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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:Богдан (12) Минобороны (5020) волонтеры (1721) Антитеррористическая операция (15427)

 "Медики кричат, что не будут использовать этот автомобиль", - Совет волонтеров при Минобороны пожаловался на санитарные "Богданы". ВИДЕО

Из 50 доставленных на фронт в прошлом году автомобилей "Богдан-2251" половину пришлось ремонтировать или возвращать на завод.

Об этом в эфире Громадського радіо сообщила представительница Совета волонтеров при Министерстве обороны Украины Валентина Варава, пишет Цензор.НЕТ.

По ее словам, согласно государственному оборонному заказу, Министерству обороны было передано 100 автомобилей. Сейчас ВСУ получили половину заказа.  

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"Для вывоза раненых нужна бронированная техника. Она очень шумная, но она бронированная, это самое главное. Этой техникой люди вывозятся в безопасный стабилизационный пункт, где раненому оказывается первая медицинская помощь. Далее машина должна ехать по бездорожью к дороге, после этого машина по дороге доезжает. Важна скорость на дороге", - поделилась представительница Совета волонтеров при Минобороны.

При этом из-за "размытости требований" полученные машины не соответствуют задачам, которые должны решать. Но тендер, по словам Варавы, был проведен таким образом, чтобы отсечь возможных конкурентов.

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"Из 50 автомобилей, которые были поставлены на фронт, уже 20 автомобилей были в ремонте. Это при том, что автомобилей, которые пробежали более 10 000 километров, единицы. Пять автомобилей были отремонтированы на месте выездной бригадой. Из тех 20 автомобилей, которые были в ремонте, три - это заводской брак, они возвращены. 17 автомобилей прошли ремонт, 10 уже вернули в военные части, 7 еще на обслуживании, из которых два, как говорят, уже готовы", - рассказала волонтер.

Отметим, что Совет волонтеров писал на своей facebook-странице, что собрал большой кейс предложений и требований по санитарным автомобилям "Богдан-2251". "К сожалению, санитарные автомобили "Богдан 2251" требуют серьезных усовершенствований в медицинской и автомобильной частях, соответствующих требованиям с точки зрения медиков и водителей. Основными претензиями водителей по данному авто является недостаточная проходимость машины и слабый двигатель, склонность к заносам на асфальтовом покрытии, ненадежное "гражданское" электрическое управление раздаткой и вообще электричество, критически высокая чувствительность топливной системы и двигателя к качеству ГСМ, отсутствие эксплуатационной документации, комплектов запасных частей. Практика использования военными медиками показывает необходимость переоборудования и усовершенствования мест для ранения и их креплений, обеспечение доступа к раненым, возможности связи кунга и салона водителя, обустройство специальных креплений для систем инфузий и другого медицинского имущества и др.", - говорится в сообщении.

Медики кричат, что не будут использовать этот автомобиль, - Совет волонтеров при Минобороны пожаловался на санитарные Богданы 01

"Медики кричат, что не будут использовать этот автомобиль, потому что он безумно трясется, он очень неустойчив. Во время одной из последних эвакуации "Богданом" на ходу выпадали броник, каски, потому что открывались двери. Также есть огромные проблемы с топливной системой, которая должна была иметь датчики содержания воды, но их нет", - отметила Варава в интервью.

Как сообщал в августе 2017-го спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Максим Праута, до конца года для нужд ВСУ должны были быть закуплены 130 санитарных машин "Богдан".

