 Основатель IKEA Ингвар Кампрад скончался на 92-м году жизни

Об этом 28 января агентству AFP заявили в компании, передает Цензор.НЕТ.

"IKEA сообщает, что ее основатель Ингвар Кампрад скончался в возрасте 91 года", - говорится в уведомлении.

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Шведский предприниматель Ингвар Кампрад, один из богатейших людей мира, родился 30 марта 1926 года.

Он основал предприятие, впоследствии ставшее IKEA, когда ему было 17 лет, на деньги, полученные в подарок от отца.