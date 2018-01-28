 Украинский боксер Усик выиграл бой за титул чемпиона мира WBC и WBO. ВИДЕО

Об этом пишет Цензор.НЕТ.
27 января в Риге состоялся первый полуфинальный бой Всемирной суперсерии бокса. В нем также определялся чемпион мира по версиям WBC и WBO.
Победив, Усик вышел в финал суперсерии. Бой за победу в турнире и титул абсолютного чемпиона мира состоится, ориентировочно, в мае.
Не зря один судья ничью поставил.
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Usyk
Jabs Thrown: 550
Jabs Landed: 91
Power Punches Thrown: 298
Power Punches Landed: 121
Briedis:
Jabs Thrown: 137
Jabs Landed: 46
Power Punches Thrown: 442
Power Punches Landed: 149
Единственное, что с Бриедиса можно было снять балл за удар головой.