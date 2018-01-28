 О возмещении Россией нанесенных Украине убытков стоит говорить после восстановления мира, - Волкер

Такое мнение высказал спецпредставитель США Курт Волкер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

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"Думаю, самое важное – убедиться, что появился мир, безопасность и нормальнуая жизнь для людей, которые там живут. И что гуманитарной трагедии, которая там образовалась, больше нет. Что украинский суверенитет и территориальная целостность восстановлена. После этого можем позаботиться о восстановлении, реконструкции", – отметил он.

Волкер согласился, что возмещение убытков является "темой на будущее", а сейчас "надо остановить конфликт и позаботиться о людях".

Ранее он заявлял, что гуманитарная ситуация на востоке Украины является худшей за последние три года, и Россия может это остановить. Он также обещал международную помощь на восстановление Донбасса после возвращения региона под контроль Украины.

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Отметим, в декабре министр иностранных дел Павел Климкин на заседании Совета министров ОБСЕ в Вене заявил, что Россия должна компенсировать Украине убытки от оккупации.

По последним данным, материальные потери Донбасса за время российской оккупации составляют около 13 миллиардов гривен.