 Не предлагал запрещать Цоя или Высоцкого, но напоминаю, что их могут использовать, - Вятрович

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Дискуссию о возможности использования Россией определенных деятелей культуры прошлого занесло в сторону: можно или нельзя их запрещать, если да, то кого именно. Не предлагал запрещать ни Цоя, ни Высоцкого, ни кого-либо другого, кроме тех, кто сейчас откровенно поддерживает российскую агрессию. Повторю: надо только не забывать, что их могут использовать", – подчеркнул Вятрович.
"Надпись на пачке сигарет "Курение убивает" - это не запрет курить, а предостережение о возможных последствиях. Он касается не только этой пачки, даже не только этого бренда, а курения в целом", - пояснил глава Института нацпамяти.
Напомним, 26 января Вятрович заявил, что "не все щупальца "русского мира" такие отвратительные и очевидные, как совок и московская церковь. Некоторые более симпатичные, изысканные и респектабельные, но не менее опасные. "Ирониясудьбы", "восьмоемарта", булгаковы, пугачевы и даже высоцкие и цои в руках Кремля – эффективные инструменты".
Собственно вопрос: что он курил, когда говорил про Цоя, про 8-ое марта и про Арку дружбы? У меня подозрение, что не табак.Источник:https://censor.net.ua/n3047062"
А этому деятелю неплохо было бы думать головой прежде чем что-то публично говорить! Или это он постоянно так пирится?
виправдовуватись.
в Украине есть и были свои музыканты намного круче этого имперского шлака, просто коммерческие радиостанции, нацеленные на аудиторию имбецилов, избегают их ставить в ротацию!
критик язвительно говорит знаменитому художнику:
- хотите знать мое мнение о вашем полотне? оно не стоит ровным счетом ничего!
- верю! - скромно ответил художник, - но, тем не менее, я готов его выслушать
Не скурвленными в России остались только Шевчук, Макаревич и Гребенщиков
Но он был свободным человеком по духу. Надеюсь, он бы разобрался - в чём свобода.
Глупо отрицать огромное влияние культуры на людей. Мятежный Донбасс, он же не за Мотороллу. Он за Женю Лукашина, Гогу, он же Гоша, кони привередливые, оливье - за все то, что "проклятые бендеры хотели забрать" вместе с русским языком.
Цой и Высоцкий уникальны тем, что вышли за рамки узких ниш. Их песни слушали и гопники, и профессора. Но это же совсем не значит, что весь контент там профессорского уровня. Просто пока нас цепляло "если друг оказался вдруг", гопники перлись под "потом мы пили там, где детские грибочки". И когда поднимается дисскусия, были бы сейчас Высоцкий и Цой ватниками, надо понимать, что артист там, где его публика. А их публика, к сожалению, преимущественно, вата. Не потому, что творчество такое, а из-за тех самых 86%.(ц)