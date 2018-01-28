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 Политика Украины, Экономика
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Все про:олигарх (470) опрос (1535) социология (347)

 42,5% украинцев главным "тормозом" развития страны считают олигархов, - опрос

В рейтинге "тормозов" развития Украины уверенно лидируют олигархи: 42,5% опрошенных украинцев именно их назвали главной причиной медленного развития страны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, таковы результаты исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии.

42,5% украинцев главным тормозом развития страны считают олигархов, - опрос 01

Читайте на «Цензор.НЕТ»: 26% выезжающих за границу украинцев планируют пережить там тяжелые времена, - КМИС

"Не исключено, что именно безудержная (но в целом безвредная) "антиолигархическая" и "антикоррупционная" риторика главы государства позволила ему занять в хит-параде помех на пути развития страны незаслуженно низкое третье место. Петр Алексеевич делит его с Кабинетом министров (у обоих по 26,3%), - пишут Юлия Мостовая и Сергей Рахманин в своей статье. - Вторую строчку прогнозируемо занимает парламент - 32,9%. Рада - на слуху и в телефокусе, ее состав достаточно пестр. Поэтому каждый, огорченный ходом событий в стране, без труда может выбрать из 423 "омандаченных" собственного кандидата на роль главного виновника общегосударственных бед. И, насколько можно судить, многие с легкостью переносят недовольство конкретным избранником на весь законодательный орган. На четвертой позиции в перечне основных преград на пути страны обосновалось сословие чиновников с показателем в 16%. Не слишком внушительная цифра, но, вероятно, опрошенные считают бюрократов не столько самостоятельными паразитами, сколько обслугой олигархов и власти. Аналогичная история, похоже, и с оценкой вредоносности судов, которых помехой развитию Украины считают всего-то 4,5%. Хотя не только демократия, но и Библия роль судей ценит выше роли правителей"…

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Ахметов продолжает лидировать в рейтинге самых богатых украинцев. Коломойский "обеднел", - "Новое время". ФОТО

Согласно опросу, Россию виновником торможения благотворных процессов в стране считают не так уж много - 14,5%, однако еще 12% вспомнили о пророссийской "пятой колонне".

"Рискнем предположить, что в 2014–15 гг. эта цифра была бы повыше. Постепенное замораживание военного конфликта на Востоке заставило многих внимательнее приглядеться к тем, кто собственные беспомощность и алчность списывает на козни агрессивного соседа. Для некоторых итогом созерцания и размышления стало желание покинуть страну, - отмечают авторы. - То, что развитие страны в первую очередь тормозят избиратели, считают только 3,2% (для понимания: примерно столько же участников опроса - 3% - считают, что главным препятствием на пути нашего развития являются США)".

Читайте на «Цензор.НЕТ»: В течение последних 15 лет Украину эксплуатируют шесть-семь фамилий, - Березюк

Источник: https://censor.net.ua/n3047035
 
 
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42,5% украинцев главным "тормозом" развития страны считают олигархов, - опрос - Цензор.НЕТ 6850Кочєґар 🔞‏ @NoFated_ver2_0 2 ч.2 часа назад
Я правильно понимаю, вопросы борьбы с коррупцией и создания независимого антикоррупционного суда МВФ уже убрало из своих требований? Ну, если лохи платят за газ ~10 000 грн за куб, хуй с ними, подарим шоколадному пидору ещё 4 млрд долларов?!

42,5% украинцев главным "тормозом" развития страны считают олигархов, - опрос - Цензор.НЕТ 7232
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Рузвельт в США тоже считал монополии и олигархов тормозом для развития страны, и успешно, в рамках закона ликвидировал эту болячку, перед самой войной. И был прав на 100%.
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у нас Порошенко ще не стільки Президентом, як був Рузвельт при владі перед війною. Так всьо єщьо впєрєді...
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а який це у вам прапорець?
Я хочу (дійсно хочу!), щоби Порошенко закінчив ті реформи або "реформи", які він розпочав і пішов відповідно з повагою і шаною від народу, або ганьбою.
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Больше половины ,дураков ? Ежу понятно,что тормозят реформы те,кто боится потерять власть.Больше ж некому.
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Все остальные негативные категории,лишь продукт их деятельности.И не являются основополагающими.
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Главный тормоз- это подонок в один тур,президент Украины и его свиняче стадо возле корыта под названием БЮДЖЕТ !!!

