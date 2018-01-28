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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Эстония (512) Евросоюз (11668)

 Если Украина хочет найти комфортное место в Европе, то путь к этому - сотрудничество, а не самоизоляция, - постпред Эстонии в ЕС Таэл

На сегодняшний день, кроме того, что не все члены в ЕС имеют одинаково позитивный подход к Украине, наше государство "не знает, как себя вести с партнерами".

Об этом рассказала постоянный представитель Эстонии в ЕС, посол Кайа Таэл в интервью УНИАН, пишет Цензор.НЕТ.

"Эстония попала в "черный список" по абсурдным основаниям, это - полная ерунда, нас не проинформировали и обвинили в том, что мы являемся страной с уклонением от налогов, но если любой работник украинского правительства прочитал бы эстонское законодательство, то понял бы, что это неправда. Это очень раздражает, является очень тревожным и будет разрушительным в отношениях с Эстонией", - подчеркнула посол.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Украина не включала Эстонию в список офшоров, - Данилюк

Подобная ситуация, по мнению Таэл, с Латвией и другими странами ЕС, "чьим экономическим интересам был нанесен значительный ущерб в Украине". "Мы говорим об этом на самом высоком политическом уровне, у нас есть диалог на уровне премьер-министра, с украинским министром финансов - мы делаем все, что можем. Мы думаем, что это ошибка, но эта ошибка должна быть исправлена. У нас нет понимания. Я должна сказать, что в этом процессе у нас нет никакого понимания вообще. Нас не проинформировали, это выглядело так, как нас атаковали со спины, наши предприниматели очень обеспокоены, им нанесли реальный ущерб. Это произошло в конце прошлого года, и сегодня мы ожидаем правильный контакт, кто может реально что-то сделать с этим в Украине", - высказала мнение постпред Эстонии в ЕС.

Также читайте: "В 2021 году Украина получит перспективу членства в Европейском Союзе", - Порошенко

С другой стороны, такое положение вещей между странами не повлияет на санкции в отношении к РФ. "Совершенно очевидно, что санкции против России - отдельная тема. Санкции были продолжены, и я ожидаю, что их будут продолжать так долго, как это будет необходимо. Но это не значит, что другие вопросы отдельных государств-членов не вредят вашим отношениям с ЕС, как с таковым", - подчеркнула посол.

В то же время, она отметила, что в данный момент не рассматривается вариант отмены безвизового режима, несмотря на ситуацию с антикоррупционными органами. "Сейчас мы не обсуждаем такой резкий шаг. Мы воспринимаем вопросы борьбы с коррупцией очень серьезно, и это очевидно. Украина должна показать результат. Это то, за чем мы очень серьезно наблюдаем. Мы готовы поддержать Украину в этой борьбе, потому что мы все знаем, что коррупция - это не что-то, что ограничено только Украиной или странами Восточного партнерства. У каждого члена ЕС этот вопрос на повестке дня. Поэтому у нас есть опыт и мы можем помочь бороться с коррупцией в Украине. Я реально надеюсь, что мы увидим прогресс. Если Украина хочет найти комфортное место в Европе, тогда путь к этому - сотрудничество, а не самоизоляция. Это то, о чем должно думать украинское руководство", - сообщила Таэл.

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Отметим, что вторую половину прошлого года в Европейском Союзе председательствовала Эстония. Это было первое председательство Таллинна с момента обретения страной членства в ЕС в 2004 году. Эстония - маленькая страна, население которой составляет более 1,3 млн человек. Она первая в ЕС во внедрении цифровых технологий во все сферы жизни. На период руководства в ЕС Эстонии пришлись события, связанные со странами-партнерами, в частности, Украиной: в июле прошел саммит Украина-ЕС, в сентябре окончательно вступило в действие Соглашение об ассоциации, появились первые результаты действия безвизового режима, в ноябре состоялся саммит Восточного партнерства.

