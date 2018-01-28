EN|RU|UK
Темы дня: Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 За рубежом
  1776  10
Все про:Иордания (18) МИД (4354) посол (1164) посольство Украины (125)

 В Иордании снимают фильм о достопримечательностях, в том числе улице Тараса Шевченко и посольстве Украины

Центральный телеканал "Jordan TV" начал съемки о культурных достопримечательностях Иорданского Хашимитского Королевства.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

"Центральный телеканал "Jordan TV" начал снимать сюжеты о культурных достопримечательностях Королевства при участии Посла Украины в Иордании Сергея Пасько и деятельность Посольства Украины в Иордании", - говорится в сообщении.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Должность посла Украины вакантна в 17 странах. ДОКУМЕНТ

В первый день съемок Глава диппредставительства рассказал о наименовании улицы именем Тараса Шевченко в иорданской столице, создание и развитие Парке украинского-иорданской дружбы, находится рядом с улицей Великого Кобзаря, на которой расположена дипмиссия Украины.

Также Сергей Пасько посетил с журналистами Место крещения Иисуса Христа на реке Иордан и рассказал о значении Святого Места для христианских паломников, в том числе из Украины.

Также читайте: Украинский фильм попал в конкурсную программу Берлинале

Источник: https://censor.net.ua/n3047069
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Да она на каждом шагу. Все пропало...
 показать весь комментарий
 
 
Он занят, за стерхами гоняется и амфоры ищет..
 показать весь комментарий
 
 
Теперь местные попы берут 200 долларов за крещение в Иордане!
 показать весь комментарий
 
УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ!!! ДАЖЕ У НАС В УКРАИНЕ!!! В НАШЕМ КРЫМУ!!! смотрите по ссылке: https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=mX2zbu0Snrs
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ Иордании снимают фильм о достопримечательностях, в том числе улице Тараса Шевченко и посольстве Украины
 
 
 
 
 
 вверх