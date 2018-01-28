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 Политика Украины, За рубежом
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 О возмещении Россией нанесенных Украине убытков стоит говорить после восстановления мира, - Волкер

О возмещении Россией убытков, которые она нанесла Украине аннексией Крыма и оккупацией Донбасса, целесообразно будет говорить после восстановления мира на украинских территориях.

Такое мнение высказал спецпредставитель США Курт Волкер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

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"Думаю, самое важное – убедиться, что появился мир, безопасность и нормальнуая жизнь для людей, которые там живут. И что гуманитарной трагедии, которая там образовалась, больше нет. Что украинский суверенитет и территориальная целостность восстановлена. После этого можем позаботиться о восстановлении, реконструкции", – отметил он.

Волкер согласился, что возмещение убытков является "темой на будущее", а сейчас "надо остановить конфликт и позаботиться о людях".

Ранее он заявлял, что гуманитарная ситуация на востоке Украины является худшей за последние три года, и Россия может это остановить. Он также обещал международную помощь на восстановление Донбасса после возвращения региона под контроль Украины.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: Реальные убытки Донбасса от российской агрессии пока не известны, - Тука. ВИДЕО

Отметим, в декабре министр иностранных дел Павел Климкин на заседании Совета министров ОБСЕ в Вене заявил, что Россия должна компенсировать Украине убытки от оккупации.

По последним данным, материальные потери Донбасса за время российской оккупации составляют около 13 миллиардов гривен.

Источник: https://censor.net.ua/n3047087
 
 
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а за Крым, значит мы кацапам еще доплатить должны???
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Крым надо сначала вернуть Про відшкодування Росією завданих Україні збитків варто говорити після відновлення миру, - Волкер - Цензор.НЕТ 3166
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первое предложение по ходу ты не освоил, ну попробуй ещё раз

О возмещении pоссией убытков, которые она нанесла Украине аннексией Крыма и оккупацией Донбасса Источник: https://censor.net.ua/n3047087
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Щось не зовсім ясно. Збитки компенсують, а Крим так і залишиться анексованим?
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а ну да, ну хорошь, компенсация за анексию Крыма -Крым и в придачу земли вокру Азовского моря. (моя думка, конечно не сказанно в текте, счёт растёт с дня к дню.)
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Что то о Крыму -- ни гу гу....пардон за каламбур...
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вот это новость?
а наши уже сметы подготовили...
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Я думаю, що якщо все обмежиться лише говорильнею, то не вартує говорити зовсім. Бо після встановлення миру, тобто після капітуляції/розпаду великої кацапії мова може йти лише про контрибуції, а вони мають бути значно більші за причинені збитки.
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Маленькому украинцу (как любил называть Ющенко) от Высоцкого. Вятрович разрешил. Буду постить выдержки из его стихов и песен. Побуду агентом кремля.
""""
Баллада о маленьком человеке (отрывок)

Не верь, старик, что мы за все в ответе,
Что дети где-то гибнут - те, не эти:
Чуть-чуть задуматься - хоть вниз с обрыва,-
А жить-то надо, надо жить красиво!

Передохни, расслабься - перекур!
Гуд дэй, дружище! Пламенный бонжур!

Ах, люди странные,
Пустокарманные,
Вы, постоянные клиенты ресторанные,-
Мошны бездонные,
Стомиллионные -
Вы наполняете, вы, толпы стадионные!

И ничто без вас не крутится -
Армии, правительства и судьи,
Но у сильных в горле, словно устрицы,
Вы скользите, маленькие люди!

И так о маленьком пекутся человеке,
Что забывают лишний ноль вписать на чеке.

Ваш кандидат - а в прошлом он лабазник -
Вам иногда устраивает праздник.
И не безлики вы, и вы - не тени,
Коль надо бросить в урны бюллетени!

