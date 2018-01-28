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 Политика Украины
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Все про:Круты (60) Порошенко (14199) штормовое предупреждение (95) Розенко (535)

 Порошенко не смог прибыть на церемонию чествования памяти Героев Крут из-за штормового предупреждения, - Розенко

Президент Украины Петр Порошенко не смог прибыть на церемонию чествования памяти Героев Крут к мемориалу Героев Крут в Борзнянском районе Черниговской области из-за неблагоприятных погодных условий и объявленного штормового предупреждения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом вице-премьер Украины Павел Розенко заявил в полдень воскресенья у мемориала Героев Крут, открывая церемонию чествования памяти.

"В сегодня в наших мероприятиях должен был принимать участие Президент Украины Петр Порошенко, но из-за неблагоприятных погодных условий и из-за штормового предупреждения, которое сегодня объявлено и в Киеве, и тут, ему не дали разрешение на приземление в Черниговской области", - сказал Розенко.

По словам вице-премьера, была идея касательно пересадки на автотранспорт и прибытия к мемориалу на автомобиле, но "Президент Украины посчитал неприемлемым, чтобы тут вся общественность, которая собралась, ждала его два часа, поэтому сегодняшние мероприятия мы проводим тут все вместе".

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Украина чтит память героев боя под Крутами, который состоялся 100 лет назад

При этом Розенко подчеркнул, что запланированные на понедельник, 29 января, государственные мероприятия будут уже при участии Президента Украины.

"Поэтому искренние извинения президента Украины Петра Порошенко за невозможность из-за погодных условий принять участие в сегодняшних мероприятиях", - добавил вице-премьер-министр Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3047039
 
 
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мені,. як атеїсту гидко, але в росіянській імперії люди ділились саме так
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их так делила власть для своей выгоды Порошенко не зміг прибути на церемонію вшанування пам'яті Героїв Крут через штормове попередження, - Розенко - Цензор.НЕТ 5140
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Якби українці з євреями (фентезі) тоді, як сьогодні усвідомили себе громадянами України, ту силу не зламав би ніхто.
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Сьогодні ми разом та людський потенціал вичерпаний.
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Реформы невиданные !!!
Рост экономики небывалый !!!
Уровень жизни взлетел !!!
От инвесторов отбоя нет !!!
Дайте денег..Порошенко не зміг прибути на церемонію вшанування пам'яті Героїв Крут через штормове попередження, - Розенко - Цензор.НЕТ 9445.
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Саме так і сказав?
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Берегитесь тех, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные..." О Господи, если б мы Тебя слушали....Порошенко не зміг прибути на церемонію вшанування пам'яті Героїв Крут через штормове попередження, - Розенко - Цензор.НЕТ 129...
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Бог розмовляє з вами? Негайно до лікаря.
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Люцефер - теж має божествену природу. Це третина всіх ангелів, що повстала проти Бога-Творця. Тож не радив би людині брати собі такий нік. Це те саме, якщо ти сам себе в зоні будеш називати паханом. Уяви, як до цього поставиться справжній пахан зони Порошенко не зміг прибути на церемонію вшанування пам'яті Героїв Крут через штормове попередження, - Розенко - Цензор.НЕТ 9829
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Подивись на цей мир. його створила нормальне?
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Бог узурпував владу, встановив тоталітарний режим, розправлявся з інодумцями.
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Люцифер) А чего до лікаря? А про мальдіви тож до лікаря?
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Петра Инкогнито ждали, но он прогнозируемо забухал после публичной порки в Давосе.
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рошену шиють фрак і бабочку в Вену, а відвідати місця захоронення тих , хто життя поклав за Незалежну Украіну- кремлівська вказівка не дозволяє...
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Да вы что?! Но при этом полетел в Австрию, на Венский бал!!!
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Последний раз случайно это произошло в Быковне...Там много интересного , "приятного", и даже нецензурно долетело до ушей Офшоренка-Мальдивского. После этого несколько колец охраны, лохторат в не пределов досягаемости матов для "рехформатора и создателя" НАБУ, НАПК.....
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На мальдивах смело рискнул очком, а дома чёй-то сцыкотно на холод выходить.
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Лолита Венский вальс танцует. Ей некогда
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а шо, в Черниговской области укры море вырыли? и штормит оно, судя по всему, не по-детски Порошенко не зміг прибути на церемонію вшанування пам'яті Героїв Крут через штормове попередження, - Розенко - Цензор.НЕТ 5194
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Vasya Batareykin) Не знаю что там вырыли, а вот могилы возле общественных туалетов для россиянц Укрыинцы обязательно выроют!
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Хоть кто-нибудь видит у нас в этих широтах шторм? По-моему, прекрасная погода, летная.
Нам снова врут.
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Простите нас, ребята, за то , что мы ещё не научились выбирать... Но мы ОБЯЗАНЫ вырасти и научиться различать алмаз и стекло. Дай, Боже, нам на это сил, ума, настойчивости, чтобы не было стыдно перед ВАМИ, молодыми и отважными... и уже ушедшими...
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Кто за Лолиту платит, тот ее и танцует.
Люди справедливо заподозрили, что он поехал на встречу с фирташем.
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Коротенько итоги по теме: а все таки хороший у нас президент,если мордва позорная в бессильной злобе сссытся кипятком при каждом упоминании о нем
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Папа римський Фрвнциск зустрінеться з українською діаспорою Їталіі у Римі !!
.І погода поххх...!

.А барига ???
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Kievan Rus 🔱‏ @IMARGOMORTIS 2 ч.2 часа назад

Порошенко запросили на Віденський бал і на 100 роковину святкування Героїв Крут. На бал він їде, а до Героїв Крут "складні погодні умови"!
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ЛОЛІТА ССИКАНУЛА???
у ВІДНІ на балу цікавіше.
можна трампа зняти...
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А це відбулося на Річницю Майдану ..
Барига запам*ятав Порошенко не зміг прибути на церемонію вшанування пам'яті Героїв Крут через штормове попередження, - Розенко - Цензор.НЕТ 1631 ю
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А сесть на поезд и приехать слабо? Хотел бы - приехал... Тьфу, чмо!
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Руанда - страна в Африке с наиболее динамичным развитием. Ее принято называть африканским Сингапуром, а президента Поля Кагаме часто сравнивают с Ли Кван Ю - авторитарный диктатор, осуществляет эффективные экономические реформы. Стремительный рост экономических показателей, сплошная компьютеризация (переход на стандарт 4G состоялся еще в 2013 году), 62 место в общем мировых рейтингах, 37 место по простоте ведения бизнеса, 12 место по простоте регистрации собственности и 2 место (после Новой Зеландии) по простотой оформления кредитов делают страну привлекательной для инвесторов. По уровню свободы от коррупции - 34 место в мире. 2/3 депутатов парламента - женщины. Кагаме в 2011 году принял программу «Видение 2020», которая предусматривает переход от натуральной экономики к развитию сферы услуг и 100-процентной урбанизации населения (на момент принятия программы 80% населения жили в деревнях). Сейчас Руанда в своих внешнеполитических приоритетах колеблется между США и Китаем.

А теперь скажите честно: на месте Трампа, имея ограничения во времени и свободных полчаса, вы бы лично с кем встретились - с диктатором Руанды или диктатором Украины?
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Где оно увидело,это штормовое предупреждение по Черниговской области?С похмелья показалось?
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Полетел...На Венский бал к подельнику Фирташу.
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Таки Борзнянський район - не Мальдіви...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко не смог прибыть на церемонию чествования памяти Героев Крут из-за штормового предупреждения, - Розенко
 
 
 
 
 
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