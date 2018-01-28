 Горжусь нашими биатлонистами, которые завоевали победу для нашей страны, обойдя команды России и Норвегии, - Порошенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу главы государства.

"Поздравляю украинскую сборную с получением "золота" в смешанной эстафете на Чемпионате Европы по биатлону. Горжусь нашими биатлонистами, которые завоевали победу для нашей страны, обойдя команды России и Норвегии", - написал президент.

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Напомним, на чемпионате Европы по биатлону, который сегодня завершился в итальянском Риднау, украинская сборная выиграла гонку в смешанной эстафете. Второе место у россиян, третье - у норвежцев. Благодаря этой победе украинцы заняли второе общекомандное место.