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Как президент тайно летал на Мальдивы.
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Це точно як якась кацапка після відвідин Америки написала 42,5% украинцев главным "тормозом" развития страны считают олигархов, - опрос - Цензор.НЕТ 7515
" і за що тим уродам така країна дісталась..."
Хто що побудував, отак і живе.
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Странно, этот опрос проводили агенты Кремля или Госдепа ? но точно шатающие будку, потому что в перечне нет главной виновницы по версии соевых.
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А порохобыдло считает тормозом развития Тимошенко, Саакашвили, ну и зрадофилов конечно же.
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https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/28984778.html Как президент тайно летал на Мальдивы.
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А рептилоидов почему не вспоминают?
(А ведь это серьезная угроза.)
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Вот это ЗРАДА!!! Оказывается по мнению большинства украинцев виноват таки не Путин. Никогда не думал что на Цензоре может выйти такая статья.. что то странное происходит однако.
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Да..... Сам перечень причин "торможения развития" умиляет, надо же так вопросы поставить! А ответы - ну что впаривается постоянно, в том числе и кремлем - то и приводится. Оказывается, убери из страны Ахметова, Порошенко и др. богатых людей (имущество поделить, конечно?), срочно поменять всю власть, расстрелять евреев с националистами - и будет всем счастье. А почему бы не написать - товарищи, а вы рассчитывали изменить страну за пару- тройку лет? За россию молчу, это кем надо быть, чтоб даже ставить вопрос, мешает ли чему-то захваченная ними территория Украины и ведущиеся военные действия, с тысячами убитых?
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Считаю что права Библия которая утверждает что всякая власть от Бога и что заслуживаем то и получаем, по факту мы ведем полностью провыльную как внешнюю так и внутреннюю политику что и привело к всем этим печальным событиям с которыми мы столкнулись.
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В першу чергу - самі українці... Бо хто ж обирає мером трухояве лайно в Одесі, чи гєпу у Харкові??? Теж саме й на роботі - треба об'єднуватись і відстоювати свої права перед работодавцями, а не чекати, поки президент приїде й накаже того олігарха - атата, атата... У Світі якраз так виборюють краще життя об'єднуючись у різноманітні громадські товариства, для контролю влади і в першу чергу - місцевої влади, бо якраз вона повинна беспосередньо займатись покращенням життя мешканців...
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Порося главный тормоз .
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А теперь по порядку ПЕТЯ у нас олигарх? ДА. ! В РАДЕ самая большая фракция его ? ДА! Он президент ? ДА! Правительство и чиновников он утверждает ? ДА! У кого ещё какие сомнения? ЖДУ ВОЗМУЩЕНИЯ СОЕВЫХ ЛИЗУНОВ!
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На ЖАЛЬ, ви праві. І біда нашого виборця, що він ДОБРОВІЛЬНО вибрав ОЛІГАРХІЮ. Подивимось, чи виборець визнає і виправить її.
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Если охендовский и ему подобные будут вести подсчет голосов то МЫ И ОСТАНЕМСЯ СИДЕТЬ В ДЕЛЬМЕ !
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А хто ж призначає тих охендовських? Отож.
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Коррупция и есть причиной появления олигархов.
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Наоборот! Олигархи развели коррупцию, поскольку наши чинуши и кнопкодавы из Рады очень любят бабло! 42,5% українців головним "гальмом" розвитку країни вважають олігархів, - опитування - Цензор.НЕТ 996
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Та ні,все там вірно.В 1991 році скільки було олігархів?

