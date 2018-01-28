 Сыроид: "Миротворцы не являются союзниками, которые вместе с нами будут воевать против российской армии"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своей статье для ZN.UA пишет Оксана Сыроид, заместитель председателя Верховной Рады Украины. По мнению автора, миротворцы также являются гибридным инструментом, и мандат их прост — пацификация и проведение выборов.

"Поскольку Россия официально не является стороной конфликта, то пацифицировать, опять-таки, будут украинского солдата. История последних десятилетий почти не знает успешных миротворческих миссий, однако знает много примеров, когда миротворческие миссии порождали войну", - отмечает политик.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: В Кремле назвали "конструктивным" предложение США о миротворцах на Донбассе

"Без решения о применении вооруженных сил в связи с агрессией против Украины каждый солдат будет под угрозой преследования за применение оружия в мирное время. И любой военный прокурор будет на этом самоутверждаться.

Для украинцев украинские солдаты являются единственными миротворцами, которые их будут защищать. Если мы хотим победить, т.е. избежать колонизации и получить эффективные аргументы в геополитических переговорах и союзах, то только достоинство украинского солдата может нам это гарантировать. И решения, которые это достоинство могут защитить, — простые и очевидные", - пишет Сыроид.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Мы получили полную поддержку США и наших партнеров в ООН по проекту резолюции по миротворцам на Донбассе, - Порошенко