 Украинский фильм попал в конкурсную программу Берлинале

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"События фильма происходят в украинской провинции, где на глазах у мятежной пятилетней Витки разворачивается драма отношений между двоюродной сестрой девочки Ларисой и ее возлюбленным, бандитом по имени Шрам. В центре истории - судьба трех поколений, живущих в жестких социальных рамках и попытках обрести внутреннюю свободу", - говорится в сообщении.

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Фильм создан в международной копродукции Украины, Польши, Македонии, при поддержке Госкино.

Берлинале - один из самых влиятельных кинофестивалей класса "А" в мире. В этом году он будет проходить с 15 по 25 февраля в Берлине. "Панорама" - основная программа фестиваля, целью которой является поиск новых тенденций в кинематографе.

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Напомним, украинский фильм "Школа №3" о событиях на Донбассе получил гран-при в номинации Полный метр секции Generation 14+ на 67 Международном кинофестивале в Берлине.