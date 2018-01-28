 Украинский боксер Усик выиграл бой за титул чемпиона мира WBC и WBO. ВИДЕО

Об этом пишет Цензор.НЕТ.

27 января в Риге состоялся первый полуфинальный бой Всемирной суперсерии бокса. В нем также определялся чемпион мира по версиям WBC и WBO.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: "Я представляю Украину во всем мире", - Усик ответил на вопрос о принадлежности Крыма. ВИДЕО

Победив, Усик вышел в финал суперсерии. Бой за победу в турнире и титул абсолютного чемпиона мира состоится, ориентировочно, в мае.