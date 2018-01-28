 Не предлагал запрещать Цоя или Высоцкого, но напоминаю, что их могут использовать, - Вятрович

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Дискуссию о возможности использования Россией определенных деятелей культуры прошлого занесло в сторону: можно или нельзя их запрещать, если да, то кого именно. Не предлагал запрещать ни Цоя, ни Высоцкого, ни кого-либо другого, кроме тех, кто сейчас откровенно поддерживает российскую агрессию. Повторю: надо только не забывать, что их могут использовать", – подчеркнул Вятрович.

"Надпись на пачке сигарет "Курение убивает" - это не запрет курить, а предостережение о возможных последствиях. Он касается не только этой пачки, даже не только этого бренда, а курения в целом", - пояснил глава Института нацпамяти.

Напомним, 26 января Вятрович заявил, что "не все щупальца "русского мира" такие отвратительные и очевидные, как совок и московская церковь. Некоторые более симпатичные, изысканные и респектабельные, но не менее опасные. "Ирониясудьбы", "восьмоемарта", булгаковы, пугачевы и даже высоцкие и цои в руках Кремля – эффективные инструменты".