 Нацгвардия перешла на общеевропейские стандарты подготовки личного состава, - Балан

Об этом, как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, во время ежегодной Коллегии МВД Украины заявил и.о. командующего Национальной гвардии Украины генерал-лейтенант Николай Балан.
"Мы кардинально изменили систему подготовки личного состава. Вместо устаревшего советского подхода мы выбрали современные общеевропейские стандарты профессиональной подготовленности личного состава", - сказал он.
По словам генерал-лейтенанта, были внедрены системы модульной подготовки личного состава и подразделений, четко разграничены индивидуальная и коллективная подготовки. Усовершенствована тактика действий при выполнении служебно-боевых задач в соответствии с европейскими стандартами. Внесены изменения в учебные программы и усовершенствована инфраструктура учебных заведений НГУ.
"Мы создали школу подготовки инструкторов в учебном центре в Золочеве. За прошлый год подготовлено 167 инструкторов. Сейчас их численность в НГУ составляет 348 человек", - акцентировал Балан.
И.о. командующего Нацгвардии Украины подчеркнул факт создания школы подготовки сержантов в учебном центре в Золочеве. В течение года прошли подготовку 58 главных сержантов взводов. В воинских частях НГУ развернуты профессиональные сержантский и офицерский корпуса. "Сержантский состав должен отвечать за повседневную жизнь и процесс обучения личного состава во всех подразделениях. Такой подход уже внедрен в бригаде быстрого реагирования", - добавил он.
Николай Балан также отметил, что в прошлом году для более эффективной и оперативной подготовки подразделений НГУ создан Международный межведомственный многопрофильный центр в поселке Старом на Киевщине.
Сейчас происходит его активное развитие в соответствии с европейскими стандартами с привлечением помощи международных партнеров.
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Внутрішні війська МВС України ( з 2015 Національна гвардія)
Основними завданнями внутрішніх військ на сьогодні є:
охорона та оборона важливих державних об'єктів, об'єктів матеріально-технічного та військового забезпечення Міністерства внутрішніх справ України;
супроводження спеціальних вантажів;
здійснення пропускного режиму на об'єктах, що охороняються;
конвоювання заарештованих і засуджених;
охорона підсудних під час судового процесу;
переслідування і затримання заарештованих і засуджених осіб, які втекли з-під варти;
участь в охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю;
участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на об'єктах, що охороняються;
охорона дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав на території України.