 Полиция задержала пособников террористов, захватывавших Мариупольский горсовет и ДонОГА

Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ.
"Оба мужчины присоединились к незаконным вооруженным формированиям в середине марта 2014 года. Оба работали грузчиками в Мариуполе. Старший из них - уже дважды судим за грабеж и кражу. Они предложили свои услуги "мирным митингующих" в палаточном городке, который располагался возле захваченного Мариупольского горсовета. Денег им не платили, но обещали "сказочную" жизнь в ближайшем будущем", - сообщают в полиции.
Как выяснили правоохранители, задачей охранников было не пропускать посторонних лиц и оказывать сопротивление - для этого на каждом "посту" стояли бутылки с зажигательной смесью.
В конце марта 26-летний "постовой" по приказу одного из руководителей незаконной группировки был передислоцирован в Донецк, где осуществлял охрану захваченного здания Донецкой облгосадминистрации. Но через сутки наемник самостоятельно покинул Донецк, вернувшись в Мариуполь, где продолжал нести службу в рядах так называемой "самообороны Мариуполя".
"Другой злоумышленник получил удостоверение "члена ополчения ДНР". Однако после 2 месяцев такой работы "на добровольных началах" оба пособника боевиков вышли из незаконных вооруженных формирований", - отметили в полиции.
Сейчас подозреваемые сотрудничают со следствием.
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