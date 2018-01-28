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 Политика Украины
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Все про:Австрия (343) Порошенко (14199)

 Порошенко осуществит рабочий визит в Австрию и посетит Венский бал, - АП

В четверг, 8 февраля 2018 года, Президент Украины Петр Порошенко посетит Австрию с рабочим визитом по приглашению Федерального президента Австрии Александера Ван дер Беллена.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Главы государства.

"В ходе визита состоятся двусторонние переговоры главы Украинского государства с Федеральным президентом Александером ван дер Белленом новоназначенным Федеральным канцлером Себастианом Курцом" - сказано в сообщении.

Во время встреч будут обсуждены вопросы дальнейшего углубления политического диалога на высшем уровне, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя государствами, развитие ситуации на Донбассе и укрепления санкционной политики ЕС с целью поддержки международных усилий по восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины.

В рамках программы пребывания запланировано также совместное посещение главами государств Венского оперного бала, на который Президента Украины пригласили как личного почетного гостя Президента Австрии. Венский оперный бал - ежегодное государственное мероприятие, в котором принимает участие руководство страны. Президент Австрии имеет привилегию пригласить на это мероприятие главу одного из государств как личного гостя.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Новое правительство Австрии не будет менять курс санкций против России, - Курц

Источник: https://censor.net.ua/n3047034
 
 
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не, свиньи - некошерные. Тогду уж лучше коровник. Или курятник.
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ну такое получился хряк. он не еврей а сука поросячья
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Мальдивская Матильда решила потанцевать?
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Їде до фірташа радитись перед виборами... Фірташу буде звітувати за зроблену роботу після Майдану.
В Давосі йому Тілерсон настукав по лобєшніку офшорному, от і їде однотуровий плакатись хозяїну Фіруташу! 100% після Давосу везе інформацію передану австрійському бранцю Фірташу від США......

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Это правильно, тем более Фирташ давно приглашает Петю для отчета... Кличка возьмите, вместо собачки!!
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А зачем там Кличко?! Он уже отработанный материал. Бери выше...с ним едет Медведчук!
Тот самый,кум Путлера. Но об этом не скажет Валентина с сенатором.
Приказа не было.
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Після Давосу і перед 29 січня і 2 лютого однотуровий їде до Фірташа радитись, як далі жити.... Як далі обкрадати Україну при такому розкладі коли США починають тр...ахати у всі щєлі !
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Что-то пошло не так. Трамп встретился с президентом Руанды, очень доволен встречей, а вот на президента воюющей страны у него не нашлось времени! Дипломатически это означает посылание по известному адресу. Наш гарант коррупции семимильными шагами движется в ту же сторону, что и неадекватный Путин - думает, что он самый умный и врать можно бесконечно.
==="Во время встречи с Порошенко госсекретарь США Рекс Тиллерсон объяснил ему, что Трамп уже улетел в Вашингтон. Он хотел встретиться с украинским президентом, но ему не хватило времени"===
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Ну это капец какой то - что бы побывать на балу(это горно есть "главнокомандующий" а в его стране, с его же слов, идёт ВОЙНА) устраивают цирк в виде "официального визита"... причем - за наш счёт.
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РЕБЯТА В ОКОПАХ А ПРЕЗИДЕНТ НА БАЛ УЕДЕТ
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Мальдивы ,бал...Шикарно живет ,свинья за наши деньги...
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Спецслужби США і Австрії вже чекають недочекаються зустрічі Фірташа, Кличка і Порошенка ! Порошенко здійснить робочий візит до Австрії й відвідає Віденський бал, - АП - Цензор.НЕТ 9955
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Вальс над землей плывет,
Добрый, как друг, и белый, как снег,
Может быть, этот вальс
Нам предстоит запомнить навек.....Вот это жизнь ,живи не тужи. Да и график насыщен: Мальдивы, Давос, какая то Украина и опять долгожданная Вена с кружением в вальсе---высший свет. Вот так --с грязи да в князи. Вид другой(не грязь), а суть та же.
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Не долго музыка играла,
не долго фраер танцевал.
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В стране война, падение экономики, коллапс с курсом, а Президент-Верховный Главком решил сделать променаж на Венский бал(???!!!). ПОЗОР!!!
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Вэс нарот он наэпал,
Улэтэл на Вэнский бал...
Фырташ тибя танцывал,

Шоб ты ногы там сломал,
И кипэнэй мат пропал,

Я твой бутка, плят, шатал,
Свадэбный ты хэнэрал. (Я)
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прочитал оглавление(статьи) и не могу понять??должен потроха пожалеть!!?? Порошенко здійснить робочий візит до Австрії й відвідає Віденський бал, - АП - Цензор.НЕТ 2610 понимаю что не мальдивы!!но венский бал по моему не намного хуже!!??(или ошибаюсь?? Порошенко здійснить робочий візит до Австрії й відвідає Віденський бал, - АП - Цензор.НЕТ 8967 )
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Никакой пощады ! Давите шоколадные батончики, поруччик!

