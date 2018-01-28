 Двух полицейских во Львове задержали во время получения взятки в сумме $1,7 тыс. и 4 тыс. гривен, - СБУ. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице в Facebook пресс-центра управления СБ Украины во Львовской области.

Как отмечается, два оперуполномоченных Зализнычного отдела полиции Львова вымогали указанную сумму у местной жительницы за непривлечение ее сына к уголовной ответственности. Их задержали во время получения взятки.





По указанному факту открыто уголовное производство по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (Получение неправомерной выгоды в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение, - наказывается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества) УК Украины.

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