Источник: https://censor.net.ua/n3047070
 
 
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Що це ще за фокуси і обвинувачення???
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Мабуть нам не все відомо, а це вирвано з контекста.
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Напружені стосунки з дружніми країнами зараз нам аж ніяк непотрібні.
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Так, не напружуйте.
Вы всех заставляете признаться в любви. Так не бывает.
А дружба дружбой, но табачок - врозь.
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думаю вот это
Украина должна немедленно удалить Эстонию из списка оффшоров, - премьер-министр Ратас

Украина не включала Эстонию в список офшоров, - Данилюк

правительство Украины в конце 2017 года включило Эстонию, Латвию, Иран, Кубу, Лаос, Ливан, Мальту, Марокко, Монако, ОАЭ, Сингапур, Грузию и Венгрию в перечень стран, операции с контрагентами которых подлежат контролю в рамках администрирования закона о трансфертном ценообразовании (ТЦО).
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Україна не вносила Естонію до переліку офшорних територій.

Естонія внесена до переліку країн, в яких ставка нерозподіленого прибутку становить 0%, що може використовуватися резидентами України для розмиття податкової бази і ухилення від сплати податків в Україні.
Дія зазначеного переліку поширюється виключно на резидентів України, які подають звіт про контрольовані операції в податкові органи України, зазначив прем'єр-міністр.
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"Есть разница в налоговых ставках и для того, чтобы не допустить злоупотреблений и уклонений от налогообложений, мы контролируем операции резидентов Украины с другими странами, где эти ставки ниже. Нужно, чтобы налоги уплачивались в стране, где они формируются, поэтому необходимы дополнительные механизмы контроля. Это то, к чему мы стремимся в рамках плана действий BEPS. Это также важно для наполнения государственного бюджета", - добавил А.Данилюк.

BEPS (Base erosion and Profit Shifting, плана действий Организации экономического сотрудничества и развития по противодействию размывания налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения).
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Что Вас так удивляет?? В этой новости цензор прямо ссылаетса на коломойского. Здесь каждая десятая новость со ссылкой на униан.
Шануймося, i фiльтруймося.
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наши чинуши что то мутят... паскудничают по-тихоньку
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як то кажуть: не вчіть нас жити, краще допоможіть матеріально
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Хренов тебе полную тачку в "допомогу".
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Уже даже до эстонцев дошло фарисейство Офшорника и его лолитарная политика
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Очень витееватое обвиненеи Украины в чем то. Скорее всего наши чиновнки-казнокрады их подствили где то.
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Ничего себе. Это же натуральный наезд.
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Да... Нужно войну объявлять.
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Так с одного сайта...

Предприятие не может существовать, не выплачивая налоги государству, и налоговое планирование - это часть работы любой компании. Но не всем известны пути, позволяющие оптимизировать налогообложение, хотя они существуют и помогают многим предпринимателям. Один из этих путей - это создание оффшоной компании, снижающей нагрузку, которую несет на себе предприятие, выплачивающее большие налоги. Оффшорную компанию удобнее всего регистрировать в Эстонии, потому что эта страна предлагает наиболее выгодные условия для создания подобного предприятия.
Зарегистрировав компанию в Эстонии, можно решить множество проблем:защитить активызащитить объекты, на которые распространяются права на интеллектуальную собственность, например, патенты, авторские правазащитить фирму от рейдерской атакиуменьшить налоговую нагрузку, ложащуюся на компаниюоформить вид на жительство в Европе.
Это больше вопрос украинским правителям, почему сами работают через оффшоры, имея власть и крупный бизнес, но более мелким предпринимателям не позволяют
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Если кто не понял, то речь о том, что Украина теперь считает Эстонию оффшором. Работник Цензора, который скопипастил новость все очень дебильно сделал.
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Гройсам публично заялял что это не так.
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Это так. Просто то, что раньше называлось списком оффшоров, теперь называется по другому. Но Эстония там есть. И в отношении операций с эстонским предприятиями есть определенные ограничения. Такие же точно, как с Панамой например.
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Если кто не понял, то там намек на мнимую борьбу с коррупцией и отмену безвиза. А "уклонение от налогов" - это тыканье мордой сои в европейские автомашины. То что пока попустилось Далей, с эстонцами - не пролезло
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Наерное речь идет о том, что страны Балтии отмывают бабки наших казнокрадов. Так это было известно давно. Может сейчас это меньше.
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гнойсман показывает, как нужно управлять страной
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Эстония офшор, а Украина пасет задних.
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офшор - понятие относительное. Все зависит от величины налогов. Наверняка Украина тоже офшор для каой ни будь Монголии.
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Не надо ставить в один ряд Украину и ворьё находящееся в Украине при власти ...
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Латвия это персональный кацапский оффшор.
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Да, честно говоря, власти те еще дипломаты. Посраться с Польшей, Венгрией... с кем там еще.. Скоро вообще Европу врагом объявят.
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нам Естонії-Естонців , як пішки до Китаю, і це стосовно як наших брехливо-злрдійських "хЕліт" та влади, та і більшості піпла..
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Да, речь об офшорах:
Кабмин своим постановлением внес Эстонию в список стран, которые Украина считает офшорными зонами.

