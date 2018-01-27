 Взрыв в центре Кабула - чудовищное преступление, организаторы должны быть наказаны, - ООН

Об этом, как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Организации, заявили Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и глава Миссии ООН в Афганистане Тадамичи Ямамото. В ООН особенно возмущены тем, что взрывчатка была заложена в машину скорой помощи. Ответственность за теракт взяли на себя талибы.

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Взрыв произошел в густонаселенном районе Кабула неподалеку от здания, в котором размещается Высший совет мира. "Хотя, судя по заявлению "Талибан", их мишенью был полицейский участок, трудно предположить, что гражданское население могло не пострадать в результате такого мощного взрыва в густонаселенном районе", - отметил Тадамичи Ямамото. Он добавил, что подобные преступления не могут не привести к жертвам среди мирных жителей и не имеют никакого оправдания.

Он призвал талибов соблюдать международное гуманитарное право.

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Генеральный секретарь и глава Миссии ООН выразили глубокие соболезнования близким погибших и пожелали скорейшего выздоровления раненым.

Как сообщалось ранее, по данным СМИ, смертник совершил взрыв у старого здания Министерства внутренних дел, которое расположено рядом с представительствами стран ЕС и Высшего совета мира. Погибли не менее 100 человек, более 150 получили ранения.