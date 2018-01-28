 Военному институту телекоммуникаций и информатизации присвоят почетное наименование "имени Героев Крут", - Минобороны. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО, полковник Дмитрий Гуцуляк во время пресс-брифинга в Украинском кризисном медиа-центре.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: К 100-летию боя под Крутами в Сумах подготовили онлайн-выставку. ФОТО

"Завтра, 29 января, в рамках всеукраинских мероприятий, посвященных памяти 100-летия боя под Крутами, в Киеве, в Военном институте телекоммуникаций и информатизации состоятся торжественные мероприятия с участием руководства государства по случаю присвоения высшему военному учебному заведению почетного наименования "имени Героев Крут", - рассказал Гуцуляк.