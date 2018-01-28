 В Иордании снимают фильм о достопримечательностях, в том числе улице Тараса Шевченко и посольстве Украины

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

"Центральный телеканал "Jordan TV" начал снимать сюжеты о культурных достопримечательностях Королевства при участии Посла Украины в Иордании Сергея Пасько и деятельность Посольства Украины в Иордании", - говорится в сообщении.

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В первый день съемок Глава диппредставительства рассказал о наименовании улицы именем Тараса Шевченко в иорданской столице, создание и развитие Парке украинского-иорданской дружбы, находится рядом с улицей Великого Кобзаря, на которой расположена дипмиссия Украины.

Также Сергей Пасько посетил с журналистами Место крещения Иисуса Христа на реке Иордан и рассказал о значении Святого Места для христианских паломников, в том числе из Украины.

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