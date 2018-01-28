 Россия не должна быть допущена на Паралимпиаду-2018, - глава Немецкого спортивного союза инвалидов Бойхер

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом Бойхер заявил в интервью информагентству dpa, опубликованном в воскресенье, 28 января.
"Как следствие последовательной антидопинговой политики, Международный паралимпийский комитет (МПК) не имеет возможности занять позицию, отличную от той, которую мы высказали в ситуации с Играми в Рио", - отметил глава НССИ, пояснив, что "это означает полное отстранение российских атлетов".
Напомним, МПК не допустил российских спортсменов на Паралимпиаду 2016 года в Рио-де-Жанейро. Основанием для отстранения стал доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном, в котором упоминались нарушения антидопинговых правил в российском параспорте. НССИ, одновременно выполняющий функции Национального паралимпийского комитета Германии, приветствовал это решение, назвав его "недвусмысленным и смелым".
Международный Олимпийский комитет отстранил Россию от участия в Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане, которая пройдет с 9 по 25 февраля 2018 года, но разрешил некоторым российским атлетам участвовать в Ирах под нейтральным флагом. Окончательное решение о том, сможет ли российская паралимпийская сборная выступить на Паралимпиаде в Пхёнчхане 9 - 18 марта, должно быть принято в конце января.
- Кто ещё невесту не е...л???!!!
- Й -я-я...
- А ты кто?!
- Я-я-я? А я - жених...
- Сиди! Твоё дело молодое, десятое... Ещё успеешь...
расія - найбільший інвалід мейкер у світі
Кто-то горе-тоску заливает вином,
Кто-то пьёт от болезней микстуры,
Мы в Перми обожаем кидаться… говном,
По приказу министра культуры.
Он, министр культуры, у нас - здоровяк,
Знает всё про говно без бумажки,
Это он научил нас метать "коровяк",
Или, проще, - коровьи какашки.
И представил: команда построена в ряд,
Все, в ком удаль осталась - метают...
И к тому же не дорог спортивный снаряд,
Ведь говна-то в России - хватает!
Распалился, мечта устремилась в полёт:
Иностранный турист понаедет!
Может, Путин приедет, и тоже метнёт?
Ну, не Путин - хотя бы Медведев?
Вы решили, что я - глупых баек фанат?
Что над вами поэт издевался?
Нет, ребята, какашечный чемпионат -
Он и вправду не раз состоялся!
Собрались говномёты на поле с утра,
Грозным бицепсом гордо играя,
Вверх летело говно, и кричало "ура!"
Население Пермского края.
Сверхзадача минкульта - проста и ясна -
Чтобы видели злые Госдепы:
Сохранилась культура киданья говна -
Значит, крепнут духовные скрепы!
Чтобы знали среди чужеземных вояк,
Тех, что планы коварные носят:
Если что, мы всегда, в них метнём коровяк,
Может кто и добавки попросит!??
(Орлуша)
когда в очередной раз будете неистово переживать за паралимпийцев,
не забудьте у магазина переставить свою машину с места для машин инвалидов
Не факт, не факт ))) Є інфа, що там навіть гуглити можна )))
Узято звідси
- Да нахрен, мужик! - Женька оттолкнул доску в сторону и встал. - Ты же помнишь, чем это всегда заканчивается во всех этих фильмах!
- Сдрейфил? - Кирилл ухмыльнулся. - Гони бабосики, мы договаривались - кто смоется, тот и платит!
Женька пару секунд смотрел на доску.
- Если я стану одержимым как эти, в «Сверхъестественном», или со мной случится еще какая-нибудь фигня - первым я покусаю тебя, - пообещал он, однако сел за стол. - Так что нам делать?
- Ну, я погуглил, говорят, что вроде как надо просто положить пальцы вот на эту штуку-глаз и… спрашивать вопросы, типа, кто тут, откуда вы, как там, не охотятся ли на вас охотники за привидениями…
- П*здеж, короче, - Женька оскалился. - Наверняка один из нас просто должен напугать другого, двигая эту хрень. Вот и все общение с духами.
- Обещаю, что ничего не буду делать, если ты тоже не будешь! - запротестовал Кирилл.
- Да ладно ты, давай пробовать.
Оба уставились на глаз, никто не пошевелился. В комнате было жарко, солнце светило за окном, яркое и горячее.
- Давай, чего уж там, - Кирилл положил пальцы на указатель и посмотрел на Женьку.
