 Канада будет играть ведущую роль в борьбе с антисемитизмом и всеми формами ненависти как на своей территории, так и за рубежом, - Фриланд

Об этом говорится в обращении министра иностранных дел Канады Хрысти Фриланд по поводу Международного дня памяти жертв Холокоста, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Семьдесят три года после освобождения Освенцима, отрицание Холокоста и антисемитизма продолжается. Я обещаю, что Канада будет играть ведущую роль в борьбе с антисемитизмом и всеми формами ненависти как на своей территории, так и за рубежом", - сказала Фриланд.

Она добавила, что Канада также будет сотрудничать с другими государствами, частным сектором и гражданским обществом над "пропагандой инклюзивного и подотчетного управления, плюрализма и уважения к разнообразию и правам человека". "Это предполагает лоббизм в пользу преследуемых меньшинств, а также религиозных общин, которые находятся в опасности из-за дискриминации, ксенофобии и нетерпимости", - подчеркнула глава МИД Канады.

Фриланд призвала никогда не забывать об "ужасной странице истории человечества, которой был Холокост", и не стоять сложа руки, когда нарушаются права человека. "В этом мире нет места для предубеждения, насилия, нетерпимости, преследования и геноцида", - отметила министр.

Напомним 27 января 1945 года советские войска освободили узников нацистского концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау, в котором погибло более миллиона человек, большинство из которых были евреями.