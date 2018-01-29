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 Гибель депутат райсовета Легкого на охоте: подозреваемый стрелял картечью, что запрещено в Украине, - Речинский

В воскресенье в Сумской области во время охоты застрелили заместителя председателя Лебединской районной государственной администрации Ивана Легкого.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил журналист Станислав Речинский на Facebook.

Смотрите: Депутат райсовета на Сумщине погиб во время охоты. ВИДЕО

"Немного деталей. Всего на охоте вместе с егерем было 9 человек. Охотились на кабана. Покойный —зампред Лебединской райгосадминистрации Иван Легкой. Подозреваемый в убийстве – частный предприниматель Сергей Коваленко. Также на охоте присутствовали – прокурор Сумской городской прокуратуры Рекуненко Борис Павлович, старший оперуполномоченный Управления защиты экономики УМВД в Сумской области Кисель Евгений Вдалимирович, частный предприниматель Иваницкий Олег Васильевич, пенсионер Лагуткин Юрий Леонидович, Ломинский Владимир Ильич, водитель предриятия "Полтавагазводобування", егерь и сын убитого",  - написал он.

"Подозреваемый стрелял вдоль номеров, что является грубейшим нарушением правил охоты. А еще более диким является то, что стрелял он картечью. Что строжайше запрещено на всей территории Украины. Ну и состав "охотничков" показателен. Чиновник райгосадминистрации, прокурор, мент-экономист и частные предприниматели. Жаль, что картечь убила только одного", - резюмировал Речинский.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Охотник на Харьковщине застрелил односельчанина, думая, что стреляет в зайца, - Нацполиция

Гибель депутат райсовета Легкого на охоте: подозреваемый стрелял картечью, что запрещено в Украине, - Речинский 01

Источник: https://censor.net.ua/n3047092
 
 
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Не цензор, а суцільний некролог. Це як фільми жахів - спочатку страшні, але як на них присісти - то стають смішні.
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Шо-то мне эта охота своей непредсказуемой стрельбой напоминает кончину губернатора Харьковской области времён вфянуковича)))))
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Ага. Которого вроде как застрел МС по стрельбе Гибель депутат райсовета Легкого на охоте: подозреваемый стрелял картечью, что запрещено в Украине, - Речинский - Цензор.НЕТ 9440
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Интересно послушать подробности. А они будут дущераздирающие. "...Потерпевший присев пос...ть в кустах не заметил партнера по охоте, который любит палить по кустам Гибель депутат райсовета Легкого на охоте: подозреваемый стрелял картечью, что запрещено в Украине, - Речинский - Цензор.НЕТ 7228 Услышав знакомые звуки, которые издавал покойный и приняв их за рев кабана обвиняемый начал шматить по кустам..." Гибель депутат райсовета Легкого на охоте: подозреваемый стрелял картечью, что запрещено в Украине, - Речинский - Цензор.НЕТ 6789
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так и знал...изюмские кабаны подтянулись?
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Ждем сведений из Завидово. Виктор Федоровича приняли за кабана и всадили обойму из Сайги Гибель депутат райсовета Легкого на охоте: подозреваемый стрелял картечью, что запрещено в Украине, - Речинский - Цензор.НЕТ 9415
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Все правильно. Но в "Сайге" - магазин, а не обойма.
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ничего с совка не изменилось с охотой...хочется кричать изо всех сил-побольше таких охот,хороших и разных с добавлением охотников из АП,ВР, КабМина!!!!да... и еще одно... на таких царских охотах отменить глупый запрет на стрельбу картечью
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И не пилот, в погоне за стерхами. И не подводник, в поисках амфор 12 ст. И не хоккеист (ну то вааще жесть)......
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Тебе не нравится президент, которого избрало больше половины избирателей в первом туре? Можешь объяснить, почему?
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имеющий уши да услішит. У тебя что ушей нет? Или динамиков?
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Сталося не так як гадалося.... Саша, а ничего, что идет война и Порошенко, раздавая обещания, не мог предвидеть , что она так надолго затянется и вощбще что она начнется?
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А когда он это всё обещал то, был не в курсе, шо у нас война?
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никто за него не голосовал, это мусорская фальсификация
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не надо сказки рассказывать, ему досчитали половину сверху,
или просто так он фирташем и ахметом набивает карманы баблом ?
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Голословные утверждения. Нет никаких доказательств тому, что ты говоришь. НИ-КА-КИХ.
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так они никому не нужны, все и так знают, кто таков пэтро охметов,
барыга и убийца
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к слову, к фирташу барыга и ублюдочный боксёрчик шныряли или тоже доказательств нет ?
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Звірят лісових шкода,хоч , звичайно, кількість кабанів та вовків має контролюватись,але не подібними до згаданих в новині.
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"Царская Охота" вообщем была........ Вот странно, что на кабана пан гладкоствол взял, тем более картечь, которая только на подсвинка годится....
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Та ну))) Конечно гладкоствол если охота загонная! Кто пойдёт на загон под карабин? Карабин и прочее нарезное - это с засидки. Картечь запрещена? Первый раз слышу! Я через патрон, первая пуля, вторая картечь, потом пуля и опять картечь. Картечь решает, не факт что кабан выйдет, может и коза какая.
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Александр Маргадон - Гибель депутат райсовета Легкого на охоте: подозреваемый стрелял картечью, что запрещено в Украине, - Речинский - Цензор.НЕТ 8146 , что вы написали это какой то позор....., это я вам как охотник охотнику .......
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"Царская Охота" вообщем была......Звичайно, бо ціни зараз такі...
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В кабана стріляти картеччю? Так це може не вбити того кабана! Тобто полювання було погано організоване.
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І таке може бути. Буде слідство і визначаться що відбулося.
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От охотники в комментариях) Али ты охотился? Картечь роже решает, а вот что охота организована плохо - факт ибо труп есть охотника. Другое дело что "районная элита" хер кого слушала на инструктаже и набухалась видать прилично и загон не в желетах шёл а может придурок на линию стрельбы нарушил, та хрен там разберёшь уже. На охотах такие вещи случаются - хрен на голову наденешь, но в основном из-за дебилов. Особенно когда сборная солянка а не слаженный коллектив.
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Так, я ходив на полювання і знаю про такі випадки.
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Дурик. Картечь самое то на кабана. Не знаешь - молчи.
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Ні, тільки жакан. Я ці патрони сам споряджені раніше і це тільки на козу.
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Хмм. А мне говорили, что жакан - устаревший боеприпас, хорош для дымного пороха, а в случае применения бездымного кувыркается.
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Так там дело быстро раскроют, поскольку и прокурор, и мент и даже понятые имеются, не хватает только судьи! Гибель депутат райсовета Легкого на охоте: подозреваемый стрелял картечью, что запрещено в Украине, - Речинский - Цензор.НЕТ 4205
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"Жаль, что картечь убила только одного"Источник: https://censor.net.ua/n3047092

