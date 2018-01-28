 "Невозможно изменить историю": Израиль требует от Польши изменить закон о запрете на высказывания о вине поляков в Холокосте

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Курсор.
Польские законодатели приняли закон, предусматривающий тюремное заключение для тех, кто обвинит поляков в пособничестве в уничтожении евреев во время Холокоста. За употребление словосочетания "польские лагеря смерти" или заявления об участии поляков в уничтожении евреев в Польше отныне полагается трехлетнее тюремное заключение. Закон распространяется и на тех, кто допускает подобное и за пределами Польши.
В Израиле этот закон вызвал бурю негодования. Против него высказались премьер-министр, президент, министры и депутаты кнессета от коалиции и оппозиции.
"Польский закон необоснован, и я категорически против него. Невозможно изменить историю и недопустимо отрицать Холокост, — заявил глава правительства Биньямин Нетаниягу. — Я отдал распоряжение израильскому посольству в Польше еще этим вечером встретиться с главой правительства Польши и выразить ему мое категорическое несогласие с этим законом.
"Именно в ту неделю, когда весь мир вспоминает ужасы Холокоста, во время которого были убиты шесть миллионов евреев, польский парламент принял закон, единственная цель которого — отрицать долю вины Польши и ее ответственность за ужасную резню, которая произошла на ее земле. Мы не забудем, и мы не простим", — написал министр разведки и транспорта Исраэль Кац на своей странице в сети Twitter вечером 27 января.
Сопредседатель Сионистского лагеря, лидер партии Ха-Тнуа Ципи Ливни заяаил, что "Принятый в Польше закон — попытка отрицать исторические факты и соучастие части поляков в Катастрофе. Этот закон не только не смывает мрачных пятен прошлого, но добавляет новое пятно в настоящем. Этот закон — не изменит прошлого, но он опасен для будущего".
Заместитель посла Польши в Израиле вызван на завтра в МИД для дачи объяснений.
Напомним, что 26 января Сейм Польши принял предложенный движением Kukiz '15 законопроект о запрете пропаганды "бандеровской идеологии".
Кажется, "кого-то", за идиотскую инициативу", даже не "по попе шлёпать" будут, а и "мордой в говно тыкать...". И, боюсь, что это будет глава партии "Право и Справедливость" - это же его большинство в парламенте "витийствует"...
Так что поляки замахнулись на то, чтобы всей планете диктовать в этом вопросе)
Мне не нравится политика государства Израиль (не сами израильтяне, а политика их государства) по следующим причинам
1. да, их очень многих уничтожали, во многих странах- но это не причина считать что единственный настоящий геноцид может быть только геноцид евреев- а все остальное, это не геноцид.
Так же у них не очень принято, говорить в слух, что сами евреи помогали уничтожать своих же евреев- так как это немножко портит им их историю.
2. они так же очень сильно и очень часто спекулируют словом "антисемитизм", так же часто, как и кацапы спекулируют словом рузафобия.
Евреи Октябрьской революции
Правящий класс в первой половине 1918 года
Совет народных комиссаров:
1 Председатель СНК Ленин (Ульянов) - русский
2 Комиссар по иностранным делам Чичерин - русский
3 Комиссар по делам национальностей Сталин (Джугашвили) - грузин
4 Комиссар земледелия Прошьян - армянин
5 Комиссар армии и флота Троцкий (Бронштейн) - еврей
6 Председатель высшего экономического совета Ларин (Лурье) - еврей
7 Комиссар по восстановлению Шлихтер еврей
8 Комиссар госземель Кауфман -еврей
9 Комиссар госконтроля Ландер - еврей
10 Комиссар общественных работ Шмидт В. - еврей
11 Комиссар социального призрения Лилина (Книгиссен) - еврейка
12 Комиссар народного посвящения Луначарский (Баилих) - еврей
13 Комиссар вероисповеданий Шпицберг - еврей
14 Комиссар общественной гигиены Анвельт - еврей
15 Комиссар внутренних дел Зиновьев (Апфельбаум) - еврей
16 Комиссар финансов Гуковский - еврей
17 Комиссар печати Володарский (Коган) - еврей
18 Комиссар по делам выборов Урицкий - еврей
19 Комиссар юстиции Штейнберг - еврей
