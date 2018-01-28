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 Политика Украины
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Все про:Петлюра (34) фильмы (217) Розенко (535)

 Розенко анонсировал премьеру фильма "Тайные дневники Симона Петлюры" в 2018 году

В Украине в этом году, кроме премьеры фильма "Круты-1918", ожидается еще один патриотический фильм - о Симоне Петлюре.

Об этом сказал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко во время торжеств, состоявшихся у Мемориала памяти Героев Крут на Черниговщине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Сегодня мы не только формально говорим о том, что мы все в Украине будем проводить такие мероприятия. Память Героев Крут мы хотим увековечить в истории не только через монументы. Мы с нетерпением ждет в этом году на премьеру художественного фильма о Героях Крут. Я убежден, что этот фильм станет в один ряд с такими фильмами, как "Киборги", который собрал огромную аудиторию в целом по Украине. Я убежден, что он будет переведен на иностранные языки и показан по всему миру. В этом году мы ждем и премьеру художественного фильма о Симоне Петлюре - "Тайные дневники Симона Петлюры". Это значит, что государство особенно обращает внимание на развитие военно-патриотического воспитания в Украине. И так будет и в дальнейшем", - сказал Розенко.

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Он отметил, что парни, которые в 1918 году погибли около станции Круты, подали пример каждому из нас - политикам, воинам, волонтерам, нынешнему поколению молодежи. Розенко также отметил, что нынешняя молодежь в составе Вооруженных сил, Национальной гвардии, Службы безопасности, Государственной пограничной службы, Национальной полиции, должным образом защищает Украину от российских агрессоров, и поблагодарил ее за службу от имени украинского народа.

Как сообщалось, в этом году в прокат выйдет исторический фильм "Круты-1918". Это первый полнометражный фильм о легендарной битве студентов с большевиками. Съемки картины уже завершились. Премьера в Украине состоится 6 декабря 2018 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3047057
 
 
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цапы с ума сойдут и слюной захлебнуться))))
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Розенко должны презентовать камеру, можно газовую. За 15 млрд выплат мертвым душам, думаю цифра даже занижена! Идёт по стопам гаранта, скоро начнёт разрезать ленточки?
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1)Каждое обвинение должно быть обосновано. Обоснуй свое. 2) Ты против того, чтобы Порошенко разрезал ленточки? Почему?
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Бо порезаться может. Как мы тогда без главнокомандующего будем?
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Это розовый хер-увим, построившийся свой бизнес на платных туалетах, нашел новую точку приложения своего "незаурядного" ума: приобщать народ к киноискусству. Это все равно, что канализационная труба будет пытаться выпустить из себя звук наподобие флейты.
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Вице-премьер какое отношение к творчеству имеет? Он этим хотел пенсионеров порадовать?
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"Таємний щоденник Симона Петлюри" знімає режисер Олесь Янчук, він автор таких фільмів як "Атентат. Осіннє вбивство в Мюнхені", "Нескорений", "Владика Андрей", "Залізна сотня", ... .
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Переписку Каутского с Энгельсом читал, а тайные письма- нет...
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Сьогодні вся риго-соєва шобла піариться на українському кінематографі, а гройсман ще зумів пропіаритись на дітях в Краматорську, які збирають роботів.
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А що бачать парафіяни секти "Свідки життя по-новому"?
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Українське кіно, слава Богу, розвивається наперекір старанням соєвих керманичів.
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Наведи приклад розвитку українського кіно при юзівській владі. Отож.

Совпадєніє? Не думаю.
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Показательны рассуждения жировиков типа розенки о примерах для всех, поданных парнями в 1918г. под Крутами. Вот только они сами не то что не желают следовать этим примерам, а преследуют и лишают свободы всякого, продолжающего их дело на фронте в АТО и борющегося с коррупцией в стране.
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каждый день то петлюра, то бандера, то свечка по телевизору...в этом вся работа института национальной памяти?
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Подсвинок-мародер и сынок коммуняцкого министра уже стал ценителем Симона Петлюры? Ну ну. Хай почитает у Ильфа и Петрова рассказ Бендера о кратковременном пребывании Вечного Жита в славном Киеве и потом пусть не обижается на петлюровцев, обязательно придущих к власти
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРозенко анонсировал премьеру фильма "Тайные дневники Симона Петлюры" в 2018 году
 
 
 
 
 
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