Неплохо посочувствовал украинской местной элите на охоте, в духе украинского народа, его любви к власти
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Кожному депутату (ну, майже кожному) - по ружжу, зарядженому картеччю - і на полювання! Гибель депутат райсовета Легкого на охоте: подозреваемый стрелял картечью, что запрещено в Украине, - Речинский - Цензор.НЕТ 955
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Кстати коллективная и облавочная охота в єтом сезоне до до 31 декабря этого года, индивидуальная на самцов оленя и кабана - до 31 января 2018 года. Судя по всему они все браконьеры? Ну ..не все же могут чартером на Мальдивы инкогнито
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Наскільки відомо, що загибель мисливців на таких полюванням траплялося раніше. Тому не треба зловтішатися, бо це може з кожним.
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з кожним не може. Вбивати тварин для задоволення це дикунство. Хочуть адреналіну та постріляти? На фронт! там стрільців вмілих не вистачає
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Добре, але я вже продав рушниці і не ходжу на полювання.
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у нась на сьогодні поприймали кипу законів, за якими вже навіть свиню не можна дома заколоти, чи кроліків забити...бо треба на бойню спеціальну везти...молоко вже забороняють фізичним особам продавати...а там і сало з м*ясом. Не можна вже не підсакою не бреднем рибу ловити, навіть ятар чи "заборчик" не можна поставити...Кажуть до Європи прагнемо. А дехто легко диких тварин валить ..це якась подвійна мораль
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Не від нестачі їжі точно полювали,а стрільці з них такі,що тільки ворогу таких бажаю.
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Тут згоден, бо раніше ми ходили лише в радянські часи. Тоді їжа була треба...Тепер це розвага за великі гроші.
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Це дика варварства жорстока розвага.Навіть для контролю над кабанами мають працювати професіонали і тверезі.
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що можуть робити в одній компанії прокурор працівник ДЗЕ поліції, та підприємці? тим більше що колективна охота лише до 31 грудня? а до 31 січня 18 р. лише одиночна
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Вчера было закрытие охоты на зайца и лису... При чём здесь кабан - не знаю... Картечь действительно запрещена к применению. Во-первых, много гибнет бесполезно зверя, ушедшего подранками, во-вторых, картечь матёрого кабана не остановит, в-третьих, она сильно рикошетит от твёрдых предметов, потом летит, куда попало, и представляет повышенную опасность в угодьях...
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Якщо в лоб кабану, то скоріше що не вб'є.
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Буває, що і свинцева куля в лоб не візьме, сплющиться... Хіба що "Блондо", бронзова чи стальна... Але я її в продажу не зустрічав, мисливці самі її точать... У мене є своя, з аеродинамічною голкою, з сталі і свинцевими поясками, однак сам я нею ще ні одного кабана не брав - не приходилось. Давав другові - взяв двох. Одного в лоб, так куля шість відростків (верхніх), після черепа, розкришила...
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То что ему жаль, что погиб один, говорит о том что он дегенерат. То, что стрелять картечью запрещено - дурак. Запрещено (не рекомендуется) круглой пулей и "три шара" из за сильных рикашетов.
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«жакан» произошло от названия пули Якана, которая, в свою очередь, названа в честь своего изобретателя литовца Яканиса. З цим раніше ходили на кабана!
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Стас точно ..не дурак. И точно не дегенерат. Кстати, бывший раднык головы СБ
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Як кому може цікаво буде,то дослідіть мисливські звички росіянського царя нікалая другого,просто вони дикі в своїй жорстокості,регулярності і кількості вбитих звірят.
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А ведь это уже новые дворяне, которым дана земля и люди на откуп. Охота, загоны, денег валом, машины, золото, дома и т. д. Нет только одного - Чести.
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Згадав лозинського,до речі ,він вже давно на волі.
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Вот и чудненько !
Надеюсь кабанчик жив остался...
Было бы неплохо , чтоб они там все друг друг перестреляли.
По любому вся эта элитная шайка воры и коррупционеры.
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ОУЕТЬ, охота на копытных закрылась в декабре!!!!!!!!!!!
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Что депутаты, что свиньи - разницы нет.
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Пока в Харькове рулит гепа до тех пор и будет продолжаться! Скорее всего пересекли границу харьковской области, какой он по счёту 3-ий или 4-ый после масельского?
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Как в старом анекдоте.
-Человека убили?
- Да неее, охотника.
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ВСЕХ ДЕПУТАТОВ ВЕРХОВНОЙ ЗРАДЫ СРОЧНО И ОРГАНИЗОВАННО - НА ОХОТУ
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предлог НА не на месте. Лучше в начале педложения, не?

