 У Манафорта был свой человек в каждом министерстве Украины, - расследование "The Atlantic"

Это вытекает из расследования журналиста The Atlantic Франко Фоера. В его материале раскрываются до сих пор не известные вещи из биографии политтехнолога, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

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Фоер отмечает, что Манафорт выстроил с Януковичем очень близкие отношения. Они часто играли в теннис, посещали баню и могли даже плавать голышом. Манафорт заставил Януковича одеваться в такие же костюмы и даже причесывать волосы таким же образом.

"Манафорт научил его, как улыбаться и как вести переговоры. И все это делал тихо, с задних сидений. Он делал это очень элегантно", - пишет Фоер.

Вместе с тем журналист отмечает, что Манафорт очень глубоко проник в украинскую политическую систему. "Пол имел свое отдельное теневое правительство. В каждом министерстве у него был свой человек".

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Олег Волошин, бывший спикер украинского Министерства иностранных дел, рассказал Франко Фоеру, что Янукович слушал только Манафорта, в то время как аргументы чиновников он просто игнорировал.

Автор расследования вспоминает, что Манафорт получал от Януковича огромные суммы денег - больше, чем когда-либо до этого в своей жизни. Услуги политтехнолога часто - хотя и неохотно - оплачивались из карманов украинских олигархов, лояльных к Януковичу.

Кроме того, после Революции достоинства и возвращения в Соединенные Штаты, Манафорт начал лечение в психологической клинике в Аризоне из-за проблем личного характера. Одна из его дочерей даже признавалась, что тогда ее отец был на грани самоубийства.

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Как сообщалось, ранее С.Горбатюк сообщил, что П.Манафорт фигурирует в двух делах, расследуемых Генпрокуратурой Украины. "Первое касается растраты средств Министерства юстиции, которые выделялись на американскую юридическую фирму для подготовки отчета по делу "Тимошенко против Украины" относительно ее незаконного ареста. Второе - в части материалов по "черной бухгалтерии". Эти дела мы дальше расследуем", - рассказал он.



По его словам, Генпрокуратура около двух лет назад направляла запрос в Министерство юстиции США для проведения допроса П.Манафорта о вышеуказанных средствах и их использования, однако украинское ведомство так и не получило ответ от американской стороны.

Манафорт подал в отставку 19 августа 2016 года, когда газета New York Times сообщила о существовании рукописных учетных книг, где отражены тайные платежи Януковича Манафорту на сумму 12,7 миллионов долларов. Антикоррупционное бюро Украины настаивает, что деньги выплачивались в рамках нелегальной схемы.



27 июня 2017 года руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий сообщил, что подписи экс-главы предвыборного штаба президента США Д.Трампа, политтехнолога П.Манафорта не было ни на одной из страниц так называемой "амбарной книги" Партии регионов. Таким образом, САП и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) не нашли доказательств получения П.Манафортом денег от Партии регионов.



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Вместе с тем в материале, опубликованном газетой Washington Post 28 июня, говорится: в 2012-2013 гг. П.Манафорт подтвердил получение $17 млн от Партии регионов. Факт получения им денег за работу для Партии регионов следует из документов, которые американец подал в Минюст США в рамках закона о регистрации иностранных агентов.



Ранее, в марте, народный депутат Сергей Лещенко заявил о наличии у него оригиналов документов о перечислении В.Януковичем средств П.Манафорту от оффшорной компании со счетом в Кыргызстане и просил американских и украинских правоохранителей провести расследование.



В отношении П.Манафорта и его бывшего делового партнера Рика Гейтса 30 октября 2017 года были выдвинуты обвинения в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве РФ в выборы США в 2016 году. Обвинения напрямую не затрагивают предполагаемые связи экс-соратников Д.Трампа с РФ, однако Р.Гейтс и П.Манафорт обвиняются в отмывании денег и сговоре против интересов США при сотрудничестве с В.Януковичем и его Партией регионов.



П.Манафорт и Р.Гейтс стали первыми обвиняемыми в рамках расследования Р.Мюллера. Они добровольно прибыли в ФБР. Как полагают следователи, П.Манафорт при соучастии Р.Гейтса "отмыл" более $18 млн со своих оффшорных счетов.