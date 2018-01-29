 Жители ОРДО ездят к линии разграничения, чтобы поговорить по мобильному, - Новости Донбасса. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса, люди не могут позвонить своим родственникам в "большую Украину" или провести платежные интернет-операции.

Но сигнал Vodafone ловит у самой линии разграничения как Донецка, так и других городов. В поисках связи дончане отправляются на окраину Петровского района, чтобы сказать своим родным, что они в порядке, а также вывести средства с электронных кошельков и банковских карт.





Впереди кладбище, по бокам посадка и терриконы, это все что окружает ряд выстроенных машин вдоль дороги. На тротуаре тоже люди, которые приехали сюда на общественном транспорте, чтобы дозвониться к родственникам.





До середины января 2017 года, расположение поселка шахты №11 было мало кому известно в Донецке. Это окраина города, ничем не приметная, обычный шахтный поселок, каких сотни в Донецке. Но сегодня сюда едут дончане со всего города, ведь именно тут ловит сигнал Vodafone.





К остановке подъезжает очередная маршрутка и женщины выйдя сразу же берутся за свои телефоны.

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В социальных сетях начали размещать объявления о поездках в места, где ловит сигнал украинского оператора. Для того, чтобы вывести деньги с электронных кошельков или перечислить деньги с карты на карту, водители собирают сим-карты и уже на месте звонят по "Фениксу" владельцу карты, чтобы продиктовать код, пришедший в СМС. Стоимость такой услуги 100 рублей (50 гривен).

В сторону поселка выстраиваются еще люди. Говорят, чем ближе к линии разграничения, тем лучше ловит связь. А до линии разграничения тут совсем чуть-чуть, каких-то 2 километра. Поэтому сигнал добивает с вышек на подконтрольной украинской власти территории.

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Проходит полчаса и подъезжают новые машины, паркуясь у заснеженной обочины. С автобусов и маршруток выходят новые люди и так до самого вечера, рассказывают жители поселка.

Люди с надеждой говорят между собой, что связь Vodafone все-таки восстановят, но пока вынуждены жить в такой изоляции.





По информации издания, представитель незаконной группировки "ДНР" Денис Пушилин заявил, что группировка будет просить восстановления связи "Vodafone" на переговорах в Минске. Он утверждает, что причина такого решения – "не получается найти понимание по восстановлению вне Минска".

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Напомним, 11 января пропала связь Vodafone на неподконтрольных территориях Донбасса. В компании сообщили о повреждении оптоволоконного кабеля. 19 января сообщили о восстановлении связи на Луганщине.

22 января группировка "ДНР" опубликовала заявление в компании Vodafone с просьбой оказать содействие в восстановлении работы сети и направить специалистов оператора на неподконтрольную Украины территорию Донбасса. Компания "Vodafone-Украина" не может отремонтировать свое оборудование без гарантий безопасности на оккупированной территории Донецкой области.