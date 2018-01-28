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Все про:биатлон (94) победа (286) Порошенко (14203) Президент (4009) чемпионат (202)

 Горжусь нашими биатлонистами, которые завоевали победу для нашей страны, обойдя команды России и Норвегии, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинских биатлонистов с золотыми медалями Чемпионата Европы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу главы государства.

"Поздравляю украинскую сборную с получением "золота" в смешанной эстафете на Чемпионате Европы по биатлону. Горжусь нашими биатлонистами, которые завоевали победу для нашей страны, обойдя команды России и Норвегии", - написал президент.

Горжусь нашими биатлонистами, которые завоевали победу для нашей страны, обойдя команды России и Норвегии, - Порошенко 01

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Напомним, на чемпионате Европы по биатлону, который сегодня завершился в итальянском Риднау, украинская сборная выиграла гонку в смешанной эстафете. Второе место у россиян, третье - у норвежцев. Благодаря этой победе украинцы заняли второе общекомандное место.

Источник: https://censor.net.ua/n3047074
 
 
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Дякуючи Олександру Усіку та збірній України по біатлону, у гаранта на фоні абсолютного провалу економічної та соціальної політики з'явилась можливість чимось гордитись.
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Взагалі то Богдан належить Свинарчуку. З Порошенком Свинарчук розійшовся ще у 2010р, після пришестя Овоча. Свинарчук вирішив, що мати такого компаньйона небезпечно і вони обмінялися акціями, Порошенко віддав Свинарчуку свою частку Богдана, а Свинарчук свою частку Рошена та кількох сільськогосподпрських компаній та цукрових заводів.
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Але ж ви вперли сюди цей комент щоб мазнути гавном Порошенка, чи не так? Журнашлюшки та блоХери не пояснили вам, що Богдан до Порошенка уже 7 років відношення не має.
Так скрізь, кажуть напівправду, зміщують акцанти... За це добре платяять, ну, щоб з нас з вами дурнів робити.
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Та да. При злочынном режиме Януковича быть компаньоном его министра экономики було дуже небезпечно Пишаюся нашими біатлоністами, які вибороли перемогу для нашої країни, обійшовши команди Росії та Норвегії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9124
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Він став міністром економічного розвитку для підготовки угоди про асоціацію з ЄС і сталося це у 2012 році, а відразу після пришестя овоча Порошенко вважався "помаранчевим" і Свинарчук вважав, що це йому так не минеться, тому вирішив розлучитися.
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Чому замовили Богдани? А що у нас багато виродників такої техніки? Може як Йуля, Опель-Комбо для швидких закупити?
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А навіщо вперли її сюди? До біатлону вана яким боком?
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Чистой воды фейк. Из 100 поставленных авто 17 вышли из строя, в основном из-за проблем с топливной (некачественное топливо). Все отремонтированы по гарантии, есть договорённость с производителем о дополнительном фильтре в следующих поставках. А вот условия эксплуатации поменять не удастся, как и отношение эксплуатирующих. Очередная "зрада".
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не бриши порохоботе - там держзамовлення на 50 а тільки 25 прийшло!
І то 5 одразу із заводським браком!
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А чем "зрадофил" люче порохобота? Возьми и унимательно и вдумчиво читай "замовлэння", тогда всё встанет на свои места. Кстати,причём здесь президент вообще, только потому что вы хотите сделать из него в каждую бочку затычку? Охолони тришэчкы. Всё будет хорошо! Но если вашими зрадофильскими усилиями таки станет плохо, то всех накроет медным тазом, отсидеться и дождаться хуйла не удастся. Вы бы хоть не палились с вашими иксэрдами, то из 50 сломалось 25, то получили только 25. Найдите уже правдивую цифирь.
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ВОТ, ШО ТВОРЯТ 144 ОЧЕНЬ "УДАЧНО" ПРОВЕДЕННЫХ РЕФОРМЫ.

И В ЭТОМ ОГРОМНАЯ "ЗАСЛУГА" ПОРОШЕНКО.

ПЕДЯ!!! ЭТОТ ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПРОВОДИТСЯ НАКАНУНЕ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР.

ТАМ СОРЕВНУЮТСЯ ДУБЛИРУЮЩИЕ 2-3 СОСТАВЫ КОМАНД.

ВСЕ СИЛЬНЕЙШИЕ БИАТЛОНИСТЫ И ИХ ТРЕНЕРЫ ГОТОВЯТСЯ К ОЛИМПИЙСКИМ ИГРАМ.

В ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ О ЭТОМ ЧЕ ПОЧТИ НЕТ НИКАКОЙ ИНФОРМАЦИИ.

