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 Политика Украины, Происшествия
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 Удача - важный фактор расследования, но в "деле Шеремета" пока такого нет, - Луценко

Один из фигурантов "дела Мосийчука" был похож на фигуру, снятую на видео в "деле Шеремета", но оказалось не тот.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, сообщил генпрокурор Юрий Луценко в интервью газете "Сегодня".

По его словам, в деле об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова следствию "улыбнулась удача".

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"Я всегда желаю оперативникам удачи, это важный фактор. Вот, в деле Вороненкова удача улыбнулась: мы обратили внимание на связь Тюрина с некими фигурантами. Дальше все пошло… В деле Шеремета пока такого нет. Хотя был момент, когда мне показалось, что удача есть. Один из фигурантов дела о покушении на народного депутата Игоря Мосийчука был крайне похож на фигуру, снятую на видео в деле Шеремета. Но, оказалось, не тот", - рассказал Луценко.

Как сообщалось, 20 июля 2016 года утром в результате взрыва машины погиб известный журналист Павел Шеремет. Предварительно следователи квалифицируют это событие как умышленное убийство. В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.

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Очевидцы рассказывают, взрыв произошел, когда Шеремет остановился при выезде на главную дорогу. И отмечают большую силу взрыва: "Детали аж сюда долетели ". Позже были обнародованы кадры момента взрыва автомобиля с журналистом Шереметом.

Вместе с тем, Генпрокурор Луценко заявил: "Смерть Шеремета - следствие срабатывания взрывного устройства. Это убийство ". Позже в МВД добавили, что сработало безоболочное самодельное устройство, мощностью до 600 грамм в тротиловом эквиваленте.

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10 мая 2017 журналисты издания "Слідство.Інфо" презентовали фильм-расследование, в котором утверждают, что за Павлом Шереметом в день его убийства следил экс-сотрудник СБУ. В СБУ заявили, что Устименко уволили из ведомства в 2014 г. полиция его допросила.

Источник: https://censor.net.ua/n3047083
 
 
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Дела не заладились, черная полоса сменилась белой горячкой. Удача - важный фактор расследования, но в "деле Шеремета" пока такого нет, - Луценко - Цензор.НЕТ 9324


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не сменялась, они мирно сосуществуют...
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Для дебильного пгокугола фарт,это когда обвиняемый в убийстве сам придёт в кабинет и признаётся ,но такого не будет,и все обвиняемые всегда в бегах,но Юга все равно доволен расследованием.
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Даже если и признается. всё равно вину нормально доказать не смогут...
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удача это когда этого козла обратно посадят и надолго
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Ну, судя по всему, удача тут единственная: Югик ждет ту самую, единственную удачу: Явку с повинной заказчика, бо киллеры-исполнители, как нетрудно догадаться- давно уже не с нами. От слова- Совсем не с нами. Так, Югик?
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Йюга, даю продуктивный совет - после кило вискаря займись спиритизмом. Вызови дзюржинского и он тебе точно скажет, за кем надо посылать вертолет Удача - важный фактор расследования, но в "деле Шеремета" пока такого нет, - Луценко - Цензор.НЕТ 2554
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ЛУЦИК!!! ЕДИНСТВЕННАЯ ВАША УДАЧА ТИПА ПОИМКА КИЛЛЕРОВ ПОКУСИТЕЛЕЙ НА ГЕРАЩЕНКО.

ВОТ ТОЛЬКО НЕПОНЯТНО ПОЧЕМУ ОНИ ДО СИХ ПОР НЕ СИДЯТ?

НО, ЗАТО ПОНЯТНО, ПОЧЕМУ ГЕРАЩЕНКО УЖЕ НАМЕКАЕТ, ШО ИХ НУЖНО ОБМЕНЯТЬ.

УЧИТЫВАЯ, ШО ИХ НИКТО НИКОГДА НЕ ВИДЕЛ, И НЕ КОНТРОЛИРУЕТ, НЕТРУДНО ПРЕДПОЛОЖИТЬ ШО ИХ, ТИПА: ОБМЕНЯЮТ.

ВЕДЬ СВОИХ - НЕ САДЯТ.
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С ентой оперы:

Пациенты психиатрической клиники смотрят вместе с завотделением заседание Рады. Долго смотрят. Наконец, завотделением выключает телевизор и вопросительно смотрит на больных. В полнейшей тишине один больной встает и робко спрашивает: - Господа, а что мы все здесь делаем? …


