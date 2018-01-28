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Все про:Москва (2467) Россия (67830) Навальный (346)

 Полиция врывается в офис Фонда борьбы с коррупцией в Москве во время прямого эфира. ВИДЕО

В Москве в офис Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, откуда ведется прямая трансляция всероссийской "Забастовки избирателей", пришли сотрудники полиции.

Об этом сообщил в Twitter директор организации Роман Рубанов, передает Цензор.НЕТ.

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Полицейские вскрыли болгаркой дверь в офис и в студию, в которой снимали выпуск новостей Навальный LIVE. Они объявили об эвакуации помещения из-за "угрозы взрыва". Одного из ведущих новостного эфира обвиняют в том, что это он якобы заложил бомбу, написал Рубанов.

По словам Рубанова, среди полицейских – сотрудники центра по противодействию экстремизму МВД России (Центр "Э"). Находившихся в офисе ФБК ведущих и юристов повезли в отделение полиции. При этом трансляция на канале Навальный LIVE продолжается, предположительно – из другого помещения.

Ведущие сообщают, что координатор московского штаба Сергей Бойко также задержан. Вход в бизнес-центр, где находится офис ФБК, полностью заблокирован.

Смотрите также: Навальный призвал жителей России бойкотировать выборы президента. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3047030
 
 
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Полиция врывается в офис Фонда борьбы с коррупцией в Москве.

Після цієї новини соєві дуже сильно збудились...
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А кто такие соєві? И почему ты так сильно збудився?
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То ваші "торгові партнери", а що - не знав?
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Антоша, а ти часом не Геращенко? Мабуть, такий самий "щирий українець"???
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Будь-ласка, не приписуй свої "вологі мрії" іншим.
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Ну ви вже палитеся не по-дитячому. До речі, ти поставив лишню кому. Треба було так написати:
Кацап Егор Булычёв тебе правду сказал, зачем же его забанил ?
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Для тупих ватанів пояснюю: Крим - це незаконно окупована кацапською ордою територія України.
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Причому тут свобода слова в паРаші??? Чи ти не розумієш, що методи пуйлівських псів повністю перейняли наші риго-соєві очільники??? Шановний, розплющ очі, будь-ласка.
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ты кому пытаешься доказывать. оно после стажировки в ольгино на соевого кума вjobывает за рошенку
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Та я нікому нічого не намагаюсь довести. Просто пишу свою думку. Адекватні люди, доки соєві боти не стерли цю полеміку, почитають і самі все зрозуміють.
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достаточно посмотреть индекс свободы прессы, чтобы понять ситуацию. хотя лишнехромосомные торговые партнеры вообще в жопе, барыженко и компания стараются сильно не отставать.
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Во, как соевых заштормило,
а что будет, когда выборы преза начнутся в Украине?
А всё будет также как на этом видео - полиция будет блокировать онлайн трансляции всех неугодных и только барыжное БПП будет иметь карт-бланш на трансляции в эфире, а подвывать ему будет НФ.
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куприянов- кацапская биомусорная фамилия
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посиди гандоша в спаме. тебе явно лишняя хромосома поджимает
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На козляндии не палицыя ,а защитники коррупционеров. рабы должны жить в страхе и неведении. А тут какие-то Ыкстрымисты про коррупцию рабам рассказывают,будоражат непьющую часть рабов Поліція вривається в офіс Фонду боротьби з корупцією в Москві під час прямого ефіру - Цензор.НЕТ 6586
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чем больше сдохнет врагов Украини, тем лучше
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любой пиар подойдет-зачтется-запомнится-забудется ....
(и только некролог - навсегда)
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Вопрос: Как долго ждать новость "Полиция врывается в офис «Центра противодействия коррупции» в Киеве?". Или наши провластные СМИ будут это называть борьбой с агентами Москвы?
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отставание от цивилизованного мира за 120 лет с момента написания еще увеличилось, как минимум, на те же 120 лет
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ну так і досить розділяти їх тупу ідеологію робить х них рабів і жлобів, антисемітизм як яскравий приклад політикі мокши по ожлобленню населення і контролю над ним.
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Сразу как западные доноры окончательно пошлют кагал на три буквы..
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Піліць і узрыаваць дзьверы маскалі вучыліся і практыкаваліся ў Беларусі.Гэта рабіць пачалі
яшчэ гадоў 5 таму.Ёсць,нават,нагрудны знак лепшаму амапаўцу па злому металічных дзьвя-
рэй.Лепшымі пакуль з*яўляюцца амапаўцы Рэспублікі Беларусь.Расейцы прайграюць як
па хуткасьці,так і па эканоміі энергарэсурсаў.Можна казаць,ну хто так узламвае запоры,
трэніруйцеся.Але,гэта - змрочны гумар.
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Грубо вламываются, без церемонно.
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Згоден з оглядачами які вважають що іде розкрутка- в останній момент до виборів допустять Навльного чим забезпечать явку виборців і переможе, звісно ж, Путлер.
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«Забастовка избирателей» по всей России. Спецэфир Дождя. Прямая трансляция.
https://www.youtube.com/watch?v=naHWykQmmg8
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как вы можете допускать 2 ашипки в названии этого псевдообразования и геополитического недоразумения? Правильно писать на роиси.
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В мордовском ресторане медведя научили петь под балалайку - газета "Мордовский Рабочий"
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Полиция врывается в офис Фонда борьбы с коррупцией в Москве - Цензор.НЕТ 1692 мордва майданить вздумала? сэлфи потом с автозака выложить не забудьте
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Та не може бути, хіба це правда? Проте, на Росії можливо все.
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Трохи розставлю крапки. Це одне з фото, зроблених незадовго до олімпіади в С(ц)очі.
Місцеві переклали меню для іноземних гостей.
Про те, що ґавтоматичний переклад - річ зрадлива, вони не чули.
Як результат вийшло ОЦЕ (обережно, там п-здець! цигарки Пэл Мэл - Sang Chalk - просто вбили)


