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 Политика Украины
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Все про:миротворцы (576) Донбасс (15327) Сыроид (186)

 Сыроид: "Миротворцы не являются союзниками, которые вместе с нами будут воевать против российской армии"

Миротворцы не являются союзниками, которые вместе с украинскими военнослужащими будут воевать против российско-оккупационных войск. И командовать миротворцами тоже будем не мы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своей статье для ZN.UA пишет Оксана Сыроид, заместитель председателя Верховной Рады Украины. По мнению автора, миротворцы также являются гибридным инструментом, и мандат их прост — пацификация и проведение выборов.

"Поскольку Россия официально не является стороной конфликта, то пацифицировать, опять-таки, будут украинского солдата. История последних десятилетий почти не знает успешных миротворческих миссий, однако знает много примеров, когда миротворческие миссии порождали войну", - отмечает политик.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: В Кремле назвали "конструктивным" предложение США о миротворцах на Донбассе

"Без решения о применении вооруженных сил в связи с агрессией против Украины каждый солдат будет под угрозой преследования за применение оружия в мирное время. И любой военный прокурор будет на этом самоутверждаться.

Для украинцев украинские солдаты являются единственными миротворцами, которые их будут защищать. Если мы хотим победить, т.е. избежать колонизации и получить эффективные аргументы в геополитических переговорах и союзах, то только достоинство украинского солдата может нам это гарантировать. И решения, которые это достоинство могут защитить, — простые и очевидные", - пишет Сыроид.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Мы получили полную поддержку США и наших партнеров в ООН по проекту резолюции по миротворцам на Донбассе, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3047059
 
 
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надеюсь что командовать будут не пидоРасцы....
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Надеюсь, в следующем созыве "Садонемочи" уже не будет. Заколебали.
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укачує?
не розкачуйте лодку бо лолітоботів тошнить!
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Так сходи и порыгай! Сыроид: "Миротворцы не являются союзниками, которые вместе с нами будут воевать против российской армии" - Цензор.НЕТ 2368
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ти по п"яні собі мозги підробні купив. мабуть китайсько-кацапські.
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Согревай лаской, но не пудри мозги! Сироїд: "Миротворці не є союзниками, які разом із нами воюватимуть проти російської армії" - Цензор.НЕТ 3081
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та вони в тебе шоколадні- коли ти ними користуєшся вони нагріваються і течуть.
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В своём уме по складу ума не осыпай подарками! Сироїд: "Миротворці не є союзниками, які разом із нами воюватимуть проти російської армії" - Цензор.НЕТ 8435
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А кого бы ты хотела видеть кроме Будки и их союзников - рыгов и законтаченных?
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Це зрозуміло Сироїд: "Миротворці не є союзниками, які разом із нами воюватимуть проти російської армії" - Цензор.НЕТ 416. Але ж вони позиціонують себе як дємократи. То мабуть, треба щоб в Раді були альтернативні думки, бо інакше вони навіть до останньої рисочки нічим не будуть відрізнятись від путєнської Єдиної Хуйляндії. Тому й питаю Сироїд: "Миротворці не є союзниками, які разом із нами воюватимуть проти російської армії" - Цензор.НЕТ 1688
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Такі запитання викликають в шоколадних когнітивний дисонанс... Сироїд: "Миротворці не є союзниками, які разом із нами воюватимуть проти російської армії" - Цензор.НЕТ 9758
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Саакашвили будет в грузинской тюрьме. Или в Польше. Зависит от настроения на Банковой. Сыроид: "Миротворцы не являются союзниками, которые вместе с нами будут воевать против российской армии" - Цензор.НЕТ 3420
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А що там на цій Банковій свого часу сталось з настроями овоча..?
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Пустобрехство.Красивое,но трепня.Ибо решения проблемы не предлагает.
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Рішення очевидне - війна це війна плюс воєнний стан і розрив дипстосунків з ворогом...
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І хто в країні зосередить в своїх руках всю владу після введення воєнного стану, якщо запровадити його вже завтра?
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А що станеться з країною, влада якої тільки краде..?
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Давайте будемо давати відповіді на питання в порядку їх появи.
Ви пропонуєте вводити воєнний стан, я уточнюю Ваше розуміння і бачення того, що станеться після цього кроку.
Ітак, хто отримає безроздільну владу в країні, якщо піти запропонованим Вами шляхом?
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Влада у воюючій країні повинна бути в руках Верховного Головнокомандуючого. І використовувати цю владу він повинен аж ніяк не для особистого збагачення...
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Хто що повинен робити, це теорія, а на практиці маємо те, що маємо. І це означає, що якби воєнний стан був введений в будь-який час, починаючи з 2014 року, то вся безроздільна влада була би зосереджена в руках Верховного Головнокомандуючого. Хто ним був весь цей час ми знаємо.
Дякую за відповідь.

