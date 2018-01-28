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 Политика Украины
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Все про:рейдерство (733) СПУ (833) Каплин (32) Кива (79)

 В Соцпартии заявили, что выгнали Киву за рейдерство, но сам политик это отрицает

На заседании политсовета Социалистической партии Украины Илью Киву лишили статуса главы политсилы и исключили из ее рядов.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По словам лидера СПУ Петра Устенко, это решение было принято единогласно.

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"Мы планировали принять участие в масштабном объединительном съезде социалистов и социал-демократов, решили провести переговоры о сотрудничестве с другими партиями, которые являются участниками этого собрания: Социал-демократической партией, СДП Каплина, партией пенсионеров, Рабочей партией. Однако, чтобы сорвать этот процесс объединения левых, 24 января вечером чиновники Минюста сфальсифицировали документы и выбросили из реестра все руководство СПУ во главе с лидером партии Петром Устенко и подменили состав политсовета, изменили структуру политсовета партии в целом, изменили структуру органов и устав СПУ. Они решили ввести в СПУ праворадикалов. Они совершили попытку рейдерского захвата политсилы. Этот факт должно расследовать НАБУ, факт взлома государственного реестра и внесения заведомо ложных данных должна расследовать СБУ. Мы уже подаем соответствующие заявления о преступлении", - заявил Устенко.

Делегаты поручили лидеру СПУ Петру Устенко и председателю ЦКК обратиться в НАБУ, СБУ, НАЗК, Министерство юстиции, чтобы предотвратить рейдерский захват СПУ и привлечь к уголовной ответственности тех, кто внес в Госреестр недостоверные данные относительно руководящего состава и уставных органов СПУ. Соцпартия также призвала Минюст до 1 февраля привести реестр в соответствие с действующим законодательством и восстановить действительные органы в руководстве СПУ.

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Сам Кива в комментарии Громадському радіо опроверг информацию об исключении из партии. "Любые заявления шарлатанов и аферистов не имеют под собой никакой юридической силы. Мы не будем обсуждать каждый вскрик афериста. Есть юридические основания, буква закона. На сегодня председателем партии является Кива Илья Владимирович", - сказал политик.

Также он высказал резко негативное отношение к Устенко. "На сегодняшний день Устенко - всего лишь предатель Украины, который был пойман на сговоре с Кремлем по выкачиванию денег и в получении денег на разворот политических процессов внутри нашей страны", - отметил Кива.

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Напомним, с 1991 по 2012 год Соцпартию возглавлял Александр Мороз. После его поочередно сменяли Павел Устенко, Николай Рудьковский и Николай Садовой.

В июле 2017 года о решении возглавить "Социалистическую партию Украины" заявил советник министра внутренних дел Илья Кива. В СПУ назвали действия Кивы попыткой рейдерского захвата партии под руководством главы МВД.

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1 октября того же года на Всеукраинском съезде социалистов, социал-демократов и профсоюзов председателем "Социалистической партии Украины" был избран член парламентской фракции "Блок Петра Порошенко", лидер Социал-демократической партии (СДП) Сергей Каплин.

Сторонники Каплина 20 декабря 2017 года попытались заблокировать Министерство юстиции с требованием выполнить решение Высшего админсуда и зарегистрировать решение "легитимного съезда СПУ" и его "законно избранное руководство". Правоохранители доставили в управление полиции 16 человек для дачи объяснений о событиях в госучреждении. В пресс-службе Каплина тогда поясняли, что "Минюст уже более полугода не выполняет решение ВАСУ об изъятии из реестров решения фейкового съезда Соцпартии, на котором председателем был избран Петр Устенко, который в свою очередь продал СПУ Илье Киве".