Источник: https://censor.net.ua/n3047084
 
 
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Совет форумчанПравила форума
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Свинья везде найдет болото... Так и Поросенко везде схемку организует, себе и своему кагалу.
И так на протяжении всей его бизнес-госслужбы.
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так те, що зветься Богданом, не можна використовувати і в якості міського транспорту. Таке гівно й 100 років назад і в якості сміттєвозки не брали.
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Говно изготовлено на базе китайского пикапа, с китайским дизелем с приводом партайм. С такой халабудой рессорам трындец почти сразу. Исполнение - просто молчу. На выствке их видел. Сам давно в оффроуде, я бы на таком говне не ездил. Мне интересно почём напарили государству это говно?
"Ця санітарна техніка призначена для евакуації поранених і хворих в найближчий медичний пункт батальйону або медичної роти бригади, або найближчу лікарню або госпіталь. Машини мають прохідність характерну для автомобілів з двома провідними мостами. Це перший зразок вітчизняних автовиробників, який вкрай важливий для військових медиків, особливо в районі проведення АТО". - підкреслив Петро Порошенко.
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Нашёл. Впаривают сие гавно по 32-35 тысяч долларов. Будка алюминиевая, весит 600кг. грузоподъёмность этого говна 900кг. получается на раненного и медиков остаётся 300 кг..... Машина под постоянным перегрузом. Торсионы китайские спереди рессоры сзади, рама из говна.... Гыг! А где твой чувак с анализом 12 мгновений весны? Это же вредительство чистой воды! Мюллер с берией уже бы резали яйца этим прохвостам бы по живому за такую пэрэмогу!
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Многие на форуме плохо читают! Рада волонеров дает предложение по доработки Богданов! А не для забракования проекта!
Многим для повышения образованности: многие виды военной техники прошодили многолетнюю доработку перед тем как стать тем что они есть сейчас!
Доработают и все будет ок!
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Когда радужный идиотизм накрывает всё добрым светом, это так мило....
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Не будет. КЕтайские инженеры его изначально под такие цели не разрабатывали. Если же все сделать как надо и желают заказчики, то китайского там ничего не останется и стоить будят раза в три дороже
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Китайцы хрен там что разрабатывали. Просто с/7исдили у тойоты старый хайлюкс и всё. Ещё один минус - металл говно, полное.
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Та вы оптЫмист))) От ХайЛюкса там только идея))) Но, если на чистоту, ни один современный пикап переделывать для военных нужд нема никакого смысла, новый ХайЛюкс в том числе. Приговорят в хлам за неделю
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Та вы оптЫмист))) От ХайЛюкса там только идея))) Но, если на чистоту, ни один современный пикап переделывать для военных нужд нема никакого смысла, новый ХайЛюкс в том числе. Приговорят в хлам за неделю
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Там не идея, там спижжено всё вплоть до проёмов, всё одинаковое было с хайлюксом и фораннером у грейтвола первого а исполнение -китайское, эти что с будками -уже дрались под аля амарок. Но исполнение - китайское один хрен. Они мало того что завозили машинокомплекты через офшорку и задрали цену почти в 2 раза - 16 000 баксов, вместо 8 000 в Ильичёвске. Прямо там инвойсы и ломали. Так ещё за буду фактически 6 цен ломят уроды.
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Это уже типа рЭстайл))). Для себя кЕтайцы делают вполне себе. Тот же Грейт Вол у себя клепает Хавал и его берут, но то все кроссоверы. Там турбо двигатели, коробки роботы, подушки, все системы безопасности, уже есть гибриды и на подходе полные электро. Но все это стоит вполне себе денег, но, опять же, для своего рынка
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https://censor.net.ua/photo_news/322698/chem_vladeet_poroshenko_polnyyi_perechen_aktivov_prezidenta_infografika

Дата новини за 2015-й

Соєві , перепешіть методичку про обмін підпримством Лоліти зі Свинарчуком у 2010-му
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Цензор вчергове збрехав! Питання навіщо?

Богда́н - автомобілебудівна корпорація, один з основних операторів автомобільного ринку України. За результатами роботи в 2005 році зайняла перше місце серед виробників автобусів і друге місце серед виробників легкових і вантажних автомобілів.
Корпорація «Богдан» була створена в лютому 2005 року шляхом об'єднання декількох підприємств, з метою реалізації масштабних інвестиційних проектів, направлених на створення в Україні потужностей по виробництву автотранспортних засобів різних типів.
З 2005 року наглядову раду корпорації «Богдан» очолює Свинарчук Олег.
Виробничі потужності корпорації «Богдан», дозволяють сьогодні виготовляти 120-150 тисяч легковиків, до 9 тисяч автобусів та тролейбусів у всіх класах, а також близько 15 тисяч вантажівок та спеціалізованої техніки. Заводи компанії розташовано у Луцьку, Черкасах та Криму.
Корпорація повністю контролюється бізнесменом Свинарчуком Олегом, який у 2009 році придбав контрольну частку корпорації у Петра Порошенка. [1].Першоджерело:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F)
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Андрій Жагун знову бреше і флудить.

