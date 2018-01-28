EN|RU|UK
Темы дня: Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  3566  18
Все про:агрессия (1260) Крым (19347) оккупация (6431) активист (434)

 Оккупационные власти Крыма освободили активиста Куламетова, арестованного за пост 6-летней давности

Крымскотатарского активиста Гирая Куламетова обвиняют в "пропаганде символики экстремистских организаций".

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу "Крымской солидарности", Куламетов 28 января вышел из СИЗО.

Оккупационные власти Крыма освободили активиста Куламетова, арестованного за пост 6-летней давности 01

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: РФ официально отказала в выдаче осужденного в Украине Лугина: "Имеет российское гражданство". ДОКУМЕНТ

Арестован Куламетов был 10 дней назад. "В Старом Крыму у Куламетова Гирая проходит обыск. В доме двое маленьких детей. Также в доме проживают мать Гирая, родная сестра и супруга. Он - один из пикетчиков 14 октября 2017 года и активно участвует в общественной жизни своего народа. Обыск проходил по адресу: Старый Крым, улица Октябрьская, 45. Отобрали телефоны у жильцов дома, изъяли процессор, внутри дома и на улице большое количество людей в масках. Подъезд к дому оцеплен силовиками. К дому подогнан автозак. Женщин и детей подняли на мансарду дома", - сообщали тогда активисты.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Российская полиция повторно пришла в дом арестованного крымскотатарского активиста Куламетова, - "Крымская солидарность"

Подконтрольный Кремлю Кировский райсуд 18 января рассмотрел дело крымскотатарского активиста Гирая Куламетова, которого задержали после обыска в его квартире, его обвиняют в административном правонарушении по ст. 20.3 (часть 1) российского Кодекса об административных нарушениях. Суд вынес наказание Куламетову в виде 10 суток ареста "за публикацию видеоролика в 2012 году".

Источник: https://censor.net.ua/n3047068
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Завтра арестуют за пост в соц. сетях за апрель 2018
 показать весь комментарий
 
 
Кстати, крымские татары еще не ответили за то, что не единыжды жгли Москву Окупаційна влада Криму звільнили активіста Куламетова, заарештованого за пост 6-річної давності - Цензор.НЕТ 8375
 показать весь комментарий
 
 
Кому на Руси жить хорошо...... Реторический вопрос....
 показать весь комментарий
 
процессор? Может системник или жесткий диск))
 показать весь комментарий
 
 
Скопировано с фейсбука. Просто, автор немного плохо знает русский язык, вот откуда "процессор".
 показать весь комментарий
 
Кулеметов - майже українське прізвище. От було би Пулємьотов... Так і не ясно, за який такий пост.
 показать весь комментарий
 
 
Нашлись добрые люди, как бы освободили доброго и сознательного татарина. А что же дальше? Бог и Аллах ему и соотечественникам в помощь! Да и процессоры не помешают. Вот лишь вопрос - где их взять? Наверное, скоро и в Крыму, как и на оккупированных территориях, будет табу не только лишь на пишущие машинки... Эх, татары, где вы были раньше - "Крым наш!", наверное, кричали и чепчики вовсю бросали не туда.
 показать весь комментарий
 
Все что могли сделали, если б не ЧФ РФ ничего б не было
 показать весь комментарий
 
Пиши... Царский Указ... Выбить Крымского хана с Изюмского шляха!

(Иван Васильевич меняет профессию)
Не за этот ли пост арестовали ?
 показать весь комментарий
 
Особая роль в руандийском геноциде 1994 года принадлежит радиостанции радикальных Хуту, известной как «Радио 1000 холмов». На самом деле деятельность руандийского «Радио 1000 холмов» весьма поучительна для сегодняшних событий, происходящих в России и Украине, когда средства массовой информации (скорее дезинформации) своими лживыми репортажами (там о «распятых мальчиках», «зверствах киевской хунты», «двух рабов с Донбасса» и т.п.) целенаправленно нагнетают национальную вражду между двумя народами. То же делало Радио 1000 холмов, нагнетая настоящую ненависть и вражду среди Хуту по отношению к племени Тутси, «едящих детей Хуту», и «вообще даже не люди, а тараканы, которых всем порядочным Хуту надо истреблять». И знаете что интересно, в отдаленных руандийских селах, где «Радио 1000 холмов» не транслировалось, уровень насилия был или в разы меньше, или даже вообще отсутствовал.
Фактически геноцид в Руанде - это очень показательный пример, как СМИ (в данном случае захудалая африканская радиостанция) может влиять на общественное мнение, вызывая настоящее массовое безумие, когда сосед, живший рядом с тобой всю жизнь, и казалось бы вполне нормальный человек, теперь идет тебя убивать, только за то, что ты принадлежишь к другому племенному этносу, за то, что у тебя немного другой формы нос. А теперь признайтесь, у кого есть знакомые русские, которые тоже, казалось, были вполне себе нормальными людьми, а теперь тебя ненавидят за то, что ты укроп, правосек, фашист-людоедбандеровец и далее по списку. Теперь понимаете, почему так происходит, если даже радиостанция может реально убивать. Так было в Руанде, радио действительно убивало, с радиоприемником в одной руке, и окровавленным мачете в другой члены Интерахамве ходили с одного дома в другой, убивая всех Тутси, при этом вдохновляясь радиотрансляциями, призывающими убивать всех Тутси словно тараканов. Сейчас диджей этого радио и его основатель отбывают пожизненное заключение за преступление против человечества - разжигания геноцида в Руанде. Интересно будет такое же справедливое наказание для представителей российских СМИ? Оставим этот вопрос открытым
 показать весь комментарий
 
 
Детям, рожденным на оккупированном Крыме, не дают виз в ЕС и США

Страны Евросоюза отказывают в выдаче виз детям, рожденным на оккупированном Крыме. Об этом сообщил главный редактор BSNews Андрей Клименко.
"Понаехавшие на оккупированный Крым поняли, что рожать здесь детей - это обрекать их на вечные муки, потому что в свидетельстве о рождении ставят "Крым/Россия", что не признается в мире, а получить украинское свидетельство они, естественно не могут, как и русское с другим регионом", - отметил Клименко.

Он также привел в пример жалобу одной из таких работников: "Обратились получить визы в ЕС. Документы краснодарские. А вот ребенку, рожденному в 2016 году, везде отказывают. Потому что в свидетельстве стоит Севастополь/Россия. Как можно это обойти? Или теперь все те, кто родился здесь и не было украинского паспорта, осуждены никуда не ехать?"

Рабсияне возмущены тем фактом, что жителям Крыма, имеющим российские аусвайсы, не выдают визы в ЕС, США и Канаду. Уполномоченный по правам человека на РФ Татьяна Москалькова решила обратиться к генеральному секретарю ООН и в Совет Европы с жалобой на то, что жителей аннексированного Крыма ограничивают в выдаче виз для путешествий. Советую ей перед обращением прочесть внимательно резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, в которой осуждается агрессия России и аннексия Крыма.
 показать весь комментарий
 
 
Это русофобия какая то, нет слов! Мы ж мирные люди...
 показать весь комментарий
 
 
Я запнуться їхні баби у свої балахони то такі страшні стають, жють!
 показать весь комментарий
 
....если кто помнит,как Геращенко(который Антон) давненько правда (в то время имел три подбородка),обещал делать СКРИНЫ с комментов и делать выводы.....трудно даже представить его архив с нашими комментами...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОккупационные власти Крыма освободили активиста Куламетова, арестованного за пост 6-летней давности
 
 
 
 
 
 вверх