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Все про:Вторая мировая война (186) Израиль (811) история (1311) Польша (4046) Холокост (83)

 "Невозможно изменить историю": Израиль требует от Польши изменить закон о запрете на высказывания о вине поляков в Холокосте

В Израиле резко критикуют только что принятый Польшей закон о запрете на обвинения поляков в причастности к Холокосту.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Курсор.

Читайте: Научная и художественная деятельность в понимании закона о "бандеровской идеологии" не является преступлением, - МИД Польши

Польские законодатели приняли закон, предусматривающий тюремное заключение для тех, кто обвинит поляков в пособничестве в уничтожении евреев во время Холокоста. За употребление словосочетания "польские лагеря смерти" или заявления об участии поляков в уничтожении евреев в Польше отныне полагается трехлетнее тюремное заключение. Закон распространяется и на тех, кто допускает подобное и за пределами Польши.

В Израиле этот закон вызвал бурю негодования. Против него высказались премьер-министр, президент, министры и депутаты кнессета от коалиции и оппозиции.

"Польский закон необоснован, и я категорически против него. Невозможно изменить историю и недопустимо отрицать Холокост, — заявил глава правительства Биньямин Нетаниягу. — Я отдал распоряжение израильскому посольству в Польше еще этим вечером встретиться с главой правительства Польши и выразить ему мое категорическое несогласие с этим законом.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Принятый в Варшаве закон о "бандеризме" опасен не для Украины, а для Польши, - Вятрович

"Именно в ту неделю, когда весь мир вспоминает ужасы Холокоста, во время которого были убиты шесть миллионов евреев, польский парламент принял закон, единственная цель которого — отрицать долю вины Польши и ее ответственность за ужасную резню, которая произошла на ее земле. Мы не забудем, и мы не простим", — написал министр разведки и транспорта Исраэль Кац на своей странице в сети Twitter вечером 27 января.

Сопредседатель Сионистского лагеря, лидер партии Ха-Тнуа Ципи Ливни заяаил, что "Принятый в Польше закон — попытка отрицать исторические факты и соучастие части поляков в Катастрофе. Этот закон не только не смывает мрачных пятен прошлого, но добавляет новое пятно в настоящем. Этот закон — не изменит прошлого, но он опасен для будущего".

Заместитель посла Польши в Израиле вызван на завтра в МИД для дачи объяснений.

Напомним, что 26 января Сейм Польши принял предложенный движением Kukiz '15 законопроект о запрете пропаганды "бандеровской идеологии".

Источник: https://censor.net.ua/n3047006
 
 
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Не берите в голову! Всё минёт,всё устаканится.Сменится эта агрессивная власть в Польше -отношения улучшатся.Сейчас там правят бал самые низменные инстикты неандертальцев.Против них вся Европа вводит санкции за потуги к авторитаризму.
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пусть Украина примет закон об осуждении армии крайовы!!!
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Кацапи закинули цю фігню по всій Європі і всі дурепи заковтнули ,а що не влізло будуть довго жувати.
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Есть важный момент: вся эта ерунда рассчитана на внутреннее употребление, для польских националистов - такой себе популизм. В вопросах внешней политики, в той же ПАСЕ Польша всегда отстаивает и поддерживает Украину. Потому вестись на подобные вещи и всерьез на это отвечать какими-то осуждениями - фигня еще та, которая принесет пользу разве что восточному соседу.
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Ім тепер цілий світ винен. Хотя полякам це обломить трохи пиху
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"обломить трохи пиху" - влучно, дуже влучно) Цього в них вистачаэ
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Немцам у поляков учиться надо. Выдали б в 90х закон о неупоминании грехов фашизма - и чисты аки ангелы.
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странно, резня произошла на территории Польши... не на территории Израиля - в этом ключевой момент
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оказывается виноваты все: поляки, немцы, украинцы.... но они не виноваты... так не бывает ребята, успокойтесь
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Шовинистам - "ПиСовцам" пошёл "откат"? Правильно, нехрен на грабли наступать - по лбу заедут... Да и одно дело - "понты колотить" против Украины, а другое - "залупаться" против Израиля, да ещё в таком "больном" вопросе...
Кажется, "кого-то", за идиотскую инициативу", даже не "по попе шлёпать" будут, а и "мордой в говно тыкать...". И, боюсь, что это будет глава партии "Право и Справедливость" - это же его большинство в парламенте "витийствует"...
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в Риге звучит гимн Украины и начнётса Бриедис - Усик
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я за Бриедиса, хоть не очень доволен, ведь поединок достоин финала - два лучших на сей день боксёра.
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украинці-за Усика.Второй раунд.У Усика рассечение.Єто опасно.
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естественно, кстати, Усик хоть и один раз там про Крим как то так, но в патриотизме к Украине он хорош.
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поздравляю Украина, вам двоиной чемпион по боксу.
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сразу как евреии признает то что концлагеря и захват или переворот с последующими убиствами дело рук евреев, кстати Гордон это публично сказал, хоть он евреи, но хотелос бы официально от Израеля или пусть отрекается от евреев совка
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а чего у норвежца федьки за поляков попаболь приключилась?
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а чем поляки хуже евреев и с чего им их слушатса
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а чем они лучше евреев и с чего евреям не не иметь право высказаться про то что их касается
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у себя дома пусть и поучает и коментирует, кстати написано что сразу же после признание ...... читаи и не выдумивай сам, а если выдумываешь, не приписваи мне
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На счет "у себя дома" - Закон распространяется и на тех, кто допускает подобное и за пределами Польши.Источник: https://censor.net.ua/n3047006