Дебилы у власти добрались и до прибалтов.
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прибалтийские инвестиции залакированы до вынесения решения соответственного органа исполнительного, кратко о чем говорила Таэл. В принципе ущерб действительно значительный и сейчас он продолжается.
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Наверное нам не всё известно за Давос... видать барыга опять что-то не то ляпнул...
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Он там заявил что создал одну из самых передовых экономик Европы. Или что-то типа того. Может беднягу просто лакеи обманывают. Он как будто живет в параллельной реальности.
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ссс...ча лоліта йде дорогою овоча...
дорога тільки в кацапердію...
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Т.е. получается, из-за нас увидели чем занимаются прибалты. Не удивительно, на одних шпротах трудно деражть экономику.
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Почитайте про эстонское технологическое чудо.
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Ну и оффшоры тоже большие деньги привлекают. Для маленькой Эстонии в самый раз.
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тогда не нужно обижаться на это слово.
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Средний бизнес тоже налоги платит не хочет, а ищет пути, как уменьшить налоговое бремя, а Эстония все это предоставляет, ведь у них власть думает о своей стране, а не как по-больше наворовать и вывезти в офшоры, хозяину Рошена это же можно, российским олигархам, с которыми война, можно через олигархические компании, но чего-то другим нельзя
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Порошенко попал. Конкретно. Президентский законопроект об антикоррупционном суде разгромлен донорами в пух и прах, при чем не из-за ошибок каких-то, а вполне умышленных «закладочек» для ручного управления в наиболее критических ситуациях. А такие ситуации на пороге, и наверху совсем не смешно.
Рядом в Румынии они видят что происходит с их коллегами, которых не просто судят (то такое, если суды управляемые), а САЖАЮТ на реальные сроки ДЕСЯТКАМИ.
Проект об антикоррупционном суде президентский потому, что другие посоветовались, и сказали: Петя, это ж ты у нас гарант? Хочешь им и дальше оставаться?.. Ну так чего тогда нам что-то предлагать, мы-то деклараций понаписывали, нам деваться некуда, так что решай…
И он решает. Без возможности для маневра, на главной сцене перед зубастыми донорами под прожекторами и мощной оптикой, не позволяющей скрыть вообще ничего.
Ой, попал. Конкретно. Как ещё не попадал никогда в жизни.
Не МВФа он опасается, и не Госдепа с ЕС. Своих «опасается». И правильно делает.
Кстати заметили? Поползли аккуратные пробные вбросы «что нам эти внешние тут командуют? Они не знают нашу специфику, своих нужно политиков воспитывать»… Первый неосторожно бабахнул Генпрокурор Луценко, и затих с перепугу. Но теперь эту же песню потихоньку начинают затягивать и другие…
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пруф о "попадании порошенко ЕСТЬ" или лозунги из пентхауза лещенко пока?????
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В валютный ларек зайди- вот тебе и самый лучший пруф.
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Украина имеет 20 крупнейших заводов в Европе.Эстония колхозная не имеет даже подобия этого,Польша кстати тоже.Завод НКМЗ продаёт продукцию в 70 стран мира. ...70 Если Украина хочет найти комфортное место в Европе, то путь к этому - сотрудничество, а не самоизоляция, - постпред Эстонии в ЕС Таэл - Цензор.НЕТ 3827Концерны и олегархи Германии и Британии рулят в Европе Если Украина хочет найти комфортное место в Европе, то путь к этому - сотрудничество, а не самоизоляция, - постпред Эстонии в ЕС Таэл - Цензор.НЕТ 3072
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а ти, голодранець, радієш з того
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так воно ж кацап
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за каждым словом "имеет", надо называть местоположение, название, вид деятельности и реального хозяина. Так будет субъективней
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Да уж ,благодаря соевым:-Украина на первом Месте по уровню коррупции в Мире по данным Ernst & Young!