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киевскиемусора достойньіе ученики, вспомним, как Корбана ублюдки
рошеновские паковали, мрази мусорские
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Ляшко лотерейный везунчик тоже врывался к Холодницкому в кабинет и учил как нужно боротся с корупцией .
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А у ведущего очко сыграло, спал с лица
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ато, он же знает как сруцке спецслужбы "спасают"....
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Порошенко усиленными темпами движется в том же направлении
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там не только лола вымазана.
Там всех на гилляки нужно.
как просрали на крысм
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***
Мэр Магадана обиделся на слова Навального о том,
что жители города - "потомки либо зэков, либо вертухаев"
и потребовал от фраерка закрыть хлебало и не лепить горбатого.
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без мельдония сердце не выдержало...
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Европейские финты (Часть 2)
28th Январь 2018 anti-colorados

Сирия. Идлиб

Перед этим был Мюнхен и знаменитая мантра премьер-министра Великобритании о том, что сдав Чехословакию, он купил для подданных Ее Величества - «вечный мир». А потом была Польша и «странная война», пока Гитлер не наковал оружия и не приехал осматривать Елисейские поля, Эйфелеву башню и прочие достопримечательности, а по пути - принял капитуляцию Францию в том самом Компьенском лесу, где два десятка лет назад - Франция принимала капитуляцию Германии. До этого момента Европа вела себя как укуренный наркоман, ничего не понимая и ни на что не реагируя. Прозрение наступило позже, с миллионными горами трупов и разрушенными городами. Потом все подсчитывали ущерб от войны, в человеческих жизнях и во времени, на которое было отброшено развитие стран.

Ничему не научились. Все забыли. Сейчас трудно представить, что эту публику может вырвать из беспросветной спячки. Это стало понятно после Грузии, когда Франция стала таким себе Троянским конем, в лице своего президента и закадычного друга Путина - Николя Саркози. Тот воспользовался полной прострацией (это в самом лучшем случае) президента Саакашвили, который не просто поедал галстуки, но и серьезно портил собственные брюки, и стал посредником для оформления сдачи новой порции грузинской территории. А перед этим уговорил Михо расписаться в собственной вине, приведшей к войне.

Путин уже развязал войну в Европе. Не скрывая - гонит все свои войска на западное направление. Его холуи уже открыто угрожают не просто нападением, но применением ядерного оружия - ноль реакции. Они боятся испортить отношения с Путиным и не хотят расстаться с тем, что он им регулярно подкладывает в кармашки.

Тем временем Путин показывает то, что Европе надо было рассмотреть еще в Чечне. Он абсолютно индифферентно относится к правилам ведения войны. Он действует по заветам большевиков, пытаясь уничтожать мирное население, как базу поддержки войск противника. В Чечне планомерно уничтожались населенные пункты, вместе с населением. Но в Европе отмахнулись от этого и успешно забыли названия Грозный, Самашки и прочие, но до сих пор носятся со своими Герникой и Ковентри, хотя там и разрушения были не такими тотальными, да и жертв было меньше.

Теперь же все это демонстрируется в Сирии. Причем, там все происходит таким образом, будто кто-то специально хочет задокументировать факты военных преступлений самыми неопровержимыми доказательствами.