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А господи, где ты взялась лахудра.
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Блин, еще бы сказала, что в Украине гражданская война.
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Расскажет. Про то, что украинские солдаты на Донбассе незаконно находятся, уже рассказала. Потом еще предлагала запретить им появляться на улицах городов, чтобы людей не пугать.
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можно на вот это ссылочку дать..
"Потом еще предлагала запретить им появляться на улицах городов, чтобы людей не пугать"
спасибо..
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Рассказывай небылицы, а не оставляй без ответа! Сыроид: "Миротворцы не являются союзниками, которые вместе с нами будут воевать против российской армии" - Цензор.НЕТ 7187
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Долбасня - это минимум 2 миллиона голов, дадущих свои голоса за однопартийцев Лолы по ПР и СДПУ(о), позволяющих создать благодаря Пидрахую-2 коалицию рыго-барыг. Так по крайней мере, они думают
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Поэтому не понятно почему Свинорыл так молится на миротворцев.
Ведь это фактически гарантирует замораживание конфликта на десятки лет.
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ты творинка - тебе хоть раз надо сездить и посмотреть на кладбище ,я уже не говорю шоб посмотреть в глаза детей у которых твари отца убили
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Ты чего тут огрызаешься, псина порохатая? Напиши что-то по сути.
Слёзным заявлениям, аппелирующим к совести и морали от скотопорохатой мародёрской падали уже давно никто не верит.
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не ну как можно такое вещать на всю страну - ну вот шо в голове - горе от ума - как я мог за таких голосовать ,сам удивлюсь - одним словом - индеец ,да уж))))
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Абсолютно права Сыроид. Миротвоцы туда зайдут, чтобы обеспечить "выборы", в результате которых даунбасскую клоаку кацапы запихнут-таки в Украину. Не удивляйтесь, если скоро в ВР вы увидите Захерченко и прочую шолупень. Как будто нам рыгов и рыго-будочников там мало!