Украина на первом Месте по уровню Бедности в Европе по данным Credit Suisse!

Украина на втором месте в Мире по уровню Смертности по данным ВОЗ! Украина на седьмом Месте в рейтинге самых Обездоленных стран Мира по данным Bloomberg
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Если Украина хочет найти комфортное место в Европе, то путь к этому - сотрудничество, а не самоизоляция, - постпред Эстонии в ЕС Таэл - Цензор.НЕТ 7660 ага, вот именно Вятрович и портит отношения с Польшей
видать ты еще один любитель попрогибаться под разные ультиматумы
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«На месте Трампа, имея свободных полчаса, вы бы лично с кем встретились - с диктатором Руанды или диктатором Украины?» - политолог Руанда - страна в Африке с наиболее динамичным развитием. Ее принято называть африканским Сингапуром, а президента Поля Кагаме часто сравнивают с Ли Кван Ю - авторитарный диктатор, осуществляет эффективные экономические реформы Политолог Константин Бондаренко объяснил тот факт, что президент США Дональд Трамп в последний день Даосского форума не встретился с президентов Украины Петром Порошенко, но нашел время на встречу с президентом Руанды. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook. Тем, кто второй день подряд пишет о встрече Трампа с Кагаме, а не Порошенко - мол, встретился «с каким-то» африканским лидером, проигнорировав нашего европейского. Руанда - страна в Африке с наиболее динамичным развитием. Ее принято называть африканским Сингапуром, а президента Поля Кагаме часто сравнивают с Ли Кван Ю - авторитарный диктатор, осуществляет эффективные экономические реформы. Стремительный рост экономических показателей, сплошная компьютеризация (переход на стандарт 4G состоялся еще в 2013 году), 62 место в общем мировых рейтингах, 37 место по простоте ведения бизнеса, 12 место по простоте регистрации собственности и 2 место (после Новой Зеландии) по простотой оформления кредитов делают страну привлекательной для инвесторов. По уровню свободы от коррупции - 34 место в мире. 2/3 депутатов парламента - женщины. Кагаме в 2011 году принял программу «Видение 2020», которая предусматривает переход от натуральной экономики к развитию сферы услуг и 100-процентной урбанизации населения (на момент принятия программы 80% населения жили в деревнях). Сейчас Руанда в своих внешнеполитических приоритетах колеблется между США и Китаем. А теперь скажите честно: на месте Трампа, имея ограничения во времени и свободных полчаса, вы бы лично с кем встретились - с диктатором Руанды или диктатором Украины?


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Привыкайте господа это ЕС! При всей видимости сплоченного механизма, каждый бореться за свои интересы. Глупо было ожидать другого, нужно привыкать и подстраиваться. Это имела ввиду постперд Эстонии под словами - "найти комфортное место"
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Это с точки зрения страны откуда выводятся деньги офшор это плохо.
А с точки зрения страны куда выводятся офшор это хорошо.
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Любопытно, по всем опросам дорогих россиян выходит так, что причина всех бед и несчастий страны-это враги. На первом месте идут америкосы, потом украинцы, потом шобла евросоюзовская.