Тот неторопливо достал сигарету, щелкнул зажигалкой, выдохнул дым и пожал плечами:
- Бред какой-то, ну да ладно.
Кирилл с неодобрением посмотрел, как друг стряхнул пепел на стол - его бесило то, что Женька так безалаберно относился к огню, не боялся его, а ведь любая, самая маленькая искорка могла привести к пожару. К тому же лето сегодня ну очень уж жаркое, солнце палило просто невыносимо. Но не говорить же об этом сейчас? К тому же Женька уже поставил пальцы напротив пальцев друга, так что Кирилл промолчал - в который раз.
- Так что мы будем спраши… - глаз дернулся, и Женька замолчал.
- Т-У-Т-Е-С-Т-Ь-К... - начал читать Кирилл едва слышным шепотом.
- ЕБ ЖЕ Ж ТВОЮ МАТЬ! - заорал Женька, подпрыгнув в кресле. Его взгляд зажегся страхом… но и интересом.
- ... Т-О-Н-И-Б-У-Д-Ь, - закончил приятель и повторил:
- «Тут есть кто-нибудь», прикинь?
- Я думал, что это МЫ должны задавать вопросы! - Женька смотрел на Кирилла во все глаза, дым от позабытой сигареты клубился в пропитанной жарким воздухом комнате.
- Я тоже, - ответил Кирилл, его взгляд не отрывались от доски и от глаза-указателя на ней.
- И-и-и? - Женька затянулся, запыхал сигаретой.
- Ну, наверное, нам стоит… - Кирилл замолчал и передвинул указатель на красное слово «ДА» в углу доски.
- Е**ный в рот, - восхищенно выдохнул Женька, глядя, как указатель заскользил по доске, показывая новые и новые буквы.
«К-А-К-Т-Е-Б-Я-З-О-В-У-Т»
- Ох, - выдавил Кирилл, его голос чуть дрожал, по лицу, освещаемому светом заходящего солнца, катился пот. Он быстро подвигал указателям по буквам: КИРИЛЛЕВГЕНИЙ.
Все замерло. Женька дымил сигаретой, Кирилл вытирал обильно катящийся со лба пот, и они не отрывали взгляда от глаза, замершего в тишине квартиры, в которой почему-то запахло паленым. И этот свет… этот свет от солнца - он был слишком ярким, как будто само светило горело яркими языками пламени.
А потом глаз задвигался.
- Нет… нет, я не понимаю…
- Что это за херня, Киря?! - заорал Женька, его лицо вытянулось, оно стало бледным и вместе с тем на нем было понимание. - Что это, бл*ть, значит?!
Глаз остановился, пробежавшись по буквам, составив предложение:
«К-А-К-В-Ы-У-М-Е-Р-Л-И»
Атцыпитес русафобы.
Праативные!
К половине девятого стадион был полон. В центре возвышался круглый красный подиум, убранный гирляндами живых цветов, с огороженным стальным кольцом рингом. На полу ринга алела все та же надпись «ГБ ФИНАЛ».
Шум семидесятитысячной толпы нарастал. Мелькали плакаты с двумя толстолицыми и с надписями «Данила Корень» и «Погребец».
В 21.00 вспыхнули прожектора, пропели фанфары. Стадион заревел. На специально оборудованной трибуне появился президент России. Шум постепенно смолк.
- Дорогие соотечественники! - заговорил президент бодрым сильным голосом. - Сегодня у нас большой праздник. Не только здесь в Лужниках, но и по всей России. Миллионы россиян следят за происходящим. Они с нами! И мы с ними!
Раздалась овация.
- Сегодня - финал чемпионата России по гнойной борьбе! - продолжал президент. - Первый финал первого чемпионата!
Стадион задрожал от оваций.
Президент поднял над головой два кулака. Зрители встали и хлопали стоя.
Едва овация смолкла, он снова заговорил:
- Три года залечивала наша страна раны. Три года россияне, превозмогая трудности, восстанавливали великое государство Российское. Три года поднималась из пепла Россия. И поднялась! И встала во весь свой могучий рост!
Стадион заревел.
- Три долгах года мы боролись за нашу страну. За наше будущее. И в этой борьбе нам помогали Русская Православная Церковь и лучшие духовные силы страны. Одной из которых стал новый вид богатырского единоборства - гнойная борьба! Именно гнойная борьба оказалась в этот драматический и ответственный для России период поистине народным видом спорта, пробудившим нацию ото сна и объединившим здоровые силы страны. Но я хотел бы подчеркнуть - гнойная борьба - это не просто новый вид спорта. Это могучий сплав двух великих традиций - русского богатырского единоборства и православного великомученичества. «Через муки к победе!» - вот главный лозунг гнойной борьбы. Эти слова вошли в наши сердца! Это боевой дух нации! Это то, что объединило нас! Что помогло нам выстоять!
