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 Политика Украины
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 С начала суток режим тишины сохраняется вдоль всей линии соприкосновения, - штаб АТО

С начала суток по состоянию на 18.00 28 января 2018 года незаконные вооруженные формирования не нарушали режим тишины в зоне АТО.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО в Facebook.

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"С начала этих суток режим тишины продолжает сохраняться вдоль всей линии соприкосновения. По состоянию на 18.00 обстрелов в сторону наших опорных пунктов не зафиксировано. Подразделения украинской армии строго придерживаются Минских договоренностей. Ситуация в районе проведения АТО находится под контролем Вооруженных Сил Украины. Боевые подразделения, которые выполняют задание на первой линии обороны, бдительности не теряют: находятся на своих постах, укрепляют позиции и наблюдают за противником", - говорится в сообщении.

С начала суток режим тишины сохраняется вдоль всей линии соприкосновения, - штаб АТО 01

Источник: https://censor.net.ua/n3047067
 
 
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Потрібне не припинення вогню, а звільнення українських територій від ворога! Просте припинення вогню не є досягненням, це лише консервація війни на майбутнє! Влада вже втратила орієнтири і видає припинення вогню за перемогу! Ідіоти!
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нажаль наші керманичі готуються здати донбас. здраствуй придністров"я №2. до цього все і йде.
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Наші керманичі скоро зависнуть на Майдані.
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Угробили барыги дух и стремления Украинцев. ОКОПНАЯ ВОЙНА И ЗАМОРОЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ. ЭТО ПРОДЛИТСЯ КАК В ПРИДНЕСТРОВЬЕ . Пока их не переизберут, ждать больше нет чего.
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сначала обдроченцы убили человека на пропускном пункте в автобусе, а теперь притаились.... готовят новую провокацию?....
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А як же, неможна заважати готуватися до візити на Венський бал для повернення Фірташа в Україну.
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Путин включил вариант "Тихое Приднестровье" З початку доби режим припинення вогню зберігається уздовж усієї лінії зіткнення, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 8513 Но всё равно "Приднестровье в Украине" а не по за её приделами. А нужно что бы было за пределами государственной границы Украины. То есть к Крыму нагрузка Лугандон. Именно этого Путин очень не хочет.
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Петя уже думает как назвать очередное перемирие,а тем временем прибыль Рашен за 2017-й увеличилась на 400 лим гр.
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Да, фото настоящее. Да, мисс Донбасс настоящая. Анжела Буйнакова

З початку доби режим припинення вогню зберігається уздовж усієї лінії зіткнення, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 9673
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Парадокс.
На конкурсе мокрых маечек от самих маечек.... мало что зависит.
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Если не фейк ,то спать не буду. Боюсь кошмаров.
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Миколаївці, врятуйте земляка!Володимир Губський

7 год ·


Друзі!
Черговий суд у Бізона відбудеться 29-го січня, чекаємо всіх о 9:30 за адресою Садова 2А!

