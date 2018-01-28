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 Политика Украины
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 За сутки наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 134 взрыва на Донбассе

Миссия ОБСЕ по итогам суток констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и уменьшение - в Луганской.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет организации за 26 января.

"В Донецкой области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (зафиксировав, среди прочего, примерно 110 взрывов против 70 соответственно)", - сообщают наблюдатели.

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В то же время, в Луганской области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня. Зафиксировано, среди прочего, 24 взрыва против 100 соответственно.

"Миссия зафиксировала боевые бронированные машины и зенитные установки в зоне безопасности. В подконтрольных правительству районах наблюдатели видели три зенитные установки (ЗУ-23-2, 23 мм) на восточной окраине Мариуполя", - говорится в отчете.

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В неподконтрольных правительству Украины районе 25 января мини-БПЛА СММ обнаружил 10 БМП (БМП-1 и БМП-2), зенитную установку (ОУ-23-2), два бронетранспортера (МТ-ЛБ) и грузовики военного типа у сел Веселая Гора и Обозное.

Источник: https://censor.net.ua/n3047014
 
 
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Это кремлёвкая гуммонитарная помощ! Наверно просроченная, раз так взрывается.
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та можеш одразу зекономити всім час і самоусунутись!
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ОБСЄ нічого не бачить, бо Петя не дав їм цукерок з Ліпецького Рошену.😂
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа сутки наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 134 взрыва на Донбассе
 
 
 
 
 
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