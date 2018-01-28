 Отдельная мотопехотная бригада оперативного командования "Юг" вернулась в Мариуполь, - Минобороны. ВИДЕО

На границе Херсонской области с аннексированной Россией АР Крым бригада в течение 9 месяцев выполняла поставленные задачи по защите суверенитета нашей страны, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Встречать своих защитников пришли родные, волонтеры и жители города. Выразили свою благодарность за выполнение поставленных заданий командование, представители местной власти и гости мероприятия. В ходе встречи личный состав был отмечен наградами и грамотами.

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"Бригада успешно выполнила боевые задачи на границе Херсонской области с оккупированной Россией АР Крым, - отметил командующий войсками оперативного командования "Юг" генерал-майор Олег Вишневский. - Сейчас бригада выведена в пункт постоянной дислокации для восстановления боеспособности. За три-четыре месяца будет проведено доукомплектование личным составом и военной техникой и вооружением, после чего она будет привлекаться к выполнению боевых задач в районе проведения АТО".