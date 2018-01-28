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 Нужно создавать вторую и третью линии обороны на случай, если Россия двинется вглубь Украины, - премьер Польши Моравецкий

Матеуш Моравецкий назвал самым опасным для Польши угрозу со стороны России. Это связано и со строительством Nord Stream 2.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио, издание "Politico" задало руководителю польского правительства Матеушу Моравецкому вопрос, что, по его мнению, сегодня является самой большой угрозой для Польши. "Таким образом я отношусь к угрозе со стороны России", - сказал глава Совета министров. "Я думаю, что то, что Россия делает в Украине, очень опасно", - отметил Матеуш Моравецкий.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: США должны понимать и оценивать все угрозы реализации "Nord Stream-2", - премьер Польши Моравецкий

Польский премьер-министр также высказался на тему проекта создания газопровода Nord Stream 2, который должен соединить Россию и Германию. "Несмотря на то, что говорит Германия, этот проект не является деловым", - заявил Матеуш Моравецкий. По его словам, следствием сооружения этого газового маршрута является то, что украинские газопроводы, по которым российский газ транспортируется в Западную Европу, станут лишними. "И что тогда может произойти в случае войны в Донбассе, когда российская армия двинется вглубь территории Украины? Разумеется, мы этого не знаем; надеемся, что не двинется, но лучше иметь вторую и третью линии обороны, чем остаться без такого вида оружия", - сказал премьер-министр Польши.

Также читайте: "Невозможно изменить историю": Израиль требует от Польши изменить закон о запрете на высказывания о вине поляков в Холокосте