Навіщо? Бо хоче бути забаненим за флуд? "Медики кричать, що не використовуватимуть цей автомобіль", - Рада волонтерів при Міністерстві оборони поскаржилася на санітарні "Богдани" - Цензор.НЕТ 7014
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Не сумніваюся що це станеться, така тут редакційна політика. Тут можна брикати Савушкінцям та Йулинцям, всім іншим - бан.
Спробуйте розмімтити фотожабу на Йулю - бан.
Спробуйте вказати на брехню Йулинців - бан.
А Савушкінцям можна все. вони тут як вдома в раші.
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Щоб ти навіть не сумнівалось, що тебе товчуть у твою брехню і флуд, як погане кошеня.
То як там Буковель, мислитель? підходить для лижних трас? Чи наша влада - таки справді ІДІОТИ, як це визнають навіть її вірні стецьки? "Медики кричать, що не використовуватимуть цей автомобіль", - Рада волонтерів при Міністерстві оборони поскаржилася на санітарні "Богдани" - Цензор.НЕТ 7593
28.01.2018 22:34

28.01.2018 22:51
І ти тут не пирскай дешевим слюнявим пафосом, а розвішування одинокових копіпастів - це ФЛУД.
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Чё вы ноете? Машины им плохие...а металлолом Украине уже не нужен? Уже все люки покрали, а Петя заботится о сырье для метеллургии, и чтоб ваши дети в колодцы не падали!!! Лучше бы поблагодарили Президента, неблагодарные.
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Мы бу оборудование на днях вывозили))) Прискакала контрабанда, проверяла не вывозим ли металлолом под видом оборудования. О как))) Шедевральные мансы!
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Хорошие раки по три рубля не бывают. Но покупать ментам по 40-50 тыс нормально, а пацанов вывозить зачем? Китайское дерьмо с этикеткой Богдана в самый раз. Только за эту поставку гидрант должен висеть на гилляке вместе с Полтараком. Мрази, блядь.
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Ну, що ж ви, кляті агенти кремля, не даєте педрику з гладковським заробляти під час війни!?
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Як завод Богдан Порошенк-Гладковського наживається на українських солдатахСьогодні 19.01.2018 12.25 Оксана Корчінська в ВР ; «Я скажу про виробника, якого так часто підтримують в цьому залі. Це санітарні автомобілі «Богдан». Які ніколи не випускалися в нашій країні, які не проходили випробування, які країна закуповує за 900 тис. грн..!!! Які замовили конкретні особи МО. У нас зайшло на фронт 50 автомобілів. Половина зупинилася протягом перших кількох місяців. які обійшлися 30 тис. Євро бюджету України. Натомість, рік тому «Офіс НАТО» пропонував нам купити відомий світовий санітарний автомобіль, який є вищого класу порятунку життя. І пропонували купити його Україні за 22 тис. Євро.!!! На 8 тис. Євро менше, чим те, що втюхав нам з вами з базою китайського виробника, що зупинився на фронті протягом кількох місяців. Мені щойно звонила 8 медрота. Так от, «Богдан» не дає гарантій на свої автомобілі і вимагає ще 300 000 грн. !!! за ремонт автомобілів, що були на фронті буквально кілька місяців. Деякі не мають проходу даже двох!!. тисяч кілометрів. Тому треба пам'ятати, що зараз іде війна, а ті хто зловживають на житті наших хлопців повинні сидіти в тюрмі.»
http://viche.co.ua/2018/01/20/video-povinni-sid/
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протухлий торт, як завжди, втюхав своє шоколадне лайно армії...
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05.01.2018

