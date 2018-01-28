 Порошенко осуществит рабочий визит в Австрию и посетит Венский бал, - АП

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Главы государства.
"В ходе визита состоятся двусторонние переговоры главы Украинского государства с Федеральным президентом Александером ван дер Белленом новоназначенным Федеральным канцлером Себастианом Курцом" - сказано в сообщении.
Во время встреч будут обсуждены вопросы дальнейшего углубления политического диалога на высшем уровне, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя государствами, развитие ситуации на Донбассе и укрепления санкционной политики ЕС с целью поддержки международных усилий по восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины.
В рамках программы пребывания запланировано также совместное посещение главами государств Венского оперного бала, на который Президента Украины пригласили как личного почетного гостя Президента Австрии. Венский оперный бал - ежегодное государственное мероприятие, в котором принимает участие руководство страны. Президент Австрии имеет привилегию пригласить на это мероприятие главу одного из государств как личного гостя.
В Давосі йому Тілерсон настукав по лобєшніку офшорному, от і їде однотуровий плакатись хозяїну Фіруташу! 100% після Давосу везе інформацію передану австрійському бранцю Фірташу від США......
Тот самый,кум Путлера. Но об этом не скажет Валентина с сенатором.
Приказа не было.
==="Во время встречи с Порошенко госсекретарь США Рекс Тиллерсон объяснил ему, что Трамп уже улетел в Вашингтон. Он хотел встретиться с украинским президентом, но ему не хватило времени"===
В країні срач
I'm happy very much
Добрый, как друг, и белый, как снег,
Может быть, этот вальс
Нам предстоит запомнить навек.....Вот это жизнь ,живи не тужи. Да и график насыщен: Мальдивы, Давос, какая то Украина и опять долгожданная Вена с кружением в вальсе---высший свет. Вот так --с грязи да в князи. Вид другой(не грязь), а суть та же.
не долго фраер танцевал.
Улэтэл на Вэнский бал...
Фырташ тибя танцывал,
Шоб ты ногы там сломал,
И кипэнэй мат пропал,
Я твой бутка, плят, шатал,
Свадэбный ты хэнэрал. (Я)
"....запланировано также совместное посещение главами государств Венского оперного бала, на который Президента Украины пригласили как личного почетного гостя Президента Австрии."
Почему не отказался, не сослался на застарелый ревматизм, подтвержденным справкой врача ?
Ох ты зрадушка, зрадофильная !!!!!
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Добре шо на Мальдіви і у Австрію на бал встигає!
1) Дай денег?
-Я коррупцию победил,
-) Денег то дашь???
Вот и все вопросы!)))
а вьі пашите до 65 лет ....
Фирташи, (читай Мордор), Ахметовы, Коломойские…….. едет Медведчук!
перед тем как ФРС США объявит "призеров" по офшорам.
Страна воюет или как????
А я на бал.
Я всю вкраїну про)бав,
В вкраїні лихо і війна,
а на мільдівах тишина!
В вкраїні злидні і бардак,
в Давосі піца самий смак.
В Вкраїні війна і дерибан,
А в Австрії вже жде дружбан.
хватить по балах шлятися шлюхо!!!