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Не удача должна быть, а светлые и умные головы должны расследовать это дело которых вы повыгоняли в свое время из МВД и Прокуратуры. И вам не стыдно прохвост-Луценко? У вас нет ни навыков юридических, ни образования такового. Развалил один орган, теперь добивает прокуратуру. Телепень!
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Стыдно(с)??? Простите, но это- уже даже не смешно. И- не печально. Юга не знает, что это такое.
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***
Тот, кто дожидается удачи, никогда не знает, будет ли он сегодня ужинать.
Бенджамин Франклин
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Тсссс. Не надо плохо о югике. Агентымацквыыыы....зрадааааа...путиннападэээээ...😱
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Якщо кому цікаво,то Пукачу (У 1998-2000 працював начальником департаменту зовнішнього спостереження головного управління МВС України, а в 2000-2003, начальником головного управління кримінального розшуку МВС.) пообіцяв генральські погони(за генпогони пукач говий був їсти лайно, за словами його тваришів по служьі) і просування по службі ...за моєю версією протеже медведчука і коломойського-Смирнов Юрій Олександрович.У травні 1997 р. призначений на посаду заступника Міністра у Північно-східному регіоні - начальника УМВС України в Дніпропетровській області.З травня 2000 до березня 2001 р. заступник Міністра - начальник ГУМВС України в м. Києві.
З 2001 року по 2003 рік - Міністр внутрішніх справ України.
2005 року по 2008 рік - перший заступник голови Правління ЗАТ КБ ПриватБанк.Смирнов убивством Ґонґадзе прибирав і Кравченка ,і зайняв його посаду.І ще.Прийшовши до влади в 2000р путін ,почав просувати медведчука за допомогою грошей і зв'язків коломойського.
Медведчук 2000-2001 Перший заступник Голови Верховної Ради України (01 лютого 2000-13 грудня 2001).А після убивства Ґонґадзе,коли звинуватили литвина як замовника (мирослава вроді як була коханкою литвина .КГБ завжди,коли якогось посадовця хотіли прибрати з посади,то підкладали йому коханку для дискредитації.Тут,напевно,з цим сценарієм постарався кгбіст Деркач-голова СБУ),тобто дискредитували литвина ,то його посаду зайняв медведчук. З коломойським медведчук розрахувався Укрнафтою в 2003р.Також смирнов,медведчук луценко (Член фракції СПУ (з травня 2002). Член Комітету з питань будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства і зв'язку (з червня 2002). Склав депутатські повноваження 3 березня 2005.) розрахувалися з пукачем в 2003р елітною 3кім квартирою.Далі.Думаю,що убивство Ґонґадзе не єдине для пукача.Можливо луценко,коломойський замовили пукачу (можливо через смирнова) убивство Кравченка.Згадайте,чомусь повістку про явку в ГПУ оголосили через ЗМІ,тобто ,щоб повідомити пукачу,який був в бігах.Також 3 березня (кравченка убили 4березня)міністр МВС луценко ,упевнений вже ,що кравченко не буде йому конкурентом на посаду міністра, складає депутатські повноваження. Таким чином убивство Ґонґадзе списують на Кравченка.В мене виходить ,шо Кравченка вбили Пукач і Смирнов,таким чином затираючи сліди.
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Короче, с какой ноги встал так и пойдет следствие. И нехер тут рассказывать о профессионализме , главное в работе это -удача.
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Больших не профессиональных дебилов чем в правительстве Украины нигде нет. Может разве что где-то в Африке и Азии найдется такая же страна.
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Справедливости ради, там хотя бы формальности соблюдают и шестерку Путена без юр. образования Генпрокурором не ставят.
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Нам з такими керманичами тільки на фарт сподіватись... але наші, як поляки, в один літак не сядуть... у них, через одного, свій літак є...(
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Оказывается чтобы Алкаш раскрыл дело, нужно чтобы звёзды на небе сошлись в нужном порядке и не иначе.
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Так это вам неудача помешала выиграть у Портнова 7 международных судов? А снять его с розыска по линии Интерпола? Елену Лукаш? Юру Енакиевского? Эдуарда Ставицкого?
Неудача? Или же тупой непрофессионализм вкупе с продажностью и договорняками?
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"неудача" с прозвищем Луценко ,мешает "удаче" появится во многих делах
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Квартира за 5 гривень, палац - за 10 тисяч. Із декларацій прокурора
http://expres.ua/news/2017/11/27/273810-kvartyra-5-gryven-palac-10-tysyach-deklaraciy-prokurora
Співробітник Генеральної прокуратури Олександр Лукашенко купив в українській столиці квартиру, яка обійшлася йому всього лише в п'ять гривень.
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Проффэссор отдыхает, за исследование роли удачи в расследовании особо тяжких преступлений и сроках её наступления генпрокурору югiку присваивается звание акадэмика!
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Прям вижу, что луцик каждое утро консультируется у своих двух замов :
Госпожи Эльвиры (по картам ) и великого звездочета и мага семицветного Владислава.
😂
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУдача - важный фактор расследования, но в "деле Шеремета" пока такого нет, - Луценко
 
 
 
 
 
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