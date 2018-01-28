 42,5% украинцев главным "тормозом" развития страны считают олигархов, - опрос

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, таковы результаты исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии.
"Не исключено, что именно безудержная (но в целом безвредная) "антиолигархическая" и "антикоррупционная" риторика главы государства позволила ему занять в хит-параде помех на пути развития страны незаслуженно низкое третье место. Петр Алексеевич делит его с Кабинетом министров (у обоих по 26,3%), - пишут Юлия Мостовая и Сергей Рахманин в своей статье. - Вторую строчку прогнозируемо занимает парламент - 32,9%. Рада - на слуху и в телефокусе, ее состав достаточно пестр. Поэтому каждый, огорченный ходом событий в стране, без труда может выбрать из 423 "омандаченных" собственного кандидата на роль главного виновника общегосударственных бед. И, насколько можно судить, многие с легкостью переносят недовольство конкретным избранником на весь законодательный орган. На четвертой позиции в перечне основных преград на пути страны обосновалось сословие чиновников с показателем в 16%. Не слишком внушительная цифра, но, вероятно, опрошенные считают бюрократов не столько самостоятельными паразитами, сколько обслугой олигархов и власти. Аналогичная история, похоже, и с оценкой вредоносности судов, которых помехой развитию Украины считают всего-то 4,5%. Хотя не только демократия, но и Библия роль судей ценит выше роли правителей"…
Согласно опросу, Россию виновником торможения благотворных процессов в стране считают не так уж много - 14,5%, однако еще 12% вспомнили о пророссийской "пятой колонне".
"Рискнем предположить, что в 2014–15 гг. эта цифра была бы повыше. Постепенное замораживание военного конфликта на Востоке заставило многих внимательнее приглядеться к тем, кто собственные беспомощность и алчность списывает на козни агрессивного соседа. Для некоторых итогом созерцания и размышления стало желание покинуть страну, - отмечают авторы. - То, что развитие страны в первую очередь тормозят избиратели, считают только 3,2% (для понимания: примерно столько же участников опроса - 3% - считают, что главным препятствием на пути нашего развития являются США)".
Я правильно понимаю, вопросы борьбы с коррупцией и создания независимого антикоррупционного суда МВФ уже убрало из своих требований? Ну, если лохи платят за газ ~10 000 грн за куб, хуй с ними, подарим шоколадному пидору ещё 4 млрд долларов?!
Я хочу (дійсно хочу!), щоби Порошенко закінчив ті реформи або "реформи", які він розпочав і пішов відповідно з повагою і шаною від народу, або ганьбою.
" і за що тим уродам така країна дісталась..."
Хто що побудував, отак і живе.
порохобыдло...точное определение !!!
(А ведь это серьезная угроза.)
Спочатку корупція породила олігархів,а тепер олігархи розвивають корупцію для задоволення своїх непомірних апетитів !
Уничтожить силу олигарха можно только одним способом, отстранить от власти его вассалов-чиновников и запретить им занимать любые госдолжности. А чтобы олигарх не коррумпировал новых чиноников нужно:
1. Сделать новым чиновникам высокие зарплаты, при этом количество самих чиновников можно уменьшить в 2-3 раза.
2. Установить жесткий контроль за чиновниками. Связка НАБУ-САП-Антикорупционный суд должна работать как часы.
3. Уменьшить количество различных контрольных и бюрократических функций в разы. Потому что именно они создают возможности для коррупции. Государство и так слишком много функций на себя берет. И не способно нормально их выполнять.
Что касается других ответов "президент", "правительство", "депутаты" - то они неверны. Потому что президенты, правительства и депутаты уже неоднократно менялись, но система оставалась той же самой. Именно чиновничство и силовичество является корнем всех зол.
переплетенный в один клубок-гадючник
и обтянутый сверху липкой паутиной родственных и иных связей
воровством, коррупцией, мздоимством, откатами, офшорами, спекуляцией и монополиею
и все это... "счастье"... дает в купе - 98 процентов тому тормозу... развития... как бы
Во всём прежде всего виновато государство,то есть принятие решений президентом,правительством,депутатами,контролирующими и т.д. органами.
Нельзя винить хищников,что они любят мясо.
Предлагаю продолжить...
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А в чём конкретно выражался патриотизм ПАП?