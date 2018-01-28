 42,5% украинцев главным "тормозом" развития страны считают олигархов, - опрос

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, таковы результаты исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии.

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"Не исключено, что именно безудержная (но в целом безвредная) "антиолигархическая" и "антикоррупционная" риторика главы государства позволила ему занять в хит-параде помех на пути развития страны незаслуженно низкое третье место. Петр Алексеевич делит его с Кабинетом министров (у обоих по 26,3%), - пишут Юлия Мостовая и Сергей Рахманин в своей статье. - Вторую строчку прогнозируемо занимает парламент - 32,9%. Рада - на слуху и в телефокусе, ее состав достаточно пестр. Поэтому каждый, огорченный ходом событий в стране, без труда может выбрать из 423 "омандаченных" собственного кандидата на роль главного виновника общегосударственных бед. И, насколько можно судить, многие с легкостью переносят недовольство конкретным избранником на весь законодательный орган. На четвертой позиции в перечне основных преград на пути страны обосновалось сословие чиновников с показателем в 16%. Не слишком внушительная цифра, но, вероятно, опрошенные считают бюрократов не столько самостоятельными паразитами, сколько обслугой олигархов и власти. Аналогичная история, похоже, и с оценкой вредоносности судов, которых помехой развитию Украины считают всего-то 4,5%. Хотя не только демократия, но и Библия роль судей ценит выше роли правителей"…

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Согласно опросу, Россию виновником торможения благотворных процессов в стране считают не так уж много - 14,5%, однако еще 12% вспомнили о пророссийской "пятой колонне".

"Рискнем предположить, что в 2014–15 гг. эта цифра была бы повыше. Постепенное замораживание военного конфликта на Востоке заставило многих внимательнее приглядеться к тем, кто собственные беспомощность и алчность списывает на козни агрессивного соседа. Для некоторых итогом созерцания и размышления стало желание покинуть страну, - отмечают авторы. - То, что развитие страны в первую очередь тормозят избиратели, считают только 3,2% (для понимания: примерно столько же участников опроса - 3% - считают, что главным препятствием на пути нашего развития являются США)".

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