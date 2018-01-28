 Украина чтит память героев боя под Крутами, который состоялся 100 лет назад

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Громадське".

Торжества начались в 7 часов утра с марша лицеистов Киевского военного лицея имени Ивана Богуна. Колонна насчитывала около 600 юношей из Днепра, Запорожья, Кривого Рога, Ивано-Франковска, Киева, Кременчуга, Измаила, Острова, Коропца, Тернополя, Харькова, Шепетовки, Каменец-Подольского, Одессы, Чернигова и других городов.

Колонна дошла до Железнодорожного вокзала в Киеве, откуда отправилась по необычному маршруту "Киев - Круты". В делегации присутствовали ветераны ВСУ и официальные лица.

"Бой под Крутами - это не было поражение. Потому что несколько сотен студентов совместно с воинами сдержали многочисленную армию. Но независимость в 1918 году удержать не удалось. Было много ошибок, которые следует учитывать и нынешнему поколению властной верхушки", - поделился мыслями минстром культуры Евгений Нищук.

Дальнейшая программа торжественных мероприятий предусматривает участие президента Украины в возложении цветов к Мемориалу Героев Крут, марш и вручение Государственных флагов с памятными лентами.

Позже стало известно, что президент не сможет прибыть на торжества.

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"Чрезвычайно важно в контексте истории и национальной памяти чествовать такие годовщины. Это опыт, который и сейчас напоминает: нужно иметь собственную армию и как следует готовить ее", - отметил директор Института национальной памяти Владимир Вятрович.

Лицеисты со Львова по-особому отнеслись к поездке, отмечает полковник Анатолий Демчук.

"Наш лицей носит имя Героев Крут. Для нас это честь. На место битвы едут ребята отличники учебы или те, у кого родители проходят службу в ВСУ или погибших при исполнении служебных обязанностей. Мы отдаем дань уважения тем, кто защищал Украину", - рассказал полковник.

Олег Макаревич, лицеист из Львова, говорит:

"Я хочу почувствовать атмосферу места, где ребята моего возраста защищали Украину и погибали за нее. И конечно отдать им должное".

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Напомним, исторический бой состоялся 29 января 1918 возле железнодорожной станции Круты. На железнодорожной платформе в Крутах находилось до 520 украинских воинов, юношей и студентов, вооруженных 16 пулеметами и одной пушкой. Россияне в десять раз преобладали, имели бронепоезд и артиллерию.

В этот день в Украине чтят память погибших под Крутами как символ героизма и самопожертвования молодого поколения в борьбе за независимость.