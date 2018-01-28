 Розенко анонсировал премьеру фильма "Тайные дневники Симона Петлюры" в 2018 году

Об этом сказал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко во время торжеств, состоявшихся у Мемориала памяти Героев Крут на Черниговщине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Сегодня мы не только формально говорим о том, что мы все в Украине будем проводить такие мероприятия. Память Героев Крут мы хотим увековечить в истории не только через монументы. Мы с нетерпением ждет в этом году на премьеру художественного фильма о Героях Крут. Я убежден, что этот фильм станет в один ряд с такими фильмами, как "Киборги", который собрал огромную аудиторию в целом по Украине. Я убежден, что он будет переведен на иностранные языки и показан по всему миру. В этом году мы ждем и премьеру художественного фильма о Симоне Петлюре - "Тайные дневники Симона Петлюры". Это значит, что государство особенно обращает внимание на развитие военно-патриотического воспитания в Украине. И так будет и в дальнейшем", - сказал Розенко.

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Он отметил, что парни, которые в 1918 году погибли около станции Круты, подали пример каждому из нас - политикам, воинам, волонтерам, нынешнему поколению молодежи. Розенко также отметил, что нынешняя молодежь в составе Вооруженных сил, Национальной гвардии, Службы безопасности, Государственной пограничной службы, Национальной полиции, должным образом защищает Украину от российских агрессоров, и поблагодарил ее за службу от имени украинского народа.



Как сообщалось, в этом году в прокат выйдет исторический фильм "Круты-1918". Это первый полнометражный фильм о легендарной битве студентов с большевиками. Съемки картины уже завершились. Премьера в Украине состоится 6 декабря 2018 года.