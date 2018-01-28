 "Медики кричат, что не будут использовать этот автомобиль", - Совет волонтеров при Минобороны пожаловался на санитарные "Богданы". ВИДЕО

Об этом в эфире Громадського радіо сообщила представительница Совета волонтеров при Министерстве обороны Украины Валентина Варава, пишет Цензор.НЕТ.
По ее словам, согласно государственному оборонному заказу, Министерству обороны было передано 100 автомобилей. Сейчас ВСУ получили половину заказа.
"Для вывоза раненых нужна бронированная техника. Она очень шумная, но она бронированная, это самое главное. Этой техникой люди вывозятся в безопасный стабилизационный пункт, где раненому оказывается первая медицинская помощь. Далее машина должна ехать по бездорожью к дороге, после этого машина по дороге доезжает. Важна скорость на дороге", - поделилась представительница Совета волонтеров при Минобороны.
При этом из-за "размытости требований" полученные машины не соответствуют задачам, которые должны решать. Но тендер, по словам Варавы, был проведен таким образом, чтобы отсечь возможных конкурентов.
"Из 50 автомобилей, которые были поставлены на фронт, уже 20 автомобилей были в ремонте. Это при том, что автомобилей, которые пробежали более 10 000 километров, единицы. Пять автомобилей были отремонтированы на месте выездной бригадой. Из тех 20 автомобилей, которые были в ремонте, три - это заводской брак, они возвращены. 17 автомобилей прошли ремонт, 10 уже вернули в военные части, 7 еще на обслуживании, из которых два, как говорят, уже готовы", - рассказала волонтер.
Отметим, что Совет волонтеров писал на своей facebook-странице, что собрал большой кейс предложений и требований по санитарным автомобилям "Богдан-2251". "К сожалению, санитарные автомобили "Богдан 2251" требуют серьезных усовершенствований в медицинской и автомобильной частях, соответствующих требованиям с точки зрения медиков и водителей. Основными претензиями водителей по данному авто является недостаточная проходимость машины и слабый двигатель, склонность к заносам на асфальтовом покрытии, ненадежное "гражданское" электрическое управление раздаткой и вообще электричество, критически высокая чувствительность топливной системы и двигателя к качеству ГСМ, отсутствие эксплуатационной документации, комплектов запасных частей. Практика использования военными медиками показывает необходимость переоборудования и усовершенствования мест для ранения и их креплений, обеспечение доступа к раненым, возможности связи кунга и салона водителя, обустройство специальных креплений для систем инфузий и другого медицинского имущества и др.", - говорится в сообщении.
"Медики кричат, что не будут использовать этот автомобиль, потому что он безумно трясется, он очень неустойчив. Во время одной из последних эвакуации "Богданом" на ходу выпадали броник, каски, потому что открывались двери. Также есть огромные проблемы с топливной системой, которая должна была иметь датчики содержания воды, но их нет", - отметила Варава в интервью.
Как сообщал в августе 2017-го спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Максим Праута, до конца года для нужд ВСУ должны были быть закуплены 130 санитарных машин "Богдан".
И так на протяжении всей его бизнес-госслужбы.
"Ця санітарна техніка призначена для евакуації поранених і хворих в найближчий медичний пункт батальйону або медичної роти бригади, або найближчу лікарню або госпіталь. Машини мають прохідність характерну для автомобілів з двома провідними мостами. Це перший зразок вітчизняних автовиробників, який вкрай важливий для військових медиків, особливо в районі проведення АТО". - підкреслив Петро Порошенко.
Многим для повышения образованности: многие виды военной техники прошодили многолетнюю доработку перед тем как стать тем что они есть сейчас!
Доработают и все будет ок!
Дата новини за 2015-й
Соєві , перепешіть методичку про обмін підпримством Лоліти зі Свинарчуком у 2010-му
Богда́н - автомобілебудівна корпорація, один з основних операторів автомобільного ринку України. За результатами роботи в 2005 році зайняла перше місце серед виробників автобусів і друге місце серед виробників легкових і вантажних автомобілів.
Корпорація «Богдан» була створена в лютому 2005 року шляхом об'єднання декількох підприємств, з метою реалізації масштабних інвестиційних проектів, направлених на створення в Україні потужностей по виробництву автотранспортних засобів різних типів.
З 2005 року наглядову раду корпорації «Богдан» очолює Свинарчук Олег.
