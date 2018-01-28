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 Общество, За рубежом
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 "Приговорены никуда не уезжать", - приехавшие в оккупированный Крым россияне сетуют, что их детей не пускают в ЕС

Детям, рожденным в оккупированном Крыму, отказывают в выдаче виз для поездок в страны Евросоюза.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главреда BSNews Андрея Клименко, об этом пишут приехавшие в оккупированный Крым россияне на местном форуме.

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Клименко цитирует слова пользователя форума, который описываю ситуацию с приехавшими на оккупированный полуостров жителей Краснодарского края.

По его словам, "понаехавшие в оккупированный Крым поняли, что рожать здесь детей - это обрекать их на вечные муки, т.к. в свидетельстве о рождении ставят "Крым/Россия", что не признается в мире, а получить украинское свидетельство они, естественно не могут, как и российское с другим регионом".

Он приводит в пример жалобу одной из таких понаехавших: "Обратились получить визы в ЕС. Документы краснодарские. А вот ребенку, рожденному в 2016 году, везде отказывают. Потому что в свидетельстве стоит Севастополь/Россия. Как можно это обойти? Или теперь все те, кто родился здесь и не имел украинского паспорта, приговорены никуда не уезжать?"

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Приговорены никуда не уезжать, - приехавшие в оккупированный Крым россияне сетуют, что их детей не пускают в ЕС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3047040
 
 
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а зачем кацапам в ЕС, там же все плохо, это же гейропа !!!!
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Это как если бы солдаты ваффен СС возмущались запретом выезда детям на территориюю совка.
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Вы сволоты не ес, ни Украиной, вы боженькой приговорены. Плесени не дают разростаться, ее следует уничтожать быстро и радикально и повсеместно
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Не такая уже у вас большая ж*па, чтобы пытаться усидеть на двух стульях! А если по вашим заверениям, Крым- это вторая Турция, то чего вам куда-то рыпаться!? Сидите смирно и косите бабки! Жадность- это большое зло.
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"Видно в понедельник их мама родила..." (с)
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Який в біса ЄС кацапам засвербіло? Там жеж нескрєпні гейропейські цінності та бісовщина! От дають! Їх відгорожують від "Гейропейського розбещення", а воно ще й опирається!

Та ні, скрєпануті - духовний наставник лікар сказав "русскій мір" значить "русскій мір". Амінь!!!
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в "загнивающею гейропу" не пускають .суки москальські?
сидіть бляді і не рипайтесь в скрепному криму
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У них "гейропа" в Оренбурзі в міністерстві лісгоспу; начальство перевдягається в жінок, нач.відділу скопинцев перетворюється у фрау віталіну, нач. управління жумаєв стає гослез едзора .... відео з 2:54 хв. https://www.youtube.com/watch?v=0lws7vSRsY0

Про гундяєва і керівництво МП годі й говорити.
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есть вариант - лишить родителеи родительских прав, отдать ребёнка людям на воспитание (но не вагникам) в Украине, выдадут документы о опеке и всё, дети станет и вырастут человеком с будующим.
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ой! крысчане, а зачем вам Европа? там геи, террористы, пендосы. да и не патриотично это... зачем вам это когда есть - воронеж, урюпинск, курск , орел, чита, благовещенск, сык втык в кар и другие прекрасные места..... вообщем все логично, хотели в рашку - рашку по жизни и получили!!!
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Тільки в Оренбург не ідьте, а то розбестять)))
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В рот им потные ноги, этим россиянам. Крым это Украина.


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Когда Крым вернут Украине, смогут поехать...
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Им теперь одна дорога - на Колыму. Там и отдохнут.
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врядле. т.к это завезенная русня. крысьчане делают документы в Херсоне. А в этом конкретном случае если не успеет она свалить в коми или удмуртию, то ее с выводком ждет ихтамнет.
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только если свидетельство о рождении поменяют, где будет севастополь-украина
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не дадут им такого ибо они заехали во время оккупации и по сути являются нелояльными ассимилянтами и даже ренегатами.
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Хтось знає як з Криму на материк заїжджають автомобілі, якщо їхні номери недійсні? Грузини з регіоном 82 і 92 до себе не пускають.
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заезжают только дамбасянские и украинские крымские. все руснявые таблички вне закона. К стати много машин на евробляхах из накрысма выезжает, видно наши к родне ездиют или шакалят таксистами.
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Хотелось бы верить г-ну Клименко,но в реальности все крысчане получают без проблем в краснодаре и долговременный шенген и usa c1/d1.
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ну ты бы поверил, если бы прочитал статью полностью
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Мне дебильными высерами зачитыватьса ни к чему,я в крым вынужден ездить каждые 4 месяца.
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ага, и поэтому ты решил сам тут высрать свой дебильный высер не поняв сути новости?
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А ты неугомонный п...ц,всё никак этим высером не наешься?
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нет, я просто не очень хорошо отношусь к таким как ты- кто не разобравшись в сути вопроса, сразу с умным видом орет "это все ниправда, вы всеврети"
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Цензор,зачем перепечатывать не проверенные байки,я рф паспорта с крымской пропиской и визами держал в руках не один раз.
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зачем тебе писать не проверенные байки?
Нет ни одной фотографии в сети- что бы была виза с крымской пропиской и в этом случае, кацапы уже пищали бы о пАбеде
Все визы- с пропиской или регистрацией на метерике
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не тупи калмык, или чуваш. речь о том что выплодкам русни завезенной на крысм с отметками на крысма не разрешают въезжать в гейропку.
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та он даже статью не читал- сразу же начал кричать что это всениправда)
он даже не знает что у ватной личинки из Крыма нет загрн. паспорта))- у нее только свидетельство
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а зачем им в Евросоюз ездить? у них же есть Крымъ..
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Сутками по Кацап-ТВ русьне показывают как хреново в ЕС и остальном Буржуйстве,что там сплошные педики-гомики,педо и зоофилы,извращенцы разные,Европа в упадке,а кацапня всё прётся и прётся как мухи на "мёд"....
ДОМА СИДИТЕ РОГУЛИ ПУТИНСКИЕ !!!!!!!!!1111111
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Приговорены никуда не уезжать", - приехавшие в оккупированный Крым россияне сетуют, что их детей не пускают в ЕС
 
 
 
 
 
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