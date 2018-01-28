 15,6% украинцев готовы продать свой голос на выборах за деньги, - опрос

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии по заказу.
В то же время 14,8% сообщили о знакомых, замеченных в небескорыстном голосовании.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии по заказу.
В то же время 14,8% сообщили о знакомых, замеченных в небескорыстном голосовании.
Продажные шкуры.
старунову владу.
і це для тих,хто без сорому говоре,а хто ще стидається і мовчить?! ...це ж непотоБляємий мотлох(
Ну и кто платит тот и девочку танцует....вот таким нехитрым образом Лола намалюет себе 20-25% для прохода во второй тур.
Только одному и даже двоим тут не справиться...
Почти хокку:
завхоз на укртопорглавскладе
всем гризодубам выдаёт
по топору под роспись в гроссбух
гризóдубóотчётности́
И кто то хочет сказать что этот отпозиционер не КГБист?
На всіх шляхах, по всій усюді,
А хвалимось, що ось-то ми
І над землею і водою,
І од палат та до тюрми
Усе царі, а над собою
Аж деспоти - такі царі.......
(Тарас Шевченко)
Вот вы все годы голосовали то за гречку, то за 200 гривен.
И платили вам депутаты и президенты из своего кармана.
Они вам самим давали воровать везде и что угодно.
Вы заключили с властью контракт- люди и власть воруют и друг друга не замечают.
Такой вот джентльменский договор.
Власть подумала: нихера себе , а чего это они воруют, да еще и за те гроши, которые я им в виде гречки и бабла запластил ? А кто бабки взад вертать будет ?
И первым это понял Порошенко и депутаты БПП и НФ.
Плюс примкнувший к ним голубец Ляшко.
Вот они вам салазки и загнули, тарифы вам ввели по "самое не могу", Роттердам+ , цены взвинтили на продукцию,которую они сами вам и поставляют.
А вы всё недовольны ?
Так вы же сами их обокрали на выборах, получая гречку и деньги.
А кто возвращать будет ?
Так что терпите и глохните под пердячим одеялом.
Что хотели-то и получили !
Це кадровий резерв, а точніше електоральний ресурс риго-соєвої злодійської "малини".