Спочатку корупція породила олігархів,а тепер олігархи розвивають корупцію для задоволення своїх непомірних апетитів !
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В 1991 году вся коррупция сводилась к даче пару тысяч баксов чиновнику, чтобы получить какие то преференции. А вот с появлением олигархов появились их кнопкодавы в Раде, которые принимают законы под олигарха, а это уже другой уровень коррупции. 42,5% українців головним "гальмом" розвитку країни вважають олігархів, - опитування - Цензор.НЕТ 3246
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Що значить "появились"? Звідки, від сирості, шолі?
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Так а олігархи з неба впали?Чи виросли на дріжджах?)))
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Они появились в эпоху Кучмы, когда были созданы зоны без налогов или с маленькими налогами. И они все были приближённые к Кучме и даже ахметка ездил на поклон в Киев пока не стал миллиардером.
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Тобто влада (доступ до грошових потоків,копалин і т.д.) та корупція породили олігархів.А не їхні здібності в менеджменті чи економіці)))
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А какие способности к менеджменту у ахметки или фирташа? Они что Гарвард закончили или с нуля всё создали, как Билл Гейтс или Стив Джобс? Когда по бандитски прихватизировали госсобственность в виде градообразующих заводов и фабрик, а затем присосались к бюджету - это что, гений в бизнесе? В европейских странах такие бы сидели в тюрьмах, а не коррумпировали власть и Раду. Ну а когда Кучма создал спецзоны без налогов для будущих олигархов вот тогда они и пошли в гору! 42,5% українців головним "гальмом" розвитку країни вважають олігархів, - опитування - Цензор.НЕТ 5316
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Саме так.А тепер питання - а чи Петро створить повноцінний антикорупційний,якщо і він "виріс" на схожих схемах,і його найближче оточення по вуха в корупції?)))
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Без коррумпированного чиновника нет олигарха. Так что не с олигархами нужно воевать а с чиновниками, которые этих олигархов порождают.
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Чтобы коррумпировать чиновника должен появиться тот кто это делает и большие деньги на это! А это возможно только с появляением олигархов, которые не просто дают взятки чинушам - это уже вчерашний день, а имеют в Раде свои фракции и принимают нужные олигархам законы, а это уже высший пилотаж! 42,5% українців головним "гальмом" розвитку країни вважають олігархів, - опитування - Цензор.НЕТ 1713
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Ну так в том и дело, что повлиять непосредственно на олигарха невозможно. Он не имеет никаких госдолжностей, он частное лицо и может вообще жить не в Украине.
Уничтожить силу олигарха можно только одним способом, отстранить от власти его вассалов-чиновников и запретить им занимать любые госдолжности. А чтобы олигарх не коррумпировал новых чиноников нужно:
1. Сделать новым чиновникам высокие зарплаты, при этом количество самих чиновников можно уменьшить в 2-3 раза.
2. Установить жесткий контроль за чиновниками. Связка НАБУ-САП-Антикорупционный суд должна работать как часы.
3. Уменьшить количество различных контрольных и бюрократических функций в разы. Потому что именно они создают возможности для коррупции. Государство и так слишком много функций на себя берет. И не способно нормально их выполнять.
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По поводу высоких зарплат чиновникам - это миф! Если чиновник, в зависимости от ранга, получает за решение вопросов от нескольких десятков тысяч долларов и до миллионов, причём за раз, то любая зарплата для него - это несущественно! Необходимо лишить чиновников их разрешительных функций. Чиновники должны принимать документы и регистрировать их. Тогда незачем будет им давать взятки, как в Европе. 42,5% українців головним "гальмом" розвитку країни вважають олігархів, - опитування - Цензор.НЕТ 996
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Как только реальные сроки будут такими же как в США (5+5+25=35),желание получить взятку у многих(не у всех)исчезнет.
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Вот как только будут такие сроки и наши суды будут судить чинуш, как в Южной Корее, где сажают своих же президентов за коррупцию вот тогда, что-то получится. 42,5% українців головним "гальмом" розвитку країни вважають олігархів, - опитування - Цензор.НЕТ 3225
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Любого чиновника олигархи могут отправить в отставку.
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Наш-то, наш-то - самый лучший! В двух номинациях отличился: олигархи - 42.5% и президент - 26.3%. После таких "перемог" можно и на венский бал.
