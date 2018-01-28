 С начала суток режим тишины сохраняется вдоль всей линии соприкосновения, - штаб АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО в Facebook.
"С начала этих суток режим тишины продолжает сохраняться вдоль всей линии соприкосновения. По состоянию на 18.00 обстрелов в сторону наших опорных пунктов не зафиксировано. Подразделения украинской армии строго придерживаются Минских договоренностей. Ситуация в районе проведения АТО находится под контролем Вооруженных Сил Украины. Боевые подразделения, которые выполняют задание на первой линии обороны, бдительности не теряют: находятся на своих постах, укрепляют позиции и наблюдают за противником", - говорится в сообщении.
Парадокс.
На конкурсе мокрых маечек от самих маечек.... мало что зависит.
7 год ·
Друзі!
Черговий суд у Бізона відбудеться 29-го січня, чекаємо всіх о 9:30 за адресою Садова 2А!
"Ми повинні застосувати нову парадигму - інтелект проти грубої сили, переконання проти злоби та жорстокості. І саме ця парадигма приведе нас до перемоги."
http://www.rnbo.gov.ua/news/2420.html
Ви ж там НАЧЕ були і досі нічого не знаєте
Про хабар яніку в 3 млрд із 15 обіцяних вже забули? А кацапські громадяни в якості міністрів нашого уряду теж для вас не посягання на наш суверенітет?
Цікаво...
у них там что, переходящая методичка...?
навмисне забуваючи, що нас до цього змусили, але здаватися ми не будемо, як би тут ці миротворці не виспівували.
Потрапляння у «кремлівське досьє» означає, що згадані бізнесмени стають «токсичними особами» для американського та європейського бізнесу. Це також означає, що із проблемними партнерами не вестимуть спільні проекти, цим людям не відкриватимуть рахунки західні банки і тим більше не видаватимуть кредити.
Більше того, у «кремлівському досьє» вперше назвуть не тільки бізнесменів, які збили свої статки, співпрацюючи із режимом Путіна, але й їхніх дітей чи інших родичів, на яких часто переписані гроші.
#ДивисьУкраїнське