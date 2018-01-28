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 Суд арестовал на 60 суток киевлян Шемотюка и Горбаня за поджог монастыря УПЦ МП. ФОТО

Шевченковский районный суд Киева 27 января избрал меру пресечения в виде двухмесячного ареста с альтернативой внесения залога в размере 2,2 млн гривен для Алексея Шемотюка и Александра Горбаня, которых полиция подозревает в попытке сжечь Десятинный монастырь Украинской церкви Московского патриархата.

Об этом сообщает народный депутат Игорь Луценко в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

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Меру пресечения назначила судья Татьяна Левицкая.

"Для меня это очень странное поведение судьи Левицкой. Потому прокуратура и милиция настроены не слишком агрессивно, просили только домашний арест. Тем не менее, судья впаяла фактически содержание под стражей, поскольку такие суммы для залога, без помощи посторонних, у подозреваемых вряд ли найдутся", - прокомментировал решение депутат.

По его словам, Шемотюк и Горбань являются архитекторами. Алексей Шемотюк с 2014 по 2016 годы воевал в аеророзведке в составе ВСУ, написал депутат.

"Итак, Алексею и Саше, этим двум патриотам, грозит реальный срок. Зато вандал, который в октябре прошлого года разгромил мемориал Небесной сотни на Институтской, получил админку", - подытожил Луценко.

Суд арестовал на 60 суток киевлян Шемотюка и Горбаня за поджог монастыря УПЦ МП 01
Суд арестовал на 60 суток киевлян Шемотюка и Горбаня за поджог монастыря УПЦ МП 02

В ночь на 25 января церковнослужитель монастыря сообщил в полицию о поджоге здания на улице Владимирской в Киеве. Полиция заявила, что установила подозреваемых - 33-летнего и 36-летнего киевлян. Их задержали.

"Следственным отделом Шевченковского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 194 (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до пятнадцати лет лишения свободы", - сообщили в полиции.

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Суд арестовал на 60 суток киевлян Шемотюка и Горбаня за поджог монастыря УПЦ МП 03
Суд арестовал на 60 суток киевлян Шемотюка и Горбаня за поджог монастыря УПЦ МП 04
Суд арестовал на 60 суток киевлян Шемотюка и Горбаня за поджог монастыря УПЦ МП 05

Источник: https://censor.net.ua/n3047048
 
 
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Что писано со слов Главы православной церкви? (Глава ПЦ - Иешуа, прозванный Христом).
"Молитесь за проклинающих вас и гонящих вас..."! "Дали по правой щеке - подставь левую". Они покаялись - и Господь простит грехи их...
Молодых Людей отпускать надо! И судью опускать... Ибо не ведали - что творили.
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