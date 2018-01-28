 Нужно создавать вторую и третью линии обороны на случай, если Россия двинется вглубь Украины, - премьер Польши Моравецкий

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио, издание "Politico" задало руководителю польского правительства Матеушу Моравецкому вопрос, что, по его мнению, сегодня является самой большой угрозой для Польши. "Таким образом я отношусь к угрозе со стороны России", - сказал глава Совета министров. "Я думаю, что то, что Россия делает в Украине, очень опасно", - отметил Матеуш Моравецкий.

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Польский премьер-министр также высказался на тему проекта создания газопровода Nord Stream 2, который должен соединить Россию и Германию. "Несмотря на то, что говорит Германия, этот проект не является деловым", - заявил Матеуш Моравецкий. По его словам, следствием сооружения этого газового маршрута является то, что украинские газопроводы, по которым российский газ транспортируется в Западную Европу, станут лишними. "И что тогда может произойти в случае войны в Донбассе, когда российская армия двинется вглубь территории Украины? Разумеется, мы этого не знаем; надеемся, что не двинется, но лучше иметь вторую и третью линии обороны, чем остаться без такого вида оружия", - сказал премьер-министр Польши.

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