 Навального выпустили из отделения полиции в Москве

Об этом сообщает российское издание "Медиазона" со ссылкой на адвоката политика Ольгу Михайлову, информирует Цензор.НЕТ.

При этом в обязательстве не указано конкретное время, когда Навальный должен прийти в отдел - для этого полицейские свяжутся с ним дополнительно. Кроме того, Навальному и его представителю не вручили протокол об административном правонарушении.

Как пояснила адвокат Навального, из тех материалов дела, которые были составлены в отделении полиции, получается, что действия политика полицейские расценили, как повторное нарушение правил порядка проведения публичной акции.

Сам политик в своем Twitter подтвердил информацию об освобождении. "Меня выпустили до суда. Самому из ОВД выйти не дали - отвезли до Автозаводской. Спасибо огромное всем, кто поддерживал и стоял у отдела. Слышал ваше скандирование, вы крутые", - написал он.

Напомним, ранее в Москве на Тверской улице задержали политика Алексея Навального, который призвал россиян в разных городах страны выходить сегодня на акцию "Забастовка избирателей".