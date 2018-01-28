 Президента Финляндии Сауле Ниинисте переизбрали на второй срок

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местный ресурс Yle.

К 22:27 по местному времени были обработаны все бюллетени. Итог голосования следующий: Саули Ниинисте – 62,7%, Пекка Хаависто – 12,4%, Лаура Хухтасаари – 6,9%, Пааво Вяюрюнен – 6,2%, Матти Ванханен – 4,1%, Туула Хаатайнен – 3,3%, Мери Кюлленен – 3,0%, Нильс Торвальдс – 1,5%.

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В числе первых Саули Ниинисте с победой поздравила в своем Twitter президент Эстонии Керсти Кальюлайд, причем на финском языке. "Саули: Я желаю тебе удачи и счастья на следующие годы. Вместе с ближайшими друзьями и соседями мы будем праздновать столетие Эстонии также этим событием", - написала она.