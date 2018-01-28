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 Отдельная мотопехотная бригада оперативного командования "Юг" вернулась в Мариуполь, - Минобороны. ВИДЕО

Бригада выведена в пункт постоянной дислокации для восстановления боеспособности. Через 3-4 месяца бойцы снова будут привлекаться к выполнению боевых задач.

На границе Херсонской области с аннексированной Россией АР Крым бригада в течение 9 месяцев выполняла поставленные задачи по защите суверенитета нашей страны, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Встречать своих защитников пришли родные, волонтеры и жители города. Выразили свою благодарность за выполнение поставленных заданий командование, представители местной власти и гости мероприятия. В ходе встречи личный состав был отмечен наградами и грамотами.

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"Бригада успешно выполнила боевые задачи на границе Херсонской области с оккупированной Россией АР Крым, - отметил командующий войсками оперативного командования "Юг" генерал-майор Олег Вишневский. - Сейчас бригада выведена в пункт постоянной дислокации для восстановления боеспособности. За три-четыре месяца будет проведено доукомплектование личным составом и военной техникой и вооружением, после чего она будет привлекаться к выполнению боевых задач в районе проведения АТО".

Источник: https://censor.net.ua/n3047080
 
 
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Під Кримом у полях 9 місяців стояли...
Нехай відпочинуть, можливо з рідними побачться.
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и то правда, только есть нехватка людей, это вынужденная мера.
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ну не совсем в полях ( степях) но рядом с на крысмом. Погода в степи конечно жуткая сейчас.
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Политика хреновое и бесполезное дело, а бес этих ребят нам был бы пиздец
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Воїни, здоров"я Вам і щастя ! Живіть і їба...ште кацапів ! Слава Вам, воїни ! Окрема мотопіхотна бригада оперативного командування "Південь" повернулася в Маріуполь, - Міноборони - Цензор.НЕТ 4982
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А в чём проблема на границе с Крымом? Обстрелов нет, спокойно. Где боеспособность была потеряна?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОтдельная мотопехотная бригада оперативного командования "Юг" вернулась в Мариуполь, - Минобороны. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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