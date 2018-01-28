 Украинский фильм попал в конкурсную программу Берлинале

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
"События фильма происходят в украинской провинции, где на глазах у мятежной пятилетней Витки разворачивается драма отношений между двоюродной сестрой девочки Ларисой и ее возлюбленным, бандитом по имени Шрам. В центре истории - судьба трех поколений, живущих в жестких социальных рамках и попытках обрести внутреннюю свободу", - говорится в сообщении.
Фильм создан в международной копродукции Украины, Польши, Македонии, при поддержке Госкино.
Берлинале - один из самых влиятельных кинофестивалей класса "А" в мире. В этом году он будет проходить с 15 по 25 февраля в Берлине. "Панорама" - основная программа фестиваля, целью которой является поиск новых тенденций в кинематографе.
Напомним, украинский фильм "Школа №3" о событиях на Донбассе получил гран-при в номинации Полный метр секции Generation 14+ на 67 Международном кинофестивале в Берлине.
Количество боёв:23
Количество побед:23
Побед нокаутом:18
Плюс бой проходил на арене Майриса.
Есть дополнительный судья, который в случае равенства примет окончательное решение.
Закончится серия - хоть тысячу реваншей могут замутить.
Количество боёв:22
Количество побед:22
Побед нокаутом:21