 "Приговорены никуда не уезжать", - приехавшие в оккупированный Крым россияне сетуют, что их детей не пускают в ЕС

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главреда BSNews Андрея Клименко, об этом пишут приехавшие в оккупированный Крым россияне на местном форуме.
Клименко цитирует слова пользователя форума, который описываю ситуацию с приехавшими на оккупированный полуостров жителей Краснодарского края.
По его словам, "понаехавшие в оккупированный Крым поняли, что рожать здесь детей - это обрекать их на вечные муки, т.к. в свидетельстве о рождении ставят "Крым/Россия", что не признается в мире, а получить украинское свидетельство они, естественно не могут, как и российское с другим регионом".
Он приводит в пример жалобу одной из таких понаехавших: "Обратились получить визы в ЕС. Документы краснодарские. А вот ребенку, рожденному в 2016 году, везде отказывают. Потому что в свидетельстве стоит Севастополь/Россия. Как можно это обойти? Или теперь все те, кто родился здесь и не имел украинского паспорта, приговорены никуда не уезжать?"
Та ні, скрєпануті -
духовний наставниклікар сказав "русскій мір" значить "русскій мір". Амінь!!!
сидіть бляді і не рипайтесь в скрепному криму
Про гундяєва і керівництво МП годі й говорити.
Нет ни одной фотографии в сети- что бы была виза с крымской пропиской и в этом случае, кацапы уже пищали бы о пАбеде
Все визы- с пропиской или регистрацией на метерике
он даже не знает что у ватной личинки из Крыма нет загрн. паспорта))- у нее только свидетельство
ДОМА СИДИТЕ РОГУЛИ ПУТИНСКИЕ !!!!!!!!!1111111