З початку доби режим припинення вогню зберігається уздовж усієї лінії зіткнення, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 772
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Да пошли вы на*** ублюдки лживые. У вас каждый день тишина только на следующий день всегда погибшие в новостях.
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Кто заспамил? Ответьте за что? Петро - ты? Обоснуйте...
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Оккупант любит тишину. А то еще некоторые несознательные граждане думают, что стрелять по врагу и террористу - это вещь необходимая. А вот и нет. Только болтовней мы победим и уговорами. Все учим парадигму Кровавого Пластыря:
"Ми повинні застосувати нову парадигму - інтелект проти грубої сили, переконання проти злоби та жорстокості. І саме ця парадигма приведе нас до перемоги."
http://www.rnbo.gov.ua/news/2420.html
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Війна вже йде 4 роки.
Ви ж там НАЧЕ були і досі нічого не знаєте З початку доби режим припинення вогню зберігається уздовж усієї лінії зіткнення, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 5550
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росія зовсім ні при чому? З початку доби режим припинення вогню зберігається уздовж усієї лінії зіткнення, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 2439
Про хабар яніку в 3 млрд із 15 обіцяних вже забули? А кацапські громадяни в якості міністрів нашого уряду теж для вас не посягання на наш суверенітет?
Цікаво...
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це хйулу порадьте, бажано особисто у вуха.
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что-то я уже подобное читал от Андруши...
у них там что, переходящая методичка...?
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та вони спеціально роблять акцент на "тщетности нашей борьбы и необязательных жертвах"
навмисне забуваючи, що нас до цього змусили, але здаватися ми не будемо, як би тут ці миротворці не виспівували.
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Це пише той, хто вчора дуже заавзято вихваляв польский закон про заборону "бандерізму", та безглуздо заперечував всі наведені докази, що у ті часи на Волині діяли НКВДисти...
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Тебе никто не писал, что одно ДРГ ( наличие которого ты долго не хотел признавать, пытаясь всех сделать идиотами) всех вырезало, ты вечно сам что-то додумываешь и чуть что спрыгиваешь.
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Наверное пыжа конкретного Волкер вставил!Хотя сегодня на работе менеджер один,любитель раша сми,включил кацапское какое то шоу и кацапы там жопу рвут,что Волкер никак на Путю не повлиял,с пеной урта.А дыма без огня не бывает!
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Удар по грошах Кремля: Вашингтон запровадить санкції проти російських олігархів

Потрапляння у «кремлівське досьє» означає, що згадані бізнесмени стають «токсичними особами» для американського та європейського бізнесу. Це також означає, що із проблемними партнерами не вестимуть спільні проекти, цим людям не відкриватимуть рахунки західні банки і тим більше не видаватимуть кредити.
Більше того, у «кремлівському досьє» вперше назвуть не тільки бізнесменів, які збили свої статки, співпрацюючи із режимом Путіна, але й їхніх дітей чи інших родичів, на яких часто переписані гроші.
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Одна ложь и ничего кроме лжи ,после падения воровского режима узнаем страшную правду !
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Та невже Трамп вкупі з конгресом такі страшні злодії?
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страшнее - рептилоиды...)))\этот николаевский америханец знает...\
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И ещё тысячи поводов, а в сторону противника нельзя - соглашения о перемирии, мать его за ногу. И пока они молчат, мы тоже ни-ни, ну никак, ну иногда, но редко, ну очень, да и вообще не мы, это правосеки танк украли, ну с экипажем, бывает… З початку доби режим припинення вогню зберігається уздовж усієї лінії зіткнення, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 8908
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Я не понял: у нас опять АТО или после принятия Закона о деокупации Донбасса ВОЙНА с россией? Ц.Н. Вы опять тормозите?
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У різних містах України почалися прем'єрні покази нової української стрічки «Міф», знятої за підтримки Держкіно. Фільм розповідає історію всесвітньовідомого оперного співака Василя Сліпака. Фільм «Міф» - важливе кіно, яке варто побачити #ДивисьУкраїнське
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Снайперский огонь противника просто косит наши ряды. На той стороне убийцы-профессионалы, которые убивают, как на сафари. Если их не остановить, они придут в Ростов, уже на Кубань замахиваются https://www.youtube.com/watch?v=V-ix77uj874 … З початку доби режим припинення вогню зберігається уздовж усієї лінії зіткнення, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 7753 Пригорает у кацап орды З початку доби режим припинення вогню зберігається уздовж усієї лінії зіткнення, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 7753
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жаль видео удалено - но когда свинособаки воют что снайперы ВСУ и спецназ прибыли на передовую, понимаешь почему они начинают молчать...
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И это хорошо. Но...не понял. А конвой решили припрятать до "лучших" времен. А это напрягает, неужели русня нашла извилинку в мозге и сразу решила не стрелять?
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як це все набридло!!!!новини - це порохоботи! вливають помиї і кажуть що це вода! скрізь!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС начала суток режим тишины сохраняется вдоль всей линии соприкосновения, - штаб АТО
 
 
 
 
 
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