Снова вспыхнула овация.
- Гнойная борьба раскрыла дремлющие в народе силы, воодушевила и взбодрила россиян. В гнойном единоборстве захотели участвовать тысячи российских парней от Сахалина и до Москвы, от Грозного до Минска! Славные имена героев у всех на устах! Борис Дорожкин и Коля Пресс! Саша Колобок и Александр Данилов! Шамиль Сабоев и Пересвет! Страна гордится ими! Гнойная борьба стала массовым движением! А русские парни стали богатырями!
Раздался рев и одобрительный свист. Президент помолчал, потом резко опустил на трибуну два сжатых кулака и пристально обвел злым взглядом людскую массу:
- Они думают, что мы не сделаем? Так?
Стадион притих.
- Что будем по-тихому? Так? Будем не радоваться? Так?
Голос его звенел в голубоватом от света прожекторов пространстве стадиона.
- Сделаем! Так сделаем, что поймут! И будем делать не по-тихому! Так? Будем делать по-громкому! Так? Так по-громкому, что будут радоваться! И мы будем радоваться! Как честные! Как люди!
Он ударил кулаками по трибуне и сошел с нее.
Неистовый рев восторга сотряс стадион. Люди вскочили с мест, замахали руками, заулюлюкали и засвистели. Прожектора потянулись к центру стадиона и осветили ринг. Раздались фанфары. Ожил голос диктора:
- Внимание! Начинается финальный бой за звание чемпиона России по гнойной борьбе! Синяя метка - Данила Корень, красная метка - Погребец!
И сразу в северном и южном выходах показались две движущиеся к рингу платформы - синяя и красная. На синей копошились люди в синей форме, на красной - в красной. Как муравьи вокруг матки, они суетились вокруг двух огромных тел, сплошь обмотанных соответственно синими и красными пеленами. Это были туши сибиряка Данилы Корня и ставропольца Погребца - финалистов чемпионата России, легендарных единоборцев, одержавших не один десяток побед. Оба финалиста полулежали в специальных креслах.
Как только платформы подъехали к рингу и остановились, стадион вмиг смолк.
Началось распеленание. Проворные руки стали осторожно снимать пелены с тел финалистов. Чувствительные микрофоны транслировали каждый шорох, и зрители оцепенели на трибунах. Когда распеленание дошло до последнего слоя пелен, финалисты застонали - пелены присохли к гнойным ранам, к фурункулам и язвам.
Началось отдирание. Финалисты дико, утробно закричали. Стоны и крики их разнеслись по пространству стадиона, и благоговейный шепот пополз с трибун.
- Иебана! Иебана-а-а-а! Иеба-а-а-а-ана-а-а-а!!! - ревел Данила Корень, когда с его фурункулезной спины сдирали присохшую, пропитавшуюся гноем пелену.
Фурункулы покрывали почти все его массивное тело; на ляжках зияли незаживающие трофические язвы, грудь была испещрена старыми и новыми гноящимися ранами.
Погребец издавал глухие утробные звуки, переходящие в протяжные крики, заканчивающиеся стонами и жалобно-злобным бормотанием:
- Бён мать, бён мать, бён мать...
Его плечи, грудь и живот желтели гнойными волдырями; две застарелые рваные раны темнели на боку и ягодице, а спину покрывала сине-зеленая россыпь огромных, в кулак величиной карбункулов с белыми, набухшими гноем головками.
Наконец пелены сняли, финалистам помогли встать на ноги и подняться на ринг.
Овация охватила стадион: нагие единоборцы стояли друг против друга.
Данила Корень при росте 2.12 весил 246 килограммов, имел невероятно широкую грудь, жирную, сгорбленную спину и мощные столбообразные ноги. Отвислый живот его наползал усыпанными гнойничками складками на массивные гениталии с коротким толстым членом и увесисто болтающимися яйцами. Широкая, как котел, голова с пухлым, испещренным шрамами лицом совсем без шеи сидела на необъятных плечах. На темени алела красная метка.
