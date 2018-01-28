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 Политика Украины
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Все про:выборы (20027) опрос (1535) социология (347)

 15,6% украинцев готовы продать свой голос на выборах за деньги, - опрос

15,6% опрошенных граждан Украины готовы обменять свой голос (2,6% ответили категорическим "да", 7,1% - уклончивым "в зависимости от обстоятельств", 5,9% - "а какая разница, все они там одинаковые"). 5,1% затруднились с ответом.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии по заказу.

В то же время 14,8% сообщили о знакомых, замеченных в небескорыстном голосовании.

15,6% украинцев готовы продать свой голос на выборах за деньги, - опрос 01
15,6% украинцев готовы продать свой голос на выборах за деньги, - опрос 02

Читайте на «Цензор.НЕТ»: 42,5% украинцев главным "тормозом" развития страны считают олигархов, - опрос

Источник: https://censor.net.ua/n3047056
 
 
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15,6% українців готові продати свій голос на виборах за гроші, - опитування - Цензор.НЕТ 1417 а так то ти переймався, чи не задешево продавався...
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Ненавижу таких тварей. Из-за них можем лишиться будущего Украины.
Продажные шкуры.
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Плюс до них вату та совків, та ще нашухерять підрахуї і зустрічайте стару нову владу.
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і облич нових майже немає і партій, в черговий раз перетасують стару колоду.
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Вот эти 15,6% именно те, которые так недостает поросенку для выхода во второй тур.Однако все чисто системно . Сперва обобрали народ, потом откатили ему малка гречкой. Все довольны, система продолжает работать 15,6% українців готові продати свій голос на виборах за гроші, - опитування - Цензор.НЕТ 4569
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це ж скыко гречки свинячої з китая та протухшої кільки заготувати тра?
і це для тих,хто без сорому говоре,а хто ще стидається і мовчить?! ...це ж непотоБляємий мотлох(
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"15,6% украинцев готовы продать свой голос" - подготовка убогих к вбросу аналогичного количества бюллетеней, когда уже наши люди поймут что за бесплатно никто опросы не проводит.
Ну и кто платит тот и девочку танцует....вот таким нехитрым образом Лола намалюет себе 20-25% для прохода во второй тур.
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А потім кричать шо то всьо і у всьому Тягнибок і ВО Свобода винні ! 15,6% українців готові продати свій голос на виборах за гроші, - опитування - Цензор.НЕТ 9340
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Тягныбок виновен потому что он,такая же продажная гнида.
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Слишком мало для победы Соевого. Будут бюджетниками и махинациями ЦВК добивать.
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Ну,вообще-то 15 % это вполне могут быть и просто дебилы. Таких немало и на росии и в Украине. Результат так сказать большевистской селекции.Неспособных думать и принимать решения.А привыкших жить по указке и за корм. Именно о таких коммунисты и мечтали. И они среди нас.Плодятся и множатся,увеличивая свое поголовье.На радость тем,кто продолжает этот эксперимент.
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кусок твоей характеристики - принимается)))
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Глупый.На самом деле,это была подсказка тем заблудшим душам.Чтобы наказать продавцов и самим не попасть в Ад.
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Эти продажные,потом громче всех стонут,что жизнь невыносима
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Не всех посчитали.Я бы тоже продал но оооочень дорого. А пока продают дешево так дешево и живем. 15,6% українців готові продати свій голос на виборах за гроші, - опитування - Цензор.НЕТ 7281
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Взять бы топор и всех зарубить (с) Константин Гризодубо.
Только одному и даже двоим тут не справиться...
Почти хокку:

завхоз на укртопорглавскладе
всем гризодубам выдаёт
по топору под роспись в гроссбух
гризóдубóотчётности́
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Готовы гораздо более многие.. Стесняются признаться.
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Средняя политическая активность, во всх без исключеиях странах составляет не более 60% населения. Такчто 15% похуистов это еще мало.
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А мне больше хотелось бы узнать, сколько процентов населения верят, что после выборов начнется улучшение в их жизни? Так что, где то вангую - процентов 80 уже стали похуистами, не меньше. Покажи мне кандидата в президенты, за которого можно голосовать. th: 0px; overflow:hidden;word-spacing:0px' id=cc>
И кто то хочет сказать что этот отпозиционер не КГБист?
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вера понятие поповкое, выборы проводят не для этого, а что бы руководсво периодически отчитвалось за свою работу, что бы не получилсоь как в паРаше.
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Дурні та гордії ми люди
На всіх шляхах, по всій усюді,
А хвалимось, що ось-то ми
І над землею і водою,
І од палат та до тюрми
Усе царі, а над собою
Аж деспоти - такі царі.......

(Тарас Шевченко)
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А вы всё недовольны? Что хотели, то и получили!

