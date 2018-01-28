 Россия не должна быть допущена на Паралимпиаду-2018, - глава Немецкого спортивного союза инвалидов Бойхер

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом Бойхер заявил в интервью информагентству dpa, опубликованном в воскресенье, 28 января.

"Как следствие последовательной антидопинговой политики, Международный паралимпийский комитет (МПК) не имеет возможности занять позицию, отличную от той, которую мы высказали в ситуации с Играми в Рио", - отметил глава НССИ, пояснив, что "это означает полное отстранение российских атлетов".

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Напомним, МПК не допустил российских спортсменов на Паралимпиаду 2016 года в Рио-де-Жанейро. Основанием для отстранения стал доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном, в котором упоминались нарушения антидопинговых правил в российском параспорте. НССИ, одновременно выполняющий функции Национального паралимпийского комитета Германии, приветствовал это решение, назвав его "недвусмысленным и смелым".

Международный Олимпийский комитет отстранил Россию от участия в Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане, которая пройдет с 9 по 25 февраля 2018 года, но разрешил некоторым российским атлетам участвовать в Ирах под нейтральным флагом. Окончательное решение о том, сможет ли российская паралимпийская сборная выступить на Паралимпиаде в Пхёнчхане 9 - 18 марта, должно быть принято в конце января.

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