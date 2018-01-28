 Полиция врывается в офис Фонда борьбы с коррупцией в Москве во время прямого эфира. ВИДЕО

Об этом сообщил в Twitter директор организации Роман Рубанов, передает Цензор.НЕТ.

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Полицейские вскрыли болгаркой дверь в офис и в студию, в которой снимали выпуск новостей Навальный LIVE. Они объявили об эвакуации помещения из-за "угрозы взрыва". Одного из ведущих новостного эфира обвиняют в том, что это он якобы заложил бомбу, написал Рубанов.

По словам Рубанова, среди полицейских – сотрудники центра по противодействию экстремизму МВД России (Центр "Э"). Находившихся в офисе ФБК ведущих и юристов повезли в отделение полиции. При этом трансляция на канале Навальный LIVE продолжается, предположительно – из другого помещения.

Ведущие сообщают, что координатор московского штаба Сергей Бойко также задержан. Вход в бизнес-центр, где находится офис ФБК, полностью заблокирован.

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