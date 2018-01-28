 Украина чтит память героев боя под Крутами, который состоялся 100 лет назад

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Громадське".
Торжества начались в 7 часов утра с марша лицеистов Киевского военного лицея имени Ивана Богуна. Колонна насчитывала около 600 юношей из Днепра, Запорожья, Кривого Рога, Ивано-Франковска, Киева, Кременчуга, Измаила, Острова, Коропца, Тернополя, Харькова, Шепетовки, Каменец-Подольского, Одессы, Чернигова и других городов.
Колонна дошла до Железнодорожного вокзала в Киеве, откуда отправилась по необычному маршруту "Киев - Круты". В делегации присутствовали ветераны ВСУ и официальные лица.
"Бой под Крутами - это не было поражение. Потому что несколько сотен студентов совместно с воинами сдержали многочисленную армию. Но независимость в 1918 году удержать не удалось. Было много ошибок, которые следует учитывать и нынешнему поколению властной верхушки", - поделился мыслями минстром культуры Евгений Нищук.
Дальнейшая программа торжественных мероприятий предусматривает участие президента Украины в возложении цветов к Мемориалу Героев Крут, марш и вручение Государственных флагов с памятными лентами.
Позже стало известно, что президент не сможет прибыть на торжества.
"Чрезвычайно важно в контексте истории и национальной памяти чествовать такие годовщины. Это опыт, который и сейчас напоминает: нужно иметь собственную армию и как следует готовить ее", - отметил директор Института национальной памяти Владимир Вятрович.
Лицеисты со Львова по-особому отнеслись к поездке, отмечает полковник Анатолий Демчук.
"Наш лицей носит имя Героев Крут. Для нас это честь. На место битвы едут ребята отличники учебы или те, у кого родители проходят службу в ВСУ или погибших при исполнении служебных обязанностей. Мы отдаем дань уважения тем, кто защищал Украину", - рассказал полковник.
Олег Макаревич, лицеист из Львова, говорит:
"Я хочу почувствовать атмосферу места, где ребята моего возраста защищали Украину и погибали за нее. И конечно отдать им должное".
Читайте на «Цензор.НЕТ»: "Первые киборги": УИНП запустил социальную рекламу к 100-летию боя под Крутами. ФОТО
Напомним, исторический бой состоялся 29 января 1918 возле железнодорожной станции Круты. На железнодорожной платформе в Крутах находилось до 520 украинских воинов, юношей и студентов, вооруженных 16 пулеметами и одной пушкой. Россияне в десять раз преобладали, имели бронепоезд и артиллерию.
В этот день в Украине чтят память погибших под Крутами как символ героизма и самопожертвования молодого поколения в борьбе за независимость.
Слава Героям Крут! Вічна пам'ять!
Рашистам, конечно хотелось бы, чтоб мы повторили их суицид, мы собственно, почти и сдалали это к 2014 году, вот только член им на весь спермоприемник!!! )))
По факту, парни под Крутами, были первым в истории Украины Добробатом. "Минск" дал нам возможность остановить российских фашистов в 2014-ом и подготовиться к дальнейшим боевым действиям. А ребята в 1918-ом даже не поняли что для них дети сделали...
Значит выводы сделаны. И это радует!
=============================
Добре шо на Мальдіви і у Австрію на бал встигає!
Это, конечно неправильно с его стороны, но - главное, это наша память, а не неких "всесильных" властей.
Стараемся так и делать... Но это война и не всегда так гладко все получается...
Героям Слава!!!
Основні тези нашої боротьби на 2018 рік.
Вчора з цього приводу провів відеотрансляцію в фб. Основні тези:
----
1) Державні органи влади, на які Конституцією України покладено функції організації оборони України та її захисту своїх функцій не виконують.
-----
2) Основною зброєю російської окупації (крім військової агресії) є корупціонери і колаборанти в українських органах влади. Вони не виконують свої прямі обов'язки (а часто і в результаті прямої державної зради) i забезпечують РФ можливість здійснення економічної, політичної, інформаційної та ментальної окупації України. Прямим її наслідком є зубожіння населення, масова еміграція (фактично евакуація), безправіе і беззахисність українців перед олігархією і її чиновництвом (фактично неофеодалізм)
------
3) У разі якщо державні органи влади не виконують своїх обов'язків встановлених Конституцією України, то Український Народ (відповідно до положень статей 5,17,65 Конституції) має не тільки право, а й обов'язок ВЗЯТИ ДЕЛО ЗАХИСТУ СВОЄЇ БАТЬКІВЩИНИ В СВОЇ РУКИ.
------
4) Для захисту України необхідно усунути осіб, які не виконують своїх обов'язків і осіб, якi зрадили Україну від займаних посад і судити їх. Необхідно щоб Народ висунув з-поміж себе людей здатних захищати Українські національні інтереси в умовах зовнішньої і внутрішньої агресії і обрати їх на звільнені посади. Необхідне негайне прийняття ряду законодавчих актів ВР і постанов Уряду, необхідних для захисту України (закон про імпічмент, зняття недоторканності з депутатів, закон про антикорупційний суд, нове виборче законодавство, закон про заборону торгівлі з ворогом і т п, скасування Роттердам + інших олігархічних схем пограбунку людей). Для підбору людей, які стануть альтернативою зрадникам і корупціонерам, для розробки необхідних законів Рух Визволення ініціює створення Комітету Громадського (національного) порятунку.
