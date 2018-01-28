 15,6% украинцев готовы продать свой голос на выборах за деньги, - опрос

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии по заказу.

В то же время 14,8% сообщили о знакомых, замеченных в небескорыстном голосовании.





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