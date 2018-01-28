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Все про:ДТП (4644) Зайцева (20) Харьков (3712) жертва (165) Дронов (3)

 Смертельное ДТП в Харькове: выжившая Жанна Власенко родила девочку

В ДТП на улице Сумской в Харькове 18 октября пять человек погибли и шестеро попали в больницу. Одна из пострадавших была беременна.

Об этом Укринформу рассказали в Харьковской областной клинической больнице, пишет Цензор.НЕТ

"Жанна Власенко, 30-летняя женщина, госпитализированная 18 октября с травмами, полученными в результате ДТП, 24 января родила девочку", - отметили в учреждении. Роженице сделали кесарево сечение. Мать и ребенок еще находятся в больнице под наблюдением врачей.

Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате 5 человек погибли.

Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

20 октября суд определил меру пресечения Зайцевой, устроившей ДТП в Харькове, в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

6 ноября было объявлено о подозрении по ч.3 ст. 286 водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Г.Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находится на стационарном лечении.

8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Г.Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

13 декабря Киевский райсуд Харькова продлил меру пресечения обоим подозреваемым до 10 февраля включительно. Суд также обязал следователя обеспечить медобследование Г.Дронова. Задержанный отказался оспаривать решение суда.

Источник: https://censor.net.ua/n3047091
 
 
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Может кто знает , Дронова таки решили сделать козлом отпущения ? Тишина почему-то за него и бешеную Зайцеву .
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Судя по тому, что следствие направляет в суд материалы по ДТП, где Дронов находится в статусе обвиняемого, так оно и есть. Это же подтверждает и тот факт, что водителя буса, который двигался рядом с Дроновым, привлекают к админответственности за выезд на желтый. Таким образом обществу навязывают мнение и о "виновности" Дронова. Только тот факт, что он начал движение на желтый сигнал, никоим образом не находится в причинно-следственной связи с событием наступившего ДТП. В тот момент, когда он тронулся на желтый, зайцевой загорелся красный, но Дронов ее мог и не видеть, так как при скорости в 120 км/час она была на расстоянии около 150 метров от перекрестка. На поперечную проезжую часть Дронов выехал на ЗЕЛЕНЫЙ сигнал (смотри ресурс https://www.youtube.com/watch?v=KEXM1lQPt3o).
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Если Дронова посодють и надолго , а бешеная Алёнка отделается лёгким испугом , надо всем народом идти в суд и этих судейских козлов - мздоимцев расстреливать по одному в голову !!!!
ИБО ТАКОГО НАГЛОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРАВОСУДИЮ И ТАКОГО БЕСПРЕДЕЛА МЗДОИМЦЕВ ТЕРПЕТЬ УЖЕ НЕЛЬЗЯ ! ЗАВТРА НА МЕСТЕ ДРОНОВА МОЖЕТЕ БЫТЬ ВЫ !!!!!!!!
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Забыл добавить : и на месте тех , 6-ти погибших пешеходов , тоже можете оказаться вы - защитники этой мрази Зайцевой !
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Какая же сука эта Зайцева... Проклятый род, бесовская порода. Через эту одержимую бесами суку действовал сам сатана. Столько погубить невинных душ, это все не случайность.
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Зайцева виновата и должна сидеть, но она не собиралась никого убивать. А кто руководил ею (и Дроновым, он тоже нарушитель) - они сами, слепой случай, или же какие-то высшие силы, - мы вряд-ли когда-нибудь узнаем.
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Синтетические наркотики и наплевательское отношение к "быдлу" - всем кто вокруг неё - это "слепой случай"?
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Нести бред и молоть чепуху - ваша профессия? Делаете вид, что эта скотина за рулем ни разу в жизни не нарушала правила? И не она неслась по Харькову сломя голову? И не она была под наркотиками, которые она уже считает лекарствами? Свяжитесь с этой поганой ублюдошной семейкой, им нужны адвокаты от "общественности", можете подзаработать.
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Систематическое нарушение правил дорожного движения (проезд на красный свет) у Зайцевой - это "слепой случай"? Да это регулярная "покупка лотерейного билета на тот свет"!
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Сатана - это её папа, подручный Ахметова. А тот, в свою очередь - высший сатана.
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Вообще-то каждый день в 2 раза больше погибает на дорогах, этот случай отличается только тем, что погибли в одном месте, а не по всей Неньке.
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Свяжитесь с этой поганой ублюдошной семейкой Зайцевой, им нужны адвокаты от "общественности", можете подзаработать.
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А ходят слухи, что эта Зайцева уже выпущена из СИЗО. Кто в теме?
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Сто раз обсудили, что дура зайцева летела с нарушением правил, но на людей направил ёё хуесос дронов тоже нарушивший правила...находятся защитнички...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСмертельное ДТП в Харькове: выжившая Жанна Власенко родила девочку
 
 
 
 
 
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