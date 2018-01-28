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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:армия (6707) вооружение (2841) США (13142) Волкер Курт (176) Javelin (7)

 Готовимся к транспортировке Javelin Вооруженным силам Украины, - Волкер

Украина и США совместно работают над передачей ВСУ ПТРК Javelin, но для этого нужно время.

Об этом заявил специальный представитель США по Украине Курт Волкер в интервью "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.

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"Нужно время, чтобы все подготовить: объекты, где все будет сохраняться, способы передачи. Мы работаем вместе над тем, как их транспортировать и привлечь к работе Вооруженных сил", – заявил Волкер.

"И я хочу подчеркнуть, что это – оборонная техника. Она полезна только тогда, когда есть танковое нападение. Тогда его можно нейтрализовать. Поэтому это – именно защитное вооружение, не для нападения и не для применения на линии конфликта. И я думаю, Украина во многом разделяет эту позицию", – добавил Волкер.

При этом он отметил: "Мы только надеемся заполнить некоторые "белые пятна" в оборонных мощностях Украины, чтобы помешать дальнейшему разжиганию конфликта – это наименьшее, чего бы мы хотели".

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Академия Сухопутных войск ВСУ готова к началу подготовки операторов "Javelin", ожидаем соответствующего указания, - Миронович

Как сообщалось, 25 декабря 2017 года телеканал ABC News со ссылкой на несколько источников в Госдепартаменте США сообщал о намерении американского президента Дональда Трампа одобрить план поставок противотанковых ракет в Украину. По информации источников, речь идет о поставках 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок на сумму $47 млн.

