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Все про:Берлин (134) кинофестиваль (85) МИД (4351) фильмы (215) Госкино (90)

 Украинский фильм попал в конкурсную программу Берлинале

Дебютный полнометражный фильм Марыси Никитюк "Когда падают деревья" выбрали в конкурсную программу "Панорама" Международного берлинского кинофестиваля.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"События фильма происходят в украинской провинции, где на глазах у мятежной пятилетней Витки разворачивается драма отношений между двоюродной сестрой девочки Ларисой и ее возлюбленным, бандитом по имени Шрам. В центре истории - судьба трех поколений, живущих в жестких социальных рамках и попытках обрести внутреннюю свободу", - говорится в сообщении.

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Фильм создан в международной копродукции Украины, Польши, Македонии, при поддержке Госкино.

Берлинале - один из самых влиятельных кинофестивалей класса "А" в мире. В этом году он будет проходить с 15 по 25 февраля в Берлине. "Панорама" - основная программа фестиваля, целью которой является поиск новых тенденций в кинематографе.

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Напомним, украинский фильм "Школа №3" о событиях на Донбассе получил гран-при в номинации Полный метр секции Generation 14+ на 67 Международном кинофестивале в Берлине.

Источник: https://censor.net.ua/n3047008
 
 
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Сейчас зрадокацапы начнут петь песню типа - ну и что, зато наши лапти из натурального лыка!
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У касапов один нормальный касап это Емельяненко и тот с Донбасса)
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А ще скажуть, що Шрам це петіна вина і він був би працівником на Рошені, але ж фабрика у Ліпецьку😂😂😂.
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очень ровный бой. Оба боксера - красавцы. Александра с победой!
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У Бриедиса до боя с Усиком.
Количество боёв:23
Количество побед:23
Побед нокаутом:18
Плюс бой проходил на арене Майриса.
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А Бриедис был хорош, на тоненьком Саша спетлял, на тоненьком, где скорость?
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Очень хорош Бриедис. Сам Усик это признал только что, и это не слова обычной вежливости.
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Важен итог: один судья увидел ничью - 114-114, но двое отдали победу 115-113 (дважды) Усику. МD 12.
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По хорошему Усик должен пойти на бой реванш с Бредисом - так было бы справедливо
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Ты дурак? Это полуфинал Всемирной боксерской суперсерии.
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я тебя дебилоид оскорблял ? Придурок я и сам прекрасно знаю что это был за бой - я говорю чисто о справедливости бой был равный и победа Усика была скажем так не совсем убедительна а матч реванш можно всегда устроить тем более что этот бой был за обеднение чемпионских поясов - так что дебил ты
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Ты самый настоящий дебилоид раз такие вещи говоришь. В этих боях не может быть никаких матчей реваншей. Учи матчасть - дебилоид )
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Дебил, ещё раз повторяю, в этой суперсерии не может быть ни ничьих, ни матчей реваншей.
Есть дополнительный судья, который в случае равенства примет окончательное решение.
Закончится серия - хоть тысячу реваншей могут замутить.
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Человек об этом и говорит. Он не имеет ввиду эти соревнования. Интересно было бы организовать ещё один бой Усик vs Бриедис.
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Поединки в этой суперсерии проходят на вылет по системе плей-офф.
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Рузге мир портит Усика, скоро станет как Веткин.
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от судьбы не уйдешь, ну может в Валуева превратится
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Во втором полуфинале болеем за кубинца Дортикоса против московитской чурки на пидароссии гасиева. Украинский фильм попал в конкурсную программу Берлинале - Цензор.НЕТ 9193
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Дортикос.
Количество боёв:22
Количество побед:22
Побед нокаутом:21

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Получается, что для Усика предпочтительнее не кубинец для полной победы?
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Антоша ,если ты гондон ,то и отношение к тебе НАТЯНУТОЕ!
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Как это жить в жёстких социальных рамках и пытаться обрести внутреннюю свободу?
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Подивись фільм і буде тобі відповідь. Але взагалі відсутність внутрішньої свободи це мати переконані, що всі невдачі навколо залежать не від тебе, а від когось. Нічого не нагадує?
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Слушай, Али, у меня всё хорошо и нет никаких неудач, если ты намекаешь на меня. Я никого не виню в том, что я упустил в жизни - это всё результат моих принятых решений. У меня обострённое чувство справедливости. Мне не нравится, что происходит с народом, что власть делает с народом и с Украиной. Мне от этого неспокойно. Я обвиняю власть, а не кацапов в первую очередь. Внешним врагом пусть кремль удерживает свою власть. Ты же считаешь, что причиной всех неудач являются кацапы, а власть безукоризненна. Все, слушай, все народы всех стран критикуют свой правительство. И бедные и богатые. Тебе не кажется, что что-то не так? Ни на какую мысль не наталкивает?
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фильм "Смерть Сралина" на Оскар срочно..
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