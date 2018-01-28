 С начала суток режим тишины сохраняется вдоль всей линии соприкосновения, - штаб АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО в Facebook.

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"С начала этих суток режим тишины продолжает сохраняться вдоль всей линии соприкосновения. По состоянию на 18.00 обстрелов в сторону наших опорных пунктов не зафиксировано. Подразделения украинской армии строго придерживаются Минских договоренностей. Ситуация в районе проведения АТО находится под контролем Вооруженных Сил Украины. Боевые подразделения, которые выполняют задание на первой линии обороны, бдительности не теряют: находятся на своих постах, укрепляют позиции и наблюдают за противником", - говорится в сообщении.