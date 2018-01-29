 Гибель депутат райсовета Легкого на охоте: подозреваемый стрелял картечью, что запрещено в Украине, - Речинский

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил журналист Станислав Речинский на Facebook.
"Немного деталей. Всего на охоте вместе с егерем было 9 человек. Охотились на кабана. Покойный —зампред Лебединской райгосадминистрации Иван Легкой. Подозреваемый в убийстве – частный предприниматель Сергей Коваленко. Также на охоте присутствовали – прокурор Сумской городской прокуратуры Рекуненко Борис Павлович, старший оперуполномоченный Управления защиты экономики УМВД в Сумской области Кисель Евгений Вдалимирович, частный предприниматель Иваницкий Олег Васильевич, пенсионер Лагуткин Юрий Леонидович, Ломинский Владимир Ильич, водитель предриятия "Полтавагазводобування", егерь и сын убитого", - написал он.
"Подозреваемый стрелял вдоль номеров, что является грубейшим нарушением правил охоты. А еще более диким является то, что стрелял он картечью. Что строжайше запрещено на всей территории Украины. Ну и состав "охотничков" показателен. Чиновник райгосадминистрации, прокурор, мент-экономист и частные предприниматели. Жаль, что картечь убила только одного", - резюмировал Речинский.
или просто так он фирташем и ахметом набивает карманы баблом ?
барыга и убийца
Неплохо посочувствовал украинской местной элите на охоте, в духе украинского народа, его любви к власти
Надеюсь кабанчик жив остался...
Было бы неплохо , чтоб они там все друг друг перестреляли.
По любому вся эта элитная шайка воры и коррупционеры.
-Человека убили?
- Да неее, охотника.
Ну и не на всех, а на рыговских и рыгоподобных.
кабан застрелил депутата. а мог бы, пожалуй, и съесть