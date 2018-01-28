 О возмещении Россией нанесенных Украине убытков стоит говорить после восстановления мира, - Волкер

Такое мнение высказал спецпредставитель США Курт Волкер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
"Думаю, самое важное – убедиться, что появился мир, безопасность и нормальнуая жизнь для людей, которые там живут. И что гуманитарной трагедии, которая там образовалась, больше нет. Что украинский суверенитет и территориальная целостность восстановлена. После этого можем позаботиться о восстановлении, реконструкции", – отметил он.
Волкер согласился, что возмещение убытков является "темой на будущее", а сейчас "надо остановить конфликт и позаботиться о людях".
Ранее он заявлял, что гуманитарная ситуация на востоке Украины является худшей за последние три года, и Россия может это остановить. Он также обещал международную помощь на восстановление Донбасса после возвращения региона под контроль Украины.
Отметим, в декабре министр иностранных дел Павел Климкин на заседании Совета министров ОБСЕ в Вене заявил, что Россия должна компенсировать Украине убытки от оккупации.
По последним данным, материальные потери Донбасса за время российской оккупации составляют около 13 миллиардов гривен.
О возмещении pоссией убытков, которые она нанесла Украине аннексией Крыма и оккупацией Донбасса Источник: https://censor.net.ua/n3047087
а наши уже сметы подготовили...
""""
Баллада о маленьком человеке (отрывок)
Не верь, старик, что мы за все в ответе,
Что дети где-то гибнут - те, не эти:
Чуть-чуть задуматься - хоть вниз с обрыва,-
А жить-то надо, надо жить красиво!
Передохни, расслабься - перекур!
Гуд дэй, дружище! Пламенный бонжур!
Ах, люди странные,
Пустокарманные,
Вы, постоянные клиенты ресторанные,-
Мошны бездонные,
Стомиллионные -
Вы наполняете, вы, толпы стадионные!
И ничто без вас не крутится -
Армии, правительства и судьи,
Но у сильных в горле, словно устрицы,
Вы скользите, маленькие люди!
И так о маленьком пекутся человеке,
Что забывают лишний ноль вписать на чеке.
Ваш кандидат - а в прошлом он лабазник -
Вам иногда устраивает праздник.
И не безлики вы, и вы - не тени,
Коль надо бросить в урны бюллетени!
А "маленький" - хорошее словцо,-
Кто скажет так - ты плюнь ему в лицо
будешь выглядеть умнее и не задавать идиотских вопросов. А также цепляться к нормальным людям.
А твои фантазии и мнимые биографии оставь для приезжих, трололо дешевое.
И мне на твою уверенность, прости, глубоко плевать.
Ферштеен?
Не интересно. свободен.
кашки мало съело.
Йоду выпей - вдруг поумнеешь.
Вон пшло.
Ну продолжаите гордитса с диды ваявале, внуки вам это припомнит, только вот лежать спокоино в гробу вам не получится.
так изредка где проскочит.
СЛАВА УКРАИНЕ!!!
И еще - на восстановление Донбасса в первую очередь должег раскошеливаться агрессор, а не международное сообщество, чья задача-заставить агрессора это сделать.
І при якому курсі долара був проведений аудит. щоб не сталося
як з приватом. хтось недооцінив а доплатив народ.
https://youtu.be/BWPzGQ-V9zE?t=613
В аннексированном Крыму российские спецслужбы пытаются вербовать проукраински настроенную молодежь, применяя шантаж, пытки и запугивания. Дмитрий Романьков и его мать Светлана были вынуждены бежать с полуострова после того, как ФСБшники применили к Дмитрию свои фирменные методы.
По словам Светланы, ее первой реакцией на известие, что Дмитрием занимаются российские спецслужбы, была "реакция безумного страха за жизнь своего сына".
По словам женщины, они ездили на украинских номерах и не меняли украинские документы."Я понимала, что добром это не закончится. С каждым днем там все больше ощущалось моральное угнетение. И если сначала люди еще как-то чувствовали себя более-менее свободолюбивыми и могли высказывать свою точку зрения, то сейчас люди очень напуганы. Боятся высказываться. И я сейчас просто боюсь ехать туда, где я родилась и где я живу. Я переживаю за сына, потому что я боюсь, чтобы эти люди не приехали сюда и не похитили его, не забрали снова туда", - заявила Романькова. https://www.obozrevatel.com/crime/vse-zapuganyi-sbezhavshie-iz-kryima-ukraintsyi-rasskazali-o-zhuti-na-poluostrove.htm
Делим площадь Крыма на площадь Севаса и умножаем на стоимость аренды Севаса.
И так за каждый год
Кацапы афигеют от ценника и сами свалят, вот вам и рецепт освобождения Крыма
Мож я продешевил, нужно прицениться