 Общество, Фоторепортаж
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 Жители ОРДО ездят к линии разграничения, чтобы поговорить по мобильному, - Новости Донбасса. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

С 11 января в неподконтрольных украинской власти городах Донецкой области отсутствует сигнал украинского мобильного оператора Vodafone.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса, люди не могут позвонить своим родственникам в "большую Украину" или провести платежные интернет-операции.

Но сигнал Vodafone ловит у самой линии разграничения как Донецка, так и других городов. В поисках связи дончане отправляются на окраину Петровского района, чтобы сказать своим родным, что они в порядке, а также вывести средства с электронных кошельков и банковских карт.

Жители ОРДО ездят к линии разграничения, чтобы поговорить по мобильному, - Новости Донбасса 01

Впереди кладбище, по бокам посадка и терриконы, это все что окружает ряд выстроенных машин вдоль дороги. На тротуаре тоже люди, которые приехали сюда на общественном транспорте, чтобы дозвониться к родственникам.

Жители ОРДО ездят к линии разграничения, чтобы поговорить по мобильному, - Новости Донбасса 02

До середины января 2017 года, расположение поселка шахты №11 было мало кому известно в Донецке. Это окраина города, ничем не приметная, обычный шахтный поселок, каких сотни в Донецке. Но сегодня сюда едут дончане со всего города, ведь именно тут ловит сигнал Vodafone.

Жители ОРДО ездят к линии разграничения, чтобы поговорить по мобильному, - Новости Донбасса 03

К остановке подъезжает очередная маршрутка и женщины выйдя сразу же берутся за свои телефоны.

Жители ОРДО ездят к линии разграничения, чтобы поговорить по мобильному, - Новости Донбасса 04

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: На оккупированной территории Донетчины появился новый "бизнес" - организация поездок в "места, где есть связь МТС". ФОТО

Жители ОРДО ездят к линии разграничения, чтобы поговорить по мобильному, - Новости Донбасса 05

В социальных сетях начали размещать объявления о поездках в места, где ловит сигнал украинского оператора. Для того, чтобы вывести деньги с электронных кошельков или перечислить деньги с карты на карту, водители собирают сим-карты и уже на месте звонят по "Фениксу" владельцу карты, чтобы продиктовать код, пришедший в СМС. Стоимость такой услуги 100 рублей (50 гривен).

Жители ОРДО ездят к линии разграничения, чтобы поговорить по мобильному, - Новости Донбасса 06

В сторону поселка выстраиваются еще люди. Говорят, чем ближе к линии разграничения, тем лучше ловит связь. А до линии разграничения тут совсем чуть-чуть, каких-то 2 километра. Поэтому сигнал добивает с вышек на подконтрольной украинской власти территории.

Жители ОРДО ездят к линии разграничения, чтобы поговорить по мобильному, - Новости Донбасса 07

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Без гарантий безопасности Vodafone не поедет ремонтировать мобильную связь на оккупированный Донбасс - пресс-секретарь

Жители ОРДО ездят к линии разграничения, чтобы поговорить по мобильному, - Новости Донбасса 08

Проходит полчаса и подъезжают новые машины, паркуясь у заснеженной обочины. С автобусов и маршруток выходят новые люди и так до самого вечера, рассказывают жители поселка.

Люди с надеждой говорят между собой, что связь Vodafone все-таки восстановят, но пока вынуждены жить в такой изоляции.

Жители ОРДО ездят к линии разграничения, чтобы поговорить по мобильному, - Новости Донбасса 09

По информации издания, представитель незаконной группировки "ДНР" Денис Пушилин заявил, что группировка будет просить восстановления связи "Vodafone" на переговорах в Минске. Он утверждает, что причина такого решения – "не получается найти понимание по восстановлению вне Минска".

Также читайте: О возмещении Россией нанесенных Украине убытков стоит говорить после восстановления мира, - Волкер

Напомним, 11 января пропала связь Vodafone на неподконтрольных территориях Донбасса. В компании сообщили о повреждении оптоволоконного кабеля. 19 января сообщили о восстановлении связи на Луганщине.

22 января группировка "ДНР" опубликовала заявление в компании Vodafone с просьбой оказать содействие в восстановлении работы сети и направить специалистов оператора на неподконтрольную Украины территорию Донбасса. Компания "Vodafone-Украина" не может отремонтировать свое оборудование без гарантий безопасности на оккупированной территории Донецкой области.

Источник: https://censor.net.ua/n3047093
 
 
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В сторону поселка выстраиваются еще люди. Говорят, чем ближе к линии разграничения, тем лучше ловит связь.



