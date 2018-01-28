 Оккупационные власти Крыма освободили активиста Куламетова, арестованного за пост 6-летней давности

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу "Крымской солидарности", Куламетов 28 января вышел из СИЗО.
Арестован Куламетов был 10 дней назад. "В Старом Крыму у Куламетова Гирая проходит обыск. В доме двое маленьких детей. Также в доме проживают мать Гирая, родная сестра и супруга. Он - один из пикетчиков 14 октября 2017 года и активно участвует в общественной жизни своего народа. Обыск проходил по адресу: Старый Крым, улица Октябрьская, 45. Отобрали телефоны у жильцов дома, изъяли процессор, внутри дома и на улице большое количество людей в масках. Подъезд к дому оцеплен силовиками. К дому подогнан автозак. Женщин и детей подняли на мансарду дома", - сообщали тогда активисты.
(Иван Васильевич меняет профессию)
Не за этот ли пост арестовали ?
Фактически геноцид в Руанде - это очень показательный пример, как СМИ (в данном случае захудалая африканская радиостанция) может влиять на общественное мнение, вызывая настоящее массовое безумие, когда сосед, живший рядом с тобой всю жизнь, и казалось бы вполне нормальный человек, теперь идет тебя убивать, только за то, что ты принадлежишь к другому племенному этносу, за то, что у тебя немного другой формы нос. А теперь признайтесь, у кого есть знакомые русские, которые тоже, казалось, были вполне себе нормальными людьми, а теперь тебя ненавидят за то, что ты укроп, правосек, фашист-людоедбандеровец и далее по списку. Теперь понимаете, почему так происходит, если даже радиостанция может реально убивать. Так было в Руанде, радио действительно убивало, с радиоприемником в одной руке, и окровавленным мачете в другой члены Интерахамве ходили с одного дома в другой, убивая всех Тутси, при этом вдохновляясь радиотрансляциями, призывающими убивать всех Тутси словно тараканов. Сейчас диджей этого радио и его основатель отбывают пожизненное заключение за преступление против человечества - разжигания геноцида в Руанде. Интересно будет такое же справедливое наказание для представителей российских СМИ? Оставим этот вопрос открытым
Страны Евросоюза отказывают в выдаче виз детям, рожденным на оккупированном Крыме. Об этом сообщил главный редактор BSNews Андрей Клименко.
"Понаехавшие на оккупированный Крым поняли, что рожать здесь детей - это обрекать их на вечные муки, потому что в свидетельстве о рождении ставят "Крым/Россия", что не признается в мире, а получить украинское свидетельство они, естественно не могут, как и русское с другим регионом", - отметил Клименко.
Он также привел в пример жалобу одной из таких работников: "Обратились получить визы в ЕС. Документы краснодарские. А вот ребенку, рожденному в 2016 году, везде отказывают. Потому что в свидетельстве стоит Севастополь/Россия. Как можно это обойти? Или теперь все те, кто родился здесь и не было украинского паспорта, осуждены никуда не ехать?"
Рабсияне возмущены тем фактом, что жителям Крыма, имеющим российские аусвайсы, не выдают визы в ЕС, США и Канаду. Уполномоченный по правам человека на РФ Татьяна Москалькова решила обратиться к генеральному секретарю ООН и в Совет Европы с жалобой на то, что жителей аннексированного Крыма ограничивают в выдаче виз для путешествий. Советую ей перед обращением прочесть внимательно резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, в которой осуждается агрессия России и аннексия Крыма.