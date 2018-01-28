 В Соцпартии заявили, что выгнали Киву за рейдерство, но сам политик это отрицает

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По словам лидера СПУ Петра Устенко, это решение было принято единогласно.

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"Мы планировали принять участие в масштабном объединительном съезде социалистов и социал-демократов, решили провести переговоры о сотрудничестве с другими партиями, которые являются участниками этого собрания: Социал-демократической партией, СДП Каплина, партией пенсионеров, Рабочей партией. Однако, чтобы сорвать этот процесс объединения левых, 24 января вечером чиновники Минюста сфальсифицировали документы и выбросили из реестра все руководство СПУ во главе с лидером партии Петром Устенко и подменили состав политсовета, изменили структуру политсовета партии в целом, изменили структуру органов и устав СПУ. Они решили ввести в СПУ праворадикалов. Они совершили попытку рейдерского захвата политсилы. Этот факт должно расследовать НАБУ, факт взлома государственного реестра и внесения заведомо ложных данных должна расследовать СБУ. Мы уже подаем соответствующие заявления о преступлении", - заявил Устенко.

Делегаты поручили лидеру СПУ Петру Устенко и председателю ЦКК обратиться в НАБУ, СБУ, НАЗК, Министерство юстиции, чтобы предотвратить рейдерский захват СПУ и привлечь к уголовной ответственности тех, кто внес в Госреестр недостоверные данные относительно руководящего состава и уставных органов СПУ. Соцпартия также призвала Минюст до 1 февраля привести реестр в соответствие с действующим законодательством и восстановить действительные органы в руководстве СПУ.

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Сам Кива в комментарии Громадському радіо опроверг информацию об исключении из партии. "Любые заявления шарлатанов и аферистов не имеют под собой никакой юридической силы. Мы не будем обсуждать каждый вскрик афериста. Есть юридические основания, буква закона. На сегодня председателем партии является Кива Илья Владимирович", - сказал политик.

Также он высказал резко негативное отношение к Устенко. "На сегодняшний день Устенко - всего лишь предатель Украины, который был пойман на сговоре с Кремлем по выкачиванию денег и в получении денег на разворот политических процессов внутри нашей страны", - отметил Кива.

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Напомним, с 1991 по 2012 год Соцпартию возглавлял Александр Мороз. После его поочередно сменяли Павел Устенко, Николай Рудьковский и Николай Садовой.

В июле 2017 года о решении возглавить "Социалистическую партию Украины" заявил советник министра внутренних дел Илья Кива. В СПУ назвали действия Кивы попыткой рейдерского захвата партии под руководством главы МВД.

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1 октября того же года на Всеукраинском съезде социалистов, социал-демократов и профсоюзов председателем "Социалистической партии Украины" был избран член парламентской фракции "Блок Петра Порошенко", лидер Социал-демократической партии (СДП) Сергей Каплин.

Сторонники Каплина 20 декабря 2017 года попытались заблокировать Министерство юстиции с требованием выполнить решение Высшего админсуда и зарегистрировать решение "легитимного съезда СПУ" и его "законно избранное руководство". Правоохранители доставили в управление полиции 16 человек для дачи объяснений о событиях в госучреждении. В пресс-службе Каплина тогда поясняли, что "Минюст уже более полугода не выполняет решение ВАСУ об изъятии из реестров решения фейкового съезда Соцпартии, на котором председателем был избран Петр Устенко, который в свою очередь продал СПУ Илье Киве".