Погребец весил 260 кг и был на 12 сантиметров ниже своего противника. Фигура его напоминала грушу - невероятно широкий таз с нависающими ягодицами был центром этого складчатого, блестящего от пота и гноя тела. Угрюмое одутловатое лицо источало ненависть, синяя метка покрывала неровную голову.
Прозвенел гонг. Единоборцы перекрестились, оттолкнулись от стальной решетки и медленно двинулись навстречу друг другу. Жирные тела их заблестели в свете прожекторов.
Данила Корень уверенно переваливался с ноги на ногу, колыхаясь жировыми складками. Погребец тяжко волочил свое приземистое тело, вцепившись пальцами в шелушащиеся бедра.
- Уебешу! Уебешу! Уебешу! - злобно и хрипло забормотал Погребец, сверкнув полузаплывшими глазами.
- Сходи поссы! Сходи поссы! Сходи поссы! - захрипел Данила Корень и, осклабившись, обнажил гнилые желтые зубы.
Стадион заревел.
Погребец сцепил пальцы рук замком, размахнулся и нанес противнику удар в грудь. Данила Корень крякнул, отшатнулся, отвел правую руку назад и обрушил на бритую голову Погребца.
Зрители повскакали с мест и криком, хлопаньем и топаньем поддерживали своих кумиров.
Первые минуты противники осыпали друг друга увесистыми ударами.
Затем дыхание их сбилось, удары замедлились. Единоборцы стали наносить удары избирательно, целясь в самые болезненные места. Данила Корень бил Погребца в грудь, по волдырям, заставляя их лопаться и брызгать гноем. Погребец сильными ударами растревожил полузажившие плечевые раны противника, гной и сукровица потекли из них. Стоны и крики боли сотрясали жирные тела дерущихся, и многотысячная толпа умножала их собственными воплями.
- Хы, бён мать! Хы, бён мать! Хы, бён мать! - размахивался и сочно бил Погребец.
- И вот, гада! И вот, гада! И вот, гада! - крякал Данила Корень, нанося удары коротко, по-боксерски.
Гной брызгал во все стороны, разлетающиеся капли холодно сверкали в свете прожекторов.
Постепенно удары стали ослабевать, движения противоборствующих замедлились, они вцепились друг в друга и замерли, перейдя в фазу качания маятника.
Публика завопила.
Противники, тяжело дыша, раскачивались и, улучив момент, били друг друга головой. Погребец крутым лбом бил Данилу Корня по гноящимся плечам, Данила размахивался толстой шеей и, как кувалдой, тюкал Погребца по спине, давя круглым лицом карбункулы.
Вскоре в ход пошли колени, раздались звериные крики боли и угрожающие восклицания. Погребец попал пухлым шелудивым коленом в лиловую мошонку противника. Данила Корень заревел и впился ногтями в рану на отвислой ягодице Погребца.
Глухие вопли их слились, стадион неистовствовал. Данила Корень вцепился сопернику в ухо, стал медленно отрывать. Погребец впился зубами ему в плечо, дотянулся рукой до члена, схватил, дернул вниз. Данила нащупал пальцем глаз Погребца.
Два сцепившихся тела зашатались и рухнули на кожаный пол ринга.
Началась уебония.
Копошась на полу, борцы давили друг друга, били головами, грызли зубами и рвали ногтями. По стадиону пошли волны, зрители кинулись к разделительным барьерам, милиция принялась успокаивать их дубинками.
- Данила, бей! Данила, бей! - скандировали одни.
- Погре-бец! Погре-бец! - ревели другие.
Президент встал в своей ложе, поднял над головой сжатые кулаки. Рядом встали и подняли кулаки премьер-министр, мэр Москвы и министр народного спорта.
Пролетели быстрые минуты всеобщего оживления, и - стадион смолк: Погребец сидел на своем сопернике и, тяжело размахиваясь, добивал его локтем.
- Хы, бён мать... хы, бён мать... хы, бён мать...
Данила вяло сопротивлялся, потом замахал руками, словно отгоняя мух, дернулся и затих.
А Погребец все бил и бил по окровавленному лицу поверженного, хрипло выдыхая с каждым ударом:
- Хы, бён мать... хы, бён мать...
Болельщики Погребца начали скандировать его имя.
Погребец би
Хруст костей и вой стадиона слились воедино...
Потом было долгое чествование победителя.
Окровавленного Погребца обтерли, обернули белоснежной тканью с вышитым Георгием Победоносцем, усадили в золотое кресло, преподнесли 16 подарков.
Все завершилось всеобщей молитвой, пением Российского гимна и салютом.