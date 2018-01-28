 Оккупационные власти Крыма освободили активиста Куламетова, арестованного за пост 6-летней давности

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу "Крымской солидарности", Куламетов 28 января вышел из СИЗО.

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Арестован Куламетов был 10 дней назад. "В Старом Крыму у Куламетова Гирая проходит обыск. В доме двое маленьких детей. Также в доме проживают мать Гирая, родная сестра и супруга. Он - один из пикетчиков 14 октября 2017 года и активно участвует в общественной жизни своего народа. Обыск проходил по адресу: Старый Крым, улица Октябрьская, 45. Отобрали телефоны у жильцов дома, изъяли процессор, внутри дома и на улице большое количество людей в масках. Подъезд к дому оцеплен силовиками. К дому подогнан автозак. Женщин и детей подняли на мансарду дома", - сообщали тогда активисты.

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Подконтрольный Кремлю Кировский райсуд 18 января рассмотрел дело крымскотатарского активиста Гирая Куламетова, которого задержали после обыска в его квартире, его обвиняют в административном правонарушении по ст. 20.3 (часть 1) российского Кодекса об административных нарушениях. Суд вынес наказание Куламетову в виде 10 суток ареста "за публикацию видеоролика в 2012 году".