--------
5) Для того щоб в законний, Конституційний спосіб усунути зрадників і колаборантів від влади вибори нам не допоможуть. Підконтрольні олігархам ЗМІ, суди, прокуратура, поліція, виборчі комісії, соціологічні служби унеможливлять здійснення чесних виборів. Наявність величезного фінансового ресурсу забезпечать олігархам масовий підкуп бідних людей. Тому, перед тим як проводити вибори, Народу України необхідно: законним шляхом усунути від влади головного "дахувальника" всієї кримінально олігархічної системи - Порошенка. Потім необхідно змінити посадових осіб інших органів влади, якi не виконують покладені на них Конституцією функції захисту нашої державності - РНБО, Уряд, генпрокурора.
---------
6) Події 2014 року показують що зробити все це законним, Конституційним шляхом (і вже створений прецедент) Народ України може тільки привівши до свого підпорядкування (і вивівши її з підпорядкування олігархів) Верховну Раду України. У неї достатньо повноважень аби в чіткій відповідності до законодавства змінити державних службовців, якi не виконують своїх обов'язків. Згадайте як голосувала ВР в 2014 році (коли була оточена своїми виборцями).
--------
7) Після зміни законодавства - період чистки державних органів влади і проведення виборів парламенту і президента щодо нового законодавства та під контролем нового генерального прокурора.
--------
7) Кримінально олігархічна система буде опиратися народному волевиявленню. Будуть спроби продовження репресій, спроби залякати людей терористичними актами і вбивствами лідерів опозиції, спроби викрадення людей і розгону мирних демонстрацій. Для того щоб захистити народне волевиявлення і людей Рух Визволення ініціює створення силового органу Комітету Громадського (національного) порятунку - фактично Нової Національної Гвардії (цивільної). У разі якщо путин вирішить збройним шляхом допомогти своїм агентам в Україні і піде на вторгнення- ці частини стануть основою резервної армії (територіальної оборони) і разом з ЗСУ та іншими силовими структурами будуть захищати Україну і від прямої агресії РФ.
--------
Громадяни діючі таким способом діють в умовах "крайньої необхідності" заради захисту своєї Батьківщини "всіма можливими способами" (в умовах бездіяльності або прямої протидії органів державної влади). Відповідно до ст. 39 (крайня необхідність) КК України подібні дії (це стосується і добровольців 2014 і "блокадників" 2017) не є злочином. Це як і добровольчі рух 2014 року - зараз єдиний порятунок для країни
----------
Більш докладно моя позиція і позиція нашого Руху викладена в відеотрансляції. Посилання на неї - http://bit.ly/2DHvCat.
----------
Для тих хто готовий стати поруч з нами - Комітет Порятунку і його силове крило знаходяться на площі Конституції перед Верховною Радою.
Сьогодні суддя Левицька з Шевченківського суду у Києві арештувала двох хлопців, котрі, як стверджує поліція, намагалися підпалити нелегальний «монастир» Московського патріархату, самовільно збудований на території Національного музею історії України. Їм шиють підпал, це від трьох і більше років, тяжкий злочин.
Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив народний депутат Ігор Луценко. В яклсті альтернативи суддя визначила заставу в 2,2 млн грн.
«Для мене це дуже дивна поведінка судді Левицької. Бо прокуратура і міліція налаштовані не надто агресивно, просили лише домашній арешт. Тим не менш, суддя впаяла фактично тримання під вартою - бо такі суми для застави, без допомоги сторонніх, у підозрюваних навряд чи найдуться», - написав нардеп.
За інформацією Ігоря Луценка за грати кинули Шемотюка Олексія і Горбаня Олександра.
«Обидва архітектори. Можливо, тому більш, ніж звичайні люди, чутливі до порушення правил містобудування, до будь-якого дисонансу в обличчі міста. Один із них - «Друг Цех» - воював у складі ЗСУ, в аеророзвідці. За нього прийшли поручатися не тільки нардепи (Григорий Шверк та я), а також Ярослав Гончар із Генштабу», - пише Луценко.
За словами затриманих, вони намагалися привернути увагу до того, що територія Національного музею історії захоплена московськими церковниками. Поруч - фундамент Десятинної церкви, головного храму Київської Русі, котрий символічно хочуть застовпити за собою агенти ворожої держави.
Вдумайтеся, у нас війна за державу, а один із закладів, головний історичний музей, котрий власне цю державність підтримує з наукового та культурного боку - зараз захоплено агентурою фсб. Намет московської церкви там з'явився ще при Ющенку. При Янику там виросла капітальна споруда з «церквою» та «трапезною». МАФ при Януковичу було легалізовано судовим рішенням - звісно, незаконним. Також на комунальній землі Києва (здається, подільського району) розташовано нелегальні 4 контейнери, де також мешкають та складуть своє майно «монахи». Привіт київській владі…«Монахи» там поводяться вкрай агресивно, пропагують русскій мір, вважають себе хазяями цієї території. Фактично, це у них традиція - вважати українську землю своєю, приходити, насильницьки забирати собі», - зазначив народний депутат Ігор Луценко.
"Московська воша".
Петлюра С.В.
доречі а де офшорний злодії?
Уже на бал до фірмаша полетів чи на мальдіви?