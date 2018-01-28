EN|RU|UK
Темы дня: Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 За рубежом
  362  16
Все про:выборы (20027) Президент (4009) Финляндия (272) Эстония (512) Кальюлайд Керсти (4)

 Президента Финляндии Сауле Ниинисте переизбрали на второй срок

28 января в Финляндии проходили президентские выборы. Победил действующий глава государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местный ресурс Yle.

К 22:27 по местному времени были обработаны все бюллетени. Итог голосования следующий: Саули Ниинисте – 62,7%, Пекка Хаависто – 12,4%, Лаура Хухтасаари – 6,9%, Пааво Вяюрюнен – 6,2%, Матти Ванханен – 4,1%, Туула Хаатайнен – 3,3%, Мери Кюлленен – 3,0%, Нильс Торвальдс – 1,5%.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: В начале марта Украину посетит Министр иностранных дел Финляндии

В числе первых Саули Ниинисте с победой поздравила в своем Twitter президент Эстонии Керсти Кальюлайд, причем на финском языке. "Саули: Я желаю тебе удачи и счастья на следующие годы. Вместе с ближайшими друзьями и соседями мы будем праздновать столетие Эстонии также этим событием", - написала она.

Президента Финляндии Сауле Ниинисте переизбрали на второй срок 01

Источник: https://censor.net.ua/n3047089
 
 
VEhrdlVXMTBRM2N3VEhaU2FrNUhUekJNZGxGelRrTTFNRXhSWnpCS2NsRjBaRWRCTUZsSVVtZDBRelJNZVM5UmMzUkhUREJNU0ZGMmRFZEJNRmwwT0RCS0wxSm5Ua014TUV4bVVYVk9RekF3VEZoUmRtUkhRMlpPUTJzd1RHcFJkbVJETnpCWkwxRjJaRU13TUV4cVVtb3plbEZ5WkVkQ01GbE1VWFowUXprd1RHcFNhbmM5UFE9PQ==
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Минимальная зарплата в Финляндии - 1200 евро
Средняя зарплата в Финляндии - 3000 евро
 показать весь комментарий
 
 
ну у меня не настолько широкая душа..
но и плохого я им не желаю, как-то фиолетово
 показать весь комментарий
 
Средняя зарплата в Финляндии даже больше, почти 3300 евров. Другое дело, что ее получают не те, кто должен - так как средняя зарплата по стране, это не зарплата "среднего класса". К тому же, это зарплата до вычета налогов, а налогообложение в Финляндии прогрессивное и налоги платят все - даже пенсионеры и безработные. А вот, минимальной зарплаты в Финляндии нету, Едускунта (парламент) ее категорически отвергает, чтобы не снижать "конкурентоспособность экономики". Поэтому, чтобы закрыть потребность в некоторых рабочих местах, вас могут нанять даже за 869 евров, а если откажитесь, то тогда перестанут платить пособие по безработице и т.д. Это я говорю к тому, что система в западных странах очень сильно отличается от совка и некоторым, выросшим в совке, это может не понравиться.
 показать весь комментарий
 
Можно сказать, что не хорошо и не плохо, а нейтрально. Хотя, сам он прозападных взглядов и избирался от правой партии "Кокоомус", но он очень пугливый и не способен принимать ответственные решения и осуществлять радикальные, жесткие действия. Поэтому, он обычный президент для "мирного времени", а вот для "кризисных ситуаций" или "военного времени" будут нужны другие люди, а их нет - в этом и проблема.
 показать весь комментарий
 
 
И живет наверно в скромной избушке . А в Украине у генпрокурора БЕЗ БИЗНЕСА дворец. И у депутатов дворцы.
 показать весь комментарий
 
 
Да, это правда, своя избушка у него действительно невелика, но в настоящее время он живет (времено) на спец.поселении, за государственный счет, в центре Хельсинки.
 показать весь комментарий
 
Кацапьё сегодня крутило сюжет, что в Финляндии толпы нищих занимают очередь ни свет, ни заря за бесплатными продуктами. Видать фины не очень дружат с ними.
 показать весь комментарий
 
ну дело хорошее, могли бы еще дрова бесплатно давать, как в Рашке.
 показать весь комментарий
 
Там действительно раздают продукты бесплатно народу, сам видел. Дикие люди, нет чтоб трактором давить.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПрезидента Финляндии Сауле Ниинисте переизбрали на второй срок
 
 
 
 
 
 вверх