Это ж надо? Кто мог бы о подумать на Дамбассе о такой физической аномалии весной 2014, когда шли на референдум? Жители ОРДО ездят к линии разграничения, чтобы поговорить по мобильному, - Новости Донбасса - Цензор.НЕТ 4307
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Я еще помню как мои знакомые из Донбасса после референдума вещали: "пусть Украина аставит нас в покое! Вы полгода не сможете прожить без Донбасса! Вы еще просить будете Донбасс, а мы еще посмотрим..." Посмотрели. Увидели. - Одна большая зона зачумления. Неизвестно, что дольше - разминировать минные поля после орков, или вычищать мазги кормильцев всей Вселенной.
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Скоріше всього робити там не будуть. Зараз нема за що і для чого там робити.
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Из-за пакета Яровой проводной интернет на РФ подорожает на 1257%

Тотальная слежка за гражданами (за деньги самих граждан) в обмен на весьма сомнительную «безопасность» дорого обойдется рабсиянам.
Только вдумайтесь: на 1257% (!) могут вырасти цены на проводной интернет после вступления в силу «закона Яровой» (по подсчётам РСПП). К примеру, если сейчас за интернет рабы путина платят 350 рублей в месяц, то из-за нового закона цена может вырасти до 4 400 рублей в месяц (а это, на минуточку, 52 800 в год).
«Закон Яровой», обязывающий операторов и интернет-сервисы хранить все телефонные разговоры, текстовые сообщения, изображения, звуки, видеозаписи и другие электронные сообщения пользователей, должен вступить в силу 1 июля 2018 г.
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Как и предполагал "Ъ", «закон Яровой» будет иметь международные последствия. Под него попадают российские структуры зарубежных операторов, подтвердили в Институте исследований интернета. Если им придется раскрыть персональные данные пользователей спецслужбам, это приведет к нарушению европейского регламента о защите личной информации. Эти риски уже изучает входящая во France Telecom компания Orange Business Services. Сложности возникнут и у иностранных интернет-сервисов, зарегистрированных на РФ как организаторы распространения информации. К такой категории Роскомнадзор относит около десяти компаний, включая мессенджер Telegram, разработчика браузера Opera Software и сервис знакомств Badoo.

Требования «закона Яровой» по хранению данных приложимы ко всем организаторам распространения информации, включая иностранных операторов, участвующих в процессе приема, передачи или обработки данных на территории России. Об этом говорится в отчете Института исследований интернета (ИИИ). Иностранные компании, имеющие на России лицензию оператора по предоставлению услуг связи от фиксированной до голосовой, могут попадать под требования "пакета Яровой" и, как следствие, нести риски, связанные с нарушением норм иностранного права,- поясняет главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.
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Они хотели русский мир. Вы думаете в рашке, в тундре дохрена мобильного покрытия?
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Предупреждали ж баранов донецких - придет рюзьге мир - лафа и цивилизация на этом закончится
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Ну от навіщо їм той "нєскрєпний" мобільний зв'язок? От на флоті колись спілкувалися сигнальними прапорцями. Досить лише кожних 300 метрів вишки побудувати, якщо дерев немає - і вперед! Або "шахтьорам" гудкову азбуку придумати - теж варіант.
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Вагонов не надо, долги по зарплате прощаем Жители ОРДО ездят к линии разграничения, чтобы поговорить по мобильному, - Новости Донбасса - Цензор.НЕТ 898
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С каждым днем за сохранность своей квартиры нужно терпеть все больше и больше унижений и неудобств. Пипл, неужели жилье в регионе, где нет и не будет приличной работы, стоит таких унижений? Оцените свое жилье в долларах и вы поймете, за какую мизерную сумму вы терпите такие унижения
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Нсульки відомо, то продати житло там неможливо.
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По Украине валом сел, где пустые хаты. По ходу, их можно или купить за копейки, или занять бесплатно. Инертность, привычка жить в городе заставляют их терять чувство собственного достоинства.
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Погоджуюсь, але люди не хочуть кидати там своє житло.
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Саня,а если оно своими копытами,с душой и сердцем?Какие доллары?Если годов под ср...,куда валить?Если 82 года мамке нетранспортабельной?Терплю,с надеждой,что вымещу все на уебках.Тимон,Злат,погуляем по родным местам.
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Раніше треба цих уе.. мочить. Тепер вже нема сенсу, бо нічого не повернути.
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У всех-всех-всех оставшихся 82-летние мамки нетранспортабельные? На секундочку, моя соседка забрала к себе из Донецка одинокую парализованую ТЕТКУ,
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Референдм, референдум, референдум!!!!!
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Как бараны на водопой..... пипец ..и это в 21 веке ........
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Ремонтувати не треба, бо відсутність зв'язку є частиною "русского мира".
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есть и такие, которые рвуться из забоя на убой.
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а що, перемога? Это главком прекратил связь на оккупированной территории?
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А вы еще не знаете где сепаров можно наловить для обмена?
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В Латвии.... у нас ещё (пока) много питарасни путенской . Сколько нужно вагонов этой падали ?
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Немає слів. 2018 рік. Українці літають в Сідней, Лондон, Мілан, а ордло шукає мобільний зв"язок.
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Почему упал "Водафон" и как провалилась попытка Захарченко изолировать жителей "ДНР" от Украиныhttps://www.youtube.com/watch?v=HFZNTO82MX0
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЖители ОРДО ездят к линии разграничения, чтобы поговорить по мобильному, - Новости Донбасса. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
 
 
 
 
 
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