А "маленький" - хорошее словцо,-
Кто скажет так - ты плюнь ему в лицо
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Логично. Сталин не подавал в суд на Гитлера в 1941-м.
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А зачем? Дядюшка Джо просто вывез восточную Германию в поездах и машинах и это не считая аккордеонов, губных гармошек и ковров, хрусталя и пианино, которые везли от маршала и до солдата!
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Не фига не просто, а сначала угробив 30 миллионов ватников и украинцев, и привезя череп Гитлера в Маскву..
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И где же этот череп хранится? Сталин его покрыл серебром и пил из него киндзмараули в дни Победы? Про відшкодування Росією завданих Україні збитків варто говорити після відновлення миру, - Волкер - Цензор.НЕТ 2773
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Ну да, Гугл заменил исторические источники и архивные документы!
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Но считать и привязывать к доллару ( твердой валюте) надо ежедневно. Раз в месяц отчет - какрй еще убыток рашкины ублюдки нанесли Украине
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Для поросенка важнее 1миллиард,чем мир на Донбассе
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Порохоботу нет,нормальный человек сам поразмыслит
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Человек из Тулы, расшифруй пожалуйста термин "порохобот".
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мы давно знаем Tot Totovich как украинца и вменяемого комментатора. А вот кто ты, мил человек, и откуда, неизвестно. Хотя. судя по лексикону. догадаться можно.
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Киев. Загугли мой ник в Фейсбуке,, " украинка"
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загугли "стецько", "лолита" и тд
будешь выглядеть умнее и не задавать идиотских вопросов. А также цепляться к нормальным людям.
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Понимаешь, тролльчиха.. Вы выдумываете новые слова, за которыми не стоит ничего. Когда вещи называются своими именами, трудно пудрить мозги, правда?
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Кстати, типа Марина... У меня есть реальное имя и фамилия. Мне 53 года. Ты запросто можешь найти меня в Фейсбуке. А кто есть ты? Как я могу быть уверен, что ты не 40-летний ольгинский тролль под личиной украинки?
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видишь ли, лелик, воспитанные да и просто умные люди сначала изучают обстановку, а потом уже щечки надувают.
А твои фантазии и мнимые биографии оставь для приезжих, трололо дешевое.
И мне на твою уверенность, прости, глубоко плевать.
Ферштеен?
Не интересно. свободен.
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Обидели мышку, насцали мышке в норку..) Типа Марина, ПНХ назад,в свои расейские ебеня. И Тота Тотовича прихвати. И остальную свою братию. Безымянные борцуны и борчихи за денежные знаки из Ольгино.. Вы--лишнехромосомные недочеловечки.
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порохате, ты обидеть в состоянии? Про відшкодування Росією завданих Україні збитків варто говорити після відновлення миру, - Волкер - Цензор.НЕТ 3558
кашки мало съело.
Йоду выпей - вдруг поумнеешь.
Вон пшло. Про відшкодування Росією завданих Україні збитків варто говорити після відновлення миру, - Волкер - Цензор.НЕТ 9261
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Киев говоришь... Сколько было зоомагазинов в Киеве в 77-м и где?
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Кирилл,я хз) Помню напротив зоомузея, на Ленина. Кирилл, сделай проще..Постучись мне в фейсбук, я отвечу Марина, продолжай обтекать)
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100004690903730 сюда стучи
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счёт увеличивается скорее чем срусские думает, кстати , ватное быдло, помните вам тут говорили - за вами сделанное, ваши внуки и правнуки вас будет проклонять - вы ещё в это сомневаитес.
Ну продолжаите гордитса с диды ваявале, внуки вам это припомнит, только вот лежать спокоино в гробу вам не получится.
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Украину Штатом США. Почему бы и нет. (вот тогда бы пукин ОХРЕНЕЛ БЫ РЕАЛЬНО)
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тоесть репарации откладываются на неопределенный срок.
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Крым вроде и не обсуждается уже, в мировом сообществе.
так изредка где проскочит.
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Ребята,требуется помощь,не сочтите зто сообщение за спам, поддержите мой канал. Спасибо за подписку и лайки а так же комментарии под моими видео. https://youtu.be/Mxw8q5IU6Yw

СЛАВА УКРАИНЕ!!!
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Ну в принципе Мы могли бы забрать Газом хоть сейчас.
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а сколько росийских активов в Украине, а руские БЕНЕФИЦИАРЫ Офшорные.
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рейдерство Европа и США не допустят, "страна изгой" разве этого вы желаете Украине ?
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Ничего подобного, предьявлять России судебные претензии нужно даже не сегодня, а еще вчера, учитывая скорость международного правосудия.
И еще - на восстановление Донбасса в первую очередь должег раскошеливаться агрессор, а не международное сообщество, чья задача-заставить агрессора это сделать.
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13 миллиардов гривен. хтось дуже сильно занижує шкоду завдану Україні.

