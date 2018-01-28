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 Канада будет играть ведущую роль в борьбе с антисемитизмом и всеми формами ненависти как на своей территории, так и за рубежом, - Фриланд

Канада планирует сотрудничать с другими государствами, частным сектором и гражданским обществом в работе над "пропагандой инклюзивного и подотчетного управления, плюрализма и уважения к разнообразию и правам человека".

Об этом говорится в обращении министра иностранных дел Канады Хрысти Фриланд по поводу Международного дня памяти жертв Холокоста, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Семьдесят три года после освобождения Освенцима, отрицание Холокоста и антисемитизма продолжается. Я обещаю, что Канада будет играть ведущую роль в борьбе с антисемитизмом и всеми формами ненависти как на своей территории, так и за рубежом", - сказала Фриланд.

Она добавила, что Канада также будет сотрудничать с другими государствами, частным сектором и гражданским обществом над "пропагандой инклюзивного и подотчетного управления, плюрализма и уважения к разнообразию и правам человека". "Это предполагает лоббизм в пользу преследуемых меньшинств, а также религиозных общин, которые находятся в опасности из-за дискриминации, ксенофобии и нетерпимости", - подчеркнула глава МИД Канады.

Фриланд призвала никогда не забывать об "ужасной странице истории человечества, которой был Холокост", и не стоять сложа руки, когда нарушаются права человека. "В этом мире нет места для предубеждения, насилия, нетерпимости, преследования и геноцида", - отметила министр.

Напомним 27 января 1945 года советские войска освободили узников нацистского концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау, в котором погибло более миллиона человек, большинство из которых были евреями.

Источник: https://censor.net.ua/n3047005
 
 
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"Кисса,с таким лицом вам и копейки никто не даст."
Остап Бендер.
Как в Мире все просто.
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правильно-правильно, а то вымрут евреи, нечего будет праздновать.
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Всё таки ты хочешь загнать их в резервации...
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Хаспада украинцы, это серьезно.
В противном случае вам руку перестанут подавать
Не говоря уже о деньгах.
Особенно учитывая прошлые "заслуги".
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Документы на бочку, сказки и легенды оставьте себе
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надеюсь они с копрофобией не будут бороться...
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"Семьдесят три года после освобождения Освенцима, отрицание Холокоста и антисемитизма продолжается...", - про Холокост зрозуміло, а хто заперечує антисемітизм?
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Зпазибо Фриландовыченко за суппорт Украины только почему клоун Джастин отменил мониторинг сателитов для поддержки Ато.? Видать носки от Рошена не цвета rainwbow
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Не вдаваясь в подробности, я бы не советовал валить в ЕС и Канаду. Ну, если только в виде промежуточной остановки.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКанада будет играть ведущую роль в борьбе с антисемитизмом и всеми формами ненависти как на своей территории, так и за рубежом, - Фриланд
 
 
 
 
 
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