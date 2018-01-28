 Удача - важный фактор расследования, но в "деле Шеремета" пока такого нет, - Луценко

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, сообщил генпрокурор Юрий Луценко в интервью газете "Сегодня".

По его словам, в деле об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова следствию "улыбнулась удача".

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"Я всегда желаю оперативникам удачи, это важный фактор. Вот, в деле Вороненкова удача улыбнулась: мы обратили внимание на связь Тюрина с некими фигурантами. Дальше все пошло… В деле Шеремета пока такого нет. Хотя был момент, когда мне показалось, что удача есть. Один из фигурантов дела о покушении на народного депутата Игоря Мосийчука был крайне похож на фигуру, снятую на видео в деле Шеремета. Но, оказалось, не тот", - рассказал Луценко.

Как сообщалось, 20 июля 2016 года утром в результате взрыва машины погиб известный журналист Павел Шеремет. Предварительно следователи квалифицируют это событие как умышленное убийство. В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.

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Очевидцы рассказывают, взрыв произошел, когда Шеремет остановился при выезде на главную дорогу. И отмечают большую силу взрыва: "Детали аж сюда долетели ". Позже были обнародованы кадры момента взрыва автомобиля с журналистом Шереметом.

Вместе с тем, Генпрокурор Луценко заявил: "Смерть Шеремета - следствие срабатывания взрывного устройства. Это убийство ". Позже в МВД добавили, что сработало безоболочное самодельное устройство, мощностью до 600 грамм в тротиловом эквиваленте.

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10 мая 2017 журналисты издания "Слідство.Інфо" презентовали фильм-расследование, в котором утверждают, что за Павлом Шереметом в день его убийства следил экс-сотрудник СБУ. В СБУ заявили, что Устименко уволили из ведомства в 2014 г. полиция его допросила.