Виробничі потужності корпорації «Богдан», дозволяють сьогодні виготовляти 120-150 тисяч легковиків, до 9 тисяч автобусів та тролейбусів у всіх класах, а також близько 15 тисяч вантажівок та спеціалізованої техніки. Заводи компанії розташовано у Луцьку, Черкасах та Криму.
Корпорація повністю контролюється бізнесменом Свинарчуком Олегом, який у 2009 році придбав контрольну частку корпорації у Петра Порошенка. [1].Першоджерело:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F)
Навіщо? Бо хоче бути забаненим за флуд?
Спробуйте розмімтити фотожабу на Йулю - бан.
Спробуйте вказати на брехню Йулинців - бан.
А Савушкінцям можна все. вони тут як вдома в раші.
То як там Буковель, мислитель? підходить для лижних трас? Чи наша влада - таки справді ІДІОТИ, як це визнають навіть її вірні стецьки?
28.01.2018 22:34
28.01.2018 22:51
І ти тут не пирскай дешевим слюнявим пафосом, а розвішування одинокових копіпастів - це ФЛУД.
http://viche.co.ua/2018/01/20/video-povinni-sid/
Не знаю жодної
країни, яка готувалася б охороняти свою територію від загарбників цукерками,
льодяниками, вафлями чи тортами…
-За останні 3,5 роки свого мафіозного «царювання» Верховний
Головнокомандувач відкрив в Україні більше 56 нових об»єктів РОШЕН і ні одного
патронного заводу…. Другий рік підряд купуємо звичайні патрони за кордоном за
валюту… -Окрім цього відкрив свої об»єкти РОШЕН в Польщі, Румунії, Греції,
Литві, Угорщині і в Болгарії… Але щоб побудувати ОДИН патронний завод в Україні
в нього не хватило ні клепки, ні патріотизму…
Генетична зрадливість, злодійськак сімейна традиція,
паталогічна жадібність і заборона Путіна стали цьому на заваді…
http://www.narod.net.ua/ukraїnec-roztoptav-poroshenka-ne-znayu-zhodnoї-kraїni-yaka-gotuvalasya-b-oxoronyati-svoyu-teritoriyu-vid-zagarbnikiv-cukerkami-lodyanikami-vaflyami-chi-tortami/
Я помню Чудное Мгновенье -
Передо мной явилось Я!!!
Как Божество, как Манна-венье,
Как Смысл, как Символ бытия!!
Пышался я, не унимался
Искал я повод для пышань
в горячке водочной метался
в трусы заправив сарафань
На Круты ехать нет резону
Коль на балы меня зовут
Готов я в рот набрать рассолу
И отморозиться от Крут
А на балах, шо в центре Вены
Напялив мятый смокинг свой
Готов плясать не зная меры
Войны не слыша жуткий вой
Ведь жизнь моя, моя отрада
Люблю я денег милый хруст
Я влез на верх через ограду
И в Болгард точно не вернусь
Я буду врать и извиваться
Пышатысь буду у фейсбук
Ну и не буду извиняться
Куда важнее громкий пук
А пукать в лужу я умею
И воровать умею я
Звиздеть умею не краснея
Ведь в этом сущность то моя
С уменьем этим я добился
Нехило много и всего
На фермах в поле не трудился
А в мире много моего
В Испании и в Украине
И в офшоре и не в одном
Друшляю сладко на перине
Мечтаю только об одном
Чтоб счастье это не кончалось...
Что было в жизни долго ОК
Бабла шоб больше намутилось
Друзья... иду на другий срок.
На добраніч шановні.
експерт центру ECFR
Україна не має європейського майбутнього з нинішнім політичним класом при
владі. Більш того, самозбагачення політиків, які прикриваються статусом
"проєвропейськості", лише дискредитує Європейський Cоюз, зменшує його
вплив та зриває процес реформ в Україні....Якщо так триватиме, Україна знову
стане квазіавторитарною клептократією, в якій кілька очільників держави
використовують силу державного апарату для просування власних інтересів",
- пише дослідник ECFR….Порошенка все більше перетворює нову Україну на
дзеркальну копію старої. ...Ґрессель закликає ЄС вдатись до точкових арештів
рахунків корумпованих членів української влади та тих, хто чинить спротив
реформам."Це надіслало б дуже чіткий сигнал напередодні президентських та парламентських
виборів 2019 року - самозвані "проєвропейські" українські еліти не
мають підтримки Європи. Більш того, загроза переобранню та збереженню влади
Порошенком, може бути єдиною мовою, як він розуміє"
https://ukrainian.voanews.com/a/poroshenko-ukraina-evropa-ecfr/4198206.html