Источник: https://censor.net.ua/n3047007
 
 
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так он об этом и говорит-покуда через Украину идет основной транзит газа в Европу,России как бы не с руки двигать войска вглубь Украины,тем самым блокируя поставки своего газа.
а вот при постройке обходных путей --все может быть.
дурь россиянских правителей,как и их поступки и решения,непредсказуемы.
прав поляк-береженого и Бог бережет.
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Они уже давно есть! Даже кацапня это знает.
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это тебе по телику рассказали?
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Нее, киселёв с соловьёвым напели на крепкое кацапское ушко! ))
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Тоха, раз ты такой откровенный, расскажи почему ваша бото-шобла по ночам активничает?
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Наверно патаму, что вам хорошо за это платят! Я прав ? ))
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Та поляки,по их логике,натуральнi "богоiзбранj"
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да хватит изображать целку-невидимку, г-н Моравецкий. кацапы вертят вами, как цыган солнцем. где расследование по самолетику под смоленском? кажется мне, чтобы поляки не задавали вопросы, им моск моют поиском врагов. давно Польшу на куски рвали? вместо того, чтобы объединиться и отодрать вонючих тупых кацапов, которые так и не ответили за преступления во 2-й мировой, ихние "лолиты" выполняют команды за мзду. дыбилы, мля
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поляки - трусы. Вот немцы - те бесстрашные.
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там пол-страны таких смельчаков.
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Если бы у Путина было желание напасть- сделал бы это еще в 2014м, а так поезда в обход Украины уже пустили, Керченский мост в обход Украины уже во всю строят кучу денег вкидывают, строительство СП-2 и газ в обход нашей ГТС на очереди, нечего Путину завоевывать тут уже кроме нищей страны с нелояльным проблемным для него населением, осталось только страшилку про Путина нашим правителям втулять чтоб не роптали когда оплату на услуги ЖКХ вверх поднимали а то Путин нападет(с)
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нет. 1 фанфурик боярышника. если бы этот мордвин написал что все в башкирии и удмуртии и прочей коми трезвенники и занимаются спортом, тогда бы маленькую флягу стекломоя заработал.
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кацап у нас тут только ты)) и тебе кацапу отвечу что пока агрессор твоя историческая родина недоимперия кацапия вкидывает в Крым кучу денег и строит им грандиозный мост а Украина устраивает крымчанам разного рода блокады и подрывает опоры ЛЭП а это согласись диверсии не против армии РФ а против самих крымчан возвращаться они не захотят, когда увидят что в стране порядок и нормальные человеческие условия для жизни и их зовут обратно тогда может назад и попросятся а пока ты можешь кричать что Крым это Украина хоть до рвоты но по факту просто так ты границу не перечешь и это факт!
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Кацап, я знал что ты не ответиш на мой вопрос! )))
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Путин это торговый уважаемый партнер нашего президента, видел ролик как он целует мальчика Никитку в пупок, может он педофил, может хз? Он президент РФии вот пусть рфяне его и судят.
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Кацап, ты опять лукавиш, лиж бы прямо не отвечать! Ну и не надо. Этого достаточно! ))
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кацап это уже детский сад)) мне не проблема оставить коммент в стиле Путин- ху*ло и тд.. но мне же не 12 лет чтобы на стенках в подьезде матюки писать)) взрослые люди вродь а такой фигней маетесь((
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За то и в педофилии не обвинят Нужно создавать вторую и третью линии обороны на случай, если Россия двинется вглубь Украины, - премьер Польши Моравецкий - Цензор.НЕТ 8387 Забейте, это троольольь Нужно создавать вторую и третью линии обороны на случай, если Россия двинется вглубь Украины, - премьер Польши Моравецкий - Цензор.НЕТ 8387
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ка3ламорде іди спам! і запам'ятай, у нас тут давно для вашого ботоксного карлика використовується одне єдине ім'я - Хуйло!!! без лапок і всіляких вуалювань Нужно создавать вторую и третью линии обороны на случай, если Россия двинется вглубь Украины, - премьер Польши Моравецкий - Цензор.НЕТ 4583
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По факту Путин это один из самых богатых людей на этой планете и ему как то до лампочки твое мнение о нем , как и твои горе комментарии сидя на запуканном диване, на мое мнение ему по фиг так само - здешние коменты он вообще не читает.
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Ха ха ха а пердак то у тебя подгорел,👏😀 а я думал ты профессиональный троль.
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В 14 йому це і не було потрібно, а зараз йому теж це не впало, але пацюк в кутку може скажено стрибати на абордаж. Лях звичайно хитро зроблений, але жопа то жим-жим. І бандерівці - матка боска, а кацапа бити кимось потрібно.
І да - путькін хуйло, кацапи неандертальці алкаши, смерть паРаші!
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Вроде все правильно говорит, только я то-же, чужую беду руками разведу. Какая короткая память у европейцев, наверно не помнят с какой стороны в 1940 г. германские войска вошли во францию.
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У ПеПо все схвачено! 1 - я - Кипр, 2-ая - Мальдивы, 3-яя - Панама
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Кацап, скучно в чебурнете срать? )) Я тя па вони узрел! )))
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Знал это еще 15 лет назад ,когда заговорили о газопроводе в обход Украины. Говорил когда-то это за столом ,когда о политике говорили, махали все у виска,бо касапы нам братья))
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Вот странно, ты все знал, а сейчас (вместо того чтобы скакать верхом на поросе или гросе) на цензоре чатишся.
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Кацапи нам не друзі,а люті вороги. Это наш клич еще со школы))
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Помітно, що коментатори новини вже "відсвяткували" це діло
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НУ ДА, МАТЬ ВАС ПОЛЯКИ. Пусть украинцы гибнут, а мы антибандеровсие законы будем принимать.
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вы врубаетесь вообще о чем говорит этот господин? то есть европе насрать на то, сколько в Украине гибнет и погибнет украинцев защищая свою страну, они переживают, что единственный сдерживающийфактор для кацапов - это труба
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Вот сцука, когда вата прет из - масква приди-путин памаги, я могу понять- ебанутые. Но, шо вам упоротым вышиватным нацикам не хватает?
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Рашисты просто торгуются за военный ресурс ,,,, жители Украины, люди войны по жизни ,,,, и в основном участвовали во всех конфликтах как при царях и королях, так и при СССР на передовых позициях в основном ..... И Польша как ни кто об этом знает .
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это правда. И те же запорожские казаки в основном каперством занимались и были наемниками и довольно успешными убийцами.
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недостаточно продуманными убийцами..... Хмельницкого и сцаря раши - не они......
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Жито бити неможливо, буду бити ворога,,,орати так щоб москаль потоп ))))
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надо вызвать Сеню, он сможет построить линию обороны, с трех сторон, с Юга, Востока и Севера, там, где кацапы. Оказывается и в Польше есть идиоты.
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Уже создана . Рюкзакович Ко их баксами закидают .
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Кацапы это не люди - это козломордые свинособаки которые воняют говном, перегаром и тухлым ягелем.
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Если рф выиграет войну у нас и двинеться на Польшу то им хана как и всей Европе и это факт.Их армии когда последний раз участвовали в реальных боевых действиях?Украина по факту сильная армия с боевым опытом даже в европе это понимают и уже начинают бояться.Они досих пор на нас как на говно смотрят совковое.Даже америкосы сюда приезжают ПОУЧИТЬСЯ у нас он сами это говорят,но основной опыт мы получаем также и от них!Чему?Таких танковых боёв как у нас мир не знал со второй мировой.Все локальные конфликты которые были они были или превосходящими по силе противника или точечными и т.д.А именно таких как у нас в таких условиях да ещё и с кацапнёй нигде не было.

Какая бы в европе не была сильная армия и т.д с финансовой подержкой всё до одного места.Европа вся давно в масле и в тихом сне.Для них это будет шоком.Это если фантазировать что русня туда попрёться.По факту рф не в состоянии физически противостоять армией НАТО а финансово и по давно.Не говоря что их боевой костяк находиться именно в европейской части.Всё что у них есть с боевым опытом возле наших границ.Потеря даже 20% от той армии это будет крах всей рф стране.А Китайцев даже и просит не нада пешком зайдут сразу.Не говоря что внутри Кавказ пыхнет по новой.Вообщем всё это фантастика.Самая быстрое окончание войны это моментальное перекрытие финансов рашке по банкам и жопа им прийдёт на следующий день.Само население их задавит.
Поляки скорее и европейцы очень неоднозначно смотрят на воссоздание нашей армии и её боеготовности.По простому недоверяют нам и ссут
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНужно создавать вторую и третью линии обороны на случай, если Россия двинется вглубь Украины, - премьер Польши Моравецкий
 
 
 
 
 
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