 Основатель IKEA Ингвар Кампрад скончался на 92-м году жизни

Об этом 28 января агентству AFP заявили в компании, передает Цензор.НЕТ.
"IKEA сообщает, что ее основатель Ингвар Кампрад скончался в возрасте 91 года", - говорится в уведомлении.
Шведский предприниматель Ингвар Кампрад, один из богатейших людей мира, родился 30 марта 1926 года.
Он основал предприятие, впоследствии ставшее IKEA, когда ему было 17 лет, на деньги, полученные в подарок от отца.
R.I.P.
боюся, що нові власники ІКЕА не будуть такими скромними і благодійними
Хороший дедулька был - прошёл все ступени в бизнесе от подмастерья до главы транснациональной корпорации - стал одним из богатейших людей планеты и при этом остался весьма скромным человеком. Немногим дано.