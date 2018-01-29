 Жители ОРДО ездят к линии разграничения, чтобы поговорить по мобильному, - Новости Донбасса. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса, люди не могут позвонить своим родственникам в "большую Украину" или провести платежные интернет-операции.
Но сигнал Vodafone ловит у самой линии разграничения как Донецка, так и других городов. В поисках связи дончане отправляются на окраину Петровского района, чтобы сказать своим родным, что они в порядке, а также вывести средства с электронных кошельков и банковских карт.
Впереди кладбище, по бокам посадка и терриконы, это все что окружает ряд выстроенных машин вдоль дороги. На тротуаре тоже люди, которые приехали сюда на общественном транспорте, чтобы дозвониться к родственникам.
До середины января 2017 года, расположение поселка шахты №11 было мало кому известно в Донецке. Это окраина города, ничем не приметная, обычный шахтный поселок, каких сотни в Донецке. Но сегодня сюда едут дончане со всего города, ведь именно тут ловит сигнал Vodafone.
К остановке подъезжает очередная маршрутка и женщины выйдя сразу же берутся за свои телефоны.
В социальных сетях начали размещать объявления о поездках в места, где ловит сигнал украинского оператора. Для того, чтобы вывести деньги с электронных кошельков или перечислить деньги с карты на карту, водители собирают сим-карты и уже на месте звонят по "Фениксу" владельцу карты, чтобы продиктовать код, пришедший в СМС. Стоимость такой услуги 100 рублей (50 гривен).
В сторону поселка выстраиваются еще люди. Говорят, чем ближе к линии разграничения, тем лучше ловит связь. А до линии разграничения тут совсем чуть-чуть, каких-то 2 километра. Поэтому сигнал добивает с вышек на подконтрольной украинской власти территории.
Проходит полчаса и подъезжают новые машины, паркуясь у заснеженной обочины. С автобусов и маршруток выходят новые люди и так до самого вечера, рассказывают жители поселка.
Люди с надеждой говорят между собой, что связь Vodafone все-таки восстановят, но пока вынуждены жить в такой изоляции.
По информации издания, представитель незаконной группировки "ДНР" Денис Пушилин заявил, что группировка будет просить восстановления связи "Vodafone" на переговорах в Минске. Он утверждает, что причина такого решения – "не получается найти понимание по восстановлению вне Минска".
Напомним, 11 января пропала связь Vodafone на неподконтрольных территориях Донбасса. В компании сообщили о повреждении оптоволоконного кабеля. 19 января сообщили о восстановлении связи на Луганщине.
22 января группировка "ДНР" опубликовала заявление в компании Vodafone с просьбой оказать содействие в восстановлении работы сети и направить специалистов оператора на неподконтрольную Украины территорию Донбасса. Компания "Vodafone-Украина" не может отремонтировать свое оборудование без гарантий безопасности на оккупированной территории Донецкой области.
Это ж надо? Кто мог бы о подумать на Дамбассе о такой физической аномалии весной 2014, когда шли на референдум?
Тотальная слежка за гражданами (за деньги самих граждан) в обмен на весьма сомнительную «безопасность» дорого обойдется рабсиянам.
Только вдумайтесь: на 1257% (!) могут вырасти цены на проводной интернет после вступления в силу «закона Яровой» (по подсчётам РСПП). К примеру, если сейчас за интернет рабы путина платят 350 рублей в месяц, то из-за нового закона цена может вырасти до 4 400 рублей в месяц (а это, на минуточку, 52 800 в год).
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Требования «закона Яровой» по хранению данных приложимы ко всем организаторам распространения информации, включая иностранных операторов, участвующих в процессе приема, передачи или обработки данных на территории России. Об этом говорится в отчете Института исследований интернета (ИИИ). Иностранные компании, имеющие на России лицензию оператора по предоставлению услуг связи от фиксированной до голосовой, могут попадать под требования "пакета Яровой" и, как следствие, нести риски, связанные с нарушением норм иностранного права,- поясняет главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.
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