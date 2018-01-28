 Нужно создавать вторую и третью линии обороны на случай, если Россия двинется вглубь Украины, - премьер Польши Моравецкий

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио, издание "Politico" задало руководителю польского правительства Матеушу Моравецкому вопрос, что, по его мнению, сегодня является самой большой угрозой для Польши. "Таким образом я отношусь к угрозе со стороны России", - сказал глава Совета министров. "Я думаю, что то, что Россия делает в Украине, очень опасно", - отметил Матеуш Моравецкий.
Польский премьер-министр также высказался на тему проекта создания газопровода Nord Stream 2, который должен соединить Россию и Германию. "Несмотря на то, что говорит Германия, этот проект не является деловым", - заявил Матеуш Моравецкий. По его словам, следствием сооружения этого газового маршрута является то, что украинские газопроводы, по которым российский газ транспортируется в Западную Европу, станут лишними. "И что тогда может произойти в случае войны в Донбассе, когда российская армия двинется вглубь территории Украины? Разумеется, мы этого не знаем; надеемся, что не двинется, но лучше иметь вторую и третью линии обороны, чем остаться без такого вида оружия", - сказал премьер-министр Польши.
а вот при постройке обходных путей --все может быть.
дурь россиянских правителей,как и их поступки и решения,непредсказуемы.
прав поляк-береженого и Бог бережет.
І да - путькін хуйло, кацапи неандертальці алкаши, смерть паРаші!
Какая бы в европе не была сильная армия и т.д с финансовой подержкой всё до одного места.Европа вся давно в масле и в тихом сне.Для них это будет шоком.Это если фантазировать что русня туда попрёться.По факту рф не в состоянии физически противостоять армией НАТО а финансово и по давно.Не говоря что их боевой костяк находиться именно в европейской части.Всё что у них есть с боевым опытом возле наших границ.Потеря даже 20% от той армии это будет крах всей рф стране.А Китайцев даже и просит не нада пешком зайдут сразу.Не говоря что внутри Кавказ пыхнет по новой.Вообщем всё это фантастика.Самая быстрое окончание войны это моментальное перекрытие финансов рашке по банкам и жопа им прийдёт на следующий день.Само население их задавит.
Поляки скорее и европейцы очень неоднозначно смотрят на воссоздание нашей армии и её боеготовности.По простому недоверяют нам и ссут