Так что поляки замахнулись на то, чтобы всей планете диктовать в этом вопросе)
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НЕ надо писать против ветра.Забудь про евреев -счастливей будешь.Нашёл главных виноватых.Что Йухло- еврей?Или Янукович с Азаировым?Или может Парубий с Кононенко?
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не перекладый банки - прочти ещё раз или просмотри признание Гордона - не собираюс с глупцами дискутировать в серьёзных вопросах.Если тема была бы бла бла бла - тогда ради шутки возможно и продолжал дискусию.
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ну а что говорили)) вот и Израиль отреагировал, быстро и правильно как и всегда, не то что некоторые( кстати, а кто проявил инициативу с тем проектом, что за партия или депутаты авторы кто
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Не хочу никого обижать, но интересно рассмотреть вопрос с такого аспекта. Количественные потери народов во второй мировой войне. Погибло много миллионов людей разных национальностей. Одни сражаясь на фронте, другие в оккупации. Я не отрицаю холокост. На евреев было устроено гонение по всей Европе. Но не результат ли это того, что они хотели решить этот вопрос по "еврейски" до самого конца. Они наивно надеялись, что им удастся договориться, может. Кроме того в лагерях были и другие национальности. Холокост был. Вечная память мученикам. Но нынешние евреи начинают спекулировать на этой трагедии. Ну, для евреев спекуляция - дело обычное.
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согласен, но постараюсь объяснить по- своему
Мне не нравится политика государства Израиль (не сами израильтяне, а политика их государства) по следующим причинам
1. да, их очень многих уничтожали, во многих странах- но это не причина считать что единственный настоящий геноцид может быть только геноцид евреев- а все остальное, это не геноцид.
Так же у них не очень принято, говорить в слух, что сами евреи помогали уничтожать своих же евреев- так как это немножко портит им их историю.
2. они так же очень сильно и очень часто спекулируют словом "антисемитизм", так же часто, как и кацапы спекулируют словом рузафобия.
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Евреи помогали уничтожать не только евреев. Во имя мировой революции их идеология уничтожала много кого. ГУЛАГ - это ихнее ноу-хау. Не уверен, но чего-то мне так кажецца.
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Тебе не кажецца.

Евреи Октябрьской революции
Правящий класс в первой половине 1918 года
Совет народных комиссаров:
1 Председатель СНК Ленин (Ульянов) - русский
2 Комиссар по иностранным делам Чичерин - русский
3 Комиссар по делам национальностей Сталин (Джугашвили) - грузин
4 Комиссар земледелия Прошьян - армянин
5 Комиссар армии и флота Троцкий (Бронштейн) - еврей
6 Председатель высшего экономического совета Ларин (Лурье) - еврей
7 Комиссар по восстановлению Шлихтер еврей
8 Комиссар госземель Кауфман -еврей
9 Комиссар госконтроля Ландер - еврей
10 Комиссар общественных работ Шмидт В. - еврей
11 Комиссар социального призрения Лилина (Книгиссен) - еврейка
12 Комиссар народного посвящения Луначарский (Баилих) - еврей
13 Комиссар вероисповеданий Шпицберг - еврей
14 Комиссар общественной гигиены Анвельт - еврей
15 Комиссар внутренних дел Зиновьев (Апфельбаум) - еврей
16 Комиссар финансов Гуковский - еврей
17 Комиссар печати Володарский (Коган) - еврей
18 Комиссар по делам выборов Урицкий - еврей
19 Комиссар юстиции Штейнберг - еврей
20 Комиссар по делам эвакуации Шегинтейн - еврей
21 его помощники: Раевич - еврей
Зославский - еврей