20 Комиссар по делам эвакуации Шегинтейн - еврей
21 его помощники: Раевич - еврей
Зославский - еврей
Ведущие послереволюционные журналисты
1 Газеты "Правда", "Известия", "Финансы и народное хозяйство":
Динн, Бергман, Даманат, Брансон А.,Торберг А., Голин И. В., Битнер, Альперович Е., Клейзнер, Стеклов (Нахамкес), Цигер (Ильин), Гроссман (Рощин), Лурье (Румянцев) - евреи
Горький М. - русский
2 Газета "Знамя труда":
Штейнберг, Ландер, Ярославский (Губельман), Эфрон, Шумахер, Левин, Биллин, Давидсон- евреи
Горький М. - русский
3 Газета "Воля труда":
Закс, Кац В., Полянский - евреи
Горький М. - русский
4 "Торгово-промышленная газета":
Коган, Бернштейн, Гольдберг, Гольдман, Розенберг В., Рафалович, Громан, Кулишер, Славенсон, Галлер И., Гахман, Шушман, Бастель Н., Пресс А., Мох А., Эмансон А. С. - евреи
ВСНХ (Высший Совет Народного Хозяйства)
Председатель ВСНХ в Москве Рыков - русский
Председатель Петроградского СНХ Эйсмонт - еврей
Заместитель председателя Петроградского СНХ Ландерман - еврей
Директор Петроградского СНХ Кренис - еврей
Заместитель председателя СНХ в Москве Кравиков - еврей
Директор ВСНХ Шотман А. - еврей
его помощница Хайкина - еврейка
Начальник секции востановления Кашвальтер - еврей
Наблюдающий за "восстановлением" Розенберг Н.А. - еврей
его помощник Сандич - еврей
Председатель комитета масляного производства Тавриц - еврей
Председатель комитета рыболовства Кламмер - еврей
Председатель угольной секции Ротенберг - еврей
Председатель транспортной секции Хирзян - армянин
его помощник Шлемов - еврей
Председатель металургической секции Альперович - еврей
пересилилось в Польшу.
А вообще интересна хронология изгнания евреев
из европейских стран.(Википедия)
ага, пасибо погуглю
Формально партия не зарегистрирована в списке политических партий Польши, поскольку придерживается принципа борьбы против «засилья партий в стране»
лидер партии морда какая-то дурная, алкоголик наверное или наркоман По опросам занимает третье место с 17 % голосов. По отношению к помощи Украине говорит: бронежилеты - да, автоматы - нет. Поддерживает установление мажоритарных округов. Выступает за ограничение эмиграции и иммиграции.
Прочитайте свидетельские показания выживших , материалы Яд ВаШем .
В ычестный человек- сможете сделать выводы.
Ваша власть- нет
Поэтому точки расставлены не будут)
Краще Польщі будувати Січ проти Росії разом з Україною, ніж бути знову розмінною монетою Москви. Витягувати скелети минулого, псуючи майбутнє - це підходи історичної некрофілії яка властива тоталітарному режиму РФ, а не розвинутим демократичним країнам, орієнтованим на майбутнє.
не везёт-везде пролет)
Потому шо эта "изТОРЫя"- сплошная брехня.
все их вечно притесняют
она сейчас нацгвардией называется.
P.S. Давненько читал одну книженцию на эту тему. Автор в книге даже с позиций химии разбирал некоторые официальные документы, где описывались "зверства" о варении мыла из евреев, доказываая профанацию этих доков. Но сегодня политическая конъюктура такова- сказали "холокост" - значит "холокост", и не смей сомневаться.
Речь шла о бывшем муфтии Иерусалима Хаджа Амина аль-Хусейни. Нетаньяху объявил, что якобы он летал в Берлин в ноябре 1941 года на встречу с лидером Третьяего Рейха Адольфом Гитлером.
По словам израильского премьера, бывший муфтий Иерусалима якобы убеждал Гитлера в необходимости уничтожить евреев. Вот цитата из выступления Нетаньяху, который привел «диалог» между Гитлером и муфтием Палестины аль-Хусейни:
«Гитлер в то время совсем не хотел уничтожить евреев, он хотел их изгнания. И аль-Хусейни отправился к Гитлеру и сказал: «Если вы выгоните их, все они придут сюда». Гитлер спросил: «Так что мне с ними делать?» И муфтий ответил: «Сожги их».
https://youtu.be/-Ju1w-iDR0o
Разумеется, что такая наглая кража среди бела дня возмутила немецкие федеральные власти до глубины души. Их можно понять. Холокост, который уже давно стал политическим инструментом германского правительства, вдруг, необходимо будет отдать в чужие руки. И тогда немецкие политики, интеллектуалы, историки, журналисты вынуждены будут признать, что они способствовали безграничному опусканию своего народа.
