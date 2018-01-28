 Если Украина хочет найти комфортное место в Европе, то путь к этому - сотрудничество, а не самоизоляция, - постпред Эстонии в ЕС Таэл

Об этом рассказала постоянный представитель Эстонии в ЕС, посол Кайа Таэл в интервью УНИАН, пишет Цензор.НЕТ.

"Эстония попала в "черный список" по абсурдным основаниям, это - полная ерунда, нас не проинформировали и обвинили в том, что мы являемся страной с уклонением от налогов, но если любой работник украинского правительства прочитал бы эстонское законодательство, то понял бы, что это неправда. Это очень раздражает, является очень тревожным и будет разрушительным в отношениях с Эстонией", - подчеркнула посол.

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Подобная ситуация, по мнению Таэл, с Латвией и другими странами ЕС, "чьим экономическим интересам был нанесен значительный ущерб в Украине". "Мы говорим об этом на самом высоком политическом уровне, у нас есть диалог на уровне премьер-министра, с украинским министром финансов - мы делаем все, что можем. Мы думаем, что это ошибка, но эта ошибка должна быть исправлена. У нас нет понимания. Я должна сказать, что в этом процессе у нас нет никакого понимания вообще. Нас не проинформировали, это выглядело так, как нас атаковали со спины, наши предприниматели очень обеспокоены, им нанесли реальный ущерб. Это произошло в конце прошлого года, и сегодня мы ожидаем правильный контакт, кто может реально что-то сделать с этим в Украине", - высказала мнение постпред Эстонии в ЕС.

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С другой стороны, такое положение вещей между странами не повлияет на санкции в отношении к РФ. "Совершенно очевидно, что санкции против России - отдельная тема. Санкции были продолжены, и я ожидаю, что их будут продолжать так долго, как это будет необходимо. Но это не значит, что другие вопросы отдельных государств-членов не вредят вашим отношениям с ЕС, как с таковым", - подчеркнула посол.

В то же время, она отметила, что в данный момент не рассматривается вариант отмены безвизового режима, несмотря на ситуацию с антикоррупционными органами. "Сейчас мы не обсуждаем такой резкий шаг. Мы воспринимаем вопросы борьбы с коррупцией очень серьезно, и это очевидно. Украина должна показать результат. Это то, за чем мы очень серьезно наблюдаем. Мы готовы поддержать Украину в этой борьбе, потому что мы все знаем, что коррупция - это не что-то, что ограничено только Украиной или странами Восточного партнерства. У каждого члена ЕС этот вопрос на повестке дня. Поэтому у нас есть опыт и мы можем помочь бороться с коррупцией в Украине. Я реально надеюсь, что мы увидим прогресс. Если Украина хочет найти комфортное место в Европе, тогда путь к этому - сотрудничество, а не самоизоляция. Это то, о чем должно думать украинское руководство", - сообщила Таэл.

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Отметим, что вторую половину прошлого года в Европейском Союзе председательствовала Эстония. Это было первое председательство Таллинна с момента обретения страной членства в ЕС в 2004 году. Эстония - маленькая страна, население которой составляет более 1,3 млн человек. Она первая в ЕС во внедрении цифровых технологий во все сферы жизни. На период руководства в ЕС Эстонии пришлись события, связанные со странами-партнерами, в частности, Украиной: в июле прошел саммит Украина-ЕС, в сентябре окончательно вступило в действие Соглашение об ассоциации, появились первые результаты действия безвизового режима, в ноябре состоялся саммит Восточного партнерства.