Все-таки единственная фракция в ВР, которая стоит на украинских государственных позициях- это именно Самопомич.
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Миротворцев ещё скоро не будет на дамбасе ,Петя ещё мало нас уничтожил.
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Миротворцы это замораживание этого гнойника и не более того..
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"Самопоміч" - єдина парламентська партія в Верховній Раді.. Все інше - бізнес-проекти олігархів... Нажаль.. До речі - а що крамольного чи дурного вона сказала, що так збудилися петрикові прихильники тут на форумі?
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Ггг это Садонемочь не бизнес проект олигархов? щяс уписяюсь
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ну почему? и айнзацкоманды и батальон дель муэрто показали в подобных ситуациях свою высокую эффективность.
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на крысме : 1. Сегодня крымскотатарский активист, участник одиночных пикетов против репрессий Гирай Куламетов, вышел из Белогорского СИЗО, где он отбывал 10-дневный арест за публикацию видео в соцсети, которое он разместил в 2012 году! В 2012 ГОДУ!!! https://twitter.com/CrimeaUA1/status/957557209923284992 (фото и видео).
2. "Крымская солидарность" сообщила, что вчерашнее вторжение вооруженных оккупантов на встречу с семьями политузников в Судаке было тщательно спланировано. Кроме того, против крымских татар в интернете была одновременно развернута активная работа кремлевских ботов. Несмотря на очередную акцию устрашения, крымские татары продолжали выходить в прямые эфиры и вести трансляции с места событий http://qha.com.ua/ru/obschestvo/v-krimskoi-solidarnosti-prokommentirovali-vcherashnii-vizit-silovikov/186435/ (фото и видео), https://www.youtube.com/watch?v=9qxhwrOUPNM (видео).
3. Предатель Украины и своего народа Руслан Бальбек, прогнувшийся под оккупантов, считает, что "крымскотатарский народ вдохнул сладкий воздух реабилитации", и поблагодарил за всё путина. Война - это мир, свобода - это рабство https://twitter.com/KrimRt/status/957543744806576130 (скрин).
4. В Симферополе прошло первое "судебное заседание" по иску прогнувшегося под оккупантов Максима Балацкого ("замминистра информполитики Крыма") к ватнику Александру Талипову и пропагандонам из "Аргументы недели - Крым". Балацкий требует 100 тыс руб и удаление публикаций о его "сомнительном украинском прошлом". В качестве соответчика привлекли и симферопольца, репостнувшего эту запись https://primechaniya.ru/home/news/yanvar_2018/mininform_kryma_nachal_borbu_s_repostami/
5. Севастопольские пропагандоны описали реалии крымской и российской медицины в статье под названием "Людей в медицине больше нет". Статья большая и её нужно читать полностью. Если коротко, то выживет сильнейший или тот, кто отсюда уедет, спасая свою жизнь https://primechaniya.ru/home/news/yanvar_2018/lyudej_v_medicine_bolshe_net/
6. Предатели восторгаются бесплатной раиской медициной: "Крымская медицина нынче опасна для здоровья и можно просто умереть, будучи немного приболевшим", "Абсолютно здоровый человек благодаря нашей медицине стал на ровном месте инвалидом", "Тема топика: Бесплатная медицина в российском Крыму. Ответ - ужасная" https://twitter.com/Kosstik8/status/957322541433020417 (скрин полностью).
7. Все вы помните, как в Евпатории оккупанты сносили рынок "Олимп", а вата, стоя на коленях с портретами путина, умоляла оставить их рабочие места. Рабочие места снесли, а торговцы перебрались на другие рынки. Но теперь за ними пришли и туда. Начался новый дерибан торгового бизнеса под новых смотрящих от путина https://twitter.com/KrimRt/status/957552600567681024 (прочтите скрины).
8. В Севастополе около 200 курсантов ВМФ дали клятву верности оккупантам. Напомню, что клятва этих имбецилов не стоит и выеденного яйца, а россия их всегда бросит, уволив задним числом и закопав в безымянной могилке https://twitter.com/CrimeaUA1/status/957278655314563072 (фото).
9. Дидываивали нон-стоп. В Едыкуйском (Ленинском) районе прошел очередной шабаш под названием "Пробитый пулями январь". Присутствовали кизяки, впопулченцы, гундяевские попы, дети, колорадки и красные тряпки https://twitter.com/KrimRt/status/957255352600420353 (фото).
10. В Феодосии на мемориале, расположенном на городском кладбище, оккупанты открыли памятник советским партизанам с… немецкой каской Вермахта. Так где ваши дидываивали? https://twitter.com/Vitauskas_A/status/957252778166050817 (фото).
11. В тоталитарную ялтинскую секту "НОД" завезли новую методичку. Предатели, протестуя против участия россии на Олимпийских играх под флагом ихтамнетов, фотографируются с табличками: "Спортсмен без флага - спортсмен без родины!". А есть ли у вас родина, скоты? https://twitter.com/h_ubk_ukraine/status/957256699559243776 (фото). Кроме того, ватники снова призывали сплотиться вокруг путина, т.к. путинские бояре ведут россию куда-то не туда. А вот если путин станет лидером (а сейчас он кто?), тогда ватники, по их мнению, смогут самостоятельно писать народные законы и улучшить свою никчемную жизнь https://twitter.com/KrimRt/status/957581142366048256 (фото-скрин).
12. Расцвет банковской системы Крыма радует двустульежопых моряков: "Уважаемые моряки, подскажите, кому пришлось и кто использует для получения зарплаты банки Украины? Как вам и в каких банках открыли счета? Действительно ли необходима справка переселенца? И помогла ли кому-то эта справка для получения работы через укр крюинги? Если кто получает деньги в Украине, то перевести их в Крым каким способом на сегодняшний день можно?", "Уже второй год использую материковый российский банк, который даже близко к Крыму не имеет отношения. Всё без проблем заходит", "Да, тоже три года не имел проблем и получал в Райффайзен в Москве и в долларах, и в евро. А вот уже третий раз перевод евро блокирует корреспондент банк standard chartered UK Germany. И не знаю, как это можно объяснить. Запрашивают и паспорт, и где родился, и где живешь. Все даю, и в итоге деньги не проходят, и причину отказа не объясняют. Прописка - Питер, паспорт - рф загран, ну а родился - УССР/Севастополь. В общем, ситуация - полный бред" https://twitter.com/Kosstik8/status/957271088802738176 (скрин).
13. Оккупанты спилили в Симеизе 200-летнюю секвойю. Зачем? Да просто так https://twitter.com/KrimRt/status/957297393241817089 (фото).
14. Феодосия. На пляже пансионата "Украина" воруют песок. Постоянно вспоминаю, как в детстве нам рассказывали, что фашисты при оккупации Украины чернозем воровали машинами. Это так ужасало меня, что крали мою землю. Ничего не меняется у оккупантов https://twitter.com/KrimRt/status/957529053828976640 (фото).
15. Кацапы совсем охренели. Два года назад "реконструировали" велотрек за парком ТНУ в Симферополе. Так он уже весь поплыл и разваливается. Теперь взялись за крупную рыбу - разбирают на камни, тоже для "реконструкции", стадион Локомотив. Там полный пипец.
16. Крым стал территорией, где даже в туалет надо ходить с аусвайсом, ОМС и Снилсом. (ОМС - медицинская страховка. Снилс - налоговый код).
17. Севастополь. Знакомый работал над реконструкцией бывшего кинотеатра "Украина", что в центе города на улице Ленина (уже смешно). Теперь там делают "Выставочный центр". Вкладывают кучу бабок в пропагандистский проект, без надежды на самоокупаемость. Приезжает орковское начальство. Всех подрядчиков срочно вызывают на работу. В помещение, где идет работа, заходит мужчина преклонных лет, с явно выраженным ФСБшным фейсом и надменным взглядом. На приветствия людей не отвечает - такой себе звезду поймавший оккупант. Позже выяснилось, что объект теперь принадлежит "Министерству культуры" оккупантов, а этот мудак с ФСБшным фейсом является полковником в отставке, а теперь - "директором Выставочного центра". Мне кажется, это отличная иллюстрация современной российской культуры. Культурой нынче в мордоре рулят надменные полковники, без элементарной культуры общения и уважения к окружающим людям. Совок… такой совок.
P.S. Крымчанка отправилась на материковую Украину. Попросил её привезти немного свободы. На что она ответила: "Свобода нынче в Крыму - запрещенный товар, но я контрабандист опытный, провезу". Свобода под запретом… Лучше и не скажешь. КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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Ліпше з розумним загубити, чим з дурепою знайти. Сироїд: "Миротворці не є союзниками, які разом із нами воюватимуть проти російської армії" - Цензор.НЕТ 9986
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Ключове питання, хто буде контролювати кордон.
Якщо і далі росія, а тільки за таких умов вона погодиться на миротворців, то буде як сказала Сироїд.
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А її погодження вже ніхто питати не буде.