Просто задумаемся над тем, что там на самом деле происходит. Любой противник россиян, без уточнения принадлежности той или иной вооруженной силы, по своей сути, является партизанской группой. Это значит, что речь идет о не регулярных, не структурированных военных отрядах. Из этого следует, что там нет и не может быть бронетанковых соединений, механизированных бригад или корпусов, как нет и организованной артиллерии. Там физически не может быть скопления войск, хоть живой силы, хоть какой-то техники. Более того, там нет фортификационных сооружений, которые можно было бы назвать оборонительными рубежами. Это потому, что противник не имеет инженерных подразделений, способных создавать фортификационные сооружения, в общепринятом смысле этого слова.

Но если это очевидно, то применение кластерных бомб, которые разлетаются на десятки боевых частей и взрывают огромные площади - не оправдано. Такое оружие создано для поражения скопления живой силы и техники противника. В Сирии такого нет просто по характеру войны. Применение самонаводящихся противотанковых кассетных бомб является вообще нонсонсом. Если нет танков, то зачем применять подобные вещи?

Далее, россияне применяют бетонобойные бомбы, предназначенные для поражения долговременных огневых точек противника, бункеров и тому подобных целей. Но таковых противник просто не в состоянии построить. То же самое можно сказать о термобарических боеприпасах большой мощности.

Зажигательные авиабомбы тоже имеют свою область применения, связанную с боевой техникой противника, которой, в данном случае - нет.

Но все это россияне применяют в Сирии, не боясь документировать это в репортажах своих журналистов. Если бы они даже не снимали подобных видео, на месте применения этого оружия, остается масса корпусов боеприпасов или даже целые, не взорвавшиеся ракеты и авиабомбы. Ну и вершиной этого сплошного военного преступления есть применение боевых отравляющих веществ. Их конструкция и маркировка, четко указывает на того, кто это применяет.

Причем, абсолютное большинство целей, по которым работает российская авиация - в черте населенных пунктов и в основном - города. То есть российские военные применяют специфические боеприпасы, совершенно не предназначенные для применения в городах, с массой мирного населения.

То есть, Путин уже демонстрирует, что сам он, и его военные, вышли далеко за рамки, ограничивающие конвенционное применение оружия в военных конфликтах. То есть, Москва ежедневно совершает военные преступления, а европейцев интересует лишь то, на чем они утром будут варить кофе.

Отсюда возникает вопрос о том, что с ними должно произойти, чтобы они вышли из свое летаргии. Пока они снова избирают Земанов, кажется, что они начнут открывать глазки только после того, как по Праге снова потянутся колонны танков, прикативших из Подмосковья. Или пока на Мюнхен не шлепнется несколько кластерных бомб.

Пока они делают все четко по тому плану, который приводит именно к таким последствиям. Просто удивительно, что с людьми делает лень и отсутствие исторической памяти.
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И десь в Саратове,с криком"На их месте, должен был быть я",-взгрустнул Мальцев Поліція вривається в офіс Фонду боротьби з корупцією в Москві під час прямого ефіру - Цензор.НЕТ 1923
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Цирк з конями у цапорогому ефірі... Начебто поліція не могла їм вимкнути електрику спочатку... ФСБ і навальний, то одна й та ж сила - якцапови покидьки...
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Та хоть на голове пусть стоят там у себя.
У нас всё хорошо со свободой слова. Особенно с передачей Петя изящно поступил.
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Это всё шоу. Можно не обращать внимания.
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Навального задерживают.. остальные стоят и смотрят..)) Вот такая она революция на росии..
Большие сомнения что революцию 1917 года устроили русские
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кацапы не останавливайтесь на достигнутом пора делать расстрелы в прямом эфире врагов народа кацапская масса поддержит
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вальцман мечтает о таком лохторате как кацапы и завидует хуйлу лютой завистью...
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Требуем нормальных выборов. Митинги #28января по всей России. Прямой эфир https://www.youtube.com/watch?v=EnBuZJ8TFo4
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Само по себе название - Фонд борьбы с коррупцией - на России звучит как бунт, кощунство и святотатство. Как сметь бороться с духовными скрепами? Без коррупции и России не будет! Так что всё правильно, к ногтю смутьянов, на рудники!
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готов поклясться, что в постах на этой ветке кремлетролли не задействованы Поліція вривається в офіс Фонду боротьби з корупцією в Москві під час прямого ефіру - Цензор.НЕТ 6242
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Мечта ОПГ Офшоренка-Мальдиского и олигархата в Украине....как бы им всем хотелось удавить журналистов-расследователе, независимых политологов, неконтролируемых блогеров, пользователей соцсетей.
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странно что ведущих не застрелили в прямом эфире за сопротивление.
угроза взрыва ведь, не хухры-мухры, человеческие жизни в опасности
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Мені байдуже. Нехай душать кацапів вони раби..
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«Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир...» - И.А.Ильин (1882-1954) , русский философ
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолиция врывается в офис Фонда борьбы с коррупцией в Москве во время прямого эфира. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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