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Все про:бокс (490) победа (284) Рига (57) Усик (17)

 Украинский боксер Усик выиграл бой за титул чемпиона мира WBC и WBO. ВИДЕО

Александр Усик по очкам победил Майриса Бриедиса из Латвии. Бой продлился все 12 раундов.

Об этом пишет Цензор.НЕТ.

27 января в Риге состоялся первый полуфинальный бой Всемирной суперсерии бокса. В нем также определялся чемпион мира по версиям WBC и WBO.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: "Я представляю Украину во всем мире", - Усик ответил на вопрос о принадлежности Крыма. ВИДЕО

Победив, Усик вышел в финал суперсерии. Бой за победу в турнире и титул абсолютного чемпиона мира состоится, ориентировочно, в мае.

Источник: https://censor.net.ua/n3047017
 
 
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Рад за Усика. Бой - нереально тяжёлый был. Могли и Бриедиса объявить победителем, и это тоже было бы честно. Усику, наверное, дали эти выграшные балы за то, что всё-таки больше атаковал и хотел победить.
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Бой хороший, но обьявить Бриедиса победителем было бы слишком. Бриедис победил максимум в 4 раундах. Но да, для Усика это безусловно был самый тяжелый соперник в его карьере. Первый кто, по большому счету не уступил ему в скорости
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Усик хоть показал, что удар держит и может после пропущенных уходить и не давать сопернику добивать. Нахватался он тоже прилично, особенно апперкотов. Но, если быть совсем честными, за удар головой в первых раундах можно было смело с Бриедиса очко снимать. Судья пожалел, а потом пошли пару ударов ниже пояса...
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Согласен. Думаю, что Усику в супертяжах делать нечего, без нокаутирующего удара, серьезных результатов он там не добьется.
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По раундам-8-на 4,победа Усика однозначно.
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Рад за Усика, но матч, повторюсь, равный...
Не зря один судья ничью поставил.
-------------
Usyk
Jabs Thrown: 550
Jabs Landed: 91
Power Punches Thrown: 298
Power Punches Landed: 121

Briedis:
Jabs Thrown: 137
Jabs Landed: 46
Power Punches Thrown: 442
Power Punches Landed: 149
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Это важная статистика, но количество выиграных раундов важнее
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Ну, тогда я склонюсь не к 8:4, а к 7:5
Единственное, что с Бриедиса можно было снять балл за удар головой.
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Очень хотелось бы увидеть матч реванш, но я так понимаю Усик серьезно настроен переходить в супертяжи, что наммой взгляд ему делать не стоит
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Котлеткин бегает от инспекторов ВАДА - не хочет кровь сдавать...
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Кацапские боксеры это вообще форменное позорище. Набивают "славу" на мешках, а как только попадают на более менее серьезного опонента обсираются. Плюс еще и допинг....
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Это был просто невероятный бой!Очень горд за Александра,он этого достоин
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Да бой держал в напряжении до последнего раунда. Не то что у Ломыча, избиение соперника 5-6 раундов, а потом NoMass
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Бій був класний. Шкода, що вони не зустрілись в фіналі. Гасієв - Дортікос буде вже не те.
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Очень тяжелый бой. Усику было сложно. Боюсь в финале с Гассиевым или Дортикосом ему не справиться. Уж очень они сильны
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Гассиев - никто и звать его - никак! поостынь, казлпмордый
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Якісний суперник - якісний бій.Сашко вже либу не давив.
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Цензор.НЕТНовостиСпортУкраинский боксер Усик выиграл бой за титул чемпиона мира WBC и WBO. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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