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Все про:выборы (20027) задержание (4776) протест (4144) Россия (67830) Навальный (346)

 В ходе протестов в России задержаны около 200 человек

В России в ходе акции сторонников Алексея Навального "Забастовка избирателей" уже задержали более 180 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "ОВД-инфо" по состоянию на 15:00 по московскому времени.

Смотрите также: Алексей Навальный задержан на "Забастовке избирателей" в Москве. ФОТО+ВИДЕО (обновлено)

"Общее число задержанных по всей России, по неподтвержденным данным, превышает 180 человек", - говорится в сообщении.

Согласно информации издания, в Уфе задержали около 40 человек; в Мурманске, возможно, более 40. 

"Начались задержания на акции в Москве, всего в столице задержано не менее 15 человек, в том числе Алексей Навальный, сотрудники ФБК и сотрудники московского и федерального штабов (в офисе и возле дома). 15 человек задержаны в Кемерово, 10 или более - в Томске, семь - в Петербурге", - отметили в "ОВД-инфо".

Кроме того, людей задержали в Южно-Сахалинске, Самаре, Новосибирске, Березниках, Нижнем Новгороде, Астрахани, Челябинске, Раменском, Чебоксарах, Новочебоксарске, Калуге, Туле, Кирове, Тольятти.

Отмечается, что оппозиционера Алексея Навального доставили в отдел полиции "Якиманка". Ему вменяют нарушение порядка проведения акции. Политика оставляют в отделе до суда на 48 часов.

Смотрите также: Алексей Навальный задержан на "Забастовке избирателей" в Москве. ФОТО+ВИДЕО (обновлено)

Сегодня в России проходит акция сторонников Алексея Навального "Забастовка избирателей". Заявленная цель - убедить избирателей не ходить на выборы президента России в марте. В некоторых городах страны акции сторонников Навального не согласованы, в частности в Москве.

Несколько дней назад Верховный суд Российской Федерации отклонил жалобу Алексея Навального на решение о законности отказа Центральной избирательной комиссии зарегистрировать его в качестве кандидата на должность президента РФ. Ранее в ЦИК РФ уже предупреждали, что Навальный не будет зарегистрирован в качестве кандидата из-за судимости. Сам политик пытался опротестовать этот запрет.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3047052
 
 
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Ц.Н. хватит писать с ошибками: не в россии - а на россии
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селфи, где селфи?
Не вижу селфи из кпз, автозаков... селфи с наручниками)
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Навчальний зовсім не цікавий, бо це модифікація кацапа. От така новина:

ОЛОВНЕ

На Сумщині під час полювання застрелили високопосадовця Лебединської РДА
Сьогодні о 20:54•Уніан

У Сумській області під час полювання застрелили заступника голови Лебединської районної державної адміністрації Івана Легкого.

Як повідомила УНІАН начальник відділу комунікації Головного управління Нацполіції області Ельвіра Біганова, сигнал про те, що під час полювання в лісовому масиві поблизу села Московський Бобрик Лебединського району загинула людина, надійшов на лінію «102» від бригади «швидкої допомоги» сьогодні о 10.38.

«Особу загиблого встановили швидко: ним виявився заступник голови місцевої райдержадміністрації. Поки що поліція кваліфікує пригоду як нещасний випадок. Але на місці працює слідчо-оперативна група, допитують всіх учасників полювання», - зазначила Біганова.
Про остаточну кваліфікацію події в поліції обіцяють повідомити пізніше.
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"Російський демократ закінчується там де починається українське питання" - Володимир Винниченко
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Це точно, бо вмілому різниці між кацапами нема. Жаль, що сам Вінніченко теж був із комуняк В ходе протестов в России задержаны около 200 человек - Цензор.НЕТ 1894
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Так официально сезон охоты завершен или для неприкасаемых элит по куй... Можно вспомнить чем закончилась охота в Харьковской обл.для .....забыл фамилию...БОГ не Яшка он все видит(С)
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4 ноября в охотничьих угодьях Сумского ОУЛОХ начался сезон охоты на парнокопытных животных и пушных зверей

Продолжительность сезона охоты зависит от вида охоты: коллективая и облавная охоты - до 31 декабря этого года, индивидуальная на самцов оленя и кабана - до 31 января 2018 года.

Охота на пушных зверей по отстрелочным карточкам начинается 4 ноября и продлится до 28 января 2018 года.

