 Готовимся к транспортировке Javelin Вооруженным силам Украины, - Волкер

Об этом заявил специальный представитель США по Украине Курт Волкер в интервью "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.

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"Нужно время, чтобы все подготовить: объекты, где все будет сохраняться, способы передачи. Мы работаем вместе над тем, как их транспортировать и привлечь к работе Вооруженных сил", – заявил Волкер.

"И я хочу подчеркнуть, что это – оборонная техника. Она полезна только тогда, когда есть танковое нападение. Тогда его можно нейтрализовать. Поэтому это – именно защитное вооружение, не для нападения и не для применения на линии конфликта. И я думаю, Украина во многом разделяет эту позицию", – добавил Волкер.

При этом он отметил: "Мы только надеемся заполнить некоторые "белые пятна" в оборонных мощностях Украины, чтобы помешать дальнейшему разжиганию конфликта – это наименьшее, чего бы мы хотели".

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Как сообщалось, 25 декабря 2017 года телеканал ABC News со ссылкой на несколько источников в Госдепартаменте США сообщал о намерении американского президента Дональда Трампа одобрить план поставок противотанковых ракет в Украину. По информации источников, речь идет о поставках 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок на сумму $47 млн.