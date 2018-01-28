 За сутки наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 134 взрыва на Донбассе

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет организации за 26 января.

"В Донецкой области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (зафиксировав, среди прочего, примерно 110 взрывов против 70 соответственно)", - сообщают наблюдатели.

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В то же время, в Луганской области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня. Зафиксировано, среди прочего, 24 взрыва против 100 соответственно.

"Миссия зафиксировала боевые бронированные машины и зенитные установки в зоне безопасности. В подконтрольных правительству районах наблюдатели видели три зенитные установки (ЗУ-23-2, 23 мм) на восточной окраине Мариуполя", - говорится в отчете.

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В неподконтрольных правительству Украины районе 25 января мини-БПЛА СММ обнаружил 10 БМП (БМП-1 и БМП-2), зенитную установку (ОУ-23-2), два бронетранспортера (МТ-ЛБ) и грузовики военного типа у сел Веселая Гора и Обозное.