****
Наверное, закрытие сезона отмечали.
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Москалям надо брать пример от соевых,если лишить гражданства Навального,то можна несколько зайцев сразу хлопнуть.
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Чел, расшифруй пожалуйста термин "соевые" Кто это?
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Він того не знає. Я думаю, що це ті, хто говорить таким в очі, що вони зрадоботи😋
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***
Кругом - рабы, и плюнуть им в лицо -
Единственное счастье в этой жизни.
В России диктатура подлецов,
И я плюю в лицо такой отчизне.
И что - опять идти митинговать?
Стоять в толпе под флагом коммуняцким?
Да черт вас подери, *б*на мать,
С кремлевским вашим Сатаною аццким!..
Система наплевала на слова
Уже давно. Точнее - изначально.
Ори, хоть об*срись - ей трын-трава.
Она в своем движеньи беспечальном
Тебя не замечает. Ей плевать
На митинги, листовки и пикеты.
Но если вдруг стрелять и убивать
Начать с ментов, - она заметит это?
ОМОНовцев шеренгу долбануть,
Когда они "порядок охраняют".
У них-то лишь ПР, - вот это жуть!..
Так драпанут, что пятки засверкают...
О, визгу будет, уголовных дел!..
Прощайтесь, как с покойниками, с нами.
Но я бы ничего так не хотел,
Как с крыши бить по ним очередями!..* 4-8.3.2013 г. Борис Стомахин
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С собой носят. И те кто вяжет и те кого. Кацапа без бутылки не бывает.
Обычай ето у них такой, сер.
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Конечно с молоком , но то не так важно.
Им важна сама емкость для нашампуривания.
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***
Поставьте камеры в Кремлёвском туалете!
Пусть видят взрослые и маленькие дети
Что правду говорят им, мОзги не морочат -
Как там предателей на унитазах мочат!

Пусть видят как тяжёл труд для страны и труден,
Как вытирает зад омозолевший путин...
А если камеры поставить не хотите,
То брехунов тех в камеру свезите...

18.3.2002 г. Борис Стомахин
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Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман принял участие в "забастовке избирателей". В интервью он объяснил, почему поддерживает отказ голосовать на выборах президента России. считает это "вопросом гигиены". "Дело не в эффективности, есть вещи, в которых участвовать нельзя. Есть вещи унизительные, противоестественные, каковыми сегодня являются эти выборы. Это стыдно и некрасиво. Я не могу изменить ситуацию, но меня не могут принудить участвовать в выборах" ,- сказал мэр.
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Навальний - єто "Крим наш"
а потому, чем больше сдохнет кримнаш, тем лучше
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Что на Рашке что у нас при власти одни и те же.
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Напрасно вы назвали своего сына Пиладом. Надо было Арестом. Аресты нынче в моде (с)
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. , до рекорда далеко еще , , , бывало и по штуке-две ( тищи , в смысле ,,, ) задержанных москалів-лыбералів ,, да і автозаки .ще наполовину порожні ,,,
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останній справжній опозиціонер був Борис Нємцов, а Навальний це таке, Ксюша Собчак з яйцамі
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, , ну , не зовсім коректне порівняння ,,, , немцов і губером був , і депутатом , на весь світ сказав , що путін йопнутий , , за що і вбили , , , навальний - доказав-показав москалям , шо хуйло-банда -- вори ,,, , , раз путін боїться льоху - значить реальний оппозіціонер , , , не жириновський же ,,,))) , , каспаров , було б непогано , , але він боїться хуйла , бо теж уб"ють ,,,
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День коли свинособаки пи*дять і закривають свинособак. Хіба не чудовий день? Ще й неділя.
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навальный смелый и упорный парень. если жив останется - будущее у него есть.
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Звичайно, що у Навчального є майбутнє. Можливо бути трупом, або лайном...Хоча він і зараз лайно💩
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Заявленная цель - убедить избирателей не ходить на выборы президента России в марте.
И кто то хочет сказать что этот отпозиционер не КГБист?
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Навальный - современный поп Гапон. С его помощью ФСБ выявляет граждан, готовых к протесту и сопротивлению, и вовремя их запаковывает. Был бы он реальный оппозицинер- уже б давно упаковали, либо грохнули.
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Мама,ну как дела в краю вечной мерзлоты и кедров?Я слышал что пришли враги на нашу землю и хотят всех уничтожить поскорей....Мама,здесь каждый город с детства мне знакомый Челябинск,Славянск-на-Кубани,Курск теперь на лентах новостей,Кузбасс спасай своих детей! припев Вставай Кузбасс!Вставай мой край родной!Вставай Кузбасс!Прогоним хунту вместе!Вставай Кузбасс!Киевская Русь-Мать с тобой!Ты станешь новым Брестом!...
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Мама,ну как дела в краю вечной мерзлоты и кедров?Я слышал что пришли враги на нашу землю и хотят всех уничтожить поскорей....Мама,здесь каждый город с детства мне знакомый Челябинск,Славянск-на-Кубани,Курск теперь на лентах новостей,Кузбасс спасай своих детей! припев Вставай Кузбасс!Вставай мой край родной!Вставай Кузбасс!Прогоним хунту вместе!Вставай Кузбасс!Киевская Русь-Мать с тобой!Ты станешь новым Брестом!...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ ходе протестов в России задержаны около 200 человек
 
 
 
 
 
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