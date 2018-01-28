 Горжусь нашими биатлонистами, которые завоевали победу для нашей страны, обойдя команды России и Норвегии, - Порошенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу главы государства.
"Поздравляю украинскую сборную с получением "золота" в смешанной эстафете на Чемпионате Европы по биатлону. Горжусь нашими биатлонистами, которые завоевали победу для нашей страны, обойдя команды России и Норвегии", - написал президент.
Напомним, на чемпионате Европы по биатлону, который сегодня завершился в итальянском Риднау, украинская сборная выиграла гонку в смешанной эстафете. Второе место у россиян, третье - у норвежцев. Благодаря этой победе украинцы заняли второе общекомандное место.
Так скрізь, кажуть напівправду, зміщують акцанти... За це добре платяять, ну, щоб з нас з вами дурнів робити.
І то 5 одразу із заводським браком!
И В ЭТОМ ОГРОМНАЯ "ЗАСЛУГА" ПОРОШЕНКО.
ПЕДЯ!!! ЭТОТ ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПРОВОДИТСЯ НАКАНУНЕ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР.
ТАМ СОРЕВНУЮТСЯ ДУБЛИРУЮЩИЕ 2-3 СОСТАВЫ КОМАНД.
ВСЕ СИЛЬНЕЙШИЕ БИАТЛОНИСТЫ И ИХ ТРЕНЕРЫ ГОТОВЯТСЯ К ОЛИМПИЙСКИМ ИГРАМ.
В ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ О ЭТОМ ЧЕ ПОЧТИ НЕТ НИКАКОЙ ИНФОРМАЦИИ.
НО И ТУТ ПОРОШЕНКО ИЩЕТ ЛОХОВ ДЛЯ ПОЗИТИВА О НЕМ И ЕГО ВОРОВСКОЙ ШОБЛЕ.
А ШО ЕМУ ЕЩЕ ОСТАЕТСЯ ДЕЛАТЬ, КРОМЕ КАК ПИАРИТЬСЯ НА УСПЕХАХ НЕ ИМЕЮЩИХ К НЕМУ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ?
ПОСКОЛЬКУ НА ПОДГОТОВКУ ЭТИХ БИАТЛОНИСТОВ ПОТРАЧЕНЫ КОПЕЙКИ.
А СВОИМИ УСПЕХАМИ ЕМУ ТОЖЕ ХВАCТАТЬСЯ НЕЧЕМ.
ВЕДЬ, КРОМЕ ВОРОВАТЬ И БРЕХАТЬ, ПОРОШЕНКО И ЕГО ВЛАСТЬ НА БОЛЬШЕЕ НЕ СПОСОБНЫ.
а у порошенко это получилось без вопросов
кроме того у порошенко есть очень много качеств позорящих евреев
поэтому навряд ли они его принимают за своего
поскольку понимают, шо жид это тот кто поступает - незаконно, а зачастую и по беспределу, лишь бы получить из этого выгоду в денежном эквиваленте
крышевание коррупции, лишение по беспределу Саакашвили гражданства, систематическая циничная брехня ............... говорят о том, шо порошенко не еврей
ну а дальше не трудно догадаться..............................
- Как вы могли уступить в чемпионате этим вонючим"хахлам"?!!! Вы опозорили Россию!!!
- Владимир Владимирович, так вы же уже сколько лет рассказываете нам и всему миру, что подлее "хахлов" на свете людей нет... Вот мы и боялись их обгонять, чтобы они нам в спины стрелять не начали...
Хотя бы одна медаль будет успехом для нашей сборной, это объективный показатель", - отметил министр молодежи и спорта Игорь Жданов.