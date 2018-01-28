 "Невозможно изменить историю": Израиль требует от Польши изменить закон о запрете на высказывания о вине поляков в Холокосте

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Курсор.

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Польские законодатели приняли закон, предусматривающий тюремное заключение для тех, кто обвинит поляков в пособничестве в уничтожении евреев во время Холокоста. За употребление словосочетания "польские лагеря смерти" или заявления об участии поляков в уничтожении евреев в Польше отныне полагается трехлетнее тюремное заключение. Закон распространяется и на тех, кто допускает подобное и за пределами Польши.



В Израиле этот закон вызвал бурю негодования. Против него высказались премьер-министр, президент, министры и депутаты кнессета от коалиции и оппозиции.

"Польский закон необоснован, и я категорически против него. Невозможно изменить историю и недопустимо отрицать Холокост, — заявил глава правительства Биньямин Нетаниягу. — Я отдал распоряжение израильскому посольству в Польше еще этим вечером встретиться с главой правительства Польши и выразить ему мое категорическое несогласие с этим законом.

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"Именно в ту неделю, когда весь мир вспоминает ужасы Холокоста, во время которого были убиты шесть миллионов евреев, польский парламент принял закон, единственная цель которого — отрицать долю вины Польши и ее ответственность за ужасную резню, которая произошла на ее земле. Мы не забудем, и мы не простим", — написал министр разведки и транспорта Исраэль Кац на своей странице в сети Twitter вечером 27 января.



Сопредседатель Сионистского лагеря, лидер партии Ха-Тнуа Ципи Ливни заяаил, что "Принятый в Польше закон — попытка отрицать исторические факты и соучастие части поляков в Катастрофе. Этот закон не только не смывает мрачных пятен прошлого, но добавляет новое пятно в настоящем. Этот закон — не изменит прошлого, но он опасен для будущего".



Заместитель посла Польши в Израиле вызван на завтра в МИД для дачи объяснений.



Напомним, что 26 января Сейм Польши принял предложенный движением Kukiz '15 законопроект о запрете пропаганды "бандеровской идеологии".