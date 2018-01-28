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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:взятка (3510) коррупция (7023) Львов (3105) Нацполиция (6793) СБУ (12092)

 Двух полицейских во Львове задержали во время получения взятки в сумме $1,7 тыс. и 4 тыс. гривен, - СБУ. ФОТО

Сотрудники СБУ, полиции и военной прокуратуры во Львове задержали двоих полицейских во время получения взятки на сумму $1,7 тыс. и 4 тыс. грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице в Facebook пресс-центра управления СБ Украины во Львовской области.

Как отмечается, два оперуполномоченных Зализнычного отдела полиции Львова вымогали указанную сумму у местной жительницы за непривлечение ее сына к уголовной ответственности. Их задержали во время получения взятки.

Двух полицейских во Львове задержали во время получения взятки в сумме $1,7 тыс. и 4 тыс. гривен, - СБУ 01
Двух полицейских во Львове задержали во время получения взятки в сумме $1,7 тыс. и 4 тыс. гривен, - СБУ 02

По указанному факту открыто уголовное производство по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (Получение неправомерной выгоды в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение, - наказывается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества) УК Украины.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: В 2017 году Нацполиция зафиксировала взяток на 45 млн грн, к ответственности привлечено 293 чиновника, - Князев

Источник: https://censor.net.ua/n3047043
 
 
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реформированый участковый, с коллегой, принуждал к реформе громадян Украины, за что же их повязали?
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Копы решили дань пособирать для сабакова ну и себе долю малую, а сбушники вместе с ребятами Толика-тепловизора их повязали! Дело окончится миром и копов отпустят по тихому! Двух полицейских во Львове задержали во время получения взятки в сумме $1,7 тыс. и 4 тыс. гривен, - СБУ - Цензор.НЕТ 9501
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Мєнт взяв хабаря - сцуко, куди дивиться Аваков? Мєнта взяли на хабарі - сцуко, кого Аваков назбирав? Безпрограшна позиція.
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Немає нічого гіршого, аніж щось, зроблене через жопу, або наполовину. Мало родитись нове дитя оновленого суспільства - родилося невідомо що, котре щораз більше нагадує колишню ??? міліцію. Гнати треба було всіх - було б менше шкоди, були б набиті гулі на лобі. помилки - але свідомої шкоди - свідомої дискредитації було б менше. Не викопавши весь осот на городі - не отримаєш чистий город. Глибоке коріння дуже швидко розростається.
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А рюкзаков вчера так вещал,так вещал... Ааа,понял-это "агенты мацквы".😊
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Видать ещё вчера дань исправно поступала!
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у мацквє протестувальників пакують, а в нас - копів
ми - адіннарот?
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Це саме ті поліцаї, що в Аввакова вчора почали краще працювати та розкривати злочини.
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Ні, це називається "в сім"ї не без потвори", як кажуть у народі. Ну, от типу тебе, ватнорилого ублюдка, який обсирає будь-що в Україні.
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гарантийный срок вышел, пора реформировать
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Кака гаварил Кваков: Доверийо к полюции вазрастает-
народ суйот хабари прямо в трусы без стеснения.. Двух полицейских во Львове задержали во время получения взятки в сумме $1,7 тыс. и 4 тыс. гривен, - СБУ - Цензор.НЕТ 6696
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Купіть їм ше пріусів і аутлендерів нових! І зарплату підніміть!
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Врадиевку помните,чем закончилось???
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Организатором, пойдет мент, получивший 4000 грн...
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Українські правоохоронці визнані одними з найгірших у світі У рейтингу країн за рівнем орг злочинності Україна посіла 113 місце зі 137 Поруч з держ Південної,Латинської Америки і Африки Аваков: "Рівень злочинності в країні падає і не буде підійматися..."

Двох поліцейських у Львові затримано під час одержання хабара в розмірі $ 1,7 тис. і 4 тис. гривень, - СБУ - Цензор.НЕТ 7451
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може то они на вертолетную площадку колядовали...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДвух полицейских во Львове задержали во время получения взятки в сумме $1,7 тыс. и 4 тыс. гривен, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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