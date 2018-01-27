 Взрыв в центре Кабула - чудовищное преступление, организаторы должны быть наказаны, - ООН

Об этом, как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Организации, заявили Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и глава Миссии ООН в Афганистане Тадамичи Ямамото. В ООН особенно возмущены тем, что взрывчатка была заложена в машину скорой помощи. Ответственность за теракт взяли на себя талибы.
Взрыв произошел в густонаселенном районе Кабула неподалеку от здания, в котором размещается Высший совет мира. "Хотя, судя по заявлению "Талибан", их мишенью был полицейский участок, трудно предположить, что гражданское население могло не пострадать в результате такого мощного взрыва в густонаселенном районе", - отметил Тадамичи Ямамото. Он добавил, что подобные преступления не могут не привести к жертвам среди мирных жителей и не имеют никакого оправдания.
Он призвал талибов соблюдать международное гуманитарное право.
Генеральный секретарь и глава Миссии ООН выразили глубокие соболезнования близким погибших и пожелали скорейшего выздоровления раненым.
Как сообщалось ранее, по данным СМИ, смертник совершил взрыв у старого здания Министерства внутренних дел, которое расположено рядом с представительствами стран ЕС и Высшего совета мира. Погибли не менее 100 человек, более 150 получили ранения.
А хто у нас представник пуштунів?
Какое оружие, в преддверии новых санкций от США, осталось у РФ, как инструмент для переговоров?
1. Ядерное оружие. Но к ядерной войне РФ еще неготова. Она готовится, проводит учения как ядерной триады так и населения(вспомните все эти массовые минирования городов с эвакуацией многих тысяч),но еще пока нет.
2. Кибератаки. РФ показала, что может быть относительно эффективной на этом поле. Правда, теперь работают все спецслужбы США и Европы для противодействия. Поэтому, тут больше не будет эффекта неожиданности.
3. Теракты. Огромная агентура и возможность вербовать смертников в исламских странах, через близкие к КГБ организации, наличие достаточного ресурса для подобных мероприятий, а главное, полное безразличие к человеческой жизни. Взорвать кастрюли на рынке или коробку из под торта в детском саду - им плевать.
Думаю, что в ближайшее время, месяца три-четыре мы услышим о новых терактах.
Тут и есть слабость демократии, - думает диктатура.
Бессмысленные убийства без причин и алгоритма, со случайным выбором мест и жертв. Демонстрация, что власти бессильны. Социально-политическая дестабилизация.
К такой войне Западный мир еще не готов, как показал прошлый год.
Уж больно бесценна человеческая жизнь на Западе и полностью обесценена в РФ.
"Санкционные действия всегда вызывают, как правило, какие-то контрдействия. В этом случае принцип взаимности остается краеугольным камнем, но в какой степени - зеркальный ответ, не зеркальный - скажем так, будет сделано то, что наилучшим образом будет отвечать нашим интересам", - сказал Песков.
- А чтоб не злорадствовали, сука, и лыбы не корчили 😀