 Если Украина хочет найти комфортное место в Европе, то путь к этому - сотрудничество, а не самоизоляция, - постпред Эстонии в ЕС Таэл

Об этом рассказала постоянный представитель Эстонии в ЕС, посол Кайа Таэл в интервью УНИАН, пишет Цензор.НЕТ.
"Эстония попала в "черный список" по абсурдным основаниям, это - полная ерунда, нас не проинформировали и обвинили в том, что мы являемся страной с уклонением от налогов, но если любой работник украинского правительства прочитал бы эстонское законодательство, то понял бы, что это неправда. Это очень раздражает, является очень тревожным и будет разрушительным в отношениях с Эстонией", - подчеркнула посол.
Подобная ситуация, по мнению Таэл, с Латвией и другими странами ЕС, "чьим экономическим интересам был нанесен значительный ущерб в Украине". "Мы говорим об этом на самом высоком политическом уровне, у нас есть диалог на уровне премьер-министра, с украинским министром финансов - мы делаем все, что можем. Мы думаем, что это ошибка, но эта ошибка должна быть исправлена. У нас нет понимания. Я должна сказать, что в этом процессе у нас нет никакого понимания вообще. Нас не проинформировали, это выглядело так, как нас атаковали со спины, наши предприниматели очень обеспокоены, им нанесли реальный ущерб. Это произошло в конце прошлого года, и сегодня мы ожидаем правильный контакт, кто может реально что-то сделать с этим в Украине", - высказала мнение постпред Эстонии в ЕС.
С другой стороны, такое положение вещей между странами не повлияет на санкции в отношении к РФ. "Совершенно очевидно, что санкции против России - отдельная тема. Санкции были продолжены, и я ожидаю, что их будут продолжать так долго, как это будет необходимо. Но это не значит, что другие вопросы отдельных государств-членов не вредят вашим отношениям с ЕС, как с таковым", - подчеркнула посол.
В то же время, она отметила, что в данный момент не рассматривается вариант отмены безвизового режима, несмотря на ситуацию с антикоррупционными органами. "Сейчас мы не обсуждаем такой резкий шаг. Мы воспринимаем вопросы борьбы с коррупцией очень серьезно, и это очевидно. Украина должна показать результат. Это то, за чем мы очень серьезно наблюдаем. Мы готовы поддержать Украину в этой борьбе, потому что мы все знаем, что коррупция - это не что-то, что ограничено только Украиной или странами Восточного партнерства. У каждого члена ЕС этот вопрос на повестке дня. Поэтому у нас есть опыт и мы можем помочь бороться с коррупцией в Украине. Я реально надеюсь, что мы увидим прогресс. Если Украина хочет найти комфортное место в Европе, тогда путь к этому - сотрудничество, а не самоизоляция. Это то, о чем должно думать украинское руководство", - сообщила Таэл.
Отметим, что вторую половину прошлого года в Европейском Союзе председательствовала Эстония. Это было первое председательство Таллинна с момента обретения страной членства в ЕС в 2004 году. Эстония - маленькая страна, население которой составляет более 1,3 млн человек. Она первая в ЕС во внедрении цифровых технологий во все сферы жизни. На период руководства в ЕС Эстонии пришлись события, связанные со странами-партнерами, в частности, Украиной: в июле прошел саммит Украина-ЕС, в сентябре окончательно вступило в действие Соглашение об ассоциации, появились первые результаты действия безвизового режима, в ноябре состоялся саммит Восточного партнерства.
Вы всех заставляете признаться в любви. Так не бывает.
А дружба дружбой, но табачок - врозь.
Украина должна немедленно удалить Эстонию из списка оффшоров, - премьер-министр Ратас
Украина не включала Эстонию в список офшоров, - Данилюк
правительство Украины в конце 2017 года включило Эстонию, Латвию, Иран, Кубу, Лаос, Ливан, Мальту, Марокко, Монако, ОАЭ, Сингапур, Грузию и Венгрию в перечень стран, операции с контрагентами которых подлежат контролю в рамках администрирования закона о трансфертном ценообразовании (ТЦО).
Естонія внесена до переліку країн, в яких ставка нерозподіленого прибутку становить 0%, що може використовуватися резидентами України для розмиття податкової бази і ухилення від сплати податків в Україні.
Дія зазначеного переліку поширюється виключно на резидентів України, які подають звіт про контрольовані операції в податкові органи України, зазначив прем'єр-міністр.
BEPS (Base erosion and Profit Shifting, плана действий Организации экономического сотрудничества и развития по противодействию размывания налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения).
Шануймося, i фiльтруймося.
Предприятие не может существовать, не выплачивая налоги государству, и налоговое планирование - это часть работы любой компании. Но не всем известны пути, позволяющие оптимизировать налогообложение, хотя они существуют и помогают многим предпринимателям. Один из этих путей - это создание оффшоной компании, снижающей нагрузку, которую несет на себе предприятие, выплачивающее большие налоги. Оффшорную компанию удобнее всего регистрировать в Эстонии, потому что эта страна предлагает наиболее выгодные условия для создания подобного предприятия.
