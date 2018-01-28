 Порошенко осуществит рабочий визит в Австрию и посетит Венский бал, - АП

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Главы государства.

"В ходе визита состоятся двусторонние переговоры главы Украинского государства с Федеральным президентом Александером ван дер Белленом новоназначенным Федеральным канцлером Себастианом Курцом" - сказано в сообщении.

Во время встреч будут обсуждены вопросы дальнейшего углубления политического диалога на высшем уровне, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя государствами, развитие ситуации на Донбассе и укрепления санкционной политики ЕС с целью поддержки международных усилий по восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины.

В рамках программы пребывания запланировано также совместное посещение главами государств Венского оперного бала, на который Президента Украины пригласили как личного почетного гостя Президента Австрии. Венский оперный бал - ежегодное государственное мероприятие, в котором принимает участие руководство страны. Президент Австрии имеет привилегию пригласить на это мероприятие главу одного из государств как личного гостя.

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