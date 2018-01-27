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 Взрыв в центре Кабула - чудовищное преступление, организаторы должны быть наказаны, - ООН

В ООН особенно возмущены тем, что взрывчатка была заложена в машину скорой помощи.

Об этом, как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Организации, заявили Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и глава Миссии ООН в Афганистане Тадамичи Ямамото. В ООН особенно возмущены тем, что взрывчатка была заложена в машину скорой помощи. Ответственность за теракт взяли на себя талибы.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Евросоюз осудил кровавый теракт в Кабуле

Взрыв произошел в густонаселенном районе Кабула неподалеку от здания, в котором размещается Высший совет мира. "Хотя, судя по заявлению "Талибан", их мишенью был полицейский участок, трудно предположить, что гражданское население могло не пострадать в результате такого мощного взрыва в густонаселенном районе", - отметил Тадамичи Ямамото. Он добавил, что подобные преступления не могут не привести к жертвам среди мирных жителей и не имеют никакого оправдания.

Он призвал талибов соблюдать международное гуманитарное право.

Также читайте: Число жертв теракта в Кабуле выросло до 100 человек, более 150 получили ранения

Генеральный секретарь и глава Миссии ООН выразили глубокие соболезнования близким погибших и пожелали скорейшего выздоровления раненым.

Как сообщалось ранее, по данным СМИ, смертник совершил взрыв у старого здания Министерства внутренних дел, которое расположено рядом с представительствами стран ЕС и Высшего совета мира. Погибли не менее 100 человек, более 150 получили ранения.

Источник: https://censor.net.ua/n3047003
 
 
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Интересно,кого сейчас выберут "жертвой".?
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ООН опять выразило озабоченность. Только в этот раз озабоченность возмущенная.
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накажите сша за то что создали талибан, админ на цензоре шовинист и ........
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Не иначе, Путлер несколько мешочков "сахару" прислал. В качестве гуманитарной помощи.
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І підказав як це зробити. Його почерк.
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Це якийсь жах, сотня вбитих мирних громадян. А відповідальність за це взяв "Талібан", який дуже тісно співпрацює з кацапською педерацією.
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Талібан - це пуштуни.
А хто у нас представник пуштунів?
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Запад должен быть готов: Россия может провести серию терактов в ответ на новые санкции США

Какое оружие, в преддверии новых санкций от США, осталось у РФ, как инструмент для переговоров?
1. Ядерное оружие. Но к ядерной войне РФ еще неготова. Она готовится, проводит учения как ядерной триады так и населения(вспомните все эти массовые минирования городов с эвакуацией многих тысяч),но еще пока нет.
2. Кибератаки. РФ показала, что может быть относительно эффективной на этом поле. Правда, теперь работают все спецслужбы США и Европы для противодействия. Поэтому, тут больше не будет эффекта неожиданности.
3. Теракты. Вибух у центрі Кабула - жахливий злочин, організатори мають бути покарані, - ООН - Цензор.НЕТ 4624 Огромная агентура и возможность вербовать смертников в исламских странах, через близкие к КГБ организации, наличие достаточного ресурса для подобных мероприятий, а главное, полное безразличие к человеческой жизни. Взорвать кастрюли на рынке или коробку из под торта в детском саду - им плевать.
Думаю, что в ближайшее время, месяца три-четыре мы услышим о новых терактах.
Тут и есть слабость демократии, - думает диктатура.
Бессмысленные убийства без причин и алгоритма, со случайным выбором мест и жертв. Демонстрация, что власти бессильны. Социально-политическая дестабилизация.
К такой войне Западный мир еще не готов, как показал прошлый год.
Уж больно бесценна человеческая жизнь на Западе и полностью обесценена в РФ.
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Глава Кремля Владимир Путин примет решение о мерах в ответ на новый санкционный список США тогда, когда документ будет формализован.

"Санкционные действия всегда вызывают, как правило, какие-то контрдействия. В этом случае принцип взаимности остается краеугольным камнем, но в какой степени - зеркальный ответ, не зеркальный - скажем так, будет сделано то, что наилучшим образом будет отвечать нашим интересам", - сказал Песков.
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Теракты не работают. Они уже всем надоели.
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А как там озабоченность о детях Алеппо? Уже все?
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- Почему, когда вводят санкции против Путлера и олигархов, в ответ он вводит антисанкции против простых россиян?
- А чтоб не злорадствовали, сука, и лыбы не корчили 😀
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВзрыв в центре Кабула - чудовищное преступление, организаторы должны быть наказаны, - ООН
 
 
 
 
 
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