 "Медики кричат, что не будут использовать этот автомобиль", - Совет волонтеров при Минобороны пожаловался на санитарные "Богданы". ВИДЕО

Об этом в эфире Громадського радіо сообщила представительница Совета волонтеров при Министерстве обороны Украины Валентина Варава, пишет Цензор.НЕТ.

По ее словам, согласно государственному оборонному заказу, Министерству обороны было передано 100 автомобилей. Сейчас ВСУ получили половину заказа.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: С начала суток режим тишины сохраняется вдоль всей линии соприкосновения, - штаб АТО

"Для вывоза раненых нужна бронированная техника. Она очень шумная, но она бронированная, это самое главное. Этой техникой люди вывозятся в безопасный стабилизационный пункт, где раненому оказывается первая медицинская помощь. Далее машина должна ехать по бездорожью к дороге, после этого машина по дороге доезжает. Важна скорость на дороге", - поделилась представительница Совета волонтеров при Минобороны.

При этом из-за "размытости требований" полученные машины не соответствуют задачам, которые должны решать. Но тендер, по словам Варавы, был проведен таким образом, чтобы отсечь возможных конкурентов.

Также читайте: Боец батальона имени генерала Кульчицкого Мирослав Слывка погиб в зоне АТО

"Из 50 автомобилей, которые были поставлены на фронт, уже 20 автомобилей были в ремонте. Это при том, что автомобилей, которые пробежали более 10 000 километров, единицы. Пять автомобилей были отремонтированы на месте выездной бригадой. Из тех 20 автомобилей, которые были в ремонте, три - это заводской брак, они возвращены. 17 автомобилей прошли ремонт, 10 уже вернули в военные части, 7 еще на обслуживании, из которых два, как говорят, уже готовы", - рассказала волонтер.

Отметим, что Совет волонтеров писал на своей facebook-странице, что собрал большой кейс предложений и требований по санитарным автомобилям "Богдан-2251". "К сожалению, санитарные автомобили "Богдан 2251" требуют серьезных усовершенствований в медицинской и автомобильной частях, соответствующих требованиям с точки зрения медиков и водителей. Основными претензиями водителей по данному авто является недостаточная проходимость машины и слабый двигатель, склонность к заносам на асфальтовом покрытии, ненадежное "гражданское" электрическое управление раздаткой и вообще электричество, критически высокая чувствительность топливной системы и двигателя к качеству ГСМ, отсутствие эксплуатационной документации, комплектов запасных частей. Практика использования военными медиками показывает необходимость переоборудования и усовершенствования мест для ранения и их креплений, обеспечение доступа к раненым, возможности связи кунга и салона водителя, обустройство специальных креплений для систем инфузий и другого медицинского имущества и др.", - говорится в сообщении.





"Медики кричат, что не будут использовать этот автомобиль, потому что он безумно трясется, он очень неустойчив. Во время одной из последних эвакуации "Богданом" на ходу выпадали броник, каски, потому что открывались двери. Также есть огромные проблемы с топливной системой, которая должна была иметь датчики содержания воды, но их нет", - отметила Варава в интервью.

Как сообщал в августе 2017-го спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Максим Праута, до конца года для нужд ВСУ должны были быть закуплены 130 санитарных машин "Богдан".