Ежели врагов бы не было, то великая Россия чуть больше чем с полутора процентами мировой экономики владела бы миром. А паразиты американские и все прочие- никогда. Один из врагов российских на форуме в Давосе вывалил всю правду-матку по данному вопросу.
Якщо Україна хоче знайти комфортне місце в Європі, то шлях до цього - співпраця, а не самоізоляція, - постпред Естонії в ЄС Таел - Цензор.НЕТ 6894
Якщо Україна хоче знайти комфортне місце в Європі, то шлях до цього - співпраця, а не самоізоляція, - постпред Естонії в ЄС Таел - Цензор.НЕТ 6707

Около сорока стран в мире на сегодня видят в России Германию образца 1940 года, с которой ухо надо держать востро. На форуме в Давосе о текущем моменте открыто и сердечно высказался один из лидеров Польши

Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил в интервью Politico, что Россия на сегодня представляет наибольшую угрозу для его страны. «Я отношусь очень серьезно к российской угрозе. Я думаю, то, что Россия делает на Украине, - это очень опасно. Мы говорили со своими партнерами в Европейском союзе и в США, в том числе здесь в Давосе, и в других местах о том, как справиться с этой угрозой»,- отметил он.
Господин Моравецкий не исключил «вторжения» России на Украину. «И что тогда может произойти в случае войны в Донбассе, когда российская армия двинется вглубь территории Украины? Разумеется, мы этого не знаем; надеемся, что, однако, не тронется, но лучше иметь вторую и третью линии обороны, чем остаться без такого вида оружия»,- сказал польский премьер.До выборов президента, скорее всего, никакой войны не будет. А вот дальше- как карта ляжет. Англичане уверены, что Россия может ударить первой. Тоже враги российские, типа поляков.
Вывод в данной ситуации один. Мылом, керосином , спичками запасаться и голосовать за Путина. Только так победим.
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Украина для Европы опасный конкурент,даже опаснее РАБссии Вонючки Якщо Україна хоче знайти комфортне місце в Європі, то шлях до цього - співпраця, а не самоізоляція, - постпред Естонії в ЄС Таел - Цензор.НЕТ 5156НАТОвская бензоколонка под санкциями будет,так что Украина вперед
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Сегодня, в Давосе, наш выживший из ума гарант, дал интервью "Bloomberg". Говорит, я держу пальцы скрещенными и надеюсь, что мы получим транш от МВФ, как и МОЙ парламент, МОЕ правительство и МОЙ народ. Петя, это не мы твои, это ты наш! http://ua24ua.net/dikiy_pozor/

Якщо Україна хоче знайти комфортне місце в Європі, то шлях до цього - співпраця, а не самоізоляція, - постпред Естонії в ЄС Таел - Цензор.НЕТ 2848
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Четверта республіка

Та да, великий недооцінений реформатор нашого часу... створив всі умови для економічного процвітання, скільки провів реформ, а нарід не той, не хоче працювати, і інвестори не ті, не хочуть гроші вкладати.. Ех не пощастило Петру, пічаль-біда
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МОЙ парламент, МОЕ правительство и МОЙ народ

