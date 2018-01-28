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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Ватикан (98) Папа_Римский (211) греко-католики (6) Франциск (25)

 Я прошу Всевышнего, чтобы оружие замолчало, - папа Франциск на встрече с верующими УГКЦ. ФОТОрепортаж

Папа Римский Франциск посетил собор святой Софии Украинской греко-католической церкви в Риме. Он приветствовал верующих, которые приехали с разных концов Италии, и выступил с речью.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В речи Папа Франциск, в частности, вспомнил трех уже почивших епископов Украинской греко-католической церкви, которые находясь в изгнании, поддерживали жизнь УГКЦ в подполье. Он вспомнил кардинала Иосифа Слипого, который построил собор святой Софии в Риме, "чтобы он стал ярким пророческим знаком свободы в те годы, когда украинцы не имели доступа ни к каким святыням", епископа Чмиля, которому прислуживал (на службах, - ред.) еще молодым. Также папа упомянул кардинала Гузара, который "был не только отцом и главой, но и проповедником и старшим наставником многих людей".

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Папа Римский Франциск призвал международное сообщество не забывать о войне в Украине

Франциск выразил солидарность с верующими-украинцами из Италии: "Я понимаю, что хотя вы здесь, ваше сердце болеет за вашу страну, особенно из-за бедствий войны и экономических неурядиц".

"Я пришел сюда, чтобы сказать, что я с вами - близкий к вам сердцем, своей молитвой, я с вами, когда завершаю таинство Евхаристии. Там я прошу Всевышнего, чтобы оружие замолчало. Я также прошу Его, чтобы вы больше не вынуждены были идти на такие большие жертвы ради того, чтобы обеспечить достойную жизнь своих близких", - сказал Папа Римский.

Я прошу Всевышнего, чтобы оружие замолчало, - папа Франциск на встрече с верующими УГКЦ 01

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: Папа Римский призвал к миру в Украине. ФОТОрепортаж

Я прошу Всевышнего, чтобы оружие замолчало, - папа Франциск на встрече с верующими УГКЦ 02
Я прошу Всевышнего, чтобы оружие замолчало, - папа Франциск на встрече с верующими УГКЦ 03

Как информирует Посольство Украины при Святом Престоле, для папы этот визит имел также личный характер, поскольку приветствию на украинском языке "Слава Иисусу Христу!" научил его Степан Чмиль, которому Хорхе Бергольо помогал в молодости во время богослужений в Аргентине. Глава Католической Церкви также лично почтил память своего наставника, который похоронен в крипте Собора.

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Обращаясь к украинцам, Франциск отметил, что он ежедневно молится у украинской иконы, подаренной ему в Аргентине блаженнейшим Святославом, которую он привез с собой в Рим в начале своего понтификата.

Я прошу Всевышнего, чтобы оружие замолчало, - папа Франциск на встрече с верующими УГКЦ 04

Источник: https://censor.net.ua/n3047078
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Папа Франциск напевне має на увазі ту зброю, яку кацапи туди завозили з кацапстану і до початку конфлікту ховали в так званих храмах і монастирях мацковскаго патріархата?
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Ага, йому про це сам Гундяев розповів... Разом мабуть поржали...


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Пусть попросит хУЙЛА.Всевышний тут ни причем.
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пуйло і Всевишній - антагоністи. Не може Папа просити диявола.
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Папа панічно боїться ядерної війни, може щось відчуває...
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Папа боится, что Бог услышит твои молитвы:

Oksana VB
не ядерна бімба на Півн.Корею
ядерна- на моцкву.
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папашо, а можна так, щоб тільки москальське замовчало?
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нужно меньше заигрывать со свинособаками и их бабло у себя не прятать.... может это рецепт, ну, к молитвам... вдруг подмогнеть?.... Я прошу Всевышнего, чтобы оружие замолчало, - папа Франциск на встрече с верующими УГКЦ - Цензор.НЕТ 9032
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А правда что у "папы" и Ватикана есть бизнес по всему миру, и что они участвуют в криминале?
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https://www.ukr.net/#homeDetails/odessa/60824842/

В Одессе русский язык перестал итересовать абитуринентов
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***
В степи, покрытой пылью бренной,
Сидел и плакал человек.
А мимо шёл Творец Вселенной.
Остановившись, Он изрек:
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой Бог. Я всё могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой нуждою ты тесним?»
И человек сказал: «Я - русский…»,
И Бог… заплакал вместе с ним.
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Як не крути, але росія напала на Україну. Тому зброя не замовчить до кінця війни.
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Да.Правда. Католическая Церковь имеет самую крупную в мире Розничную Сеть по продажам всякого и прочего ..40% Мирового оборота.
А вы думали Китай США РАБссия Британия? Напрасно.
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Да Китай вообще Отсталая страна, (была в 90х)
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То може треба Кирилу сказати, щоб не підтримував імперські амбіції путіна? Цілувались же на Кубі.
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Папа й уявити собі не міг, що під рясою Кірілла, приховується гебіст гундяєв і сплоховал
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Увы в отличии от Иоана Павла 2, этот просто кривляется и не понимает что в мире происходит.
Я прошу Всевышнего, чтобы оружие замолчало, - папа Франциск на встрече с верующими УГКЦ - Цензор.НЕТ 5153
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може москалям за папською логікою всю Україну? ввідати.головне щоб не стріляли
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А осудить агессию РФ и призвать всех своих верующих также поступить ? Слабо....
Достали санкции,которыми подтираются Сименсы,Боши ,Адидасы и прочие,выражение "озабоченности",призывы!
Введите миротворцев в Крим и Лугандонию и наведите порядок!
Англии и США - выполняйте свои обязательства по Будапештскому Меморандуму!
Иначе ,КТО И КОМУ ПОВЕРИТ в дальнейшем ???
Украине,точно нельзя никому больше верить,а надо становится ядерной державой!
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Также Католическая Церковь стоит на первом месте в мире по продажам золота. а вы думали РАБссия США ЮАР? напрасно..
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а еще окружение Путена держит сотни миллиардов баксов/евро, фунтов стерлингов, в банке "Ватикана" и там же их отмывает, при полном благословении Папы Римского..
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согласен. оружие должно замолчать, и заговорить длинные и острые ножи.
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зачем на мир на условиях Путена?!.. нам нужна только Победа над Рашкой, над рашизмом, ликвидация "руськавага мира" и полная денацификация многочисленных племен мордвы, вепсов, удмуртов, везя, меря, пермяков и т.п. от "русской" идентичности.
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ВЫ ДОЛЖНЫ БОРОТЬСЯ С ЧЕРТЯМИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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слова Папи можна трактувати .як насмішку над Україною і нашою боротьбою з москалем...
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Пусть лучше попросит чтоб кремлевский утырок ласты склеил. Так будет проще и эффективней.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯ прошу Всевышнего, чтобы оружие замолчало, - папа Франциск на встрече с верующими УГКЦ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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