Источник: https://censor.net.ua/n3047090
 
 
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Почекаємо чи почнемо тему цукерок Рошен?
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Ali Hasan - а что с цукерками не так? Неужели Петр Лексеевич закрыл какой - нибудь производственный комплекс Рошен, а освободившиеся помещения передал для строительства патронного завода?...
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Мене цікавить лише як власники Конті, які теж працюють в росії конкурують з Рошен. Скільки платять ботам за боротьбу в інтернеті. А так я проти торгівлі з Росією, припиняти треба все😊
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А працівникам, на час будівництва що робити?
Просто слів немає, як задрали ці патрідіоти мухи-зрадофіли! Бля, ти хоч розумієш різницю між кондфабрикою і патронним заводом? Там же ж технології різні, він у будівлю кондитерської просто не влізе, її доведеться знести і нову поставити і не факт, що вліза на тому майданчику! А як таке виробництво можна розмістити у центрі Вінниці, Києва чи Кременчука, ти думало? Це ж вибужонебезпечне виробництво!
Нешугані ідіоти, чесне слово!
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Жили-были мыши. Все их обижали.
Однажды пришли мыши к сове: - Мудрая сова, помоги! Все нас едят. Скоро нас не останется. Что делать?
Подумала сова и говорит: - Мыши! Станьте ежами! Будете колючими и для охотников недоступными.
Побежали мыши радостно: - Станем ежами! Станем ежами! Вдруг одна остановилась: - А кто-нибудь знает: как стать ежами? Никто.
Побежали обратно к сове. - Сова! А как нам стать ежами?
- Мыши! Идите на х%й! Откуда я знаю - как? Я не тактик, я - стратег!
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Чтобы избавиться от вредного пристрастия к сладкому не нужно слушать врачей. Достаточно почитать Цензор и будет здоровая нация. Жаль, что Порох не производит сигареты.
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Олежа , сцуко, ты настырный . Эти новости плохо влияют на твой неокрепший мозг. Завязывай !
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Почему 210 шт.?Всем было бы спокойнее,если бы прислали 10 000 шт.( по кол. танков у козломордых в частях и на хранении).
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для обучения персонала, больше то зачем ? и так стоят 45млн баксов.
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Наш персонал надо обучать на полигонах Европы и США,раз они такие дорогущие.Это будет по-хозяйски.
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кто ж бесплатно будет обучать?
для этого нужно в общую кормушку НАТО скидывать 3% от ВВП!
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Перечитай Будапештський меморандум, кацапе!
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стоимость 210 ракет Джавелин 47млн долларов.
-------
сколько стоит обучение я не знаю.
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Солдати навчаються використовувати ракетну систему Javelin з так званим тренером базових навичок або BST. Javelin BST - тренер класу, призначений для надання солдатам вправ для навчання навичок, необхідних для запуску цілей з Javelin. Тренер відтворює рельєф реального світу та віртуальні цілі. У більшості випадків тренування на BST - це все, що може з'явити солдат, перш ніж задіяти живу ціль. Більшість солдатів погоджуються, це все необхідне навчання.
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дак вссё равно против кацапов готовили
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///"И я хочу подчеркнуть, что это - оборонная техника. Она полезна только тогда, когда есть танковое нападение. Тогда его можно нейтрализовать. Поэтому это - именно защитное вооружение, не для нападения и не для применения на линии конфликта. И я думаю, Украина во многом разделяет эту позицию", - добавил Волкер./// Так могут предлагать только презервативы в аптеке.
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Мойша Оленшлягер - именем всё сказано Мойша Олень предлагает шлягер! Пой, ласточка, пой!
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Время лечит, оружие - калечит. Это тот самый случай, когда эти понятия могут слиться воедино. Просто клин клином вышибают. Так вышибем пока что НАШИМИ клиньями слизняков с наших земель - да осиновый кол вгоним навеки в того, кто шлет мразь нам эту?!
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оружие никогда и никого не калечило
только в руках человека оружие превращаеться в инструмент для убийства
даже вилка и молоток
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Оборона - это обратная сторона наступления. Когда будем прорывать фронт на одном участке, надо обезопасить себя на других направлениях. Иловайск все помним.
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Воля Ваша не очень я верю мозгам ракеты 80-х годов различить современную цель в условиях помех. Отечественные ПТУРы это старо, опасно, но надёжно.
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Иди на хер со своими совковским ляпалками. Вылезешь на линию промзоны, посмотрим куда башня улетит..
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Oleg Poloz, кацапездол, Вятрович тебя на херу вертит, вместе с твоим )(уйлом?
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Джавелин к сожалению раздут и мифологизирован. Это ПТУР радиус 2500 метров эффективен в основном на открытой местности при иракских пустынях. Закопанный танк или танк прячущийся за жилыми домами или руинами жилых домов и Джавелин бесполезен. Готуємося до транспортування Javelin Збройним силам України, - Волкер - Цензор.НЕТ 9978
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Вот по эти причинам, это прекрасное оружие обороны, а не наступления.
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А еще джавелин бесполезен при стрельбе по танкам с неработающим двигателем и экипажем, который не двигается Готуємося до транспортування Javelin Збройним силам України, - Волкер - Цензор.НЕТ 2652
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Джавелин имеет две опции наведения. Наводчик выбирает режим прямой атаки, чтобы задействовать покрытые цели, бункеры, здания и вертолеты. Или режим верхней атаки против танков.
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- Українська армія готується отримати «Джавеліни» через шість місяців, заявив начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко. Все ще може затягнутись чи це реалістичний термін?

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в оригинале, в лучшем случае через 6 месяцев и то если будут выполнены условия которые озвучил Волкер.
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Это будет зашибись какая реклама для этих игрушек...амеры выиграют даже в случае бесплатной передачи... Зашквареный бурят, лучшая оценка Джевелину!!
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Хотелось чтобы они были на передовой, а не на складах в Киеве или у нацгвардии (МВС) - как Хамеры. Нах авакяну хамеры?
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счас они расскажут когда и куда
маршрут нарисуют
могут и муляжи прислать для начала)) кто в руках держал оригинал???)
все это пук в муку, пока не зафиксирован первый случай
а там экипажам кацев добавят страховой полис, и поедут они через одного
очко то не бронированное
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Хто то трішки п изданув -це що ,один жавелін по собівартості т-64 ?
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нужно помогать чинить танки обдроченцам, покупать дорого ТНВД, например,
фсё будет спионерено
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Курт, вводите санкции против Порошенко и Ко! Помогите Украине очиться от коррупционеров!
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РуSSко-фашистские оккупанты успеют растрогать гробов?
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Следующий этап - подготовка летчиков. В военторге много хьюи на всякий случай завалялось, и, похоже, случай таки скоро подвернется.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГотовимся к транспортировке Javelin Вооруженным силам Украины, - Волкер
 
 
 
 
 
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