НО И ТУТ ПОРОШЕНКО ИЩЕТ ЛОХОВ ДЛЯ ПОЗИТИВА О НЕМ И ЕГО ВОРОВСКОЙ ШОБЛЕ.

А ШО ЕМУ ЕЩЕ ОСТАЕТСЯ ДЕЛАТЬ, КРОМЕ КАК ПИАРИТЬСЯ НА УСПЕХАХ НЕ ИМЕЮЩИХ К НЕМУ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ?

ПОСКОЛЬКУ НА ПОДГОТОВКУ ЭТИХ БИАТЛОНИСТОВ ПОТРАЧЕНЫ КОПЕЙКИ.

А СВОИМИ УСПЕХАМИ ЕМУ ТОЖЕ ХВАCТАТЬСЯ НЕЧЕМ.

ВЕДЬ, КРОМЕ ВОРОВАТЬ И БРЕХАТЬ, ПОРОШЕНКО И ЕГО ВЛАСТЬ НА БОЛЬШЕЕ НЕ СПОСОБНЫ. Пишаюся нашими біатлоністами, які вибороли перемогу для нашої країни, обійшовши команди Росії та Норвегії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9402
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Петя еще не совсем стал жидом, он пока еще еврей, но ближе к выборам ему приодеться вообще стать щирым украинцем.
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настоящий еврей не сменит свою фамилию

а у порошенко это получилось без вопросов

кроме того у порошенко есть очень много качеств позорящих евреев

поэтому навряд ли они его принимают за своего

поскольку понимают, шо жид это тот кто поступает - незаконно, а зачастую и по беспределу, лишь бы получить из этого выгоду в денежном эквиваленте

крышевание коррупции, лишение по беспределу Саакашвили гражданства, систематическая циничная брехня ............... говорят о том, шо порошенко не еврей

ну а дальше не трудно догадаться..............................
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Проблема твоя барига Мальдівський не в тому ким ти гордишся а в тому що тобою в Україні і не тільки гордяться одиниці та і то судячи по всьому тільки твої родичі і подільники!
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Порохоботы гордятся за деньги. А так - не. Он им пох.
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Олимпиада всё расставит на свои места и покажет, чего стоят медальки с подобных чемпионатов.
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Я вообще не понимаю, откуда у нас эта тяга к биатлону? Плаванье, бег и природные дисциплины нам не покоряются? Бубка правильно ответит.
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Пшла с украинского сайта ватная мразь.
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А ми пишаємось тобою, ти ж моральний авторитет нації - з мальдівів на віденський бал під час війни
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Я дивлюсь, тут набігло шакалів кремлівських, як собак нерізаних, і "засрали" тему... Тому, під святкування наших стрільців, анекдот по темі: "Викликає Пітін капітана збірної біатлоністів РФ, "на килим":
- Как вы могли уступить в чемпионате этим вонючим"хахлам"?!!! Вы опозорили Россию!!!
- Владимир Владимирович, так вы же уже сколько лет рассказываете нам и всему миру, что подлее "хахлов" на свете людей нет... Вот мы и боялись их обгонять, чтобы они нам в спины стрелять не начали...
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А мені яка різниця - чи "Шарік" блохастий, чи "Моська" у підворітні сидять і гавкають?.. Обоє "блохасті" і обоє гавкають...
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Цуцманчики Лоліти з будки по команді погавкати повилазили...
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Ну биатдонисты конечно же молодцы, но барыге своим рылом вовсе не следовало лезть с поздравлениями. Какого хера эта мразь пиарится на всем живом, шо еще не загнулось при этом упыре? Как жеппу в теплых морях полоскать - так тайком, как ракло какое. Пьотр, хочешь поздравить страну - езжай на мальдивы и утопись в океане.
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Горжусь нашими биатлонистами, которые завоевали победу для нашей страны, обойдя команды России и Норвегии, - Порошенко, не вашей страны, а нашей.
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Твоя країна - молода республіка Лугандонія, "стартап ДНР"
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Подождите, сейчас пицюня накатит и вообще объявит стране что побели наши благодаря пицюненской системе и его наставлениям!
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"Сине-желтый" триумф! Гимн Украины на церемонии награждения чемпионата Европы по биатлону. ВИДЕО https://www.obozrevatel.com/sport/biathlon/gimn-ukrainyi-na-tseremonii-nagrazhdeniya-chempionata-evropyi-po-biatlonu.htm
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он что, хуилу звонил или травки накурилса или как иначе обяснить первые признаки инфекции под название - вяличие. Да, есть чем гордится, но стиль как то на инфекцию тянет. А так конечно - поздравляю с победой в стафете.
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Цензор.НЕТНовостиСпортГоржусь нашими биатлонистами, которые завоевали победу для нашей страны, обойдя команды России и Норвегии, - Порошенко
 
 
 
 
 
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