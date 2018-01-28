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 Основатель IKEA Ингвар Кампрад скончался на 92-м году жизни

В возрасте 91 года умер основатель шведской сети магазинов мебели и товаров для дома IKEA Ингвар Кампрад.

Об этом 28 января агентству AFP заявили в компании, передает Цензор.НЕТ.

"IKEA сообщает, что ее основатель Ингвар Кампрад скончался в возрасте 91 года", - говорится в уведомлении.

Основатель IKEA Ингвар Кампрад скончался на 92-м году жизни 01

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Шведский предприниматель Ингвар Кампрад, один из богатейших людей мира, родился 30 марта 1926 года.

Он основал предприятие, впоследствии ставшее IKEA, когда ему было 17 лет, на деньги, полученные в подарок от отца.

Источник: https://censor.net.ua/n3047037
 
 
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Дуже шкода, коли такі Люди йдуть із життя...
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земля пухом!
боюся, що нові власники ІКЕА не будуть такими скромними і благодійними
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головне, щоб надалі намагались втікти від податків
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наші казнокради-мародери знають про діяння Великого Шведа.....
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R.I.P.
Хороший дедулька был - прошёл все ступени в бизнесе от подмастерья до главы транснациональной корпорации - стал одним из богатейших людей планеты и при этом остался весьма скромным человеком. Немногим дано.
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Повезло деду..Нормально пожил...Долго.
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всего добился сам, построил с нуля империю при этом жил скромно. К сожалению таких людей очень мало
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомОснователь IKEA Ингвар Кампрад скончался на 92-м году жизни
 
 
 
 
 
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