 Порошенко не смог прибыть на церемонию чествования памяти Героев Крут из-за штормового предупреждения, - Розенко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом вице-премьер Украины Павел Розенко заявил в полдень воскресенья у мемориала Героев Крут, открывая церемонию чествования памяти.

"В сегодня в наших мероприятиях должен был принимать участие Президент Украины Петр Порошенко, но из-за неблагоприятных погодных условий и из-за штормового предупреждения, которое сегодня объявлено и в Киеве, и тут, ему не дали разрешение на приземление в Черниговской области", - сказал Розенко.

По словам вице-премьера, была идея касательно пересадки на автотранспорт и прибытия к мемориалу на автомобиле, но "Президент Украины посчитал неприемлемым, чтобы тут вся общественность, которая собралась, ждала его два часа, поэтому сегодняшние мероприятия мы проводим тут все вместе".

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При этом Розенко подчеркнул, что запланированные на понедельник, 29 января, государственные мероприятия будут уже при участии Президента Украины.

"Поэтому искренние извинения президента Украины Петра Порошенко за невозможность из-за погодных условий принять участие в сегодняшних мероприятиях", - добавил вице-премьер-министр Украины.

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