І при якому курсі долара був проведений аудит. щоб не сталося
як з приватом. хтось недооцінив а доплатив народ.
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Рахувати не пізно і конче необхідно. Щоб потім час не марнувати.
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ребята, чуть для поднятие настроения перед сном - Ефремов отжигает с словами в песне, особенно про старые грабли = манят рассию -давай наступай

https://youtu.be/BWPzGQ-V9zE?t=613
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"Все запуганы": сбежавшие из Крыма украинцы рассказали о жути на полуострове

В аннексированном Крыму российские спецслужбы пытаются вербовать проукраински настроенную молодежь, применяя шантаж, пытки и запугивания. Дмитрий Романьков и его мать Светлана были вынуждены бежать с полуострова после того, как ФСБшники применили к Дмитрию свои фирменные методы.

По словам Светланы, ее первой реакцией на известие, что Дмитрием занимаются российские спецслужбы, была "реакция безумного страха за жизнь своего сына".

По словам женщины, они ездили на украинских номерах и не меняли украинские документы."Я понимала, что добром это не закончится. С каждым днем ​​там все больше ощущалось моральное угнетение. И если сначала люди еще как-то чувствовали себя более-менее свободолюбивыми и могли высказывать свою точку зрения, то сейчас люди очень напуганы. Боятся высказываться. И я сейчас просто боюсь ехать туда, где я родилась и где я живу. Я переживаю за сына, потому что я боюсь, чтобы эти люди не приехали сюда и не похитили его, не забрали снова туда", - заявила Романькова. https://www.obozrevatel.com/crime/vse-zapuganyi-sbezhavshie-iz-kryima-ukraintsyi-rasskazali-o-zhuti-na-poluostrove.htm
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На счет Донбасса тут сложно сказать, нужно мнение экспертов, а вот Крым посчитать - это легко.
Делим площадь Крыма на площадь Севаса и умножаем на стоимость аренды Севаса.
И так за каждый год Про відшкодування Росією завданих Україні збитків варто говорити після відновлення миру, - Волкер - Цензор.НЕТ 4794
Кацапы афигеют от ценника и сами свалят, вот вам и рецепт освобождения Крыма Про відшкодування Росією завданих Україні збитків варто говорити після відновлення миру, - Волкер - Цензор.НЕТ 3543
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Класс! А ещё оцените шкуру неубитого медведя.
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Ну ладно, тогда расскажите, какой в Германии штраф со сроком впаивают за украденый автомобиль.
Мож я продешевил, нужно прицениться Про відшкодування Росією завданих Україні збитків варто говорити після відновлення миру, - Волкер - Цензор.НЕТ 8183
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Еще проще, взять сколько Украина заплатила РСФСР за Крым в 1954, умножить на инфляцию, Все. Сумма в кармане
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Шубу с кольцами со своей жены уже поснимал? Про відшкодування Росією завданих Україні збитків варто говорити після відновлення миру, - Волкер - Цензор.НЕТ 4057
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В общем понятно : да-да, конечно, поговорить стоит, но потом-потом, узпокойтесь, бла-бла-бла...
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https://scontent.fhen1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/27336287_1836157786458176_3110929606744906266_n.jpg?oh=a5f97f3a9305ce7c49a45b1f6fab2c7b&oe=5B26A528
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Реально кто-то верит, что за Крым Раша заплатит? Вот в Гааге посоветовали обратиться в "спортлото"
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныО возмещении Россией нанесенных Украине убытков стоит говорить после восстановления мира, - Волкер
 
 
 
 
 
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