Вот вы все годы голосовали то за гречку, то за 200 гривен.
И платили вам депутаты и президенты из своего кармана.
Они вам самим давали воровать везде и что угодно.
Вы заключили с властью контракт- люди и власть воруют и друг друга не замечают.
Такой вот джентльменский договор.
Власть подумала: нихера себе , а чего это они воруют, да еще и за те гроши, которые я им в виде гречки и бабла запластил ? А кто бабки взад вертать будет ?
И первым это понял Порошенко и депутаты БПП и НФ.
Плюс примкнувший к ним голубец Ляшко.
Вот они вам салазки и загнули, тарифы вам ввели по "самое не могу", Роттердам+ , цены взвинтили на продукцию,которую они сами вам и поставляют.
А вы всё недовольны ?
Так вы же сами их обокрали на выборах, получая гречку и деньги.
А кто возвращать будет ?
Так что терпите и глохните под пердячим одеялом.
Что хотели-то и получили !
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Просто писец....Те пару сотен гривен прожрут в первый же день а потом несколько лет будут иметь те же самые грабли...Ничему не учит история певну групу украинцев...Сцуко.Вот из за таких и топчется Украина на месте и будет еще дооолго топтаться..пока последний укр не выедет со своим биометричним пашпортом и не выключит за собой свет
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Мажоритарка - там всі проблеми з підкупом, гречкою і "каруселями".. При голосуванні за партійними списками такого майже немає, я про таке ніколи не чув.. Питання - чому не вносяться зміни в виборче законодавство для того, щоб викорінити підкуп.. Чому б не прибрати мажоритарні округи?
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Давати по десять років кожному, хто продасть свій голос. В нас дороги будувати нема кому. А продажні пенси нехай сортують побутові полігони, теж треба комусь.
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не радила б вам затівати війну з пенсами, бо мало не покажеться...
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нехуй пенсам вообще голосовать сам пенсионер - идиотов совка 15 лимонов плюс спецпенсионеров . вообще то спецпенсионеров больше чем простих пенсионеров
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И еще примерно 80% пенсов проголосует за жопоблок....еще часть за тех кто побещает поставит двери в парадной
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Прошу прощения за свою неосведомленность в столь щекотливых вопросах..Но как контролируется ,продавший голос ? Где гарантия ,что взяв деньги не пойдет и не проголосует совершенно за противоположного кандидата ? Ведь голосование проходит в кабинке ? - Наверное требуют сфоткать бюллетень ? Но так можно поставить галочку и стереть потом ее.Или же просто испортить.
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таких "хитрих" серед торгуючих голосом дуже мало, це можна врахувати як певну статистичну втрату
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мене більше цікавить відсоток муд*ччя, що взагалі на вибори не ходить, бо "всьо куплено"...
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для этого есть технологии "против всех" и "анивсеадинакавые", обычно продвигаются соевыми рыгоаналами
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Найраціональніша частина громадян, бо керується знанням, що в цій системі вибори потрібні лише до перетасування рил біля злодійського корита, що стабілізує механізм мафіозного панування над територією
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Хороший закон есть в Дании, там голосуют только налогоплательшики. Типа они содержат власть, значит он выбирают. Никаких ментов, военных и пенсионеров.
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проведите опрос в минстеце, там будет 100%
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15% аморфного скота, не менее 20% откровенных ватопитеков, примерно столько же вышиваты с мозгами люмпена прокачанных на зраду и всепокрали. Итого больше половины электорального поля страны - мусор отравляющий ее политический организм. Это весьма печально панове, перспективы этой державы до сих пор крайне шаткие.
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А потом этот генетический мусор будет хотеть пенсии, зарплаты и прочие ништяки...
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А ті, хто вірить популістам, що ті знають спосіб за одну ніч з 5 сольдо виростити дерево з монетами замість листя, хіба не таке само біологічне сміття?
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15,6% украинцев готовы продать свой голос на выборах за деньги, - опрос.

Це кадровий резерв, а точніше електоральний ресурс риго-соєвої злодійської "малини".
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Це резерв тих, в кого бабла більше, а вивіска мафіозних угруповань неважлива
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Обидно, что почти 16% членов нашего общества- откровенные ублюдки. Продавать свой лолос, после Майдана, Небесной сотни и во время войны....... Деграданты хреновы. 15,6% українців готові продати свій голос на виборах за гроші, - опитування - Цензор.НЕТ 3924
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Согласен. Но... кого ты бы выбрал следующим президентом, чтоб хоть на что то надеяться?
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Честно? 15,6% українців готові продати свій голос на виборах за гроші, - опитування - Цензор.НЕТ 2881 Лично я выбрал бы Егора Соболева. Ему бы я с закрытыми глазами доверил страну. Но наше быдло на порядочных людей не "ведется". Быдлу перед выборами кинут какую-то брехливую муйню, как кость собакам (в стиле "Соболев в младенчестве сменил фамилию, ибо был завербован ФСБ") и оно будет эту кость грызть/обсасывать, забывая о "здобутках/перемогах" тех, кто эту кость им кинул.... Ну, а №2 у меня ЮВТ. Хотя Соболев впереди с оооооогромным отрывом.
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Краще зробіть опитування "ви готові голосувати за менше зло?" (в т.ч. "бо більш ні за кого голосувати") 15,6% українців готові продати свій голос на виборах за гроші, - опитування - Цензор.НЕТ 5785


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Где наши европейские пенсии, газ по гривне и доллар по 8? Кричали 15 % питар.сов считающих себя гражданами Украины...
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15% это ещё очень занижено, не все 3,14торасы готовы в этом сознаться...
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може я саме смердюче гівно в цьому бедламі, але не продавалась нікому і ні за що, і більше в цьому паноптикумі вибирати нікого не буду...... Достойних знищили, а з великого гівна маленьке вибирати не буду)))) я, як може адекватна більшість не бачу альтернативи Чорноволу.......
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Скоты те ко голосует за гречку,из за вас тварей так и живем,что бы вы твари продажныне удавились,суки.
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.. починається чи продовжується монотонне ЗОМБО -- підготовка до фальсифікацій .. Шановні і Дорогі - НЕ вірте цим опитуванням - олігархічним посіпакам .. вони і Маму рідну продадуть .. спокійно готуємось ВИНЕСТИ злодійську мафію з влади .. ПОВЕРНУТИ вкрадене .. щоби наші Діти і Онуки не тікали з Нашої благодатної Землі
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины15,6% украинцев готовы продать свой голос на выборах за деньги, - опрос
 
 
 
 
 
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