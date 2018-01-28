 Порошенко не смог прибыть на церемонию чествования памяти Героев Крут из-за штормового предупреждения, - Розенко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом вице-премьер Украины Павел Розенко заявил в полдень воскресенья у мемориала Героев Крут, открывая церемонию чествования памяти.
"В сегодня в наших мероприятиях должен был принимать участие Президент Украины Петр Порошенко, но из-за неблагоприятных погодных условий и из-за штормового предупреждения, которое сегодня объявлено и в Киеве, и тут, ему не дали разрешение на приземление в Черниговской области", - сказал Розенко.
По словам вице-премьера, была идея касательно пересадки на автотранспорт и прибытия к мемориалу на автомобиле, но "Президент Украины посчитал неприемлемым, чтобы тут вся общественность, которая собралась, ждала его два часа, поэтому сегодняшние мероприятия мы проводим тут все вместе".
При этом Розенко подчеркнул, что запланированные на понедельник, 29 января, государственные мероприятия будут уже при участии Президента Украины.
"Поэтому искренние извинения президента Украины Петра Порошенко за невозможность из-за погодных условий принять участие в сегодняшних мероприятиях", - добавил вице-премьер-министр Украины.
Рост экономики небывалый !!!
Уровень жизни взлетел !!!
От инвесторов отбоя нет !!!
Дайте денег...
Нам снова врут.
Люди справедливо заподозрили, что он поехал на встречу с фирташем.
.І погода поххх...!
.А барига ???
Порошенко запросили на Віденський бал і на 100 роковину святкування Героїв Крут. На бал він їде, а до Героїв Крут "складні погодні умови"!
у ВІДНІ на балу цікавіше.
можна трампа зняти...
Барига запам*ятав ю
А теперь скажите честно: на месте Трампа, имея ограничения во времени и свободных полчаса, вы бы лично с кем встретились - с диктатором Руанды или диктатором Украины?
не приехал-зрада!