Не знаю жодної
країни, яка готувалася б охороняти свою територію від загарбників цукерками,
льодяниками, вафлями чи тортами…

-За останні 3,5 роки свого мафіозного «царювання» Верховний
Головнокомандувач відкрив в Україні більше 56 нових об»єктів РОШЕН і ні одного
патронного заводу…. Другий рік підряд купуємо звичайні патрони за кордоном за
валюту… -Окрім цього відкрив свої об»єкти РОШЕН в Польщі, Румунії, Греції,
Литві, Угорщині і в Болгарії… Але щоб побудувати ОДИН патронний завод в Україні
в нього не хватило ні клепки, ні патріотизму…

Генетична зрадливість, злодійськак сімейна традиція,
паталогічна жадібність і заборона Путіна стали цьому на заваді…

http://www.narod.net.ua/ukraїnec-roztoptav-poroshenka-ne-znayu-zhodnoї-kraїni-yaka-gotuvalasya-b-oxoronyati-svoyu-teritoriyu-vid-zagarbnikiv-cukerkami-lodyanikami-vaflyami-chi-tortami/
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Може, патронний завод таки збудували,але втаємичили ,щоб вберегти від диверсій.Не може не бути подібних виробництв,ще й диверсифікованих,в країні, що воює.
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Рошены по всей Украине открываются как дрожжах...это так называемые рехформы кучерявого мудака, лжеца, гаранта коррупции и проходимца.
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И тут однотуровая гнида успела насрать...
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Ніякі китайці за тими конструкціями не стояли. Конструкторами були відомі кондитери, ті, які й торти Рошен випікають.
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Так эти кондитеры и Киевский торт тоже не изобретали, а отжали
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Стих накропал, первые четыре строчки спионерил, не помню у кого)))
Я помню Чудное Мгновенье -
Передо мной явилось Я!!!
Как Божество, как Манна-венье,
Как Смысл, как Символ бытия!!
Пышался я, не унимался
Искал я повод для пышань
в горячке водочной метался
в трусы заправив сарафань
На Круты ехать нет резону
Коль на балы меня зовут
Готов я в рот набрать рассолу
И отморозиться от Крут
А на балах, шо в центре Вены
Напялив мятый смокинг свой
Готов плясать не зная меры
Войны не слыша жуткий вой
Ведь жизнь моя, моя отрада
Люблю я денег милый хруст
Я влез на верх через ограду
И в Болгард точно не вернусь
Я буду врать и извиваться
Пышатысь буду у фейсбук
Ну и не буду извиняться
Куда важнее громкий пук
А пукать в лужу я умею
И воровать умею я
Звиздеть умею не краснея
Ведь в этом сущность то моя
С уменьем этим я добился
Нехило много и всего
На фермах в поле не трудился
А в мире много моего
В Испании и в Украине
И в офшоре и не в одном
Друшляю сладко на перине
Мечтаю только об одном
Чтоб счастье это не кончалось...
Что было в жизни долго ОК
Бабла шоб больше намутилось
Друзья... иду на другий срок.

На добраніч шановні.
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Нехай вадьцмана з його палацу на Банкову возять у його сраному "Богдані".
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Пецины автомобили на укробляхах не могут проехать и 10тыс. км. 20 из 50 автомобилей уже ушли на ремонт. Тоесть потери в технике почти 40%. Зато порохоботы орут что нужно запретить автомобили на евробляхах, хотя они без проблем ездят по 500тыс. км.
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может имеет смысл закупить б\у военные медавтомобили на Западе...будет явно практичнее...
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президентские бронекатера примерно такого же качества
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Україна не має європейського майбутнього з такою владою -
експерт центру ECFR

