 Готовимся к транспортировке Javelin Вооруженным силам Украины, - Волкер

Об этом заявил специальный представитель США по Украине Курт Волкер в интервью "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.
"Нужно время, чтобы все подготовить: объекты, где все будет сохраняться, способы передачи. Мы работаем вместе над тем, как их транспортировать и привлечь к работе Вооруженных сил", – заявил Волкер.
"И я хочу подчеркнуть, что это – оборонная техника. Она полезна только тогда, когда есть танковое нападение. Тогда его можно нейтрализовать. Поэтому это – именно защитное вооружение, не для нападения и не для применения на линии конфликта. И я думаю, Украина во многом разделяет эту позицию", – добавил Волкер.
При этом он отметил: "Мы только надеемся заполнить некоторые "белые пятна" в оборонных мощностях Украины, чтобы помешать дальнейшему разжиганию конфликта – это наименьшее, чего бы мы хотели".
Как сообщалось, 25 декабря 2017 года телеканал ABC News со ссылкой на несколько источников в Госдепартаменте США сообщал о намерении американского президента Дональда Трампа одобрить план поставок противотанковых ракет в Украину. По информации источников, речь идет о поставках 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок на сумму $47 млн.
Просто слів немає, як задрали ці патрідіоти мухи-зрадофіли! Бля, ти хоч розумієш різницю між кондфабрикою і патронним заводом? Там же ж технології різні, він у будівлю кондитерської просто не влізе, її доведеться знести і нову поставити і не факт, що вліза на тому майданчику! А як таке виробництво можна розмістити у центрі Вінниці, Києва чи Кременчука, ти думало? Це ж вибужонебезпечне виробництво!
Нешугані ідіоти, чесне слово!
Однажды пришли мыши к сове: - Мудрая сова, помоги! Все нас едят. Скоро нас не останется. Что делать?
Подумала сова и говорит: - Мыши! Станьте ежами! Будете колючими и для охотников недоступными.
Побежали мыши радостно: - Станем ежами! Станем ежами! Вдруг одна остановилась: - А кто-нибудь знает: как стать ежами? Никто.
Побежали обратно к сове. - Сова! А как нам стать ежами?
- Мыши! Идите на х%й! Откуда я знаю - как? Я не тактик, я - стратег!
для этого нужно в общую кормушку НАТО скидывать 3% от ВВП!
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сколько стоит обучение я не знаю.
только в руках человека оружие превращаеться в инструмент для убийства
даже вилка и молоток
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в оригинале, в лучшем случае через 6 месяцев и то если будут выполнены условия которые озвучил Волкер.
маршрут нарисуют
могут и муляжи прислать для начала)) кто в руках держал оригинал???)
все это пук в муку, пока не зафиксирован первый случай
а там экипажам кацев добавят страховой полис, и поедут они через одного
очко то не бронированное
фсё будет спионерено