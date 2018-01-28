 "Приговорены никуда не уезжать", - приехавшие в оккупированный Крым россияне сетуют, что их детей не пускают в ЕС

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главреда BSNews Андрея Клименко, об этом пишут приехавшие в оккупированный Крым россияне на местном форуме.

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Клименко цитирует слова пользователя форума, который описываю ситуацию с приехавшими на оккупированный полуостров жителей Краснодарского края.

По его словам, "понаехавшие в оккупированный Крым поняли, что рожать здесь детей - это обрекать их на вечные муки, т.к. в свидетельстве о рождении ставят "Крым/Россия", что не признается в мире, а получить украинское свидетельство они, естественно не могут, как и российское с другим регионом".

Он приводит в пример жалобу одной из таких понаехавших: "Обратились получить визы в ЕС. Документы краснодарские. А вот ребенку, рожденному в 2016 году, везде отказывают. Потому что в свидетельстве стоит Севастополь/Россия. Как можно это обойти? Или теперь все те, кто родился здесь и не имел украинского паспорта, приговорены никуда не уезжать?"

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