Придется вновь открывать дебаты о национализме и по Германии прокатится волна националистических настроений. Люди начнут задавать вопрос: а во имя чьих интересов 70 лет средствами цензуры и террора поддерживалась неслыханная афера? Доверие к властям рухнет, и наверняка начнутся преследования виновных в холокосте палестинцев-мигрантов и иных мусульман...
http://holocaustrevisionism.blogspot.com/2015/11/netanyahu-berlin-Merkel-Germany-Holocaust.html#more
Поляки вообще нация не хорошая , жадная , любит золото , как цыгане , базарные тоже , как цыгане .
Цензор, Ципи Ливни женщина.
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- До войны в Едвабне проживало 1600 евреев - это было 60 процентов населения городка. В начале войны, в понедельник 23 июня 1941 года, в городок вошли немецкие войска, а 25 июня поляки приступили к еврейским погромам. Они убивали своих соседей топорами, протыкали вилами, вырезали им языки, выкалывали глаза, топили в пруду, рубили головы. Простые обыватели играли в футбол отрезанной головой учителя иврита.
Местный ксендз отказался остановить кровопролитие, потому что считал всех евреев коммунистами. Было и негласное одобрение местных поляков, «согласовавших» погром с немцами.
10 июля гитлеровцы отдали приказ об уничтожении всех оставшихся в живых евреев, и исполнителями этого приказа стали поляки. Они согнали евреев на центральную площадь, а затем повели их в сарай на окраине городка, куда раньше уже побросали тела растерзанных жертв. Там и сожгли всех вместе, живых и мертвых. По дороге к месту сожжения поляки постарались сделать шествие евреев шутовским. Их построили в колонны по четыре во главе с девяностолетним раввином, которого заставили нести красное знамя, принудили играть оркестр, заглушавший крики жертв... Местная жительница Антонина Выжиковская спрятала семерых евреев от расправы. Позднее ей пришлось скрываться, опасаясь мести своих земляков, после того, как они избили ее за сострадание к евреям. И все это сделали не нацистские захватчики, а самые обычные жители, многие годы мирно сосуществовавшие со своими еврейскими соседями.
Украинцьі,берите пример-вас только по 17-му 18-му столетию рашистьі геноцидили и все народьі им помогали в геноциде(сдавали),а государства своего вьі не имели,значит никому не должньі.
Давайте реагировать так,как реагируют сегодня евреи,имеющие свое государство и докажете,что у вас есть держава,а не будка поросёнка!Начните,хотя-бьі по датам:
1627 год. Указом царя московского Алексея Михайловича и его отца патриарха Филарета звелено было книги украинской печати собрать
и на пожарах сжечь с суровым запрещением когда-либо в будущем покупать украинские книги.
Да, в Москве сожжено 'Учительное евангелие' Транквилиона-Ставровецкого вместе с другими его книгами и 'Катехизис' Лаврентия Зизания Тустановского.
1672 год. Указ о запрещении во всех городах всех чинов людям держать у себя дома и на территории Польши открыто или тайно украинской печати книги,
а кто их имеет, то сурово приказано приносить и сдавать воеводе, местному правителю.
1677 год. Патриарх московский Іоаким приказал из украинских книг уничтожить листки, которые имеют разницу от книг московских.
1689 год. Синод запретил Киево-печерской лавре печатать И том "Четьи-минеи" Дмитрия Ростовского.
1690 год. Московский патриарх Іоаким указом запретил все украинское писательство, но и том книги "Четьи-минеи" Даниила Заточника велено сжечь.
1693 год. Лист Московского патриарха к Киево-печерской лавре о запрещении любых книг украинским языком.
1709 год. Указ Петра І о запрещении печати книг украинским языком, а книги, печатные церковнословянским языком, сверять с российским изданием,
чтобы у них никакой разницы не было.
1720 год. Указ Петра І, чтобы опять книг никаких, кроме церковных предыдущих изданий, на Украине не печатать,
а те старые книги с книгами великороссийской печати уравнять, чтобы никакой разницы и особенного наречия у них не было.
20 декабря 1720 года. Петр І выдал указ киевскому губернскому князю Голицину, чтобы "во всех монастырях, остающихся в Российском государстве,
осмотреть и забрать древние жалованные грамоты и другие куртиозные письме оригинальные, а также книги исторические, рукописные и печатные".
1721 год. Приказ Синода посылать книги из украинских типографий в "синодную контору" для исправления их согласно с российскими требованиями
и произношением и сличение клеймом цензора.
1724 год. Типография Киево-печерской лавры оштрафована на одну тысячу карбованцев за печатание книг, не во всем похожих с великороссийскими.
На такую же сумму и за такую же "вину" оштрафована и Черниговская типография, которую перевезли в Москву.
1729 год. Приказ Петра І о переписывании на Украине государственных постановлений и распоряжений из украинского языка на российский.
А дальше будет совок, голодоморьі,путлеризм и кто,кроме вас на них отреагирует?