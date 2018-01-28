 В ходе протестов в России задержаны около 200 человек

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "ОВД-инфо" по состоянию на 15:00 по московскому времени.
"Общее число задержанных по всей России, по неподтвержденным данным, превышает 180 человек", - говорится в сообщении.
Согласно информации издания, в Уфе задержали около 40 человек; в Мурманске, возможно, более 40.
"Начались задержания на акции в Москве, всего в столице задержано не менее 15 человек, в том числе Алексей Навальный, сотрудники ФБК и сотрудники московского и федерального штабов (в офисе и возле дома). 15 человек задержаны в Кемерово, 10 или более - в Томске, семь - в Петербурге", - отметили в "ОВД-инфо".
Кроме того, людей задержали в Южно-Сахалинске, Самаре, Новосибирске, Березниках, Нижнем Новгороде, Астрахани, Челябинске, Раменском, Чебоксарах, Новочебоксарске, Калуге, Туле, Кирове, Тольятти.
Отмечается, что оппозиционера Алексея Навального доставили в отдел полиции "Якиманка". Ему вменяют нарушение порядка проведения акции. Политика оставляют в отделе до суда на 48 часов.
Сегодня в России проходит акция сторонников Алексея Навального "Забастовка избирателей". Заявленная цель - убедить избирателей не ходить на выборы президента России в марте. В некоторых городах страны акции сторонников Навального не согласованы, в частности в Москве.
Несколько дней назад Верховный суд Российской Федерации отклонил жалобу Алексея Навального на решение о законности отказа Центральной избирательной комиссии зарегистрировать его в качестве кандидата на должность президента РФ. Ранее в ЦИК РФ уже предупреждали, что Навальный не будет зарегистрирован в качестве кандидата из-за судимости. Сам политик пытался опротестовать этот запрет.
Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.
Не вижу селфи из кпз, автозаков... селфи с наручниками)
ОЛОВНЕ
На Сумщині під час полювання застрелили високопосадовця Лебединської РДА
Сьогодні о 20:54•Уніан
У Сумській області під час полювання застрелили заступника голови Лебединської районної державної адміністрації Івана Легкого.
Як повідомила УНІАН начальник відділу комунікації Головного управління Нацполіції області Ельвіра Біганова, сигнал про те, що під час полювання в лісовому масиві поблизу села Московський Бобрик Лебединського району загинула людина, надійшов на лінію «102» від бригади «швидкої допомоги» сьогодні о 10.38.
«Особу загиблого встановили швидко: ним виявився заступник голови місцевої райдержадміністрації. Поки що поліція кваліфікує пригоду як нещасний випадок. Але на місці працює слідчо-оперативна група, допитують всіх учасників полювання», - зазначила Біганова.
Про остаточну кваліфікацію події в поліції обіцяють повідомити пізніше.
Продолжительность сезона охоты зависит от вида охоты: коллективая и облавная охоты - до 31 декабря этого года, индивидуальная на самцов оленя и кабана - до 31 января 2018 года.
Охота на пушных зверей по отстрелочным карточкам начинается 4 ноября и продлится до 28 января 2018 года.
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Наверное, закрытие сезона отмечали.
Кругом - рабы, и плюнуть им в лицо -
Единственное счастье в этой жизни.
В России диктатура подлецов,
И я плюю в лицо такой отчизне.
И что - опять идти митинговать?
Стоять в толпе под флагом коммуняцким?
Да черт вас подери, *б*на мать,
С кремлевским вашим Сатаною аццким!..
Система наплевала на слова
Уже давно. Точнее - изначально.
Ори, хоть об*срись - ей трын-трава.
Она в своем движеньи беспечальном
Тебя не замечает. Ей плевать
На митинги, листовки и пикеты.
Но если вдруг стрелять и убивать
Начать с ментов, - она заметит это?
ОМОНовцев шеренгу долбануть,
Когда они "порядок охраняют".
У них-то лишь ПР, - вот это жуть!..
Так драпанут, что пятки засверкают...
О, визгу будет, уголовных дел!..
Прощайтесь, как с покойниками, с нами.
Но я бы ничего так не хотел,
Как с крыши бить по ним очередями!..* 4-8.3.2013 г. Борис Стомахин
Обычай ето у них такой, сер.
Им важна сама емкость для нашампуривания.
Поставьте камеры в Кремлёвском туалете!
Пусть видят взрослые и маленькие дети
Что правду говорят им, мОзги не морочат -
Как там предателей на унитазах мочат!
Пусть видят как тяжёл труд для страны и труден,
Как вытирает зад омозолевший путин...
А если камеры поставить не хотите,
То брехунов тех в камеру свезите...
18.3.2002 г. Борис Стомахин
а потому, чем больше сдохнет кримнаш, тем лучше
И кто то хочет сказать что этот отпозиционер не КГБист?