Ну и не на всех, а на рыговских и рыгоподобных.
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вчера закрывали охоту на копыто, привёз одну убитую свинью, - себя.
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баре поделили землю и холопов в один тур
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А навіщо їм той кабан? Що вони далі з ним роблять? Ніколи не розуміла мисливців.
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До того ж ,м'ясо диких тварин, напевно,вражене різноманітними гельмінтозами і інфекціями.
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девочки, а какая картечь (4, 3, 2, 1) на кабана не годится? картечь 4 имеет диаметр 7,5мм, а картечь 1 имеет диаметр 9мм(!) какая из них не возьмёт кабана? Итить-колотить, так вы на кабана прямо как на бэтер ходите.
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ЗЫ: относительно же запрета на картечь при охоте на копытное, кроме мелкого то, есть такое. И уже давненько.
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картечью запрещено? а чем ещё такого кабана завалить навернекя ..... смешные
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Возьми СКС, либо любое разрешенное нарезное. Если гладкоствол то желательно пули делать самому. Тут у кого как руки заточены. Я отцу подобрал вариант только с 12 попытки (сердечник, его форма, свинцовая рубашка). Немного мороки но нормально.
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И вот наступает расплата, жестокая фауны месть.

кабан застрелил депутата. а мог бы, пожалуй, и съесть
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думаю, что в ЕС выступили с инициативой запрета охоты на крупное копытное с картечью по причине именно таких вот охотников, которые по пьяне и из страха лупят не выдерживая дистанций и направлений. Всё таки будь там пуля то может и не попал бы, а с другой стороны за полтора километра в окно проходящего поезда мог попасть....
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