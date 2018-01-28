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 Политика Украины
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Все про:запрет (1187) Вятрович (141) Высоцкий Владимир (11) Цой (3)

 Не предлагал запрещать Цоя или Высоцкого, но напоминаю, что их могут использовать, - Вятрович

Глава Института нацпамяти Владимир Вятрович заявил, что не предлагал запрещать творчество Владимира Высоцкого и Виктора Цоя, однако необходимо помнить, что Кремль может использовать деятелей культуры в своих целях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Дискуссию о возможности использования Россией определенных деятелей культуры прошлого занесло в сторону: можно или нельзя их запрещать, если да, то кого именно. Не предлагал запрещать ни Цоя, ни Высоцкого, ни кого-либо другого, кроме тех, кто сейчас откровенно поддерживает российскую агрессию. Повторю: надо только не забывать, что их могут использовать", – подчеркнул Вятрович.

"Надпись на пачке сигарет "Курение убивает" - это не запрет курить, а предостережение о возможных последствиях. Он касается не только этой пачки, даже не только этого бренда, а курения в целом", - пояснил глава Института нацпамяти.

Напомним, 26 января Вятрович заявил, что "не все щупальца "русского мира" такие отвратительные и очевидные, как совок и московская церковь. Некоторые более симпатичные, изысканные и респектабельные, но не менее опасные. "Ирониясудьбы", "восьмоемарта", булгаковы, пугачевы и даже высоцкие и цои в руках Кремля – эффективные инструменты".

Не предлагал запрещать Цоя или Высоцкого, но напоминаю, что их могут использовать, - Вятрович 01

Источник: https://censor.net.ua/n3047062
 
 
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"Он касается не только этой пачки, даже не только этого бренда, а курения в целом"
Собственно вопрос: что он курил, когда говорил про Цоя, про 8-ое марта и про Арку дружбы? У меня подозрение, что не табак.Источник:https://censor.net.ua/n3047062"
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Мне тут подсказали, что симптом наблюдается, если амфетамины с пивом смешать. Так и тянет ремонт устроить. А чтобы было проще ремонтировать, вынести всю старую мебель во двор и поджечь. Или даже не выносить.
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от не варто було виправдовуватися! тим більше перед ватою і бл#яддю філатовим!!!
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Мне кажется что все его ненавистники как будто бы вот вот сейчас заорут : "Услышти "народ" долбаса!!! " Не пропонував забороняти Цоя чи Висоцького, але нагадую, що їх можуть використовувати, - В'ятрович - Цензор.НЕТ 1390
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Ну вот давайте запретим молотки из-за того что некоторые дуры ходят с ними в оперу!
А этому деятелю неплохо было бы думать головой прежде чем что-то публично говорить! Или это он постоянно так пирится?
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Так при чем же запреты, если он не говорит о запрете?
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Кино это унылое местечковое говно, а не музыка!
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Бутирка або Кровавая плєсєнь... Не пропонував забороняти Цоя чи Висоцького, але нагадую, що їх можуть використовувати, - В'ятрович - Цензор.НЕТ 9387 Його рівeнь.
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Придурь, болезнь не отступает! Где Цой и Высоцкий! И ЧТО ТАКОЕ Вятрович! Дерьмо бздливое, фсбшно-кгбэшное...И это когда надо Украину объединять. Да ещё и бюджет его конторы 75 лямов...во бля старается убогое.
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Господи! Вятович,не будь лошарой,все и так поняли что ты имел ввиду.Лучше объясни нашим идиотам почему нужно всячески поощрять украинский контент,а не закрывать его.
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Вибачаюсь за офтоп. Вітаю з перемогою нашої змішаної команди з біатлону (Журавок, Варвинець, Прима, Підручний) в естафеті ЧЄ. Валідольна гонка була, але випередили кацапів.
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использовать (вольно или невольно) они могут и глав институтов...
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Мудак на лету переобулся... Это всё равно что сказать :" Я не предлагал запрещать сепаратизм, однако необходимо помнить, что Кремль может использоватьсепаратистов в своих целях"
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Все правильно мужик сказал! Из за этого второсортного кацапского гомна потом в Украину приходят разные дыркины с автоматами и говорят что тут "рюзький мир"!
в Украине есть и были свои музыканты намного круче этого имперского шлака, просто коммерческие радиостанции, нацеленные на аудиторию имбецилов, избегают их ставить в ротацию!
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***
критик язвительно говорит знаменитому художнику:
- хотите знать мое мнение о вашем полотне? оно не стоит ровным счетом ничего!
- верю! - скромно ответил художник, - но, тем не менее, я готов его выслушать
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Интересно, какую бы позицию занял сейчас народный артист и орденоносец Высоцкий ?
Не скурвленными в России остались только Шевчук, Макаревич и Гребенщиков Не пропонував забороняти Цоя чи Висоцького, але нагадую, що їх можуть використовувати, - В'ятрович - Цензор.НЕТ 2150
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Не передёргивайте. Высоцкий не был наделён никакими званиями и регалиями.
Но он был свободным человеком по духу. Надеюсь, он бы разобрался - в чём свобода.
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Мне кажется, таких вопросов быть не должно. Однозначно, Вятрович прав: подальше от Москвы, хоть тушкой, хоть чучелом. И об этом говорит не Вятрович, а сама жизнь, вся наша история.
Глупо отрицать огромное влияние культуры на людей. Мятежный Донбасс, он же не за Мотороллу. Он за Женю Лукашина, Гогу, он же Гоша, кони привередливые, оливье - за все то, что "проклятые бендеры хотели забрать" вместе с русским языком.
Цой и Высоцкий уникальны тем, что вышли за рамки узких ниш. Их песни слушали и гопники, и профессора. Но это же совсем не значит, что весь контент там профессорского уровня. Просто пока нас цепляло "если друг оказался вдруг", гопники перлись под "потом мы пили там, где детские грибочки". И когда поднимается дисскусия, были бы сейчас Высоцкий и Цой ватниками, надо понимать, что артист там, где его публика. А их публика, к сожалению, преимущественно, вата. Не потому, что творчество такое, а из-за тех самых 86%.(ц)
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,,,подальше от Москвы, хоть тушкой, хоть чучелом.
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Копаться в истории. переиначивать...Это когда его нынешним хозяевам нечего реально сейчас народу предложить и в перспективе. Отвлечение и рознь в Единой Украине. Разъ\единяй и властвуй, раньше только мовный вопрос поднимали. Ублюдки.
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Інколи кращe жувати, чим щось казати, пан Вятрович.
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То что ольгинские мандавошки тут так перевозбудились, только подтверждают правильность слов этого чела!
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Пусть не волнуеться, Цой уже в Раше давно запрещен, Высоцкий на очереди.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНе предлагал запрещать Цоя или Высоцкого, но напоминаю, что их могут использовать, - Вятрович
 
 
 
 
 
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