Україна не має європейського майбутнього з нинішнім політичним класом при
владі. Більш того, самозбагачення політиків, які прикриваються статусом
"проєвропейськості", лише дискредитує Європейський Cоюз, зменшує його
вплив та зриває процес реформ в Україні....Якщо так триватиме, Україна знову
стане квазіавторитарною клептократією, в якій кілька очільників держави
використовують силу державного апарату для просування власних інтересів",
- пише дослідник ECFR….Порошенка все більше перетворює нову Україну на
дзеркальну копію старої. ...Ґрессель закликає ЄС вдатись до точкових арештів
рахунків корумпованих членів української влади та тих, хто чинить спротив
реформам."Це надіслало б дуже чіткий сигнал напередодні президентських та парламентських
виборів 2019 року - самозвані "проєвропейські" українські еліти не
мають підтримки Європи. Більш того, загроза переобранню та збереженню влади
Порошенком, може бути єдиною мовою, як він розуміє"

https://ukrainian.voanews.com/a/poroshenko-ukraina-evropa-ecfr/4198206.html
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Парашенко: " Ну, чому всі проти мене? Чесно краду, чесно брешу, нікого не чіпаю. А тут ще ці волонтери кляті, козлять бінес мені, нормальному баризі...! "Медики кричать, що не використовуватимуть цей автомобіль", - Рада волонтерів при Міністерстві оборони поскаржилася на санітарні "Богдани" - Цензор.НЕТ 8118
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А вообще-то многие волонтеры удивляют. Нигде не работают, и как-то живут.Сбор средств на автомобильный навигатор, для "Сагайдачного" вообще убил. Но ведь люди деньги переводили. Сейчас волонтеры бабла потребуют на ремонт. Кто этот процесс проконтролирует? Автобусы "Богдан" вроде ездят, что здесь не так? На танках, что-ли эвакуировать?
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100%, волонтёры разные бывают,надо мнение военных ( и не одно,и не два ) выслушать.КРАЗы для военных тоже не сахар. Жалоб много на раздатку и коробку передач.
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........труну з Пецею будуть везти на "Богдані"...
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Теперь скотовозки не только у вас на маршрутах, а еще раненных бойцов возят. Позорище ебаное. Желаю Лолите и всем его последователям, мучительной смерти.
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В конфеты не докладывают какао, а в Киевский торт орехов. Рошен- дерьмо! Рошен вбива!
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чем-то напоминает историю с закупкой топлива по завышенным ценам...снова тендер и непригодная техника...зато мы делаем отличные танки на экспорт...)))
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А зараз ще й пакістанські танки треба ремонтувати за гарантією,і не гірше ,ніж собі за якістю,бо були вже негаразди . Сподіваюсь, виробничих потужностей вистачить.
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Что, из-за вас порошенко будет терпеть убытки? Берите, что дают, а то путин нападьот.
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Китайский чермет хлам за три дорого кучерявий ушлепок Порох продаёт воюющей стране, своей армии. За такое повесить.
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Просто бизнес на войне - связка олигархата и военных, это еще при совке писали в учебниках
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Бедные-бедные порохоботы-лолипуты...Снова лолита насрала ,а вам языками после него вылизывать ? )))
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После того,что творит эта лолита ...Как не вспомнить В.Пикуля в его романе "Нечистая сила"...А там ведь он подробно описывал,что творили евреи в Первую мировую. Почерк один и тот же. Тогда,они подвязались через Симановича поставлять армии продукты,обмундирование.И картина была как близнец нынешней.- Солдаты мерзли в окопах в новых сапогах с тут же отвалившимися подошвами. Провиант был весь пропавшим и гнилым...Неудивительно,что большевикам так легко удалось сыграть на возмущении солдат и привести в страну красную революцию. Разве не то же самое творит ,лолита ? И разве это не повод объявить ей импичмент ? Да какой там импичмент ! Это же явное вредительство и игра на руку врагу !!! Это трибунал.Высшая мера наказания ! Или я не прав ?
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Ну скажем я своей "Нивой" тоже не слишком доволен (задалбывает раздатка). В 1996 был счастлив от "Форда" экскорт 1996 г. выпуска. Лил в него А-76 и Аи-93. Реально неубиваемый драндулет. Терпел 4-ре года мои "знущання". Не бывает идеального автомобиля для трассы и бездорожья. Тут либо колбаса, либо тортик.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Медики кричат, что не будут использовать этот автомобиль", - Совет волонтеров при Минобороны пожаловался на санитарные "Богданы". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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