По ту сторону кордона хай контролюють що хочуть.
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дошло..? И ни один натовский солдат не будет воевать за Украину против России. Оглянитесь вокруг: что еще может Украина предложить Европе, кроме двух - трех мешков грецких орехов и пару тысяч рабочих рук? Выражаясь словами Броз Тито: "Украина в Европе, как яйца при половом акте - участвует, но не входит".
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Геополитика не измеряется тремя мешками с орехами. А вова пуйтин очень уж много "шалостей" себе позволяет даже далеко от своего забора.
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Зовсім не важливо чи за Україну, але проти расєї воювати будуть всі! Бо користі з цієї зарази менше, ніж від мішка з грецькими горіхами...
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Утром 29 августа 2014 года сирийские боевики открыли огонь по одному из двух постов ООН на сирийской стороне Голанских высот, где несли службу 40 филиппинских миротворцев. Оба поста были блокированы повстанцами .Затем миротворцы ООН убежали в сторону Израиля. Армия Обороны Израиля открыла для «голубых касок» пограничные переходы, приняв десятки смелых солдат ООН на израильской стороне.
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Миротворцы - это путь к замораживанию конфликта!
Не нужны миротворцы на Донбассе. Нужно, чтобы войска московии пошли геть за территорию нашей страны. Больше никого умиротворять здесь не нужно будет.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСыроид: "Миротворцы не являются союзниками, которые вместе с нами будут воевать против российской армии"
 
 
 
 
 
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