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 Политика Украины
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 Нацгвардия перешла на общеевропейские стандарты подготовки личного состава, - Балан

В течение 2017 года Национальная гвардия Украины отказалась от советского подхода к подготовке личного состава в пользу общеевропейских стандартов с привлечением к учебному процессу инструкторов.

Об этом, как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, во время ежегодной Коллегии МВД Украины заявил и.о. командующего Национальной гвардии Украины генерал-лейтенант Николай Балан.

"Мы кардинально изменили систему подготовки личного состава. Вместо устаревшего советского подхода мы выбрали современные общеевропейские стандарты профессиональной подготовленности личного состава", - сказал он.

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По словам генерал-лейтенанта, были внедрены системы модульной подготовки личного состава и подразделений, четко разграничены индивидуальная и коллективная подготовки. Усовершенствована тактика действий при выполнении служебно-боевых задач в соответствии с европейскими стандартами. Внесены изменения в учебные программы и усовершенствована инфраструктура учебных заведений НГУ.

"Мы создали школу подготовки инструкторов в учебном центре в Золочеве. За прошлый год подготовлено 167 инструкторов. Сейчас их численность в НГУ составляет 348 человек", - акцентировал Балан.

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И.о. командующего Нацгвардии Украины подчеркнул факт создания школы подготовки сержантов в учебном центре в Золочеве. В течение года прошли подготовку 58 главных сержантов взводов. В воинских частях НГУ развернуты профессиональные сержантский и офицерский корпуса. "Сержантский состав должен отвечать за повседневную жизнь и процесс обучения личного состава во всех подразделениях. Такой подход уже внедрен в бригаде быстрого реагирования", - добавил он.

Николай Балан также отметил, что в прошлом году для более эффективной и оперативной подготовки подразделений НГУ создан Международный межведомственный многопрофильный центр в поселке Старом на Киевщине.

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Сейчас происходит его активное развитие в соответствии с европейскими стандартами с привлечением помощи международных партнеров.

Источник: https://censor.net.ua/n3047012
 
 
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Щас зрадофилы и сюда прибегут усераться
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У зрадофилов не всё так просто! Из 10 зрадофилов, не меньше 8 это кацапы через прокси, или вжопачленцы из лугандонии!
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Так і є, бо це колишні прихильники януковича. Тепер вони шукають нового "козла, которьій мешает мм жить" і заради цього обливають петю лайном.
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Та всё не так. Козлами, которые мешают жить, янукович назвал народ. Так вот шобы эти козлы не мешали жить новый янукович муштрует нацгвардию. Всё оптимистично!)
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Не весь народ так називав янукович, а лише тих, хто хотів незалежну Україну. Тепер бачимо, що цілі зрадоботів і ригоаналів співпадають, бо це вони і є.
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Не придумывайте и не фантазируйте. Во время януковича Украина была независимой уже 20 лет. Он так относился ко всему народу. А нынешняя власть относится ещё хуже. Просит у МВФ миллиард за то, что поднимет снова тарифы. Вы для порха, как и Саакашвили - козлы, которые мешают им жить. Как и Юлия Тимошенко. А вот Розенблат - нет.
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Ось тут і зрозуміло, що ви відбілювання януковича! Він так до своїх не відносився і все своє лайно тягнув керувати у Київ. Це факт! А те, що ми лайно для всіх партій, то відомо і без вас. Стосовно влади, що є. Вона відрізняється від влади януковича. Так, вона зробить народ, розкрадає країну, збагачується, барижнічає...Це все є і відверто від неї. Але ця влада не здає країну росії, що зробив янукович. Є така відмінність. І ця влада є лайном, але то було повним лайном. Тому пропонуйте кого обирати, бо вибори скоро.
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УСИК ПОБЕДИЛ!!Такой был офигенный бой!!
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Его на цензоре гондурасили всякие мудаки. Чей Крым, до@бываются до спортсмена из Симферополя, который говорит на русском и с флагом Украины отстаивает спортивную честь страны. Бой просто супер. Но Вятрович не одобряет. Список его можно пополнить Усиком.(
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Для чего? Для защиты народа? Или для защиты от народа?
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Ну зачем врать то ?? Не солидно --- зарплата то как у нищих !!! За идею в СССР служили и то квартира была обеспечена офицеру и зарплата была не такой плохой -- а сегодня шишь от страны -- только форма от НАТО и то из ткани стекляшка !!!
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Майрис Бриедис тоже не подарок. Самый сильный соперник в карьере Усика. Настоящий не договорной бой. Давно такого бокса на наших просторах не было.
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Цензор, ау! Ты в курсе, шо Усик проиграл? Выкладывай радостную новость! Нацгвардия перешла на общеевропейские стандарты подготовки личного состава, - Балан - Цензор.НЕТ 7243
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Не будите солдат. Пусть солдаты немного поспят)
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Мы "в курсе", что у Вас "крыша протекла"...
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общеевропейские стандарты подготовки личного состава для чего?
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Внутрішні війська МВС України ( з 2015 Національна гвардія)
Основними завданнями внутрішніх військ на сьогодні є:
охорона та оборона важливих державних об'єктів, об'єктів матеріально-технічного та військового забезпечення Міністерства внутрішніх справ України;
супроводження спеціальних вантажів;
здійснення пропускного режиму на об'єктах, що охороняються;
конвоювання заарештованих і засуджених;
охорона підсудних під час судового процесу;
переслідування і затримання заарештованих і засуджених осіб, які втекли з-під варти;
участь в охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю;
участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на об'єктах, що охороняються;
охорона дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав на території України.
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Ну, "перейшли", то й перейшли... Подивимось на результати... Наявність "форми" нічого не каже про її "вміст"...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНацгвардия перешла на общеевропейские стандарты подготовки личного состава, - Балан
 
 
 
 
 
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