Ведущие послереволюционные журналисты
1 Газеты "Правда", "Известия", "Финансы и народное хозяйство":
Динн, Бергман, Даманат, Брансон А.,Торберг А., Голин И. В., Битнер, Альперович Е., Клейзнер, Стеклов (Нахамкес), Цигер (Ильин), Гроссман (Рощин), Лурье (Румянцев) - евреи
Горький М. - русский
2 Газета "Знамя труда":
Штейнберг, Ландер, Ярославский (Губельман), Эфрон, Шумахер, Левин, Биллин, Давидсон- евреи
Горький М. - русский
3 Газета "Воля труда":
Закс, Кац В., Полянский - евреи
Горький М. - русский
4 "Торгово-промышленная газета":
Коган, Бернштейн, Гольдберг, Гольдман, Розенберг В., Рафалович, Громан, Кулишер, Славенсон, Галлер И., Гахман, Шушман, Бастель Н., Пресс А., Мох А., Эмансон А. С. - евреи


ВСНХ (Высший Совет Народного Хозяйства)
Председатель ВСНХ в Москве Рыков - русский
Председатель Петроградского СНХ Эйсмонт - еврей
Заместитель председателя Петроградского СНХ Ландерман - еврей
Директор Петроградского СНХ Кренис - еврей
Заместитель председателя СНХ в Москве Кравиков - еврей
Директор ВСНХ Шотман А. - еврей
его помощница Хайкина - еврейка
Начальник секции востановления Кашвальтер - еврей
Наблюдающий за "восстановлением" Розенберг Н.А. - еврей
его помощник Сандич - еврей
Председатель комитета масляного производства Тавриц - еврей
Председатель комитета рыболовства Кламмер - еврей
Председатель угольной секции Ротенберг - еврей
Председатель транспортной секции Хирзян - армянин
его помощник Шлемов - еврей
Председатель металургической секции Альперович - еврей
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Когда из Англии изгнали евреев (13 век) большинство
пересилилось в Польшу.
А вообще интересна хронология изгнания евреев
из европейских стран.(Википедия)
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предложенный движением Kukiz '15Источник: https://censor.net.ua/n3047006

ага, пасибо погуглю
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«Кукиз'15» (польск. Kukiz'15) - польская правая политическая партия, лидером которой является Павел Кукиз, известный панк-рок-музыкант.(??)
Формально партия не зарегистрирована в списке политических партий Польши, поскольку придерживается принципа борьбы против «засилья партий в стране»

лидер партии морда какая-то дурная, алкоголик наверное или наркоман "Невозможно изменить историю": Израиль требует от Польши изменить закон о запрете на высказывания о вине поляков в Холокосте - Цензор.НЕТ 484 По опросам занимает третье место с 17 % голосов. По отношению к помощи Украине говорит: бронежилеты - да, автоматы - нет. Поддерживает установление мажоритарных округов. Выступает за ограничение эмиграции и иммиграции.
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но там же и другие проголосовали, это псевдо панко- рокер в отставке ударившийся в политику, скорее всего марионетка
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яка поінформованість з приводу сіоніського табору "Невозможно изменить историю": Израиль требует от Польши изменить закон о запрете на высказывания о вине поляков в Холокосте - Цензор.НЕТ 8123
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Будучи агентом Моссада,Ливни принимала участие в ликвидации нескольких твоих арийских братух по диагнозу - военных преступников Второй Мировой. "Невозможно изменить историю": Израиль требует от Польши изменить закон о запрете на высказывания о вине поляков в Холокосте - Цензор.НЕТ 9757
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Ага, діяльність цілком подібна до тієї, якою промишляли по всьому світові її співплемінники з нквд-кгб
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Поляки любят изображать, что ни только жертвы. А оочень даже активно сдавали немцам своих соседей-евреев за банку сгущенки. Или сервант из квартиры. 3-х миллионов сограждан как не бывало. Даже уже после войны (!), без немцев, прекрасно убивали евреев в Кельце
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До войны в Западной Украине 80 % местечкового населения были евреи.Где они? Нам тоже надо расставить точки над И .
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Где они- давно известно.
Прочитайте свидетельские показания выживших , материалы Яд ВаШем .
В ычестный человек- сможете сделать выводы.
Ваша власть- нет
Поэтому точки расставлены не будут)
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Сначала в Ташкент, а потом - где лучше
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"Невозможно изменить историю": Израиль требует от Польши изменить закон о запрете на высказывания о вине поляков в Холокосте - Цензор.НЕТ 4222Roman Burko‏ @newsburko 10 ч.10 часов назад
Краще Польщі будувати Січ проти Росії разом з Україною, ніж бути знову розмінною монетою Москви. Витягувати скелети минулого, псуючи майбутнє - це підходи історичної некрофілії яка властива тоталітарному режиму РФ, а не розвинутим демократичним країнам, орієнтованим на майбутнє.