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Самым главным злом для Украины есть псевдопатриоты, благодаря которым Украина скатилась на самое дно Европы по уровню жизни.
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а хто слухає їх та хлопає їм в ладоші? хто глосує за популістів та брехунів? може евреї? а може американці? чи інопланетяне?
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Партии,которые создаются по щелчку пальцев перед выборами.Телевидение,которое распиарит абсолютное ничтожество и втопчет в грязь достойного...Чинуши,которые будут служить очередному "царю горы".Вот она-наша олигархическая "демократия."
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запамятайте, ніяку націю не можна захопити та поработити без коллаборантів і без того щоб велика частина нації цього бажала. тому винні самі люди в першу чергу.
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В 2019 будет решатся судьба Украины, хотя если честно глядя на рейтинг партий и список кандидатов в президенты особого оптимизма нет.
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Само наличие олигархата-полбеды.Тормозом развития страны и угрозой ей они становятся, когда лезут во власть. С другой стороны, олигархи у власти-это неплохо, когда их интересы совпадают с интересами страны, олигархи-толковые управленцы.
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На самом деле правильный ответ "чиновники". Потому что чиновники первичны а олигархи производны от чиновников. Если убрать всех олигархов, то чиновничество очень скоро породит новых. Но если почистить чиновничьи ряды и заставить чиновников работать по правилам и законам, то олигархи перестанут быть олигархами а станут просто крупыми бизнесменами. Именно чиновничья поддержка делает олигарха олигархом. На каждого олигарха работают сотни и даже тысячи прикормленных чиновников.
Что касается других ответов "президент", "правительство", "депутаты" - то они неверны. Потому что президенты, правительства и депутаты уже неоднократно менялись, но система оставалась той же самой. Именно чиновничство и силовичество является корнем всех зол.
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А ничего, что назначение чиновников контролируют олигархи?
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Я знаю, что они их контролируют. Но именно чиновники делают олигарха олигархом. Без своих чиновников олигарх теряет свой статус олигарха и становится просто бизнесменом. Поэтому начинать нужно с чиновников. Правильная административная реформа способна разрушить олигархат.
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олигархат с депутатским корпусом, судьями-прокурорами, правительством, президентом и.. мафией
переплетенный в один клубок-гадючник
и обтянутый сверху липкой паутиной родственных и иных связей
воровством, коррупцией, мздоимством, откатами, офшорами, спекуляцией и монополиею
и все это... "счастье"... дает в купе - 98 процентов тому тормозу... развития... как бы
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А всьому виною продажний лохторат на виборах.
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есть ещё гречаный элохторат болота центра Украины. он несёт вторую половину вины. с их вечным "покірливе телятко двох маток ссе". ссуны хреновы.
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тоскуют по молодости, очередям, спискам... пафосу и энтузиазму..
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Нужно на первое место поставить 80% из этих опрошенных халявщиков, ищущих виноватых кого годно, и где угодно, только не себя-душек, и свою леность. И только 20% сегодня кормят и поят вас своим трудовым горбом. Все виноваты, только не вы, голосящие на опросах, на улицах, прессе, лёжа на диване. Только бы не работать до седьмого пота и кровавых мозолей, а ждать халявы от власти, ждать доброго царя, который накормит и нальёт в стакан. Идите работать, а не скулите, лёжа не диване или просиживая штаны, сутками сидя в интернете. Никак не усвоите, что халява закончилась, и больше не будет. Отрывайте задницы от стульев. Простой пример. В Немирове, Винницкой области, открылся завод построенный Японией. Средняя зарплата 7100 гривен. Так здоровенные бугаи не идут работать-выгодней сидеть на пособии для детей и жрать водку. Зачем работать, когда можно обжирать своих детей и жену, наливая в стакан, и почёсывая пузо. И так по всей Украине. Дядя вам не построит новую развитую и богатую страну-стройте, а будете так жить и тем, что и как вы построите. А то "олигархи, олигархи, отнять и разделить." Уже отнимали и делили в 1917-м до голодоморов, лагерей, расстрелов и войн. Бегайте дальше за проходимцем Саакашвили, обещающим вам рай через 70 дней его "реформ". Он вас напоит и накормит. Забыли такого же "реформиста" Сталина-Джугашвили? Так новоиспеченный "реформатор" вам освежит память, и напомнит о нём. Ничему украинских гопников-халявщиков история не учит. Что ж, на своей шкуре испытаете эти "блага" халявы. Запад мозолями и потом построил свои богатые государства. Вот и берите пример, трудитесь, а не бегайте по митингам за проходимцами с разинутыми на обещанные халявы ртами, голося "Зрада", "Ганьба!" "Даёшь новую власть для халявщиков!"
