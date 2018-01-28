 У Манафорта был свой человек в каждом министерстве Украины, - расследование "The Atlantic"

Это вытекает из расследования журналиста The Atlantic Франко Фоера. В его материале раскрываются до сих пор не известные вещи из биографии политтехнолога, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".
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Фоер отмечает, что Манафорт выстроил с Януковичем очень близкие отношения. Они часто играли в теннис, посещали баню и могли даже плавать голышом. Манафорт заставил Януковича одеваться в такие же костюмы и даже причесывать волосы таким же образом.
"Манафорт научил его, как улыбаться и как вести переговоры. И все это делал тихо, с задних сидений. Он делал это очень элегантно", - пишет Фоер.
Вместе с тем журналист отмечает, что Манафорт очень глубоко проник в украинскую политическую систему. "Пол имел свое отдельное теневое правительство. В каждом министерстве у него был свой человек".
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Олег Волошин, бывший спикер украинского Министерства иностранных дел, рассказал Франко Фоеру, что Янукович слушал только Манафорта, в то время как аргументы чиновников он просто игнорировал.
Автор расследования вспоминает, что Манафорт получал от Януковича огромные суммы денег - больше, чем когда-либо до этого в своей жизни. Услуги политтехнолога часто - хотя и неохотно - оплачивались из карманов украинских олигархов, лояльных к Януковичу.
Кроме того, после Революции достоинства и возвращения в Соединенные Штаты, Манафорт начал лечение в психологической клинике в Аризоне из-за проблем личного характера. Одна из его дочерей даже признавалась, что тогда ее отец был на грани самоубийства.
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Как сообщалось, ранее С.Горбатюк сообщил, что П.Манафорт фигурирует в двух делах, расследуемых Генпрокуратурой Украины. "Первое касается растраты средств Министерства юстиции, которые выделялись на американскую юридическую фирму для подготовки отчета по делу "Тимошенко против Украины" относительно ее незаконного ареста. Второе - в части материалов по "черной бухгалтерии". Эти дела мы дальше расследуем", - рассказал он.
По его словам, Генпрокуратура около двух лет назад направляла запрос в Министерство юстиции США для проведения допроса П.Манафорта о вышеуказанных средствах и их использования, однако украинское ведомство так и не получило ответ от американской стороны.
Манафорт подал в отставку 19 августа 2016 года, когда газета New York Times сообщила о существовании рукописных учетных книг, где отражены тайные платежи Януковича Манафорту на сумму 12,7 миллионов долларов. Антикоррупционное бюро Украины настаивает, что деньги выплачивались в рамках нелегальной схемы.Источник: https://censor.net.ua/n3047077
27 июня 2017 года руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий сообщил, что подписи экс-главы предвыборного штаба президента США Д.Трампа, политтехнолога П.Манафорта не было ни на одной из страниц так называемой "амбарной книги" Партии регионов. Таким образом, САП и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) не нашли доказательств получения П.Манафортом денег от Партии регионов.
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Вместе с тем в материале, опубликованном газетой Washington Post 28 июня, говорится: в 2012-2013 гг. П.Манафорт подтвердил получение $17 млн от Партии регионов. Факт получения им денег за работу для Партии регионов следует из документов, которые американец подал в Минюст США в рамках закона о регистрации иностранных агентов.
Ранее, в марте, народный депутат Сергей Лещенко заявил о наличии у него оригиналов документов о перечислении В.Януковичем средств П.Манафорту от оффшорной компании со счетом в Кыргызстане и просил американских и украинских правоохранителей провести расследование.
В отношении П.Манафорта и его бывшего делового партнера Рика Гейтса 30 октября 2017 года были выдвинуты обвинения в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве РФ в выборы США в 2016 году. Обвинения напрямую не затрагивают предполагаемые связи экс-соратников Д.Трампа с РФ, однако Р.Гейтс и П.Манафорт обвиняются в отмывании денег и сговоре против интересов США при сотрудничестве с В.Януковичем и его Партией регионов.
П.Манафорт и Р.Гейтс стали первыми обвиняемыми в рамках расследования Р.Мюллера. Они добровольно прибыли в ФБР. Как полагают следователи, П.Манафорт при соучастии Р.Гейтса "отмыл" более $18 млн со своих оффшорных счетов.
Думаю ФБР сможет ее выдавить из него.
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Трушечкина соседи нашли мёртвым, опухшим от пьянства в возрасте 54 лет в нищей комнате коммунальной квартиры, а Маккейну сделали в США новые документы и ...
"Свою историю Юрий Трушечкин хранил 40 лет и рассказал лишь в прошлом году, когда узнал сбитого летчика на телеэкране. За сбитый самолет Маккейна ракетчик Трушечкин получил орден Красной Звезды и тысячу рублей прибавки к пенсии.