===
Вспомнился анекдот:
На заседании Рады депутат:
-Г-да,всё у нас есть...пора бы и о народе подумать.
-Пора,пора...Душ по 300 каждому
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+5коп.
Маньяк обработал деньги ядом и пожертвовал их детскому дому. Погибло двадцать депутатов, два мэра и один министр. Дети не пострадали.
* * *
Один рассуждает: - Кто сечас больше всего в выборах участвует? Обычно бабки!
Второй, задумчиво: - Да, ты прав, бабки решают все! Бабки Фирташа, Ахметова, Порошенка, Львочкина …
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Очередной транш от МВФ нужен для того,что бы отдать долги,которые нужно погасить в этом году,и так по кругу,а если бабла не будет ,то дефолт,и тогда исландский вариант поднятия экономики,но Петро выберет сомалийский.
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В Украине система так построена что предприятие чтоб выжить пытается уходить от налогов, часть недополученных налогов питают коррупцию...снизить налоги не хотят так как пропадает коррупционная кормушка!! Порохосрань ненавидит Саакашвили, но Бендукидзе для них "уважаемая" личность, потому что его нет в живых...а был бы он жив, то обязательно с мешком на голове поплыл в Грузию... В Грузии налоги и регуляции минимальные.
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Мой народ Омерики любит Олегархов Илона Маска и Билла Гейтса без кредитов. Якщо Україна хоче знайти комфортне місце в Європі, то шлях до цього - співпраця, а не самоізоляція, - постпред Естонії в ЄС Таел - Цензор.НЕТ 3035
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Они не олигархи. Они миллиардеры. Олигархи одной рукой рулят, а другой рукой страну доят.
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Эстония Латвия Литва шли в ЕС кажись 10 лет.Украина эти 10 лет утопала в лапах Леонид Данилыча... Якщо Україна хоче знайти комфортне місце в Європі, то шлях до цього - співпраця, а не самоізоляція, - постпред Естонії в ЄС Таел - Цензор.НЕТ 1146
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когда народ перестанет реагировать на униановское говно?
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Богатой страну делают богатые люди.Первым Олегархом на РАБссии новой почти советской стал кстати Григорий Котовский,откпыв в Одессе и области кучу магазинов,ресторанов и прочих забегаловок для проституток.Коглда чЛЕНИН понял ошибку и принял НЭП,Григорий Иваныч тут же стал миллионером.На его Бессарабскую Коммуну работали даже Царские Ветераны.Загадочная смерть Гриши летом 1925 года,совсем не загадочная.С кем то из краснопузых не поделился и его застрелили что собачку
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**
Олигархи зарабатывают в час больше, чем я за год!
Но налоговая ходит почему-то именно ко мне!
Может у них проблемы с мелочью?
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Хорошо было в ССРе дохлом.Дали Купоны на сахар и хлеб и счастье Всемирное.Перестройка два струна, нету хлеба ни хера,дайте водки,калбасы по 2,10 и Селёдки... Якщо Україна хоче знайти комфортне місце в Європі, то шлях до цього - співпраця, а не самоізоляція, - постпред Естонії в ЄС Таел - Цензор.НЕТ 3952Ускорение прошло,дайте бабок на Бухло.
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Благотворительный фонд Ахметова "Сиротству НЕТ" помог бездетным родителям Украины взять на усыновление и воспитание 8 000 детишек-сирот разного возраста.Что здесь плохого?
Донецкий клуб Шахтер остался в Украине и не переехал в Москву за Индюковичем Азаровым Пшонкой и прочими УРКАинцами....Скоро Шахтер сыграет в Лиге Чеампионов и возможно набнерет дополнительные очки для Коэффициента Украины в Европейских Кубках.Что здесь Мацкальского Путлерского?Финал Лиги Чемпионов пройдет в Киеве 26 мая.
Ненавижу Ахметова,но он не удрал,как некоторые
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БГГГГ ти еще не привел количество уплоченних в бюджет денюжок СКМ-ом и прочими ДТЕКами там сумми очень некуевие...
Хотя да рижий ПРЕДАСТ УСЕГДА!!!! Поентому поводочек должен бить УСЕГДА натянут мама не балуйсь...
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ФК Шахтер по итогам 2017 года перечислил в бюджет страны 460 млн.грн налогов и является единственным футбольным клубом, входящем в Топ-100 крупнейших налогоплательщиков Украины.
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УНИАН (читай коломойский) - надежный источник инфорнации для Цензора (читай коломойский)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕсли Украина хочет найти комфортное место в Европе, то путь к этому - сотрудничество, а не самоизоляция, - постпред Эстонии в ЕС Таэл
 
 
 
 
 
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