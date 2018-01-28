 Удача - важный фактор расследования, но в "деле Шеремета" пока такого нет, - Луценко

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, сообщил генпрокурор Юрий Луценко в интервью газете "Сегодня".
По его словам, в деле об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова следствию "улыбнулась удача".
"Я всегда желаю оперативникам удачи, это важный фактор. Вот, в деле Вороненкова удача улыбнулась: мы обратили внимание на связь Тюрина с некими фигурантами. Дальше все пошло… В деле Шеремета пока такого нет. Хотя был момент, когда мне показалось, что удача есть. Один из фигурантов дела о покушении на народного депутата Игоря Мосийчука был крайне похож на фигуру, снятую на видео в деле Шеремета. Но, оказалось, не тот", - рассказал Луценко.
Как сообщалось, 20 июля 2016 года утром в результате взрыва машины погиб известный журналист Павел Шеремет. Предварительно следователи квалифицируют это событие как умышленное убийство. В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.
Очевидцы рассказывают, взрыв произошел, когда Шеремет остановился при выезде на главную дорогу. И отмечают большую силу взрыва: "Детали аж сюда долетели ". Позже были обнародованы кадры момента взрыва автомобиля с журналистом Шереметом.
Вместе с тем, Генпрокурор Луценко заявил: "Смерть Шеремета - следствие срабатывания взрывного устройства. Это убийство ". Позже в МВД добавили, что сработало безоболочное самодельное устройство, мощностью до 600 грамм в тротиловом эквиваленте.
10 мая 2017 журналисты издания "Слідство.Інфо" презентовали фильм-расследование, в котором утверждают, что за Павлом Шереметом в день его убийства следил экс-сотрудник СБУ. В СБУ заявили, что Устименко уволили из ведомства в 2014 г. полиция его допросила.
Ну, за удачу.
ВОТ ТОЛЬКО НЕПОНЯТНО ПОЧЕМУ ОНИ ДО СИХ ПОР НЕ СИДЯТ?
НО, ЗАТО ПОНЯТНО, ПОЧЕМУ ГЕРАЩЕНКО УЖЕ НАМЕКАЕТ, ШО ИХ НУЖНО ОБМЕНЯТЬ.
УЧИТЫВАЯ, ШО ИХ НИКТО НИКОГДА НЕ ВИДЕЛ, И НЕ КОНТРОЛИРУЕТ, НЕТРУДНО ПРЕДПОЛОЖИТЬ ШО ИХ, ТИПА: ОБМЕНЯЮТ.
ВЕДЬ СВОИХ - НЕ САДЯТ.
Пациенты психиатрической клиники смотрят вместе с завотделением заседание Рады. Долго смотрят. Наконец, завотделением выключает телевизор и вопросительно смотрит на больных. В полнейшей тишине один больной встает и робко спрашивает: - Господа, а что мы все здесь делаем? …
Тот, кто дожидается удачи, никогда не знает, будет ли он сегодня ужинать.
Бенджамин Франклин
З 2001 року по 2003 рік - Міністр внутрішніх справ України.
2005 року по 2008 рік - перший заступник голови Правління ЗАТ КБ ПриватБанк.Смирнов убивством Ґонґадзе прибирав і Кравченка ,і зайняв його посаду.І ще.Прийшовши до влади в 2000р путін ,почав просувати медведчука за допомогою грошей і зв'язків коломойського.
Медведчук 2000-2001 Перший заступник Голови Верховної Ради України (01 лютого 2000-13 грудня 2001).А після убивства Ґонґадзе,коли звинуватили литвина як замовника (мирослава вроді як була коханкою литвина .КГБ завжди,коли якогось посадовця хотіли прибрати з посади,то підкладали йому коханку для дискредитації.Тут,напевно,з цим сценарієм постарався кгбіст Деркач-голова СБУ),тобто дискредитували литвина ,то його посаду зайняв медведчук. З коломойським медведчук розрахувався Укрнафтою в 2003р.Також смирнов,медведчук луценко (Член фракції СПУ (з травня 2002). Член Комітету з питань будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства і зв'язку (з червня 2002). Склав депутатські повноваження 3 березня 2005.) розрахувалися з пукачем в 2003р елітною 3кім квартирою.Далі.Думаю,що убивство Ґонґадзе не єдине для пукача.Можливо луценко,коломойський замовили пукачу (можливо через смирнова) убивство Кравченка.Згадайте,чомусь повістку про явку в ГПУ оголосили через ЗМІ,тобто ,щоб повідомити пукачу,який був в бігах.Також 3 березня (кравченка убили 4березня)міністр МВС луценко ,упевнений вже ,що кравченко не буде йому конкурентом на посаду міністра, складає депутатські повноваження. Таким чином убивство Ґонґадзе списують на Кравченка.В мене виходить ,шо Кравченка вбили Пукач і Смирнов,таким чином затираючи сліди.
Неудача? Или же тупой непрофессионализм вкупе с продажностью и договорняками?
http://expres.ua/news/2017/11/27/273810-kvartyra-5-gryven-palac-10-tysyach-deklaraciy-prokurora
Співробітник Генеральної прокуратури Олександр Лукашенко купив в українській столиці квартиру, яка обійшлася йому всього лише в п'ять гривень.
Госпожи Эльвиры (по картам ) и великого звездочета и мага семицветного Владислава.
😂