Кстати, среди его трофеев была и парашютная книжка Джона Маккейна.
16 января 2009. https://vz.ru/society/2009/1/16/247452.html
В пятницу в Санкт-Петербурге скончался Юрий Трушечкин. Бывший подполковник ракетных войск стал известен не так давно, когда признался, что принимал участие во вьетнамской военной кампании. Тогда же он рассказал, что лицо кандидата в президенты США Джона Маккейна ему знакомо. Выяснилось, что во время войны во Вьетнаме Трушечкин сбил самолет американского сенатора. Последние годы подполковник жил в ветхом домике недалеко от Петербурга.
фото дійсно пікреслюють схожість зачіски та стилю, навіть краватка синя...
Манафорт работал в интересах кремля.
или переводчицей....Может Хряк1.0 никуда и не убегал...
Пеца снимай маску , ти прокололся Чивокуня!!!
а чего ж Янукович выглядел тепил тепилом? ну а что не правда, там элегантностью и не пахло, если Ющенко, каким бы не был чмом всё же как то выгоднее смотрелся или например тот же Кучма когда не был пьяный, нет Кучма не( о. Кравчук, почти натуральный, а украинцы всегда любили одеваться покрасивше, а кравчук в молодости хлопец хоть куда был, я в журнале видела статья, да и в возрасте он смотрится, четвёртый справасволочи( президенты я имею ввиду, а кто разоружил страну, ядерную бомбу продал, Кучма?
а, понятно
11 ч ·
Доброе утро, друзья.
Так как важных новостей нет, то напишу короткий пост по #RussiaGate.
Трампа жарят очень профессионально. Возьмем последние события.
Как только Трамп сказал на камеры, что готов и согласен дать показания Спецпрокурору Мюллеру ("абсолютно"), в прессу выбросили информацию о том, что Трамп летом пытался нелегально уволить Мюллера. И это - сразу после того, как он нелегально уволил директора ФБР Коми. Оба этих эпизода - препятствование правосудию (в расследовании Мюллера о связях Трампа и его команды с РФ во время выборов).
Теперь Трамп в очень плохой ситуации и его адвокаты ищут из нее выход. Так как, если Трамп будет отвечать на вопросы Мюллера под присягой, то он либо должен будет признать то, что он хотел уволить Мюллера либо врать. Оба варианта губительны. Третий вариант - отказаться свидетельствовать против себя, сославшись на 5-ю статью Конституции, - политический урон, который не подлежит ремонту.
Те, кто был на допросах у Мюллера, говорят, что Мюллер - это сущий ад. На каждый вопрос у него есть тонны доказательств, до мельчайших подробностей - время и место встреч, свидетели, имена, счета, суммы. Всё - до доллара и до минуты и всё - очень намного больше, чем предполагали те, кто шел к нему на допрос. Поэтому адвокаты Трампа и знают, что ситуация для Трампа очень плохая.
Также, как и для Кушнера, зятя Трампа. (он остался последний из моей майской тройки-прогноза Флинн-Манафорт-Кушнер, кому еще не предъявлены обвинения).
И в конце.
Как я много раз писал ранее, эта история очень длинная. Впереди еще месяцы и месяцы этой саги.
Для вопроса Украины сковородка Трампа - явление скорее положительное. Ведь Трамп даёт больше рычагов Конгрессу, Тиллерсону, Маттису, Волкеру и др.
Ему не до этого.
............
Хорошего дня.
Уже 26-ой год основатели мафии "Украв" геноцидят народьі Украиньі,как шакальі,а обьединения народов против оккупантов и их пособников-барьіг не наблюдается.Почему?(Читай Т.Г.Шевченка:А ми дивились та мовчали,Та мовчки чухали чуби.Німії, подлії раби!Підніжки царськії, лакеїКапрала п'яного! Не вам,Не вам, в мережаній лівреї,Донощики і фарисеї,За правду пресвятую статьІ за свободу! Розпинать,А не любить ви вчились брата!О роде суєтний, проклятий,Коли ти видохнеш? КолиМи діждемося ВашингтонаЗ новим і праведним законом?А діждемось-таки колись.)
Видимо и вправду надоело Вашингтону смотреть на такой беспредел!Манафорта поймали и пойдут скоро по єтапу вампирюги,сосущие кровь из украинского народа в каждом министерстве барьіг мафии "Украв".Мало не покажется и создателю Партии Регионов,так назьіваемому ПОПу МП.Так что гьіг вам,а не Украина,петюшки трампофобьі-386млрд.долларов из тени таки вьіведут и спросят у кого вьі бабло такое стьірили-мрази х"лобарьіжньіе!
помочь самому слабому из ВРАГОВ
потому и тащили в руководство страны врагов урку и дебила
учитывая кто у него патрон
США такой друг Украине что и врагов не надо