Источник: https://censor.net.ua/n3047016
 
 
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Вятрович сказал бы, что это щупалец российской пропаганды. Говорит на русском. Чей Крым не признаёцца. Лишь прикрывается украинским флагом. Маскируецца.
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в этом шлеме, он выглядит, как родной брат захерченко, может они родственики или мне показалось?
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эй, редактора на цензоре, даже на срусайтах за Усика сказали, шо случилось?
решили совсем ниже плинтуса забратся?
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та ладно, а то я не помню, как за Кличко писали, через 5 мин. после гонга.
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І ось на обрії з'явилася Соціалістична партія😣 Так кому вона взагалі цікава, якщо це ще один клон регіоналів?
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Так і регіонали це теж комуняки. Тобто це все одне і теж саме лайно.
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Корчинский стареет. начал курвиться. А может он всегда был таким? таким беспринципным, беспомощным и глухо - слепым.
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Чтобы понять, кто такой Корчинский, нужно обязательно внимательно пересмотреть это видео. "Люди. Hard Talk", Дмитрий Корчинский
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это не они. Революция есть альфа и омега, это и мать и отец...и это пена революции, к слову, - и половина соевых точно такая пена... если не... Революция вынесла своим безудержным водоворотом на поверхность с темных глубин всю это нечисть. она ведь слепа, - она ведь Стихия.
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Если уже такие как кива у нас советники, то это дно господа.
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Та ну їх у сраку!!! Хай собі гризуться між собою... Там кожний другий не краще Ківи... Це все одно, що стоять перед вибором, вирішивши перепочить у літню спеку на природі - під одним кущем "купа" накладена жовта, під другим - коричнева, а під третім - чорна...
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ты прав. но именно потому,что ты прав, - Та ну их у сраку! не надо в сраку, а их сраку на кол - нехер срать там где нормальные люди отдыхают. я представил эту картинку - три места на пляже есть подходящие под отдых и те с кучами говна, - налетай! выбирай! всем хватит. В Соцпартии заявили, что выгнали Киву за рейдерство, но сам политик это отрицает - Цензор.НЕТ 5253
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Не вийде тобі їх сраку на кол, бо швидше вони нам це зроблять. Там не три купи лайна, а більше. Тому нехай гризеться між собою.
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мы с тобой родились и пришли в свет с Долгом. это наш долг. и нехер скидывать на них.., - ворон ворону не выклюет. и это наша задача! - очистить Украину. что мы скажем своим детям? когда ребенок придет как то раз домой и скажет - папа, там требуют с меня мзду, что делать? а, если не дам, моя мечта несбыточна. что делать, папа Али? давать или похоронить мечту? ответ приму только цельный и не половинчатый, - а не, если бы да кабы...(ну и конечно и нам с тобой не стоит срать где попало, мы тоже такие как они, поэтому - меняемся, меняемся друг Али... так как нет иного в природе, только выжить, и это закон). но могу согласиться с тезисом - пусть грызут глотки друг дружке, нам меньше работы и все пойдет быстрей. никогда не заблуждайся на счет роли личности одного человека в истории Земли. кто то все таки откроет нам глаза и всем в одинаковом свете. я не знаю к чему я написал последнее предложение, но пусть будет, надеюсь ты не против.
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Сьогодні був бокс і я його не дивився, бо не було настрою. Але спорт розумію, мені теж прийшлось бути у молодості спортсменом. Так виходить, що фальстарт завжди приводить до програшу. Зараз це лайно об'єктивно сильніше нас, тому робити треба все у свій час. Змінити можливо лише маючи сильного лідера, який повинен мати досвід політика і авторитет у народа. А всі революції без такого лідера призведуть лише до втрат.
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здесь ты прав и слов нет. ...хотя бы общий полит совет создали по типу - Отечество в опасности! Граждане к оружию!(временное правительство) но и этого не создали, понадеялись на оппозицию которая надеялись изменится когда поменяем правила. а потом выяснилось, что правила она не способна изменить. и опять все по новой, ну, а что делать? иного нет.
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Революция - это когда меньшинство устанавливает правила для большинства. Потом под давлением большинства начинается откат, контрреволюция. Отсюда и потери, три шага вперёд, два назад. Из-за экономических проблем скоро произойдёт откат, или новая революция ещё более жестокая.
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"Минюст сфальсифицировали документы и выбросили из реестра все руководство СПУ во главе с лидером партии Петром Устенко и подменили состав политсовета, изменили структуру политсовета партии в целом, изменили структуру органов и устав СПУ."

Минюст- это Петренко, дружбан Яценюка. Поздравляю с началом предвыборной кампании. Это будет самая подлая, самая лживая, сама непорядочная выборная кампания в истории Украины! Это только начало! Кончало будет аж 31 марта 2019 года!
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Этому не будет конца, по сути Украиной правят бандиты, и опять бандиты. И этот не отстаёт "ОБЩАКА" хочет. Это вообще Нормально?
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Кива , это кумир патриотки веданы .

Слава Киве и ведане ! В Соцпартии заявили, что выгнали Киву за рейдерство, но сам политик это отрицает - Цензор.НЕТ 7755
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Говорят, Боги когда-то разделили человека пополам и с тех пор эти половинки бродят по земле в поисках друг друга...
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Ведана каждый раз отрицает , шо топила за Киву , а я пооооомню В Соцпартии заявили, что выгнали Киву за рейдерство, но сам политик это отрицает - Цензор.НЕТ 2029
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В Соцпартии заявили, что выгнали Киву за рейдерство, но сам политик это отрицает - Цензор.НЕТ 6335 прости ей это. всем свойственно заблуждаться. главное пересматривать свои приоритеты и переосмысливать происходящее согласуясь с собственными принципами, руководствуясь лишь одним - Честью и Совестью.
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Честь и совесть - категории относительные. Для некоторых и Ахметов - полусвятой меценат.
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нет. эти категории есть панацея от бед. эти категории делают нас цивилизованными людьми. это догма и обсуждению не полежит. Вера, Любовь и Надежда не обсуждаются. а совесть и честь да. почему спросишь? а потому, что они не только эмоции выходящие из глубин наших чувств, это скорее всего инструменты, это лишь навык и применяем мы его так неуклюже по советски, что и слов нет. поэтому ты так и ответил - для некоторых... та мне плевать на этих некоторых.. так сказала моя Честь. я знаю, что хочу и ради чего хочу и примеряю их рубашонки на себя и мне смешно и печально - до чего же примитивны люди - кусок хлеба с маслом, а там и трава не расти. но мне этого не надо - трава будет расти. Будет.
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Ведана сама відповість, бо я цьому перекручену коментарю не вірю. Обговорювати людину без її участь є підлістю.
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Скромность - не порок. Она и Порошенко сначала недолюбливала, а потом сердце ёкнуло.
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" Она и Порошенко сначала недолюбливала, а потом сердце ёкнуло. "

Точно . Слава путриотке Ведане В Соцпартии заявили, что выгнали Киву за рейдерство, но сам политик это отрицает - Цензор.НЕТ 1475
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Ахаха, то есть "ой кря!" Вводя в партию такой животный мир как Киву - удивительно получать закономерный результат
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Кива и Каплин два сапога пара и их место "г..." месить !!!
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В Соцпартии заявили, что выгнали Киву за рейдерство, но сам политик это отрицает - Цензор.НЕТ 6530 товаристч Сралин рейдировал СССр дохляк по ГУЛАГам Соловкам солнечным Магадам 32 года и не выгнали до самого укола 4 марта 1953 года...
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Если бандит Кива политик то тогда Я, ПАПА РИМСКИЙ.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Соцпартии заявили, что выгнали Киву за рейдерство, но сам политик это отрицает
 
 
 
 
 
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