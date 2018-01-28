 Навального выпустили из отделения полиции в Москве

Об этом сообщает российское издание "Медиазона" со ссылкой на адвоката политика Ольгу Михайлову, информирует Цензор.НЕТ.
При этом в обязательстве не указано конкретное время, когда Навальный должен прийти в отдел - для этого полицейские свяжутся с ним дополнительно. Кроме того, Навальному и его представителю не вручили протокол об административном правонарушении.
Как пояснила адвокат Навального, из тех материалов дела, которые были составлены в отделении полиции, получается, что действия политика полицейские расценили, как повторное нарушение правил порядка проведения публичной акции.
Сам политик в своем Twitter подтвердил информацию об освобождении. "Меня выпустили до суда. Самому из ОВД выйти не дали - отвезли до Автозаводской. Спасибо огромное всем, кто поддерживал и стоял у отдела. Слышал ваше скандирование, вы крутые", - написал он.
Напомним, ранее в Москве на Тверской улице задержали политика Алексея Навального, который призвал россиян в разных городах страны выходить сегодня на акцию "Забастовка избирателей".
Я летом буду в северной Италии, Я потребую что бы Итальянские власти вывели свои войска с северной Италии как вы считаете власти Италии выполнят мои треования?
Проанализировал все периоды задержания Навального.
Ему просто батарейки меняют для встроенной прослушки.
"Украинский Порядок", млять!https://www.facebook.com/vladislavovcharenko1996/posts/143112616491433
Да, фото настоящее.
Да, мисс Донбасс настоящая.
Анжела Буйнакова..
Оленьи рога , между ними глобус, а на глобусе звезда.
РыгалПлевал с Эйфелевой башни на головы беспечных парижан"... Вместе с агентом КГБ Марии Влади....
И то, что Высоцкий ничего не приобрел из благ номенклатуры и рано умер, Совком затравленный - да-да, это как раз признак работы на КГБ. Да-да...
Тотальная слежка за гражданами (за деньги самих граждан) в обмен на весьма сомнительную «безопасность» дорого обойдется рабсиянам.
Только вдумайтесь: на 1257% (!) могут вырасти цены на проводной интернет после вступления в силу «закона Яровой» (по подсчётам РСПП). К примеру, если сейчас за интернет рабы путина платят 350 рублей в месяц, то из-за нового закона цена может вырасти до 4 400 рублей в месяц (а это, на минуточку, 52 800 в год).
«Закон Яровой», обязывающий операторов и интернет-сервисы хранить все телефонные разговоры, текстовые сообщения, изображения, звуки, видеозаписи и другие электронные сообщения пользователей, должен вступить в силу 1 июля 2018 г.
Всё по плану!