"Невозможно изменить историю": Израиль требует от Польши изменить закон о запрете на высказывания о вине поляков в Холокосте - Цензор.НЕТ 1014
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Бонапарт(Наполеон) о еврействе(блин ну шо им так
не везёт-везде пролет)
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что-то, вообще такое впечатление что это законопроект как свинью себе сами подложили, они отказываются признавать поляков сотрудничавших с гитлеровцами а во всех остальные странах нашлись такие, а в Польше ни одного, а ну их в сраку, надоело тема(
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Историю надо изменять(на летопись)
Потому шо эта "изТОРЫя"- сплошная брехня.
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бедние и несчастние евреи
все их вечно притесняют
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о да. это служба порядка юденрата.
она сейчас нацгвардией называется.
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Поляки все больше и больше похожи на кацов - у тех тоже все остальные народы говно, поляков мучали, а они белые и пушистые.
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А почему никто не говорит о ЕВРЕЙСКИХ полицаях, которые обеспечивали тишину в СВОИХ же гетто, во время нацистской оккупации. И которые подавали списки СВОИХ же единоверцев в очередь к газенвагенам.
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Полицаи біли всякие. И еврейские и украинские и белорусские и просто русские.
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так не бывает, чтоб все народы ненавидели один, и все это было безосновательно. Навіть з циганами такого нема. Треба самим подумати, чому так вийшло.
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А нам теж потрібен закон, але замінимо поляків на українців і Холокост на УПА. І якщо поляк буде погане говорити про УПА, то йому три роки в'язниці.
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Монголія теж хоче такий закон, про Тімучіна "Невозможно изменить историю": Израиль требует от Польши изменить закон о запрете на высказывания о вине поляков в Холокосте - Цензор.НЕТ 1411
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А кто плохо говорит про Чингиз хана? "Невозможно изменить историю": Израиль требует от Польши изменить закон о запрете на высказывания о вине поляков в Холокосте - Цензор.НЕТ 4677
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Польський закон стосується не лише українців, а всіх. Наприклад, ляпнеш щось про звірства СБ ОУН(б) - сядеш
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Тоді і у нас будуть всі, але в першу чергу поляки про це говорять
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По данным профессора Рышарда Качмарека, директора Института Истории Силезского Университета, автора книги «Поляки в Вермахте», через немецкую армию прошло около полумиллиона поляков из Верхней Силезии и Поморья "Невозможно изменить историю": Израиль требует от Польши изменить закон о запрете на высказывания о вине поляков в Холокосте - Цензор.НЕТ 9768
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Так они были Польские, или на территории Польши. тут есть разница. Вроде как Польша была Оккупирована на тот момент Германскими войсками.
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Евреи пытаются навязать всей планете вину за Холокост. Они утверждают что все народы планеты виновны в том что допустили убийство евреев во время Второй Мировой. А мне плевать на их желание! Во первых, войну немцам евреи Нью-Йорка объявили сразу после прихода к власти Гитлера и начали саботировать на мировом уровне экономику Германии. Немцы пару лет въехать вообще не могли - ну что за фигня - лица без государства через какие-то сионистские государства тупо вредят на всех уровнях... Сионистскими лидеры (сафарды) готовы были пожертвовать большей половиной еврейства (особенно среди идишеговорящих ашкенази восточной Европы) дабы загнать оставшихся в Палестину. Понятно, что дремучие марокканские евреи никакой ценности не представляли. Нужны были европейцы - люди со средствами и знаниями, а вот заставить их искать убежище в Палестинской пустыне мог только смертельный страх преследования. Что и было проделано. Отсюда причиной Холокоста была мечта сионистов о возрождении Израиля. И именно раздутие темы Холокоста позволило протянуть через ООН решение о создании этого государства... И ООН решило что ну их на фиг - пусть играются в государственность за счет репараций от Германии за якобы 6 млн. жертв Холокоста... Так что не только поляки теперь должны каяться! Все! Украинцы, чехи, русские, венгры. Все. Ну так сионистам хочется...
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На мой взгляд, многие народы имеют похлеще свой "холокост", но денежки получили только евреи. Ну, кто б сомневался )