Зарегистрировав компанию в Эстонии, можно решить множество проблем:защитить активызащитить объекты, на которые распространяются права на интеллектуальную собственность, например, патенты, авторские правазащитить фирму от рейдерской атакиуменьшить налоговую нагрузку, ложащуюся на компаниюоформить вид на жительство в Европе.
Это больше вопрос украинским правителям, почему сами работают через оффшоры, имея власть и крупный бизнес, но более мелким предпринимателям не позволяют
Кабмин своим постановлением внес Эстонию в список стран, которые Украина считает офшорными зонами.
Дебилы у власти добрались и до прибалтов.
дорога тільки в кацапердію...
Рядом в Румынии они видят что происходит с их коллегами, которых не просто судят (то такое, если суды управляемые), а САЖАЮТ на реальные сроки ДЕСЯТКАМИ.
Проект об антикоррупционном суде президентский потому, что другие посоветовались, и сказали: Петя, это ж ты у нас гарант? Хочешь им и дальше оставаться?.. Ну так чего тогда нам что-то предлагать, мы-то деклараций понаписывали, нам деваться некуда, так что решай…
И он решает. Без возможности для маневра, на главной сцене перед зубастыми донорами под прожекторами и мощной оптикой, не позволяющей скрыть вообще ничего.
Ой, попал. Конкретно. Как ещё не попадал никогда в жизни.
Не МВФа он опасается, и не Госдепа с ЕС. Своих «опасается». И правильно делает.
Кстати заметили? Поползли аккуратные пробные вбросы «что нам эти внешние тут командуют? Они не знают нашу специфику, своих нужно политиков воспитывать»… Первый неосторожно бабахнул Генпрокурор Луценко, и затих с перепугу. Но теперь эту же песню потихоньку начинают затягивать и другие…
Украина на первом Месте по уровню Бедности в Европе по данным Credit Suisse!
Украина на втором месте в Мире по уровню Смертности по данным ВОЗ! Украина на седьмом Месте в рейтинге самых Обездоленных стран Мира по данным Bloomberg
видать ты еще один любитель попрогибаться под разные ультиматумы
А с точки зрения страны куда выводятся офшор это хорошо.
Ежели врагов бы не было, то великая Россия чуть больше чем с полутора процентами мировой экономики владела бы миром. А паразиты американские и все прочие- никогда. Один из врагов российских на форуме в Давосе вывалил всю правду-матку по данному вопросу.
Около сорока стран в мире на сегодня видят в России Германию образца 1940 года, с которой ухо надо держать востро. На форуме в Давосе о текущем моменте открыто и сердечно высказался один из лидеров Польши
Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил в интервью Politico, что Россия на сегодня представляет наибольшую угрозу для его страны. «Я отношусь очень серьезно к российской угрозе. Я думаю, то, что Россия делает на Украине, - это очень опасно. Мы говорили со своими партнерами в Европейском союзе и в США, в том числе здесь в Давосе, и в других местах о том, как справиться с этой угрозой»,- отметил он.
Господин Моравецкий не исключил «вторжения» России на Украину. «И что тогда может произойти в случае войны в Донбассе, когда российская армия двинется вглубь территории Украины? Разумеется, мы этого не знаем; надеемся, что, однако, не тронется, но лучше иметь вторую и третью линии обороны, чем остаться без такого вида оружия»,- сказал польский премьер.До выборов президента, скорее всего, никакой войны не будет. А вот дальше- как карта ляжет. Англичане уверены, что Россия может ударить первой. Тоже враги российские, типа поляков.
Вывод в данной ситуации один. Мылом, керосином , спичками запасаться и голосовать за Путина. Только так победим.
Та да, великий недооцінений реформатор нашого часу... створив всі умови для економічного процвітання, скільки провів реформ, а нарід не той, не хоче працювати, і інвестори не ті, не хочуть гроші вкладати.. Ех не пощастило Петру, пічаль-біда
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Вспомнился анекдот:
На заседании Рады депутат:
-Г-да,всё у нас есть...пора бы и о народе подумать.
-Пора,пора...Душ по 300 каждому
Маньяк обработал деньги ядом и пожертвовал их детскому дому. Погибло двадцать депутатов, два мэра и один министр. Дети не пострадали.
* * *
Один рассуждает: - Кто сечас больше всего в выборах участвует? Обычно бабки!
Второй, задумчиво: - Да, ты прав, бабки решают все! Бабки Фирташа, Ахметова, Порошенка, Львочкина …
Олигархи зарабатывают в час больше, чем я за год!
Но налоговая ходит почему-то именно ко мне!
Может у них проблемы с мелочью?
Донецкий клуб Шахтер остался в Украине и не переехал в Москву за Индюковичем Азаровым Пшонкой и прочими УРКАинцами....Скоро Шахтер сыграет в Лиге Чеампионов и возможно набнерет дополнительные очки для Коэффициента Украины в Европейских Кубках.Что здесь Мацкальского Путлерского?Финал Лиги Чемпионов пройдет в Киеве 26 мая.
Ненавижу Ахметова,но он не удрал,как некоторые
Хотя да рижий ПРЕДАСТ УСЕГДА!!!! Поентому поводочек должен бить УСЕГДА натянут мама не балуйсь...