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Олигархи были, есть и будут. Проблема в другом. Они себе сделали монополию, чтоб не было конкуренции, они оплачивают кандидатов в депутаты, чтоб потом дергать их за веревочки, они оплачивают гаранта, чтоб сдуру не начал наводить порядок в стране.
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Вопрос, а кто такие алигархи? И чем они отличаются от капиталистов?
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Почему во всем мире антимонопольные комитеты прессуют капиталистов, и Била Гейтса и остальных? Чтоб была возможность конкуренции и развития. Что мы имеем в нашей стране? По сути, олигархи решают все своими деньгами безальтернативно. Через ручных депутатов проводят свои законы, на все госпосты ставят своих исполнителей. Ну а гарант? А он ничего не делает, чтоб хоть что нибудь изменилось, он еврей и приспособился к такой среде, у них это в крови, приспосабливаться.
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Спасибо за ответ, немного путано, но все же становится понятней, чего наш народ хочет. Но насколько я понимаю у нас есть антимонопольный закон, законы по которым депутаты и чиновники не должны заниматся бизнесом, да и говорящих голов в парламент народ выбирает. Чего ж нам нехватает, чтобы все это работало? Как сделать, чтобы все работало?
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Порошенко бегает по Давосу в поисках инвестиций и в это же время показывают чиновницу с золотыми слитками в домашнем сейфе и в это же время финансовую систему трясет в тридесятый раз по причине заморозки транша в миллиард долларов! Какие же они идиоты... Так что да, тут народ прав страну уничтожают те кто ей владеет - УКРАИНСКИЕ олигархи.
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Олигархом становится бизнесмен вовремя осознавший спинным мозгом как именно нужно прогибаться под чиновника с целью введения чиновником законов выгодных для бизнеса. Чиновник по определению коррумпированнее любого бизнесмена так как обогатиться он может исключительно не честным путем - взятки, откаты, разрешительная система, суд и прокуратура. Олигарх - это "баранчик" которого откармливают чиновники и регулярно стригут только для того чтобы в подходящий момент "зарэзать". Ни один "олигарх" не может противостоять мощи государственного аппарата чиновников! Вспомните судьбу Ходорковского и посмотрите на нашего Пэтю. Пэтя совсем не бизнесмен. Он косит под "бизнесмена" на самом деле являясь коррумпированным до мозга костей чиновником. в нашей стране источником богатства является не труд, а власть. Олигархи для него просто конкуренты, у которых можно отобрать все в свою пользу используя мощь государства. Главное чтобы "пипл схавал" это не как грабеж, а как "торжество справедливости".
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Олигархи руководят всем и наезд "власти" на олигарха является ничем иным, как борьбой олигархов друг с другом за денежные потоки. Пример из жизни: Один олигарх, облеченный властью, сработался с другим олигархом, активы которого, в основном на востоке страны. В результате они в прибыли, а олигарх с Днепра вынужден судится и сидеть в Европе.
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Ничем олигархи не руководят так как ничего не создают. У нас нет ни одного олигарха создавшего свой бизнес своим трудом и талантом. Никто из них не смог бы раскрутить даже пивной ларек с нуля. Все "прихватизировано". У нас куда не ткни - все нужно заново создавать на современном уровне. А мы видим что они не состоянии этого сделать так как тупые эксплуататры. Потребители а не созидатели. Вот и заняты игрой в "вор у вора дубинку украл". Работать ведь не умеют - "схемотехники" по распилу бюджета и рейдерству.
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Я немного не о том. Все партии созданы и спонсируются олигархами, или (и) управляются ими напрямую.
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Вы полностью правы и тут, увы возразить нечего. Очень бы хотелось... но ... у нас до сих пор нет ни одной партии которая была бы демократической и существовала на взносы рядовых членов, которые имеют право голоса.
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"НБ", ты туповат , но хитроВАТ. Ходарковского обобрал небизнесмен гбэшник ху@ло, а ПАП давным давно в бизнесе!
