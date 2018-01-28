 В ходе протестов в России задержаны около 200 человек

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "ОВД-инфо" по состоянию на 15:00 по московскому времени.

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"Общее число задержанных по всей России, по неподтвержденным данным, превышает 180 человек", - говорится в сообщении.

Согласно информации издания, в Уфе задержали около 40 человек; в Мурманске, возможно, более 40.

"Начались задержания на акции в Москве, всего в столице задержано не менее 15 человек, в том числе Алексей Навальный, сотрудники ФБК и сотрудники московского и федерального штабов (в офисе и возле дома). 15 человек задержаны в Кемерово, 10 или более - в Томске, семь - в Петербурге", - отметили в "ОВД-инфо".

Кроме того, людей задержали в Южно-Сахалинске, Самаре, Новосибирске, Березниках, Нижнем Новгороде, Астрахани, Челябинске, Раменском, Чебоксарах, Новочебоксарске, Калуге, Туле, Кирове, Тольятти.

Отмечается, что оппозиционера Алексея Навального доставили в отдел полиции "Якиманка". Ему вменяют нарушение порядка проведения акции. Политика оставляют в отделе до суда на 48 часов.

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Сегодня в России проходит акция сторонников Алексея Навального "Забастовка избирателей". Заявленная цель - убедить избирателей не ходить на выборы президента России в марте. В некоторых городах страны акции сторонников Навального не согласованы, в частности в Москве.

Несколько дней назад Верховный суд Российской Федерации отклонил жалобу Алексея Навального на решение о законности отказа Центральной избирательной комиссии зарегистрировать его в качестве кандидата на должность президента РФ. Ранее в ЦИК РФ уже предупреждали, что Навальный не будет зарегистрирован в качестве кандидата из-за судимости. Сам политик пытался опротестовать этот запрет.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.