P.S. Давненько читал одну книженцию на эту тему. Автор в книге даже с позиций химии разбирал некоторые официальные документы, где описывались "зверства" о варении мыла из евреев, доказываая профанацию этих доков. Но сегодня политическая конъюктура такова- сказали "холокост" - значит "холокост", и не смей сомневаться.
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Выступление израильского премьера Нетаньяху на 37-м сионистском конгрессе(2015г.) нанесло серьезный удар по «холокосту». По версии Нетаньяху автором «холокоста» является вовсе не Гитлер, а палестинский муфтий Хаджа Амина аль-Хусейни, который сумел убедить Гитлера сжечь евреев. Таким образом, на глазах у всего мира, премьер-министр Израиля дерзко попытался украсть у немцев их идею Холокоста и отдать ее Иерусалимскому муфтию.

Речь шла о бывшем муфтии Иерусалима Хаджа Амина аль-Хусейни. Нетаньяху объявил, что якобы он летал в Берлин в ноябре 1941 года на встречу с лидером Третьяего Рейха Адольфом Гитлером.

По словам израильского премьера, бывший муфтий Иерусалима якобы убеждал Гитлера в необходимости уничтожить евреев. Вот цитата из выступления Нетаньяху, который привел «диалог» между Гитлером и муфтием Палестины аль-Хусейни:
«Гитлер в то время совсем не хотел уничтожить евреев, он хотел их изгнания. И аль-Хусейни отправился к Гитлеру и сказал: «Если вы выгоните их, все они придут сюда». Гитлер спросил: «Так что мне с ними делать?» И муфтий ответил: «Сожги их».
https://youtu.be/-Ju1w-iDR0o

Разумеется, что такая наглая кража среди бела дня возмутила немецкие федеральные власти до глубины души. Их можно понять. Холокост, который уже давно стал политическим инструментом германского правительства, вдруг, необходимо будет отдать в чужие руки. И тогда немецкие политики, интеллектуалы, историки, журналисты вынуждены будут признать, что они способствовали безграничному опусканию своего народа.

Придется вновь открывать дебаты о национализме и по Германии прокатится волна националистических настроений. Люди начнут задавать вопрос: а во имя чьих интересов 70 лет средствами цензуры и террора поддерживалась неслыханная афера? Доверие к властям рухнет, и наверняка начнутся преследования виновных в холокосте палестинцев-мигрантов и иных мусульман...

http://holocaustrevisionism.blogspot.com/2015/11/netanyahu-berlin-Merkel-Germany-Holocaust.html#more
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Поляки с радостью сдавали евреев немцам во-время второй мировой , редкий поляк проявлял к ним сочувствие .
Поляки вообще нация не хорошая , жадная , любит золото , как цыгане , базарные тоже , как цыгане .
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"лидер партии Ха-Тнуа Ципи Ливни заяаил"