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В 2013 оказавшись отлученным от власти ("ушли" с Министра Экономики правительства Азарова), Петр Порошенко был банкротом - его долги и обязательства переваливали за 800 млн., а черпать из бюджетного бездонного корыта ему просто больше не давали! Придя к власти, сегодня он официально за годы войны и своего президентства "заработал" 1,6 млрд.... Тебе не кажется, что "туповат и хитроВАТ" именно ты? 42,5% українців головним "гальмом" розвитку країни вважають олігархів, - опитування - Цензор.НЕТ 8366
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А остальные украинцы живут надеждой, что те, кто украл их заводы, фабрики, порты, облгазы, облэнерго, электростанции, сделал тарифы до небес и кто выводит свои доходы за границу, раскаются и скоро с ними поделятся нажитым добром.
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Не "украли", а "честно" поменяли в 90-ые на фантики ваучеры....как у индейцев за стеклянные бусы. Сейчас вот с земелькой мутят.
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У меня украли,фонд "Приморье" в Одессе якобы разорился,но лакомые куски достались концерну "Приморье".
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"В течение последних 15 лет Украину эксплуатируют шесть-семь фамилий." К этому добавить больше нечего... Разве что: "Очнись, народ, тебя уже в открытую грабят! Все законы сделали под себя любимых и сидят на денежных потоках! Тут один комментатор возмущается, мол работать надо. Семь тысяч, мол , дают, а молодежь не хочет. Во-первых, это грязными, а чистыми 5600. Во-вторых еда дорогущая и коммуналка съедает остаток. Работай сам только за еду, а не агитируй молодежь. К тому же молодые тоже хотят одеться, сходить на концерт, в ресторан , а за что! Поэтому две трети украинцев мечтают выехать из страны. Кому охота быть рабами за похлебку. Однозначно нужно избавиться от олигархов и нанятого ими правительства и президента, которые к тому же публикуют фейковые рейтинги партий, чтобы сфальсифицировать выборы и опять дорваться до "корыта".
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Странно что олигархи и Офшоренко-Мальдивский не в сумме, а раздельно!
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коли так будуть думати хоча б 90% тоді Україна дійсно зміниться
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, , не вірю опросам . , та ще й з точністю до десятих процента ,,,
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Если система (государство) предоставляет олигархам такие возможности,то почему бы ими не пользоваться.
Во всём прежде всего виновато государство,то есть принятие решений президентом,правительством,депутатами,контролирующими и т.д. органами.
Нельзя винить хищников,что они любят мясо.
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Так они же сами и "избирают" это правительство. Владеют телеканалами, СМИ и агитируют за уже "избранного" ими кандидата.
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Было-бы хорошо фамилии олигархов озвучить:Порошенко,Ахметов,Косюк,Коломойский,Гаврилишин,Суркисы,Фирташ,Деминский.
Предлагаю продолжить...
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просуммируем кол-во голов куркулей , , кол-во бабла прикинем , , ,вычислим среднеарифметического украинского олигарха . , разве этого мало. ?
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Да,потом их расстреляем,поставим "красного директора" и он перестанет пить самогон перейдя на чивас.Это уже было,путь в никуда.
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к сожалению не могу собой дополнить ваш список . ,, а пичалька , жаль , , , так хочу у форбсу попасть ,,,
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"42,5% украинцев главным "тормозом" развития страны считают олигархов, - опрос" - конечно главный тормоз развития страны - избиратели, но надо учесть, что все мы вышли из совка, потому надо не одно десятилетие, чтобы заставить думать, гораздо проще лишать гражданства тех, кто не знает, в какой стране он живёт, и потом выбирает мне презом зека-шапкокрада, да и сейчас выбор сделан был не лучше, и если учесть, что избиратель ещё не созрел, то вся ответственность ложится на образованного преза, да и выбирали люди с таким расчётом, но оказалось, что под этой патриотичной маской скрывался опытный и алчный Пахан в законе, потому он сейчас представляет самую огромную угрозу внутри Украины и вне, и это красноречиво продемонстрировал Давос, где фактически от Пахана-вора шарахались, как от прокажённого.
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то вся ответственность ложится на образованного преза, да и выбирали люди с таким расчётом, но оказалось, что под этой патриотичной маской

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А в чём конкретно выражался патриотизм ПАП?
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Главный тормоз развития Украины это украинцы которые терпят этих олигархов
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины42,5% украинцев главным "тормозом" развития страны считают олигархов, - опрос
 
 
 
 
 
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