 Я прошу Всевышнего, чтобы оружие замолчало, - папа Франциск на встрече с верующими УГКЦ. ФОТОрепортаж

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В речи Папа Франциск, в частности, вспомнил трех уже почивших епископов Украинской греко-католической церкви, которые находясь в изгнании, поддерживали жизнь УГКЦ в подполье. Он вспомнил кардинала Иосифа Слипого, который построил собор святой Софии в Риме, "чтобы он стал ярким пророческим знаком свободы в те годы, когда украинцы не имели доступа ни к каким святыням", епископа Чмиля, которому прислуживал (на службах, - ред.) еще молодым. Также папа упомянул кардинала Гузара, который "был не только отцом и главой, но и проповедником и старшим наставником многих людей".
Франциск выразил солидарность с верующими-украинцами из Италии: "Я понимаю, что хотя вы здесь, ваше сердце болеет за вашу страну, особенно из-за бедствий войны и экономических неурядиц".
"Я пришел сюда, чтобы сказать, что я с вами - близкий к вам сердцем, своей молитвой, я с вами, когда завершаю таинство Евхаристии. Там я прошу Всевышнего, чтобы оружие замолчало. Я также прошу Его, чтобы вы больше не вынуждены были идти на такие большие жертвы ради того, чтобы обеспечить достойную жизнь своих близких", - сказал Папа Римский.
Как информирует Посольство Украины при Святом Престоле, для папы этот визит имел также личный характер, поскольку приветствию на украинском языке "Слава Иисусу Христу!" научил его Степан Чмиль, которому Хорхе Бергольо помогал в молодости во время богослужений в Аргентине. Глава Католической Церкви также лично почтил память своего наставника, который похоронен в крипте Собора.
Обращаясь к украинцам, Франциск отметил, что он ежедневно молится у украинской иконы, подаренной ему в Аргентине блаженнейшим Святославом, которую он привез с собой в Рим в начале своего понтификата.
Oksana VB
не ядерна бімба на Півн.Корею
ядерна- на моцкву.
https://www.youtube.com/watch?v=TX4WFmUTxBY
В Одессе русский язык перестал итересовать абитуринентов
В степи, покрытой пылью бренной,
Сидел и плакал человек.
А мимо шёл Творец Вселенной.
Остановившись, Он изрек:
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой Бог. Я всё могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой нуждою ты тесним?»
И человек сказал: «Я - русский…»,
И Бог… заплакал вместе с ним.
А вы думали Китай США РАБссия Британия? Напрасно.
Достали санкции,которыми подтираются Сименсы,Боши ,Адидасы и прочие,выражение "озабоченности",призывы!
Введите миротворцев в Крим и Лугандонию и наведите порядок!
Англии и США - выполняйте свои обязательства по Будапештскому Меморандуму!
Иначе ,КТО И КОМУ ПОВЕРИТ в дальнейшем ???
Украине,точно нельзя никому больше верить,а надо становится ядерной державой!