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Все про:задержание (4776) Мариуполь (3457) Нацполиция (6793)

 Полиция задержала пособников террористов, захватывавших Мариупольский горсовет и ДонОГА

В полиции Донецкой области заявляют о задержании двух мариупольцев, 26 и 28 лет - участников захвата Мариупольского горсовета и Донецкой облгосадминистрации.

Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ.

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"Оба мужчины присоединились к незаконным вооруженным формированиям в середине марта 2014 года. Оба работали грузчиками в Мариуполе. Старший из них - уже дважды судим за грабеж и кражу. Они предложили свои услуги "мирным митингующих" в палаточном городке, который располагался возле захваченного Мариупольского горсовета. Денег им не платили, но обещали "сказочную" жизнь в ближайшем будущем", - сообщают в полиции.

Как выяснили правоохранители, задачей охранников было не пропускать посторонних лиц и оказывать сопротивление - для этого на каждом "посту" стояли бутылки с зажигательной смесью.

В конце марта 26-летний "постовой" по приказу одного из руководителей незаконной группировки был передислоцирован в Донецк, где осуществлял охрану захваченного здания Донецкой облгосадминистрации. Но через сутки наемник самостоятельно покинул Донецк, вернувшись в Мариуполь, где продолжал нести службу в рядах так называемой "самообороны Мариуполя".

"Другой злоумышленник получил удостоверение "члена ополчения ДНР". Однако после 2 месяцев такой работы "на добровольных началах" оба пособника боевиков вышли из незаконных вооруженных формирований", - отметили в полиции.

Сейчас подозреваемые сотрудничают со следствием.

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Источник: https://censor.net.ua/n3047050
 
 
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Много таких придурков прикопано в Донбассе.Как ценных свидетелей.Они выполнили грязную работу и ушли в землю. Их места заняли хитрые менты ахмета.
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Судити цих покидьків в суді Тернополя, щоб їх не випустили на умовне, а дали по 15 років тюрми! Взагалі всі суди над терористами та сепаратистами проводити в Тернополі - щоб результат був для всіх однаковий довічне, або 15 років! Пора вже організовувати будівельні штрафбати для таких сепаратистів, щоб вони до кінця життя відбудовували Донбас - безкоштовно!
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Работать с такими...одно "удовольствие" )) Пусть лучше на рудниках должок отдадут Родине. Желательно ,радиоактивных.
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Ты это серьёзно?! Онижедетиинашиграждане их надо воспитывать!
Поліція затримала спільників терористів, які захоплювали Маріупольську міськраду та ДонОДА - Цензор.НЕТ 264
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А что судья в Тернополе не президентом назначен ? Или с чего Вы взяли, что в Тернополе судят не по звонку ? А вообще "ребята просто воду в горсовет подносили, ничего они не захватывали".
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Вах вах вах, как быстро задержали то, ну прям по горячим следам...
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собираем " материал" для следующих обменов?
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Да кому они нужны - шестёрки! Таких надо голов 200 за одного нашего бойца собрать! Поліція затримала спільників терористів, які захоплювали Маріупольську міськраду та ДонОДА - Цензор.НЕТ 3020
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Как хорошо в статье раскрыто уровень умственных способностей адептов руцкага мира... Полиция задержала пособников террористов, захватывавших Мариупольский горсовет и ДонОГА - Цензор.НЕТ 9278
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Вах вах вах, как быстро задержали то, ну прям по горячим следам...
https://www.youtube.com/watch?v=F4gcKbNqxnY

https://www.youtube.com/watch?v=oeKLP2Nv9y0
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фсех законтаченно-апущенных урок, прекрасных Мурок выловят, вот только зачем про это писать, отлавливать и закапывать при попытке бегства............
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Чтобы остальные сами приходили и сливали своих подельников.... Полиция задержала пособников террористов, захватывавших Мариупольский горсовет и ДонОГА - Цензор.НЕТ 5619
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контрачу 3 года впилили за сзч, сепару год, этих петухов небось на условку
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нравится мне ваш ник..
х8йло в адовом котле, а вокруг нечисть всея преисподни
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Ахметов хотів весь Азовсталь зробити народною міліцією , вони вже й ходили по місту , чому Рината до цих пір не притянули до відповідальності ?
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пальчиком покажуть но-но і з честю відпустять.
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А в "жоппаблоке" слабо рейд провести? А на "гавноинтере"? А на "ньюсван"? Нет? Конечно,два алкаша,подвизавшиеся сторожами на 2 месяца куда как более опасны. Преступление века раскрыто.
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На обмін їх, а сєпари на підвал придурків кинуть.
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Они нужны были кацапам только в качестве пушечного мяса, перестав быть таковыми ,стали просто мясом, которое не на что уже не годиться.
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Так і є, але щоб не надали свідчення, то можливо обміняють.
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Нащо їх затримали, невже без затримання не можна було ... І немає далі про що писати.
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Сцуко.почти 4 года искали))
Пэрэмоги перед выборами будут коло,сцальными
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вот и появились два новый сотрудника новой дорожной полиции - очьень важьно. Скоро им по новому рюкзачку выдадут, чтобы они заработок туда складывали и вперед. Прокатит короце как 149 я и 150 я потужная шыкаладная реформы.
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С документами ДэНэРы на минные поля . Хоть польза будет от этого биомусора...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолиция задержала пособников террористов, захватывавших Мариупольский горсовет и ДонОГА
 
 
 
 
 
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