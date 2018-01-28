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 Происшествия, За рубежом
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Все про:задержание (4780) Москва (2467) Навальный (346)

 Навального выпустили из отделения полиции в Москве

Российского политика Алексея Навального, задержанного сегодня во время "Забастовки избирателей", отпустили из отдела полиции под обязательство о явке.

Об этом сообщает российское издание "Медиазона" со ссылкой на адвоката политика Ольгу Михайлову, информирует Цензор.НЕТ.

При этом в обязательстве не указано конкретное время, когда Навальный должен прийти в отдел - для этого полицейские свяжутся с ним дополнительно. Кроме того, Навальному и его представителю не вручили протокол об административном правонарушении.

Как пояснила адвокат Навального, из тех материалов дела, которые были составлены в отделении полиции, получается, что действия политика полицейские расценили, как повторное нарушение правил порядка проведения публичной акции.

Сам политик в своем Twitter подтвердил информацию об освобождении. "Меня выпустили до суда. Самому из ОВД выйти не дали - отвезли до Автозаводской. Спасибо огромное всем, кто поддерживал и стоял у отдела. Слышал ваше скандирование, вы крутые", - написал он.

Навального выпустили из отделения полиции в Москве 01

Напомним, ранее в Москве на Тверской улице задержали политика Алексея Навального, который призвал россиян в разных городах страны выходить сегодня на акцию "Забастовка избирателей".

Источник: https://censor.net.ua/n3047086
 
 
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Отдохнул, "помучался" в застенках и домой....спать...
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Цікавий серіал. Я вже збився трохи - яка ж це серія хоч була? Навального випустили з відділення поліції в Москві - Цензор.НЕТ 8222
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Интересно, этот "бутерброд" и дальше думает, что Крым - это россия?
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Если он будет думать иначе, то потеряет 50% своих почитателей... Навального выпустили из отделения полиции в Москве - Цензор.НЕТ 6277
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А кто мы такие, чтоб спорить с Резолюцией ООН?...
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Эльвира Драу) Так Я не спорю тем более с резолюцией оон? Я просто задал вопрос?

Я летом буду в северной Италии, Я потребую что бы Итальянские власти вывели свои войска с северной Италии как вы считаете власти Италии выполнят мои треования?
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У хуйла диарея! Беги срочно вылижи начисто!
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Александр Бычик) А чего у него диарея, ты это языком или по запоху проверил?
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Сегодня ранее я уже писал, что одна часть гэбухи не держит долго другую ее часть Навального выпустили из отделения полиции в Москве - Цензор.НЕТ 2371
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***
Проанализировал все периоды задержания Навального.
Ему просто батарейки меняют для встроенной прослушки.
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Бутусов лучше чем писать бы про "бесправие россиян", рассказал бы читателям про легализацию титушни, которая происходит у нас дома, в Киеве, в Украине....
"Украинский Порядок", млять!https://www.facebook.com/vladislavovcharenko1996/posts/143112616491433
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Всё... Верка-Сердючка сдохнет от зависти!

Да, фото настоящее.
Да, мисс Донбасс настоящая.
Анжела Буйнакова..
Навального випустили з відділення поліції в Москві - Цензор.НЕТ 7465
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Прекрасный символ кацапстана! И не удивительно, почему кацапы предпочитают кацапов, а не кацапок. Ежели такая красотка приснится, то ...
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Явно, кадр из нового фильма "Планета обезьян"!
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Я не верю. Не не может быть такого пиз...ца. Даже там
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Скрепы уже в голове не вмещаются, повылазили наружу. Охренеть, какая красота писаная...
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Что это у нее на голове ?
Оленьи рога , между ними глобус, а на глобусе звезда.
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ПАРАШНАЯ ПЕДЕРАЦИЯ ХУЙЛОСТАН ДОЛЖНА ОСТАВАТЬСЯ ПОМОЙНОЙ ПАРАШЕЙ С НА КОРНЮ ГНИЛЫМ КРЕПОСТНЫМ СОВКОСКОТОМ И ИХ УПОРОТЫМИ ВОЖАКАМИ.
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Цей Навальний, як Висоцький - лютий антісовєтчік але спокійно собі бухав і хер наркоту по СССР і Європах....... Тіпа опозиція! Навального випустили з відділення поліції в Москві - Цензор.НЕТ 5197
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Бандерівець - ага...., - "Рыгал Плевал с Эйфелевой башни на головы беспечных парижан"... Вместе с агентом КГБ Марии Влади....
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не Мария, а Марина.
И то, что Высоцкий ничего не приобрел из благ номенклатуры и рано умер, Совком затравленный - да-да, это как раз признак работы на КГБ. Да-да...
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Эльвира Драу - он рано умер потому что бухал безбожно и на наркоте сидел... Почитайте воспоминания той же Марины Влади "Владимир или Прерванный Полет"..... Я читал - там она жалуется по мимо прочего, что наркота довела Володю до импотенции и распада личности...
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БОЯТСЯ ))) МИРОВОГО СООБЩЕСТВА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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кто это? и зачем о нем пишет цензор?
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Мусора посмотрели что Навальный совсем наваленный и решили,что взять с убогого агента ФСБ...
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Из-за пакета Яровой проводной интернет на РФ подорожает на 1257%

Тотальная слежка за гражданами (за деньги самих граждан) в обмен на весьма сомнительную «безопасность» дорого обойдется рабсиянам.
Только вдумайтесь: на 1257% (!) могут вырасти цены на проводной интернет после вступления в силу «закона Яровой» (по подсчётам РСПП). К примеру, если сейчас за интернет рабы путина платят 350 рублей в месяц, то из-за нового закона цена может вырасти до 4 400 рублей в месяц (а это, на минуточку, 52 800 в год).
«Закон Яровой», обязывающий операторов и интернет-сервисы хранить все телефонные разговоры, текстовые сообщения, изображения, звуки, видеозаписи и другие электронные сообщения пользователей, должен вступить в силу 1 июля 2018 г.
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Такое впечатление что у Навального, меняют micro-CD карточки, на пустые! Как заканчиваются они, так "забастовка", по телефонному вызову забирают, дают инструкцию и из задержанных делают кротов...
Всё по плану!
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Это банальная предвыборная кампания.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНавального выпустили из отделения полиции в Москве
 
 
 
 
 
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