Цензор, Ципи Ливни женщина.
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после того как украинцы прошли Голодомор, от высказывания некоторых комментаторов ненавидящих евреев, берет оторопь. Количество идиотов просто зашкаливает
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Польский историк Ян Томаш Гросс, живущий в Нью-Йорке опубликовал очерк «Лето 1941-го в Едвабне». (Едвабн - небольшой городок на востоке Польши .)
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- До войны в Едвабне проживало 1600 евреев - это было 60 процентов населения городка. В начале войны, в понедельник 23 июня 1941 года, в городок вошли немецкие войска, а 25 июня поляки приступили к еврейским погромам. Они убивали своих соседей топорами, протыкали вилами, вырезали им языки, выкалывали глаза, топили в пруду, рубили головы. Простые обыватели играли в футбол отрезанной головой учителя иврита.
Местный ксендз отказался остановить кровопролитие, потому что считал всех евреев коммунистами. Было и негласное одобрение местных поляков, «согласовавших» погром с немцами.
10 июля гитлеровцы отдали приказ об уничтожении всех оставшихся в живых евреев, и исполнителями этого приказа стали поляки. Они согнали евреев на центральную площадь, а затем повели их в сарай на окраине городка, куда раньше уже побросали тела растерзанных жертв. Там и сожгли всех вместе, живых и мертвых. По дороге к месту сожжения поляки постарались сделать шествие евреев шутовским. Их построили в колонны по четыре во главе с девяностолетним раввином, которого заставили нести красное знамя, принудили играть оркестр, заглушавший крики жертв... Местная жительница Антонина Выжиковская спрятала семерых евреев от расправы. Позднее ей пришлось скрываться, опасаясь мести своих земляков, после того, как они избили ее за сострадание к евреям. И все это сделали не нацистские захватчики, а самые обычные жители, многие годы мирно сосуществовавшие со своими еврейскими соседями.
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Нормально отреагировали.Теперь им все народьі должньі ,а они-никому(государства у них ведь небьіло).

Украинцьі,берите пример-вас только по 17-му 18-му столетию рашистьі геноцидили и все народьі им помогали в геноциде(сдавали),а государства своего вьі не имели,значит никому не должньі.

Давайте реагировать так,как реагируют сегодня евреи,имеющие свое государство и докажете,что у вас есть держава,а не будка поросёнка!Начните,хотя-бьі по датам:

1627 год. Указом царя московского Алексея Михайловича и его отца патриарха Филарета звелено было книги украинской печати собрать
и на пожарах сжечь с суровым запрещением когда-либо в будущем покупать украинские книги.
Да, в Москве сожжено 'Учительное евангелие' Транквилиона-Ставровецкого вместе с другими его книгами и 'Катехизис' Лаврентия Зизания Тустановского.

1672 год. Указ о запрещении во всех городах всех чинов людям держать у себя дома и на территории Польши открыто или тайно украинской печати книги,
а кто их имеет, то сурово приказано приносить и сдавать воеводе, местному правителю.

1677 год. Патриарх московский Іоаким приказал из украинских книг уничтожить листки, которые имеют разницу от книг московских.

1689 год. Синод запретил Киево-печерской лавре печатать И том "Четьи-минеи" Дмитрия Ростовского.

1690 год. Московский патриарх Іоаким указом запретил все украинское писательство, но и том книги "Четьи-минеи" Даниила Заточника велено сжечь.

1693 год. Лист Московского патриарха к Киево-печерской лавре о запрещении любых книг украинским языком.

1709 год. Указ Петра І о запрещении печати книг украинским языком, а книги, печатные церковнословянским языком, сверять с российским изданием,
чтобы у них никакой разницы не было.

1720 год. Указ Петра І, чтобы опять книг никаких, кроме церковных предыдущих изданий, на Украине не печатать,
а те старые книги с книгами великороссийской печати уравнять, чтобы никакой разницы и особенного наречия у них не было.

20 декабря 1720 года. Петр І выдал указ киевскому губернскому князю Голицину, чтобы "во всех монастырях, остающихся в Российском государстве,
осмотреть и забрать древние жалованные грамоты и другие куртиозные письме оригинальные, а также книги исторические, рукописные и печатные".

1721 год. Приказ Синода посылать книги из украинских типографий в "синодную контору" для исправления их согласно с российскими требованиями
и произношением и сличение клеймом цензора.

1724 год. Типография Киево-печерской лавры оштрафована на одну тысячу карбованцев за печатание книг, не во всем похожих с великороссийскими.
На такую же сумму и за такую же "вину" оштрафована и Черниговская типография, которую перевезли в Москву.

1729 год. Приказ Петра І о переписывании на Украине государственных постановлений и распоряжений из украинского языка на российский.

А дальше будет совок, голодоморьі,путлеризм и кто,кроме вас на них отреагирует?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Невозможно изменить историю": Израиль требует от Польши изменить закон о запрете на высказывания о вине поляков в Холокосте
 
 
 
 
 
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