"....запланировано также совместное посещение главами государств Венского оперного бала, на который Президента Украины пригласили как личного почетного гостя Президента Австрии."
Почему не отказался, не сослался на застарелый ревматизм, подтвержденным справкой врача ?
Ох ты зрадушка, зрадофильная !!!!! Порошенко здійснить робочий візит до Австрії й відвідає Віденський бал, - АП - Цензор.НЕТ 9341
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а нету!!(шеколадных батончиков)от рошен.мож где и есть??но в моих краях замечены таки не были (так что сорри!!ни батончиков ни зрадушки)как то так. Порошенко здійснить робочий візит до Австрії й відвідає Віденський бал, - АП - Цензор.НЕТ 2858
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пусть лучше посетит украинских заробитчан и что -то наобещает...чтоб домой ехали..
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пусть лучше посетит украинских заробитчан и что -то наобещает...чтоб домой ехали..
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там баттерфляй на венской глади нам показать решил барыга.
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Де хто обрав не тільки хорошого менеджера а й танцюриста.. Саме час заспівати нашому дзвінкоголосому жайворонку.. Порошенко здійснить робочий візит до Австрії й відвідає Віденський бал, - АП - Цензор.НЕТ 7520
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Я так понимаю что под официальным визитом наш благоверный едет дела перетерать с фирташем?!
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Или повезет свою семейку на бал.Причем всю ,с невестками.Барышни танцевать хотят !
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ти ба..якась кацапська гніда шоколадна фото бійців наших затирає
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пора Фірташу пенсійне посвідчення передати
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Полюбляє петрик мандри.. Тільки з недавнього - Мальдіви, Давос, - терер Відень.. І все за свій рахунок.. Порошенко здійснить робочий візит до Австрії й відвідає Віденський бал, - АП - Цензор.НЕТ 8508
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Мда обійшлась ця офшорна цяцька Україні дорого......... Позорище!
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Побрехушкин-Побирушкин
1) Дай денег?

-Я коррупцию победил,
-) Денег то дашь???
Вот и все вопросы!)))
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Коротенько итоги: а все таки хороший у нас президент, если татаромордва позорная так ссытся кипятком и валит "кирпичами" при каждом упоминании его имени
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Чудова традиція в Австрії. Петру Олексійовичу не завадили б кілька уроків віденського вальсу. Обама, коли був президентом, під час візиту до Аргентини танцював танґо. Це, щоправда, була якась жалюгідна подоба танґо, хоча партнеркою в нього була професійна танґера. Але відео на Ютубі зібрало величезну кількість переглядів, і преса про це галасувала.
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шаромыг в костюмах - шо из жопы - на балы не пускают.
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Відень завмер в очікуванні першого балу Лоліти Мальдівської.. Порошенко здійснить робочий візит до Австрії й відвідає Віденський бал, - АП - Цензор.НЕТ 79 В якому вбранні буде ця "красуня"?
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ему жинка 3 тісячолиття сошьет. себе сама шила, хоть и не хотела. всю ночь трудиась, как золушка
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неплохо пристроился, будет оттягиваться на бабло со схемьі роттердам,
а вьі пашите до 65 лет ....
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на стрелку в Вене братва собралась
Фирташи, (читай Мордор), Ахметовы, Коломойские…….. едет Медведчук!

перед тем как ФРС США объявит "призеров" по офшорам.
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Пора. Пора случайно встретиться с Фирташем и попросить добро на следующие 5 лет дерибана Украины.
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Один едет в Вену на бал, второй танцует дома с собакой.
Страна воюет или как????
Порошенко здійснить робочий візит до Австрії й відвідає Віденський бал, - АП - Цензор.НЕТ 6503
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"Сьогодні кожен українець може відвідати Віденську оперу", - сказав президент. Ну почти каждый...
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Що Льоліку-Лоліті зайнятится нема чим.Якщо нема то нахер з посади президента.
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"Украинская делегация во главе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Петром Порошенко отбыла в Ирак для консультаций с партнерами по коалиции и иракцами по выводу украинских военных из этой страны". Порошенко здійснить робочий візит до Австрії й відвідає Віденський бал, - АП - Цензор.НЕТ 2278
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И это хорошо, что столько сраакоботов и порохофобов здесь вылезло! Врагов надо знать в лицо! Если много скавчат - значит всё делается правильно!
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В стране война, экономический кризис, а Верховный Говнокомандующий то на Мальдивах загорает., то на Венских балах зажигает.
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Лолита, сучка продажная-барыжная! Вся страна чтит память Героев Крут. Так оно туда не поехало, а оно едет с Фирташем перетереть свои барыжные дела, просто мразь...
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В вкраїні срач,
А я на бал.
Я всю вкраїну про)бав,
В вкраїні лихо і війна,
а на мільдівах тишина!

В вкраїні злидні і бардак,
в Давосі піца самий смак.
В Вкраїні війна і дерибан,
А в Австрії вже жде дружбан.
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ЛОЛІТА -займись УКРАЇНОЮ!!!
хватить по балах шлятися шлюхо!!!
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Порошенко здійснить робочий візит до Австрії й відвідає Віденський бал , - АП / Порошенко не встиг на урочисті заходи з приводу 100-ої річниці бою під Крутами
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко осуществит рабочий визит в Австрию и посетит Венский бал, - АП
 
 
 
 
 
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